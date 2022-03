Gujarati News

Looking At A Luxurious Bungalow Or An Expensive Car, What Is The First Thought That Comes To Mind?

મનનો મોનોલોગ: આલીશાન બંગલો કે મોંઘીદાટ કાર જોઈને, સૌથી પહેલો વિચાર કયો આવે ?

ડો. નિમિત્ત ઓઝા એક કલાક પહેલા



થોડા સમય પહેલાં મમ્મી-પપ્પા સાથે કોઈ આર્થિક બાબતે ચર્ચા કરતી વખતે, અનાયાસે જ મારાથી એક પુસ્તકનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો. એ પુસ્તક તો મેં નહોતું વાંચ્યું, પણ એનું ટાઈટલ મને ખૂબ આકર્ષી ગયેલું. પછી હું ક્યાંય સુધી વિચારતો રહ્યો કે એ પુસ્તકનું નામ, અચાનક અને એકાએક મારી જીભે શું કામ ચડ્યું ? વધારે સસ્પેન્સ ક્રિએટ કર્યા વગર કહી દઉં કે એ પુસ્તકનું નામ હતું, ‘ધ સાઇકોલોજી ઓફ મની’. ખૂબ બધી જગ્યાએથી આ પુસ્તકના રિવ્યૂઝ વાંચેલા. એના વખાણ સાંભળેલા. અને એટલે જ એ પુસ્તક મારા TBR (To be Read) લિસ્ટમાં હતું. એક જ બેઠકમાં આખું પુસ્તક વાંચી શકું, ન તો મારી પાસે એટલી ધીરજ છે, ન તો સમય. પણ એ જ દિવસે Kindle પર જઈને, ફટાફટ એ પુસ્તક થોડું ઓનલાઈન વાંચી લીધું. બહુ વધારે નહીં, એક-બે પ્રકરણ. એન્ડ ગેસ વ્હોટ ? એમાંથી એક અદ્્ભુત વાત જાણવા મળી, જે તમારી સાથે શેર કરવી છે. પુસ્તકનું એ ચેપ્ટર વાંચીને ‘કસમ સે’ મને એવી ફીલિંગ આવી કે જાણે દરિયાના ઊંડાણમાં ગયા વગર કાંઠે ઊભેલા મરજીવાને મોતી મળી ગયું હોય. એ પુસ્તકનું આઠમું પ્રકરણ એટલે ‘Man in the car paradox’, જે આપણે સહુએ વાંચવાની, સમજવાની અને યાદ રાખવાની જરૂર છે. ગાડીમાં બેઠેલા માણસ વિશેનો, આ વિરોધાભાસ શું છે ? અને કેવી રીતે કામ કરે છે ? એટલું સમજી લઈએ તો પણ, આપણા ઘણા બધા આર્થિક નિર્ણયો સરળ બની જાય. તો શુરુ કરેં ? કલ્પના કરો કે રસ્તા પરથી પસાર થતી વખતે તમે કોઈ મોંઘીદાટ કાર જુઓ છો. એવી કોઈ લક્ઝરીયસ કાર, જે ખૂબ મોંઘી છે અને તમારા બજેટ બહારની છે. તો એ કારને જોઈને માનવસહજ રીતે તમારા મનમાં જે સૌથી પહેલો વિચાર આવશે, એ હશે ‘કાશ, આ કાર મારી પાસે હોત’ ! જો એ કારનો માલિક હું હોત, તો મારો કેવો વટ પડત ! આ માનવસહજ માનસિકતાને કારણે અજાણતામાં જ, આપણે એ કારને એક લક્ષ્ય કે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે સેટ કરી દઈએ છીએ. અને આપણે ઈચ્છવા લાગીએ છીએ કે આપણી પાસે પણ એવી જ કાર હોવી જોઈએ. પણ હેય, વેઈટ અ મિનીટ ! આ આખી ઘટનામાં તમે ક્યારેય એ મોંઘીદાટ કારના, કારચાલક વિશે વિચાર્યું ? અરે, વિચારવાનું છોડો, એ કારચાલકને નોટીસ પણ કર્યો ? નહીં ને ! કારની ચમકદમક જોવામાં આપણે એટલા મશગુલ થઈ જઈએ છીએ કે એ કારના માલિક કે ચાલક વિશે નોંધ લેવાનું ચૂકી જઈએ છીએ. બસ, આ જ છે ‘મેન ઈન ધ કાર પેરાડોક્સ’. ટૂંકમાં, ગજા બહારની લોન કે ઉધાર લઈને ધારો કે આપણે એ કાર ખરીદી પણ લીધી તો ય, એ ચલાવતી વખતે લોકો આપણને નોટીસ નહીં કરે. ફક્ત આપણી કારને જ નોટીસ કરશે. તો, જે ઉદેશ્યથી પ્રેરાઈને આપણે કાર ખરીદવાનો નિર્ણય કરેલો, એ તો નિરર્થક રહ્યો ને! જો તમારી કોઈ નોંધ જ નથી લેવાનું, તો પછી તમે કોઈ ‘સ્મોલ સેગમેન્ટ’ કારમાં હોવ કે સેડાનમાં, શું ફેર પડે છે ? આટલો બધો બિનજરૂરી ખર્ચો શું કામ ? ફક્ત કોઈને ઈમ્પ્રેસ કરવા માટે ? ફક્ત આપણો વટ પાડવા માટે ? તો અહીંયા આગળ, ‘સાયકોલોજી ઓફ મની’ સમજવી જરૂરી છે. આ જ રીતે કોઈ આલીશાન બંગલો જોયા પછી પણ, સૌથી પહેલો વિચાર આપણને એ ‘પ્રોપર્ટી’નો આવે છે. એના માલિકનો નહીં. ટૂંકમાં, ખર્ચાળ વસ્તુઓ જોતી વખતે આપણે માત્ર ‘પદાર્થ’નો વિચાર કરીએ છીએ, વ્યક્તિનો નહીં. ઉલટું, ‘એ વસ્તુના માલિક આપણે હોઈએ તો ?’ જેવી કલ્પના કે સપના જોવા લાગીએ છીએ. માય ડીયર ફ્રેન્ડ, વાર્તાનો સાર એટલો જ છે, ‘પૈસા કે પદાર્થો આપણને આદર કે એટેન્શન નથી અપાવી શકતા.’ આપણા ગજા કે બજેટ બહારની કોઈપણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલા, આપણે જાતને બે સવાલો પૂછવાના છે. એ ખરીદવા પાછળનો આપણો હેતુ શું છે ? ઉપયોગીતા કે પ્રદર્શન? આપણે કશુંક આપણી સગવડ વધારવા ખરીદવું છે કે આપણો સ્વીકાર વધારવા ? એ મોંઘીદાટ વસ્તુ ખરીદવાનો નિર્ણય તો જ સાર્થક ગણાશે, જો એ ખરીદી આપણી સુવિધામાં વધારો કરે. કારણકે, આપણા લાખ ઈચ્છવા છતાં પણ એ પદાર્થ આપણને માન, સ્વીકાર કે એટેન્શન તો નહીં જ અપાવી શકે. આમ, ખરીદી અંગેનો કોઈ મોટો નિર્ણય લેતી વખતે ફક્ત એની ઉપયોગીતાને ધ્યાનમાં લેવી. એની બ્રાન્ડ કે સ્ટેટ્સને નહીં. જો ફક્ત આપણો પ્રભાવ પાડવા માટે આપણે કશુંક ખરીદી રહ્યા છીએ, તો એ નાણાનો વેડફાટ છે. કારણકે એ ક્યારેય શક્ય નથી બનવાનું. અમૂક જગ્યાએ ‘લેમ્બર્ગીની’ કે ‘લિમોઝિન’ કાર સાથે ફોટો પડાવવાનો આખો બિઝનેસ ચાલે છે. એટલે કે મોંઘીદાટ કાર સાથે ફોટો પડાવવા, તમારે અમૂક નાણા ચૂકવવાના હોય છે. પછી લક્ઝરીયસ કાર સાથેનો એ ફોટો, તમે સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરી શકો છો. મિત્રો પર પ્રભાવ પાડવા માટે કેટલાય લોકો આ રીતે ભાડું ચૂકવીને કાર સાથે ફોટા પડાવે છે. પણ તેઓ ‘Man in the car paradox’થી અજાણ હોય છે. તો પુસ્તક અને જિંદગીના આ મહત્વના પ્રકરણની સમીક્ષા એટલી જ છે કે સામાજિક સ્વીકાર, પ્રશંસા કે ઓળખ મેળવવા માટે આપણે જ્યારે પણ કોઈ મોંઘાદાટ કે ગ્લેમરસ પદાર્થોનો સહારો લઈએ છીએ, ત્યારે હકીકતમાં જોનારની નજરમાં આપણે ઈગ્નોર થઈ જઈએ છીએ. કારણકે આપણી પાસે રહેલી એ વસ્તુનો ઉપયોગ તેઓ પોતાની કલ્પના કે ઈચ્છા માટે કરે છે, જ્યાં આપણું કોઈ સ્થાન નથી હોતું. પ્રભાવ પાડવા માટે પદાર્થો નહીં, પ્રેમની જરૂર પડે છે. અને પ્રેમનું પ્રદર્શન કરવા માટે કોઈ લોન લેવાની જરૂર નથી પડતી. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com