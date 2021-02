Gujarati News

Magazine

Rasrang

Religion Becomes A Pillow Of Superstition

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

વિચારોના વૃંદાવનમાં: માણસ અળસિયું બની રહે, ત્યારે ધર્મ અંધશ્રદ્ધાનું ઓશીકું બની જાય છે

એક કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



કૉપી લિંક

નવી પેઢીને કૃષ્ણ ગમે છે કારણકે કૃષ્ણ ‘મળેલા જીવ’ વચ્ચે રચાયેલા ઊર્ધ્વમૂલ સેતુનો આદર કરનારા એકમાત્ર અવતારી પુરુષ હતા

રાગ્યને નામે આપણે ઘડપણને નીરસ અને નવરું બનાવી દીધું છે. પવિત્રતાને નામે સમાજે વૈધવ્યને અસહ્ય અને દયનીય બનાવી દીધું છે. સાવ નાલાયક પતિના મૃત્યુ પછી વૈધવ્ય ખરેખર મુક્તિદાતા બની રહે એ અશક્ય નથી. ચારિત્ર્યને નામે સહજ આકર્ષણને પણ પાપનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો. બ્રહ્મચર્યના નામે આપણે સ્ત્રી-પુરુષ-સહજીવન જેવી પવિત્ર ઘટનાને પતનની ભેખડ જેવી બનાવી દીધી. અરે! પતિપરાયણતાને નામે પતિ-પત્ની વચ્ચે મધમધતી રોમેન્ટિક મૈત્રીને મર્યાદાનાં તાળાં લગાવી દીધાં! સ્વચ્છતા જાળવવાને બહાને અસ્પૃશ્યતાને પોષવામાં આવી અને પોલું બ્રાહ્મણત્વ પણ પવિત્ર ગણાયું. ઊંચનીચના ભેદ એવા તો ચગ્યા કે ઘોડા પર બેસીને લગ્ન કરવા જનાર દલિતની હત્યા થઇ શકે! ધર્મના નામે જે જે અઘટિત કર્મો થયાં તેમને ‘પાપ’ નો દરજ્જો ન મળ્યો, પરંતુ પાપને ટેકો આપનાર રાક્ષસ પરંપરા બનીને જીવી ગયો. જયારે જયારે ક્યાંક ધાર્મિક ઉત્સવના નામે ભીડ અને ઘોંઘાટ વધી પડે ત્યારે પેટમાં ફાળ પડે છે: હવે धर्म નું શું થશે? બીજા વિશ્વયુદ્ધના દિવસો હતા. કાર્ટૂનોની દુનિયામાં કર્નલ બ્લિમ્પનું નામ અખબારોનાં વાચકોમાં ગાજતું થયેલું. એ દિવસોમાં એમનું એક વિધાન દુનિયામાં ફરતું થયેલું: ‘The one thing that you can say for chaos is that chaos is good for free enterprise.’ કહે છે: ગોટાળા અંગે જરૂર એક વાત તમે કહી શકો કે ગોટાળો મુક્ત વેપાર માટે સારી બાબત છે. આપણે ત્યાં સ્વરાજ મળ્યું પછીનાં વર્ષોમાં આ વિધાન સાચું પડતું રહ્યું છે. માનશો? ગોટાળો તો ભારતની ભાવતી વાનગીનું નામ છે. ભારત ખાતેના ભૂતપૂર્વ અમેરિકન એમ્બાસડર જ્હોન ગેલબ્રેથનું એક યાદગાર વિધાન હતું: ‘India is a functioning anarchy’ (ભારત તો ‘કામ કરતી અરાજકતા’ છે). ટૂંકમાં ભારતીય અરાજકતા પણ કાર્યશૂન્ય