વિચારોના વૃંદાવનમાં: પાકિસ્તાન પાસે બુદ્ધિ સિવાય બીજું બધું છે કેટલીક વાતો પાકિસ્તાનના લોકો પણ જાણતા નથી

લેખક: ગુણવંત શાહ



ઝીણાને સમજવા માટે ઇસ્લામના અભ્યાસની જરૂર ન હતી. મહાત્માને સમજવા માટે જે શાણપણ જોઇએ તે માટે જરૂરી એવું એક મિલિગ્રામ જેટલું શાણપણ એમની પાસે ન હતું

માનશો? પાકિસ્તાનના જનક એવા મોહંમદઅલી ઝીણાના ગુજરાતી હસ્તાક્ષર મારી ડાયરીમાં સચવાયા છે. પાકિસ્તાનનું પ્રથમ રાષ્ટ્રગીત હિંદુએ લખ્યું હતું. એ રાષ્ટ્રગીત લેખને અંતે વાંચવા મળશે. ઝીણાસાહેબની નાનીબહેન ફાતિમા મુંબઇના એક પરામાં ડેન્ટિસ્ટ હતી અને શ્રીમતી ઝીણાનું અવસાન થયું પછી મોટાભાઇની સેવામાં જ છેલ્લી ક્ષણ સુધી કામ કરતી રહી. ભાઇ-બહેન વચ્ચેની આવી નિષ્ઠાવંત મૈત્રીનું બીજું ઉદાહરણ બ્રિટનના કવિ વર્ડ્્ઝવર્થ અને નાનીબહેન ડોરોથી વચ્ચેનું ગણાય. વર્ડ્્ઝવર્થ અને ડોરોથી સ્કૉટલેન્ડ ગયાં ત્યારે એક કાવ્યમય ઘટના બની. ત્યાંના ખેતરના એકાંતમાં એક કિસાનકન્યા કામ કરતી જાય અને ગીત ગાતી જાય! કવિએ ગીત તો સાંભળ્યું, પરંતુ ગીતની ભાષા ન સમજાય! ગીતની ભાષા ન સમજાય તોય મિજાજ પકડાય! કવિએ એ મિજાજને આધારે એક કવિતા લખી,જેનું મથા‌ળું હતું: ‘The Solitary Reaper.’ (એકલી લણનારી). કવિ એ કન્યાના મિજાજને નીરખતા રહ્યા અને એમણે કવિતામાં એક પંક્તિ લખી: ‘Stop here or gently pass.’ (અહીં ઊભા રહો કે પછી હળવાશ જાળવીને પસાર થઇ જાઓ.) ભાઇબહેન વચ્ચેના લોકોત્તર સંબંધનાં બે ઉદાહરણો દુનિયામાં જાણીતા બન્યા. એક સંબંધ સાથે કવિતા જોડાઇ ગઇ અને બીજા સંબંધ સાથે ભારતના લોહિયાળ ભાગલા જોડાયા. ઝીણાસાહેબ પાસે કવિહૃદય ક્યાં હતું? સાથી લિયાકતઅલી ખાન ઝીણાની અંતિમ અવસ્થામાં દુ:ખદ અવગણના કરતા હતા.ઝીણાના છેલ્લા દિવસો દરમિયાન નાનીબહેન ફાતિમા મોટાભાઇની સેવાચાકરી કરતી હતી.

એક દિવસ ભાઇએ કહ્યું: ‘ફાતિમા! આજે તું લાપસી બનાવજે, મા જેવી ગુજરાતી લાપસી બનાવતી તેવી લાપસી ખાવાની ઇચ્છા થઇ છે.’ ફાતિમા લખે છે: મોટાભાઇએ ઘણા દિવસ બાદ ભાવતું ભોજન માણ્યું! આ પ્રસંગ સદ્્ગત મુઝફ્ફર હુસેને પોતાના પુસ્તકમાં નોંધ્યો છે.

વર્ષ 1934માં ઝીણાએ જાહેરમાં કહ્યું હતું: I am an Indian first and muslim afterwards. ઝીણાને ‘મુસલમાન’ કહેવા માટે કોઇ વાજબી કારણ ખરું? તેઓ ઇસ્લામમાં પ્રતિબંધિત એવું સુવ્વરનું માંસ (પોર્ક) ખાતા હતા. એમને નમાજ પઢવામાં જરા જેટલો રસ ન હતો. ઇસ્લામમાં પ્રતિબંધિત એવું શરાબસેવન તેઓ કરતા હતા. એમને કુરાન વાંચવામાં બિલકુલ રસ ન હતો. સંકુચિત મનના મુલ્લાઓ માટે એમને નફરત હતી, આદર ન હતો. આવા ઝીણા ઇસ્લામના નામે પાકિસ્તાન માગે અને મેળવે એ દુર્ઘટનાને આપણે ઇતિહાસનું અટ્ટહાસ્ય ન કહી શકીએ? કોઇ પણ કટ્ટરપંથી મુસલમાન એમને ‘મુસ્લિમ’ ગણવા તૈયાર ન થાય તેવી જીવનશૈલી હતી. એમને સમજવા માટે ઇસ્લામના અભ્યાસની જરૂર ન હતી. મહાત્માને સમજવા માટે જે શાણપણ જોઇએ તે માટે જરૂરી એવું એક મિલિગ્રામ જેટલું શાણપણ એમની પાસે ન હતું. મહાત્મા, મહાત્મા જ રહ્યા અને ઝીણા ઝીણા જ રહ્યા! તેઓ મતીલા, તંતીલા અને ખંતીલા નેતા હતા. તેઓ પ્રતિનાયક હતા અને વળી પ્રતિમાનવ પણ હતા. તેઓ ગાંધીજી કરતાંય સિનિયર કોંગ્રેસી હતા. સરોજિની નાયડુ સાથે એમનો સંબંધ મધુરો હતો.

