Gujarati News

Magazine

Rasrang

New Age Media

સહજ સંવાદ: સમજવા જેવો અંદાજ છે ન્યૂ એઈજ મીડિયાનો…

વિષ્ણુ પંડ્યા એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

લોકો સુધી પહોંચતી, પહોંચાડવામાં આવતી ઘટનાઓ, વિચારો, ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાઓ, જ્ઞાન અને માહિતી, નવાં સંશોધનોથી પોતાનું અસ્તિત્વ પુરવાર કરતું મીડિયા મોટું હથિયાર છે. પહેલાં પત્રકારત્વને ચોથી સત્તા કહેવામાં આવતું, આજે મીડિયાની શક્તિ અને અપ-શક્તિ બંને અમાપ છે

હમણાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એક નાનકડો પણ વિચારવા તરફ લઈ જાય તેવો કાર્યક્રમ થયો. ભાસ્કરના આ પાનાં પર ગુજરાતના આંતરરાષ્ટ્રીય પત્રકાર-સાહિત્યકાર કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી વિશે લખ્યું હતું, તેમના નામ પર ‘શ્રીધરાણી એકેડેમિક ચેર’(જ્ઞાનપીઠ)ની સ્થાપનાનો નિર્ણય લેવાયો અને તેની સાથે કુલપતિ ડો. હિમાંશુ પંડ્યાએ એક બીજો મહત્ત્વનો વિચાર એ મૂક્યો કે એકવીસમી સદીના આ વર્ષોમાં જેમ સમાજનાં વિવિધ ક્ષેત્રો, તે રીતે મીડિયાએ પણ પોતાના વિશેના પુનરાવલોકનનો અનિવાર્ય અવસર છે. ન્યૂ એઈજ મીડિયા તેની વિશેષતા સાથે વિસ્તરી રહ્યું છે, તેનો અનુભવ અને અમલ આપણે ત્યાં પણ થવા જોઈએ. તેમણે એવો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો કે આ યુનિવર્સિટી તેવો પ્રયોગ કરવા માગે છે અને તેના માટે આધુનિક સાધનો અને સ્રોત સાથે મીડિયાનો ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ શરૂ કરશે અને ડિગ્રી સુધી લઈ જશે. મહત્ત્વની વાત એ છે કે મીડિયા સમાજ, દેશ અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ત્રણેને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીને ગુણવત્તા સાથેનો પત્રકાર આપે તે પણ આજની પરિસ્થિતિની મોટી માગ છે. અત્યારની બીજી ઘટનાઓની પ્રાથમિકતાને લીધે મીડિયામાં આ ચર્ચાની ખાસ નોંધ લેવાઈ નથી, પણ લોકો સુધી પહોંચતી, પહોંચાડવામાં આવતી ઘટનાઓ, વિચારો, ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાઓ, જ્ઞાન અને માહિતી, નવાં સંશોધનોથી પોતાનું અસ્તિત્વ પુરવાર કરતું મીડિયા મોટું હથિયાર છે. પહેલાં પત્રકારત્વને ચોથી સત્તા કહેવામાં આવતું, આજે મીડિયાની શક્તિ અને અપ-શક્તિ બંને અમાપ છે. કેટલાક દેશોમાં તો ત્યાંના સરમુખત્યારો માત્ર મીડિયા પર ટકી રહ્યા છે. ક્યાંક મુખ્યત્વે સામ્યવાદી દેશોમાં - સ્થાનિક મીડિયા સત્તાના સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે, પણ અવકાશી વિજ્ઞાનને લીધે ત્યાં છૂપાવવા ધારેલી વિગતો બહાર પહોંચાડનારા વિવિધ દેશોનાં માધ્યમોને રોકી શકાતાં નથી. ક્યાંક વળી મીડિયા પોતે જ રાજકીય સત્તા પર હાવી થઈ ગયાની રાજકીય ઘટનાઓ પણ છે. થાઈ દેશમાં આવાં ઉદાહરણ પડ્યાં છે. આવું બધું ન થાય તે માટે સત્તાધીશોએ સેન્સરશિપનો સહારો લેવો પડે છે. બ્રિટિશ શાસન અને 1975માં ભારતમાં સેન્સરશિપને લીધે ‘સેમિઝ્દાત’(ભૂગર્ભ) પત્રકારત્વ ઊભું થયું હતું. તેનાં મૂળિયાં સ્તાલિનના રશિયામાં પડ્યાં છે. ચેકોસ્લોવેકિયા તેમાં સૌથી આગળ હતું કેમ કે ત્યાં સાચૂકલા બૌદ્ધિકોની સંખ્યા મોટી હતી, તથાકથિત બૌદ્ધિકોની