નથી. અહીં બધું બસ ચાલતું રહે છે. ગેલબ્રેથ અમેરિકાની હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર હતા અને પંડિત નેહરુના મિત્ર હતા. એમણે આપણને કેટલાંક સુંદર પુસ્તકો આપ્યાં છે. (1) ‘ધ ઍફ્લુઅન્ટ સોસાયટી’ (1958), ‘ધ ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રિઅલ સ્ટેટ’ (1967), ‘ઇકોનોમિક્સ એન્ડ ધ પબ્લિક પર્પઝ’ (1973), ‘મની’ (1975), ‘ધ એજ ઑફ અનસર્ટેનિટી’ (1977) અને ‘ધ ઍનેટૉમી ઑફ પાવર’ (1983). આવા વિદ્વાન અર્થશાસ્ત્રીએ ભારતને ‘કામ કરતી અરાજકતા’ જેવા શબ્દોમાં વર્ણવી તેથી વિચારવું તો પડે જ! આવું કેમ બન્યું! ભારતમાં નભી જતી અરાજકતાનો આકાર અમીબા જેવો છે. ઉત્ક્રાંતિની યાત્રા આખરે તો ‘અમીબાથી આદમ’ ભણીની વિકાસયાત્રા છે. આપણે સૌ માણસ ગણાઈએ છીએ, પરંતુ આપણું ખરું કુળ તો ‘હોમો સેપિયન’ (homosapien)ગોત્રનું ગણાય. હોમો સેપિયન એટલે ‘માણસ સદ્રશ વાનર’. આજનો અદ્યતન માનવી વાનરકુળનો છે, પરંતુ એ Pure ‘માનવી’ નથી. પરિણામે ‘અહિંસા’ આદર્શ ગણાય છે, નોર્મલ નથી ગણાતી. વ્યવસ્થા આદર્શ ગણાય છે, નોર્મલ નથી ગણાતી. ઉદારતા આદર્શ ગણાય છે, નોર્મલ નથી ગણાતી. સ્વછતા માટે મથવું પડે, ગંદકી માટે ઝુંબેશ ચલાવવી ન પડે. પાણીના બચાવ માટે ઝુંબેશ ચલાવવી પડે, પાણી વેડફાય તે માટે ઝુંબેશ ચલાવવી પડે કે? સંયમ માટે આગ્રહ સેવવો પડે, પરંતુ અસંયમ તો નોર્મલ ગણાય. અરાજકતાના શિખર પર એક ઘટના અડ્ડો જમાવીને બેઠી છે. સમાજ એને બળાત્કાર (વિનયભંગ) કહે છે. જ્યાં પરસ્પર આકર્ષણીય સંમતિ ન હોય એવા મૈથુનાચારને ‘બળાત્કાર’ કહેવાય, પરંતુ ‘મળેલા જીવ’ વચ્ચેના આકર્ષણમૂલક મૈથુનાચારને જે સમાજ ગુનો ગણે, તેણે બળાત્કાર સામે ઝુંબેશ ચલાવવી જ પડે. આવી અરાજકતા નિંદનીય નથી. ભારતનું એક પણ ગામ કે એક પણ ખેતર આવા ‘આકર્ષણીય મૈથુનાચાર’ વગરનું નથી હોતું. નવી પેઢી મને ગમે છે કારણ કે નવી પેઢીને પ્રેમના ક્ષેત્રમાં ચાલતી રહેતી અરાજકતા ગમે છે. વાત એમ છે કે નવી પેઢીને કૃષ્ણ ગમે છે કારણકે કૃષ્ણ ‘મળેલા જીવ’ વચ્ચે રચાયેલા ઊર્ધ્વમૂલ સેતુનો આદર કરનારા એકમાત્ર અવતારી પુરુષ હતા. અન્ય કોઈ અવતારી પુરુષ રાસલીલા કરી શકે? દ્રૌપદીને ખરે ટાણે કૃષ્ણ જ મદદ પહોંચાડી શકે. ગોકુળ અને વૃંદાવનમાં મૈત્રીનું સામ્રાજ્ય હતું અને દિવ્ય અરાજકતા કાયમ હતી તેથી એ અરાજકતામાં બળાત્કારને સ્થાન ક્યાંથી? કહેવાતો ‘હોમો સેપિયન’ જયારે કહેવાતી ધાર્મિકતાને રવાડે ચડે પછી જ અનિષ્ટોને પનારે પડે