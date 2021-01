Gujarati News

મસ્તી-અમસ્તી: રસીલા મોડી પડી...

2 કલાક પહેલા લેખક: રઇશ મનીઆર



રોજ એક અંગ્રેજી શબ્દ શીખીને અંગ્રેજી શીખવાની હોંશમાં હેમિશે ‘ક્રશ’ શબ્દ આપ્યો. તેમાં હસુભાઇને તેમના પહેલા ક્રશની યાદ આવી ગઇ...

શાંતિલાલે પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ‘રોજ એક નવો અંગ્રેજી શબ્દ શીખવો જોઈએ, તો થોડા વખતમાં અંગ્રેજી આવડી જાય.’ ધનશંકર બોલ્યા, ‘રોજ એક નવો સંસ્કૃત શબ્દ શીખવો જોઈએ, તો થોડા વખતમાં સંસ્કૃત આવડી જાય.’ મેં કહ્યું, ‘એના કરતાં રોજ એક ગુજરાતી શબ્દ શીખીએ તો થોડા વખતમાં ગુજરાતી આવડી જાય!’ છેલ્લા બે પ્રસ્તાવો નામંજૂર થયા. રોજ અંગ્રેજીમાં એક નવો શબ્દ રજૂ કરી એના પરથી એક કથા કહેવી એમ નક્કી થયું. આજે શબ્દ હેમિશ આપવાનો હતો. કથા હસુભાઈએ કરવાની હતી. હેમિશે પ્રેરણાડી સામે સ્માઈલ આપીને અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યો, ‘Crush એટલે શું?’ હસુભાઈએ કહ્યું, ‘છુંદો!’

બાબુડિયો બોલ્યો, ‘ઓસ્ટળેલિયામાં Crush નામનો વાઈન આવે છે!’ ધનશંકર બોલ્યા, ‘कृश શબ્દનો અર્થ થાય નંખાઈ ગયેલું!’ ‘એટલે કોંગ્રેસ જેવું..’ ભગુ ભાજપીએ અર્થ વિસ્તાર કર્યો. કનુ કોંગ્રેસી બોલ્યો, ‘Crush એટલે ભાજપની જેમ ચગદી નાખવું, જેમ તમે કિસાન આંદોલનને..’ ‘બસ.. બસ..! કોઈને ખબર જ નથી!’ હેમિશ બોલ્યો, ‘Crush એટલે A brief but intense infatuation for someone unattainable.’ મારે ગુજરાતી કરવું પડ્યું, ‘તમારા હાથમાં ન આવવાની હોય એવી વિજાતીય વ્યક્તિ પ્રત્યેનું પ્રબળ હંગામી ખેંચાણ!’ હસુભાઈ બોલ્યા, ‘ઓહો, આપણી વાડીમાં તો ટોપલા ભરીને ‘ક્રશ’ છે!’ ‘એમાંથી‘ફર્સ્ટ ક્રશ’ વિશે વાત કરો!’ ‘એનું નામ હતું રસીલા!’

પ્રેરણાડી ટપકી, ‘આવું નામ કંઈ પ્રેમિકાનું હોય? રસીલા નામ તો ફોઈ કે માસીનું હોય!’ ‘ચૂપ બેસ છોકરી! એની દાદીનું નામ પ્રેરણા હતું. બસ, હવે કહેવું છે કંઈ?’ હસુભાઈએ વાત આગળ ચલાવી, ‘અમે પાંચમા ધોરણમાં સાથે હતાં.’ મેં ઉમેર્યું, ‘રસીલા છઠ્ઠામાં ગઈ, હસુભાઈ પાંચમામાં જ રહ્યા!’ હસુભાઈએ વાત આગળ ચલાવી, ‘ઐશ્વર્યા રાયની આંખો જોઈ છે?’ ‘હા!’ બધાં એવા આત્મવિશ્વાસથી બોલ્યા જાણે રોજ ‘જલસા’ની સામે જ લીંબુ-મરચાં લેવા જતાં હોય. હસુભાઈએ કહ્યું, ‘બસ, તો તમે દુનિયાની સેકંડ બેસ્ટ આંખો જોઈ એમ કહેવાય, કેમ કે બેસ્ટ આંખો તો રસીલાની જ!’ ‘કેટરીનાની સ્કિન કેવી?’ હસુભાઈએ નવો સવાલ મૂક્યો. સલમાનના ડરથી કોઈએ કલ્પના ન કરી. હસુભાઈએ કહ્યું, ‘રસીલા આગળ કેટરીના ઝાંખી લાગે!’ બાબુની ‘ઢીરજ’ખૂટી, ‘હમજી ગિયા, ટમારી પાંચમાવાલી હામે બઢી હીરોઈનો લલ્લુપંજુ! ટમારી રસીલા હીરોઈન નંબર વન ને ટમે એના ગોવિંડા! હવે આગલ વાટ કરો.’ ‘આખો દિવસ હું રસીલામય રહેતો, એક વાર ઈતિહાસના શિક્ષકે મને બેધ્યાન જોઈને પૂછ્યું, ‘બ્રિટનની મહારાણી કોણ?’ મારાથી બોલાઈ ગયું,‘રસીલા!’ રસીલા બોલી, ‘છટ્! ત્યાં કોણ જાય! ત્યાં તો ઠંડી લાગે!’ બોલો, આવી ખુદ્દાર હતી એ!’