નહીં. લુડવિક વાકલિક તો છેક 1970થી ‘feuilletons’નો પ્રયોગ કરતો રહ્યો, જેને પત્રકારત્વના ઈતિહાસમાં મહત્ત્વનું સ્થાન મળ્યું છે. આ શબ્દનો અર્થ છે સાવ ટૂંકો લેખ, પોતે જ ટાઈપ કરેલાં ત્રણ પાનાં. આ વિચારપ્રવર્તક પત્રકારત્વ એટલું લોકપ્રિય હતું કે દેશ અને દેશની બહાર તેની પ્રતિક્ષા રહેતી. ‘એ કપ ઓફ કોફી વિથ માય ઈન્ટરોગેટર’ નામે તેનું પુસ્તક પણ થયું છે. ઇવાન જીરિયસ તો માંડ 44 વર્ષનો હતો, તેના આર્ટ વર્ક પર પ્રતિબંધ મુકાયો અને જેલવાસી થયો. તેને સ્વાધીન માહોલ રચનારો ફિલસૂફ ગણવામાં આવ્યો, તે સાચૂકલો કવિ પણ હતો. ‘ચીની ક્રાંતિ’માં 10 લાખ મર્યા, એક લાખ જેલવાસી થયા, શ્રમછાવણીમાં રખાયા અને સ્વાધીન મીડિયાનું નામોનિશાન ન રહે તેવી ‘ક્રાંતિ’ થઈ. વીતેલાં એ વર્ષો વિશ્વ યુદ્ધ પહેલાંનાં અને પછીનાં છે, અત્યારે કોઈ એક ઝનૂનમાં સમગ્ર પ્રજાને બાંધી શકાય તેમ નથી. કદાચ એ જમાનો વધુ આદર્શવાદી અને પોતાના ક્ષેત્રમાં કઠોર કામ સાથેની મુગ્ધતાનો હતો. કિપ્લિંગ કવિ અને પત્રકાર હતો. તેણે તે સમયના અખબાર વિશે એક કવિતા લખી હતી : ‘who’s lit his pype, in the morning caim, that follows the midnight strees, he has sold his heart, to the old black art, we call the daily press!’ આજે તો અખબાર, તેનો અસબાબ સાવ બદલાઈ ગયો છે. આજનું પત્રકારત્વ સહિતનું મીડિયા તદ્દન બદલાઇ ગયું હોય તેમ લાગે. પુલિત્ઝર કે બીજા મીડિયા સૂત્રધારોએ કરેલી વ્યાખ્યા અને અપેક્ષાઓ બહુ કામ લાગે તેવી નથી. હા, પત્રકારત્વ અને સાહિત્ય બંને શબ્દોના અનિવાર્ય કિલ્લાના રહેવાસીઓ છે. બંનેની પ્રક્રિયા જુદી છે પણ તેથી તેના અભેદ ખાનાં પાડી શકાય તેમ નથી. લિઓનાર્ડ સિલ્ક આગ્રામાં પ્રેસ ઇન્ટરનેશનલ પરિસંવાદમાં આવ્યો હતો. તેણે પત્રકારત્વની જવાબદારી વિષય પર બોલતાં એક વિધાન કર્યું હતું, તે યાદ રહી ગયું છે. તેણે કહ્યું કે યુનિવર્સિટીઓનું કામ માત્ર આર્થિક સદ્ધરતા પૂરતું નથી. એક બીજું પણ છે. તે truth seeking અને truth tellingનું પણ છે, અને તે જ કાર્ય મીડિયાએ કરવાનું છે. સત્યની વ્યાખ્યા જ જ્યાં બદલાતી રહેતી હોય ત્યાં આવો આદર્શ શક્ય છે? આ સવાલનો જવાબ અઘરો છે પણ સાવ અશક્ય નથી. એકલા આપણા સમાજ અને રાષ્ટ્ર પૂરતી નજર કરીએ તો ઘણાં ઉજ્જવળ ઉદાહરણો અગાઉનાં છે અને આજે પણ છે. ઉત્તમ અભિવ્યક્તિને તેમણે સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય સરોકારથી અલગ નથી પાડી. નાયગ્રા જેવા ધસમસતા સોશિયલ મીડિયાની વચ્ચે પણ, અતિરેક વિના, અલગાવ અને હિંસાચાર કે દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિને પડકારી છે. પૂર્વગ્રહ કે પક્ષપાત વિના લખ્યું છે. તેઓ કોઈ ‘ક્રાંતિ’ની ભ્રાંતિમાં જીવતા નથી, વિદેશી નાણાં કે બીજા પ્રભાવથી તેઓ મુક્ત રહી શક્યા છે. ન્યૂ એઇજ મીડિયાની સાથે જોડી દેવા જેવો શબ્દ છે સ્પિરિટનો. જોસ્સાનો. તે માટે તેણે ઇતિહાસની ગલીમાંથી પસાર થઈને વર્તમાનમાં આધુનિક સાધનો સાથે સજ્જ થવાનું છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી નવા બે વિચારો- શ્રીધરાણી ચેર અને ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં આવો ઇરાદો ઉમેરશે તો તે આવકાર્ય બની રહેશે. ⬛ vpandya149@gmail.com