માનશો? જગન્નાથ આઝાદે પાકિસ્તાનનું રાષ્ટ્રગીત લખ્યું હતું. એ ગીત જગન્નાથે ઝીણાની સંમતિ માટે મોકલી આપ્યું. એક હિંદુએ લખેલા એ પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રગીતની પંક્તિઓ સાંભ‌ળો: ઐ સરજમી! એ પાક ઝરેં તેરે હૈં! આજ સિતારોં સે તબ તક રોશન હૈં। કહકશાં સે કહીં આજ તેરી ખાક. હવે અર્થ સાંભ‌ળો: હે ભૂમિ! પવિત્ર છે તારો પ્રત્યેક કણ, જે તારાઓના તેજથી ઝળહળે છે અને તારી ધૂળ પણ આજે આકાશગંગા જેવી દેદીપ્યમાન છે.

જ્યોર્જ બર્નાડ શોએ કહ્યું હતું: પાકિસ્તાન ઇઝ નોટ રેશનલ, ઇટ ઇઝ નેશનલ.’ વર્ષ 1971માં જ્યારે બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાનથી છૂટો પડ્યો ત્યારે ઝીણાએ કબરમાં પડખું ફેરવ્યું હશે. ઝીણાની દ્વિરાષ્ટ્ર નીતિના ભાંગીને ભુક્કા બોલી ગયા! ધિક્કારના પાયા પર રચાયેલું પાકિસ્તાન આજે આતંકવાદને રાષ્ટ્રધર્મ ગણીને હિંસાને પનારે પડ્યું છે. ભસ્માસુરને માથે હાથ મૂકવાની જૂની ટેવ છે. ઇરાન-ઇરાક વચ્ચેના યુદ્ધમાં જ દસ લાખ મુસલમાનો કેવળ મુસલમાનોને જ હાથે મર્યા હતા. બીજાં નાનાંમોટાં યુદ્ધોની વાત તો જુદી! મુસલમાનો દ્વારા જ મુસલમાનોની સંખ્યા કરોડોમાં ગણવી પડે તેવું છે. ઇરાક અને કુવૈત વચ્ચે યુદ્ધ થયું ત્યારે લાખો મુસલમાનો મર્યા તે માટે એક પણ બિનમુસ્લિમ જવાબદાર ન હતો. નોંધવું રહ્યું કે ઝીણાનો રસોઇયો છેલ્લી ક્ષણ સુધી હિંદુ હતો. એમના સેક્રેટરીનું નામ કૃપાલાની હતું.

ઝીણાના ખાસ હિંદુમિત્રનું નામ કાનજી દ્વારકાદાસ હતું. કાનજી દ્વારકાદાસના ભત્રીજા મુંબઇમાં રહેતા હતા ત્યારે મારા ગાઢ સંપર્કમાં હતા. થોડાક સમય પર જ ઉદયભાઇનું અવસાન થયું. ઉદયભાઇ દ્વારકાદાસ ઝીણા અંગે મને rare માહિતી મોકલતા રહેતા. મારી સભા મુંબઇમાં હોય અને ઉદયભાઇ ગેરહાજર હોય એવું ક્યારેય પણ બન્યું નથી.⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે ઝીણાનો પત્ર વ્હાલા મી. થારીયાણી, મારા ઉપર થયેલા ખૂની હુમલાના પરિણામે ‘વતન’ મારફતે મારી ખૈરઆફિયત પુછાવવા બદલ ‘વતન’ના વાચકો તેમ જ ચાહકોનો તેમ જ બીજા બધાઓનો હું આ તકે આભાર માનું છું. આટલા ટૂંકા વખતમાં ‘વતન’ પત્રે જે પ્રગતિ કરી છે તે માટે ‘વતન’ને મારા અભિનંદન છે. મારી ઇચ્છાને માન આપી અંગત જોખમદારીભરી ફરજ કુશળતાથી બજાવી લાવવા માટે તમોને મારા ધન્યવાદ છે. ‘વતન’ વધુ ને વધુ તરક્કી કરશે, ઇન્શાઅલ્લાહ! સૌને મારા ઇદ મુબારક હોજો! આપનો શુભેચ્છક મહમદ અલી જિન્નાહ ‘વતન’ તા. 1લી શવ્વાલ 1362 હીજરી તા. 1લી ઓક્ટોબર 1943 ઇસ્વી. ઠે. ઇસ્માઇલ બિલ્ડિંગ, ફ્લોરા ફાઉન્ટન, ફોર્ટ, મુંબઇ Blog:http://gunvantshah.wordpress.com