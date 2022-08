Gujarati News

Moraribapu And Martin Luther King Jr. In Atlanta

વિચારોના વૃંદાવનમાં: એટલાન્ટામાં મોરારિબાપુ અને માર્ટિન લ્યૂથર કિંગ(જુનિયર)

લેખક: ગુણવંત શાહ



કોકાકૉલા જેવી વિરાટ કંપની તરફથી 1996ના વાર્ષિક અહેવાલમાં ત્રણ મૌલિક વિધાનો પ્રગટ થયાં હતાં:

1 એક અબજ કલાકો પહેલાં પૃથ્વી પર માનવજાતનો આવિર્ભાવ થયો હતો. 2 એક અબજ મિનિટો પહેલાં પૃથ્વી પર ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉદય થયો હતો. 3 એક અબજ જેટલી કોકાકૉલાની બૉટલો માર્કેટમાં પહોંચી, તે પહેલાં સૂર્યોદય થયો હતો.

કોઇ મોટી કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલમાં તમે આટલી મૌલિક રજૂઆત ક્યારેય નિહાળી છે? કોકાકૉલા કંપની પૃથ્વીના ખૂણેખાંચરે પહોંચી ગઇ છે. અરે! આફ્રિકાનાં જંગલોમાં રખડવાનું બન્યું ત્યારે એક વાતનો ખ્યાલ આવ્યો કે દૂર દૂરનાં જે ગામોમાં પીવા માટે સ્વચ્છ પાણી ન મળે ત્યાં પણ દુકાનોમાં કોકાકૉલાની બૉટલ મળતી હતી! આજની દુનિયામાં ત્રણ શબ્દો રાજ કરશે: (1) માર્કેટિંગ (2) મેનેજમેન્ટ અને મેડિટેશન. કદાચ આજે પણ ઍટલાન્ટામાં કોકાકૉલા માર્કેટમાં પહોંચ્યું ત્યારે પ્રથમ બોટલમાં વેચાયેલું આદિ કોકાકૉલા પીવા મળે છે.

અમેરિકાના જ્યોર્જિયા સ્ટેટના ઍટલાન્ટા મહાનગરમાં આદરણીય મોરારિબાપુની કથાનું આયોજન થયું હતું. તે જ ગાળામાં ઍટલાન્ટા પાસે આવેલાં બે-ત્રણ સ્થ‌ળોએ મારાં પ્રવચનો પણ ગોઠવાયાં હતાં. આમ બન્યું તે તો કેવળ સુયોગ હતો. મને બાપુની કથા સાંભળવાનો લાભ પહેલાં કદી મળ્યો ન હતો. કાર્યક્રમમાં થોડોક ફેરફાર કરીને એવી ગોઠવણ થઇ કે મને પૂરા બે દિવસ રામકથા સાંભળવાનો લહાવો પ્રાપ્ત થાય. હું પહેલાં પણ ઍટલાન્ટા જઇ ચૂૂક્યો હતો. એ મહાનગરમાં ગાંધીભક્ત એવા મહાન વિચારક અને શ્યામ‌ળી પ્રજાના અધિકારો માટે ગાંધીમાર્ગે સફળ લડત ચલાવનાર નેતાની સમાધિ આવેલી છે. ડૉલરિયો રોગ ક્યારેક જીવનનાં અન્ય રસસ્થાનોને ભુલાવી દેતો હોય છે. ઉમદા અપવાદોની ખોટ નથી. ડૉ. કિંગની સમાધિ પર હું અગાઉ જઇ આવ્યો હતો.