છે. આજે સવારે ગેલબ્રેથે મને ગોદો માર્યો તેથી આવું બધું લખાઈ ગયું! જગતના મહાન વિચારકો અને લોકોત્તર મહામાનવો મને સતત ગોદા મારતા રહે છે. સૌના નસીબમાં આવા ગોદા ક્યાંથી? ભારતીય પરંપરામાં ‘માયા’ શબ્દનો મહિમા ઘણો છે. ગ્રીક પુરાણકથાઓમાં આકાશના દેવતાને યુરેનેસ કહે છે અને પૃથ્વી માતાને ગેઇઆ (Gaea) કહે છે. યુરેનસ અને ગેઇઆ વચ્ચેના સંભોગથી પ્રાણીઓનું સર્જન થયું એવું માનવામાં આવે છે. ખાસ નોંધવા જેવું છે કે ‘ગેઇઆ’ (Gaea) શબ્દનો ખરો ઉચ્ચાર ‘માયા’ જેવો જ કરવામાં આવે છે. આપણી સઘળી અરાજકતાનો સબંધ માયાના ધુમ્મસ સાથે છે. આવા ધાર્મિક ખ્યાલને કારણે આપણે ત્યાં મૃત્યલોક કરતાં પરલોકની, જીવન કરતાં મૃત્યુની, દેહ કરતાં આત્માની, રોકડ કરતાં ઉધારની, સ્થૂળ કરતાં સૂક્ષ્મની, પરિગ્રહ કરતાં અપરિગ્રહની, સ્વાદ કરતાં આસ્વાદની, સગવડ કરતાં સાદગીની અને વર્તમાન કરતાં ભૂતકાળની વાતોને વધારે ચગાવવામાં આવે છે! નારાયણ જેવા લક્ષ્મીપતિને ‘દરિદ્રનારાયણ’ ગણવામાં આવ્યા! મુંબઈની લોકલ ટ્રેનમાં બારીના સળિયા પર લટકીને મુસાફરી કરનારો સંસારી આશ્વાસન પામે છે કે : ‘ચાલો સળિયો તો મળ્યો!’ માણસ જેવો માણસ જાણે અળસિયું બની ગયો!!! હોસ્પિટલોમાં ખાટલે ખાટલે અળસિયાં કણસે છે. પ્રત્યેક અળસિયું વંચિત છે. ફિલ્મી ગીતની પંક્તિ છે: ‘હરેક જિસ્મ ઘાયલ, હરેક રૂહ પ્યાસી’. (પ્યાસા). પ્રત્યેક અળસિયું અતૃપ્ત, અસંતુષ્ટ અને અધૂરું છે. જ્યાં અરાજકતા વધારે ત્યાં અખબાર પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધારે હોવાનું. અખબારનાં પાનાં પર ખૂન, બળાત્કાર, ધાંધલ, ધમાલ અને અકસ્માતની જ બોલબાલા! વાચકો પણ એવાં ટેવાઈ ગયાં છે કે આવું મિર્ચમસાલા વિનાનું અખબાર એમને ફિક્કુંફચ જણાય છે. આવો છે અળસિયાંગીરીનો પ્રભાવ. આવી અળસિયાંગીરી ટળે પછી ‘માણસગીરી’ પ્રગટ થાય એમ બને તો બને!!! ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે કુરાન અને વેદના ઉપદેશ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. બંને એક જ સંદેશ આપે છે: અમન અને એકતા. આત્મા કદી મરતો નથી. એતો શરીર બદલે છે. કોને ખબર? મારા હવે પછીના જન્મમાં મારો દીકરો મારો પિતા બની શકે છે! - અફઝલ ગુરુ }}} નોંધ: જેલમાં મળેલા પુષ્કળ સમયમાં ફાંસીની સજા પામેલા આ કાશ્મીરી આતંકવાદીએ ફિલસુફી અને કવિતાનાં જ પુસ્તકો વાંચવાનું રાખ્યું હતું. એણે ચાર વેદ વાંચીને પૂરા કર્યા હતા. Blog:http://gunvantshah.wordpress.com