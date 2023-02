Gujarati News

મનનો મોનોલોગ: પોષકતત્ત્વોની ગરજ સારતો પત્ર

2 કલાક પહેલા લેખક: ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા



રૂપિયા કે રોજગાર મળી જવાથી ચૈતન્યનો વિસ્તાર નથી થતો

મેરિકાની એક હાઇસ્કૂલમાં એક વાર એક શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થીઓને બહુ વિચિત્ર હોમવર્ક આપ્યું. દરેક વિદ્યાર્થીએ કોઈ એક લેખક, કવિ કે સાહિત્યકારને પત્ર લખવાનો. શિક્ષિકાના કહેવા પર દરેક વિદ્યાર્થીએ કોઈ ને કોઈ સાહિત્યકારને પત્ર લખ્યો. ત્યાર બાદ આ તમામ પત્રો જે-તે લેખકનાં સરનામે પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા. એમાંથી કેટલાકના જવાબો આવ્યા. પણ એ જવાબોમાંથી એક લેખકનો પત્ર વિશિષ્ટ અને અદ્્ભુત હતો. વિદ્યાર્થીઓને સંબોધીને લખાયેલો એ પત્ર એટલો બધો પ્રજ્ઞાવાન, ઉપયોગી અને સમજણભર્યો હતો કે એ પત્ર શિક્ષિકાએ ક્લાસરૂમમાં વાંચી સંભળાવ્યો. પછી તો એ પત્ર અનેક નિશાળના નોટિસબોર્ડ, અખબાર અને પુસ્તકોમાં પ્રકાશિત થયો. ફક્ત વિદ્યાર્થીઓને જ નહીં, દરેક મનુષ્યને રાહ ચીંધનારો આ ઐતિહાસિક પત્ર એક 84 વર્ષના વડીલ અને સિદ્ધહસ્ત લેખકે લખેલો. એ પ્રસિદ્ધ લેખક એટલે કર્ટ વોનેગટ. એ આખો પત્ર તો અહીંયા સમાવી નહીં શકાય, પણ એનો અર્ક તમારી સાથે શેર કરું છું. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું, ‘practice becoming’. એટલે શું? એનો અર્થ સમજાવતાં તેમણે લખ્યું કે અત્યારથી કોઈ કલા, સંગીત, ગાયકી, નૃત્ય, અભિનય, ચિત્ર, કવિતા, શિલ્પ કારીગરી, ટૂંકી વાર્તા, નિબંધ આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દો. જેવું આવડે તેવું, પણ પ્રેક્ટિસ કરો. આવક કે પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે નહીં, પણ તમારી અંદર શું પડ્યું છે? એની ખોજ કરવા માટે આ જરૂરી છે. તમારી જાત અને લાગણીઓને સમજવા માટે આ કામ લાગશે. આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરવા પાછળ તેમણે વિદ્યાર્થીઓને એક સુંદર કારણ આપ્યું, ‘To make your soul grow’. કલા, સાહિત્ય, સંગીત અને અભિનય જેવી પ્રવૃત્તિઓ જ તમારી ચેતનાને વિસ્તારશે. ભલે એ પ્રવૃત્તિઓ તમારો મુખ્ય વ્યવસાય કે આવકનું સાધન ન બને, પણ મોટા થયા પછી આ જ પ્રવૃત્તિઓ તમને દુઃખમાંથી ઉગારશે. આ પત્ર લખ્યાના એક વર્ષ પછી કર્ટ વોનેગટ અવસાન પામ્યા, પણ આ પત્ર સ્વરૂપે આપણને મળેલી તેમની સોનેરી શિખામણ અવિનાશી બની ગઈ. એક મનુષ્યને બરબાદ કરવા માટે બીજું કશું જ કરવાની જરૂર નથી. તેના હાથમાં માત્ર અને માત્ર પાઠ્યપુસ્તકો પકડાવી દો અને તેની આસપાસથી સાહિત્ય, સંગીત, કલા અને રમતગમત હટાવી દો. ધીમે ધીમે એ આપોઆપ યંત્રવત્ બનતો જશે. એની દૃષ્ટિ અને સૃષ્ટિ મર્યાદિત થતી જશે. પછી એ કામમાં જ વ્યસ્ત રહેવા લાગશે. ખૂબ બધી નોટો છાપશે. સુખ પાછળ ભાગશે. વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલ જીવતો હોવાનો દેખાડો કરશે. પણ ધીમે ધીમે એની અંદર ખાલીપો વધતો જશે. રૂપિયા કે રોજગાર મળી જવાથી ચૈતન્યનો વિસ્તાર નથી થતો. એકસરખા બીબાં બનાવવાની હરીફાઈમાંથી બહાર નીકળવું હશે તો કંઈક એવું કરવું પડશે જે આપણી અંદરના વિશ્વને બહાર લાવે. આ જ સંદર્ભમાં વિન્સેન્ટ વાન ગોગનું એક જાણીતું ક્વોટ છે, ‘Art is to console those who are broken by life.’ દરેકના જીવનમાં ભંગાણ, ભૂલો કે ભટકી જવાનું લખેલું હોય છે. એ કપરા સમય દરમિયાન જે આપણી મદદે આવે છે, એ આવી જ કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય છે. કશુંક એવું જે આપણા સૂતેલા સ્વમાનને જગાડે છે. આપણી કોઈ અલગ જ બાજુ દેખાડે છે. બાળકની શારીરિક વૃદ્ધિ માટે જેમ આહારમાંના પોષકતત્ત્વો જરૂરી છે, તેમ તેના બૌદ્ધિક, આત્મિક અને આંતરિક વિકાસ માટે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ જરૂરી છે. મૂળભૂત રીતે તો આપણા દરેકનો જન્મ આપણી ચેતનાને વિસ્તારવા માટે જ થયો હોય છે. યોગ્ય ઉંમરે આવા પત્રો કે પેરેન્ટિંગના અભાવથી આપણે એકઠું કરવાની પ્રક્રિયામાં લાગી જઈએ છીએ. પછી એવું બને છે કે પરિગ્રહ અને વિસ્તરણ વચ્ચેનો ભેદ જ ભૂલાતો જાય છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com