આદરણીય મોરારિબાપુને સમાધિ અંગે વાત કરી. સવારે અને બપોરે એમ બે વખત કથા થતી હતી. બાપુને વાતમાં રસ તો પડ્યો પણ સમય કાઢવો મુશ્કેલ. છેવટે બાપુના ભક્ત નરેશ પટેલે રસ્તો કાઢ્યો અને એમની કારમાં અમે ત્રણ જણા નીકળી જ પડ્યા! અગાઉ જઇ આવેલો તેથી મને એક વાતની ખબર હતી. ત્રીજે કે ચોથે માળે એક ખાસ ઓરડો છે. કોઇ પ્રવાસી વિનંતી કરે, તો એ ઓરડો ખોલવામાં આવે છે. એ ખાસ ઓરડાને સ્ટાફના માણસો ‘ગાંધી ચૅમ્બર’ કહે છે. સમાધિનાં દર્શન કર્યાં પછી મેં વિનંતી કરી અને અમે ત્રણ જણા ગાંધી ચૅમ્બર પહોંચી ગયા. આદરણીય બાપુએ તો પગરખાં કાઢીને એ ચૅમ્બરમાં પ્રવેશ કર્યો. ચૅમ્બરમાં એક મોટો તિરંગો આપણું ધ્યાન ખેંચે એટલો મોટો છે. એ ગાંધી ચૅમ્બરમાં થોડાંક પુસ્તકો અંગ્રેજીમાં છે. તેમાં હિંદી પુસ્તિકા आश्रम भजनावली પણ જોવા મળે છે. બસ આટલું યાદ છે. માર્ટિન લ્યૂથર કિંગ ભારતની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે એમની ગાંધીભક્તિ આવા ભીના શબ્દોમાં પ્રગટ થઇ હતી: ‘અન્ય દેશોમાં જવાનુંબને ત્યારે હું પ્રવાસી તરીકે જાઉં છું, પરંતુ ભારતમાં હું અેક તીર્થયાત્રી (પિલગ્રિમ) તરીકે આવ્યો છું. કારણ એટલું જ કે મારે મન ભારત એટલે મહાત્મા ગાંધી!’ લ્યૂથર કિંગને કયો એવોર્ડ ભારતની સરકારે આપ્યો હતો, તે આજે યાદ નથી. એમની હત્યા થઇ ત્યારે ‘શિકાગો ટ્રિબ્યુન’માં એક યાદગાર કાર્ટૂન પ્રગટ થયું હતું. એ કાર્ટૂન મેં સાચવી રાખ્યું છે. ગાંધીજી ભોંય પર બેઠા છે અને કિંગ સામે ઊભા છે. હજી શોધ ચાલુ છે. ફાઇલો ફેંદી રહ્યો છું. જો મળી જાય, તો તે કાર્ટૂન લેખ સાથે પ્રગટ થશે. (હા, છેવટે એ ઐતિહાસિક કાર્ટૂન મને મળી ગયું! થોડુંક ઝાંખું થયું છે, પરંતુ ઐતિહાસિક છે.) મારા હરખનો પાર નથી. બેઠેલા મહાત્મા સામે ઊભેલા ડૉ. કિંગને મર્મયુક્ત વાણીમાં કહે છે: ‘ડૉ. કિંગ! હત્યારાઓની વિચિત્રતા એ છે કે તેઓ એમ માને છે કે એમણે તમને મારી નાખ્યા છે.’ આવા પ્રાણવાન શબ્દો મહાત્માના મુખમાં મૂકનારા એ કાર્ટૂનિસ્ટને વંદન હજો! વર્ષ 1962માં આલ્બનીના ચર્ચમાં પ્રાર્થના કરતી વખતે ડૉ. કિંગના મુખમાંથી જે શબ્દો નીકળી પડ્યા તે સાંભળો: ‘મારો વધ ભલે થાય. હું ભલે મરી જાઉં, પરંતુ હું મરી જાઉં તો એટલું જરૂર કહેવાશે કે: તે મને મુક્ત કરવા મર્યો.’