હસુભાઈએ પોતાની બાળલીલાની વાત આગળ ચલાવી, ‘બારીમાંથી પવન આવે તો ભીંતે ભૂગોળના નકશા ફરફરે, પવનથી બગડેલો સરકારી પંખો હાલે, સંસ્કૃતના શિક્ષકનું ધોતિયું ફરફરે, પણ મને આવું કશું ન દેખાય, બસ રસીલાના વાળની લટ ફરફરતી દેખાય!’ ધનશંકર નારાજ થયા, ‘સંસ્કૃતના તાસમાં આ ઉચિત ન ગણાય! વિશ્રામિકા(રિસેસ)માં આ પ્રવૃત્તિ કરાય!’ હસુભાઈ બોલ્યા, ‘ઓહો, રિસેસની તો મજા જ વિશેષ! નાસ્તામાં એની મમ્મી રોજ પૌંઆ આપે. હું દસિયાના શીંગચણા લઈ એકએક દાણો ખાઉં અને એને જોઉં. ક્યારેક તો ચણા નાકમાં ચાલી જતા. એ મારી સામે જોઇ મીઠું હસે. પછી એ એના પૌંઆ પર લીંબુ નિચોવે! હું આખેઆખો નિચોવાઈ જાઉં.. અને મારાથી બોલાઈ જાય,‘બસ, બસ! પૌંઆ ખાટા થઈ જશે!’ પછી મને તરત અડધું નિચોવેલું લીંબુ આપી દે!’ ‘પછી?’ ચાલીસ વર્ષ જૂના લીંબુની વાતથી સૌના મોમાં પાણી આવ્યું. ‘બસ, એ લીંબુનું ફાડિયું લઈ સાંજે ઘરે જઈ એમાંથી લીંબુ-શરબત બનાવું. એક-એક ઘૂંટડો ભરું અને એને યાદ કરું..’ ‘પછી?’ પ્રેરણાડીને રસ પડ્યો. ‘બસ, હું ત્રણ વિષયમાં ફેલ અને એ ત્રીજા નંબરે પાસ!’ હેમિશ બોલ્યો, ‘આમાંથી શું શીખવાનું?’

‘એ જ કે, પાસ તો થવું જ પડે!’ હસુભાઈની અંદર પ્રેમીના બદલે પિતા જાગી ઊઠ્યો. ‘આ તમારો પહેલો Crush પછી તમને ક્યાંય મળ્યો ખરો?’ શાંતિલાલે વાર્તામાં કોઈ ટ્વિસ્ટ છે કે કેમ એ જાણવાની કોશિશ કરી. ‘મને છોડીને એ પેલા પૈસાદાર ચંદુ ઘીવાળાને પરણી. હમણાં એક સામાજિક પ્રસંગમાં ભેટી ગઈ. હંસનાં પીંછાં જેવા સફેદ વસ્ત્રોમાં હતી.’ પ્રેરણા બોલી, ‘સોશિયલ વર્ક કરતાં હશે. એન.જી.ઓ હશે!’ હસુભાઈ બોલ્યા, ‘મેં પણ એવું જ ધારીને પૂછ્યું, ‘સમાજ સેવા?’ તો કહે, ‘ના, પ્રભુસેવા! ચંદુ ઘીવાળાને તો કોલેસ્ટેરોલની બિમારી હતી. હવે એકલી જ છું!...’ શાંતિલાલ બોલ્યા, ‘ઓહો, તમને તો લોટરી લાગી!’

ધનશંકર પણ કહેવા લાગ્યા, ‘હસુભાઈ! ઢળતી વયે પ્રેમજ્વરના વિષાણુ!’ ‘ના રે! હવે કોઈ વિષાણુની અસર ન થાય. હવે હેમા સાથે ઈમ્યુનિટી આવી ગઈ.’ ‘રસીલાએ ફોન નંબર આપ્યો?’ ‘હા, વગર માંગ્યે. મેં ફોનના કીબોર્ડ પર નંબર ટાઈપ તો કર્યો પણ સેવ ન કર્યો.’ હસુભાઈએ ખુલાસો કર્યો. ‘આવી બેરુખી?’ ‘નવી આવેલી રસીલા જચી નહીં અને જે જૂની રસીલા કલ્પનામાં હતી, એના સ્મરણનું પણ મરણ થયું!’ મેં કહ્યું, ‘રસીલા તમારી જિંદગીમાં આવી ખરી પણ થોડી મોડી આવી! વહેલી આવી હોત તો વેલ્યૂ થાત એની!’ બાબુડિયો બોલ્યા, ‘રસીલા મોડી પડી. રસીલાનું રસી જેવું થિયું! કોરોનાની રસી પણ મે-જૂનમાં આવી ગઈ હોટે તો એની બહુ ઈજ્જટ થટે!’ amiraeesh@yahoo.co.in