આવા શબ્દોમાં જે પ્રાર્થનામય ઉદ્્ગાર હતો, તે બરાબર છ વર્ષ પછી સાચો પડ્યો! મેમ્ફિસની જે હોટેલમાં ડૉ. કિંગની હત્યા થઇ તેની મુલાકાત મેં પ્રાર્થનામય ચિત્તે લીધી હતી. મૃત્યુ પહેલાંની ક્ષણો દરમિયાન પોતાના ખાસ મિત્રને એમણે કહ્યું હતું: ભાઇ મારા! આજે રાતે ધન્ય પ્રભુની પ્રાર્થના જરૂરથી તારે જ ગાવાની છે અને સારી રીતે ગાવાની છે. લગભગ 1955ના વર્ષ સુધી કેટલાંક અમેરિકન રાજ્યોમાં પરિસ્થિતિ એવી હતી કે જાહેર બસમાં પ્રવાસ કરતી વખતે અશ્વેત (નિગ્રો) સ્ત્રીઓએ ઊભાં થઇને ગોરા પુરુષો માટે બેઠક ખાલી કરી આપવી પડતી. ડૉ. કિંગે सत्याग्रह કર્યો ત્યારે મોન્ટેગ્મરીમાં લાંબા સમય સુધી બસસેવાનો સામૂહિક બહિષ્કાર કર્યો. માનશો? અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ ટ્રુમેને ડૉ. કિંગને ‘ટ્રબલ-મેકર’ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. વળી ફેડરલ બ્યૂરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI)ના તત્કાલીન ડાયરેક્ટર હુવરે ડૉ. કિંગને, ‘સૌથી નામચીન જૂઠાબોલા આદમી’ (the most notorious liar in the country) તરીકે જાહેરમાં ઉતારી પાડ્યા હતા. હું કારમાં જ્યારે આદરણીય મોરારિબાપુ સાથે અમેરિકન ગાંધીભક્તની વાતો કરી રહ્યો હતો, ત્યારે નરેશભાઇ કથા મોડી શરૂ થશે એ વાતે ચિંતામાં ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યા હતા. મેં બાપુને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ‘બાપુ, રામભક્તમાં જ હોય એવું કયું લક્ષણ માર્ટિન લ્યૂથર કિંગમાં ગેરહાજર હતું?’ બાપુએ કહ્યું: ‘ડૉ. કિંગ સાચા રામભક્ત ગણાય.’ પાછા ફરતી વખતે મને પાપગ્રંથિ સતાવતી હતી, કારણ કે મારા સૂચનને કારણે કથાસ્થ‌‌ળે અમે ખાસા મોડા પડી રહ્યા હતા. છેવટે અમે જ્યારે કથામંડપ પાસે પહોંચ્યા ત્યારે મનમાં રામરાજ્યથી રાજઘાટ સુધીની સદીઓમાં ચાલતી રહેલી सत्ययात्रा જ ચાલી રહી હતી. વાલ્મીકિના રામ ‘સત્યપ્રતિજ્ઞ’ હતા, મહાત્મા ગાંધી સત્યના પૂજારી હતા અને ડૉ. કિંગ (જુનિયર) ગાંધીમાર્ગે ગાળ ખાનારા સત્યાગ્રહી હતા. કથામંડપ આવી ગયો અને બાપુ વ્યાસપીઠ પર બેઠા, ત્યારે પૂરા દોઢ કલાક જેટલું મોડું થઇ ચૂક્યું હતું. મંડપમાં બેઠેલા ભક્તો વિલંબ થવાને કારણે બહુ વ્યાકુળ ન જણાયા. કથા શરૂ થઇ ત્યારે રહીસહી વ્યાકુળતા મંડપ છોડીને ચાલી નીકળી હતી. કથાનો આરંભ થયો ત્યારે આદરણીય બાપુનું પ્રથમ વાક્ય હતું: ‘ગુણવંતભાઇ સાથે અત્યારે જ તીર્થયાત્રા કરીને પાછો આવી ગયો છું.’ મને હાશ થઇ હતી. }}} પાઘડીનો વળ છેડે પુસ્તકોના પયગંબર સદ્્ગત મહેન્દ્ર મેઘાણી પોસ્ટકાર્ડની કિંમત જ્યારે બે પૈસા કે ત્રણ પૈસા હતી ત્યારે હજારો લોકોને પોસ્ટકાર્ડ દ્વારા પહોંચવાનો વિક્રમ ગાંધીજીને નામે ઇતિહાસમાં અમર ગણાશે. પ્રશ્ન છે: ગાંધીજી પછી પોસ્ટકાર્ડ લખવામાં અને ઓછા શબ્દોમાં બહુ મોટી વાત અસંખ્ય લોકોને પહોંચાડવાનું સુંદર કામ 100 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું કર્યા પછી વિદાય થયેલા આદરણીય મહેન્દ્રભાઇ મેઘાણીએ જીવનભર કર્મયોગીની જેમ કર્યું. મને એમના તરફથી સતત પોસ્ટકાર્ડ મળતા જ રહ્યા! પ્રત્યેક પત્રમાં કોઇ સુગંધીદાર અવતરણ હોય, જે વાંચીને દિવસ સુધરી જાય. એક જ ઉદાહરણ અહીં પ્રસ્તુત છે: એમણે તા. 16-2-2009ને દિવસે પત્ર લખીને મને નાનાભાઇ વિનોદ મેઘાણીના દેહવિલયના સમાચાર પહોંચાડ્યા, તે સાથે ફ્રેડરિક ફોર્સીથના શબ્દો લખ્યા હતા. મને આવડે તેવો અનુવાદ આજે વધારે પ્રસ્તુત ગણાય તેવો છે. સાંભળો: મારી આદર્શ ગુણવત્તાઓ નિર્દયતા વિનાની સબળતા, ગર્વવૃત્તિ વિનાની પ્રામાણિકતા, અવિચારીપણા વિનાની હિંમત, હલકટતા વિનાની વિનોેદવૃત્તિ, લાગણીવેડા વિનાની માનવતા, બેઇમાની વિનાની બુદ્ધિમત્તા અને શંકાવૃત્તિ વિનાની સંશયપ્રીતિ! ફ્રેડરિક ફોર્સીથ એમણે ‘મિલાપ’ માસિક દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રકાશિત થતા લેખો, કાવ્યો, નિબંધો અને અવતરણો પુન: પ્રગટ કરીને બહુ મોટી લોકસેવા કરી હતી. મને જ્યારે કોઇ ઓળખતું ન હતું ત્યારે ‘ગુજરાતમિત્ર’ (સુરત)માં પ્રગટ થતા લેખો ‘મિલાપ’માં સમાવીને મારા પ્રત્યે પ્રેમા‌ળ પક્ષપાત દાખવેલો. દેશ-વિદેશમાં ખભે થેલામાં પુસ્તકો ઊંચકીને પુસ્તકોના પ્રસારનું ઉત્તમ કાર્ય કોઇ મિશનરીની જેમ જીવનભર કર્યું હતું. જમ્યા પછી પોતાનાં તથા યજમાનનાં વાસણો માંજવામાં એમની હઠ વારંવાર પ્રગટ થતી. ઘરેઘરે જઇને ઉત્તમ સાહિત્યનું વાચન કરતા રહ્યા. સુરતમાં એમના વાચન દરમિયાન માત્ર બે જણા હતા: કવિ જયંત પાઠક અને હું! મહેન્દ્રભાઇ પુસ્તકોના પયગંબર તરીકે સાર્થક જીવન જીવી ગયા. વંદન.