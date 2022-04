Gujarati News

Learn To Speak And Write Well And Increase Your Wealth By 50%: Warren Buffett

ડણક: સારું બોલતાં-લખતાં શીખો અને તમારી સંપત્તિ 50% વધારો: વોરન બફેટ

લેખક: શ્યામ પારેખ



યુદ્ધ અને તકલીફથી મુક્ત વિશ્વમાં રહેવાની અને સારા જીવન-ધોરણ સાથે જીવવાની મહેચ્છા દરેકને હોય છે

ગ્લોબલાઈઝડ દુનિયામાં દેશ-વિદેશના સીમાડાઓ ધીરે-ધીરે માત્ર રાજકારણ કે સુરક્ષા જેટલા જ સીમિત રહે તેવું વિશ્વ ઉભરી રહ્યું છે. આર્થિક, વૈચારિક કે અન્ય સામાજિક બાબતોમાં સત્તાધીશોનો કાબૂ મર્યાદિત થઈને રહે અને સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાન મોકળું થઇ જાય તેવું દુનિયાભરમાં નજીકના ભવિષ્યમાં થતું કોઈ રોકી શકે તે વાત મુશ્કેલ લાગે છે. બર્બર સત્તાધીશોની તાનાશાહી, રાજાશાહી, આપખુદશાહી કે પછી શુદ્ધ લોકશાહી - ગમે તે પ્રકારના શાસનમાં ધીરે ધીરે પરંતુ ખૂબ મજબૂતાઈથી વૈશ્વિકરણનો બદલાવ આવી રહ્યો છે. અનેક દેશોમાં લોકશાહી હાંસિયામાં ધકેલાઈ રહી હોય અને તાનાશાહો બેરોકટોક થઈ ગયા હોય તેવું પણ લાગે છે પરંતુ તેમની સત્તા અને જાત-જાતના અત્યાચારો પણ જનમાનસમાં વૈચારિક પરિવર્તન લાવી રહેલ, વૈશ્વિકરણના ઐતિહાસિક પ્રવાહને કાબૂમાં નથી લાવી શકતી. યુદ્ધ અને તકલીફથી મુક્ત વિશ્વમાં રહેવાની અને સારા જીવન-ધોરણ સાથે જીવવાની મહેચ્છા લગભગ દરેક વ્યક્તિને હોય છે.

આવા સમયે વૈશ્વિકરણના સારા પાસાંઓને વધાવવા તો આપણે સૌ તૈયાર જ હોઈએ પરંતુ સાથે સાથે નવી ઉભી થનારી ચેલેન્જ વિશે પણ સમજી લઈને તૈયાર રહેવું જરૂરી છે. વૈશ્વિકરણ આપણા દેશને સમસ્ત વિશ્વમાં પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ વેચવા માટે એક મસમોટું માર્કેટ પૂરું પાડે છે. આને કારણે ભારતના ધંધા-વ્યાપારને વિશ્વભરમાં ફેલાવાની તક મળે છે પરંતુ સિક્કાની બીજી બાજુ એવી છે કે વિશ્વના અન્ય ધંધા-વ્યાપારને પણ ભારતમાં પગ મૂકવાની અને વિશ્વભરના બજારમાં ભારતની પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ સામે ઉભા રહેવાની તક મળે છે. આ સંજોગોમાં જો એની ગુણવત્તા કે ભાવ સારા હોય તો આપણા ભોગે પણ એને ધંધો મળી જાય છે. મતલબ કે આપણે ગુણવત્તા અને ભાવ એબંને બાબતો પર ધ્યાન દેવું જરૂરી છે.

હાલમાં જે બોલે તેના બોર વેચાય એવી આ દુનિયામાં જો આપણે બોલવા-ચાલવા કે પછી લખવામાં, અન્ય દેશોના લોકોથી પાછા પડીએ તો ભોગ આપણો જ લેવાશે. વિશ્વકક્ષાનું કે પછી ખૂબ સારું કોમ્યુનિકેશન એ કંઈ અઘરી બાબત નથી. આપણે ત્યાં શાળાના સ્તરેથી જ યોગ્ય રીતે સ્થાનિક ભાષાઓ અને હિન્દી તથા અંગ્રેજી ભાષા શીખવાડવામાં આવી હોય તો સ્વાભાવિક રીતે આપણા વિદ્યાર્થીઓ ભણી-ગણીને જ્યાં પણ જાય ત્યાં તેમની આવડતથી છવાઈ જાય છે, પરંતુ જો ભાષા શિખવામાં પાછીપાની કરી હોય અને ઢીલાં પડ્યા તો પત્યું…પછી ભણવામાં ગમે તેટલા હોશિયાર કેમ ન હોય...વૈશ્વિક સ્પર્ધા વખતે અન્ય દેશના ભણવામાં કદાચ આપણાથી મજબૂત ના હોય પરંતુ વાતચીત કે લેખનમાં આપણાથી ખૂબ સારા હોય તો સહેલાઇથી મોકો છીનવી જાય છે. આમ થતું અટકાવવા જરૂરી છે. આ માટે દરેક વિદ્યાર્થી પોતે જ શાળા કે કોલેજ સ્તરે સતર્ક રહે અને મા-બાપ પણ પોતાનું બાળક સારી કોમ્યુનિકેશન સ્કિલસ ડેવલપ કરી શકે તે માટે સજાગ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે.

આ કારણોસર જ્યારે વિશ્વના સૌથી ધનાઢ્ય વ્યક્તિઓમાંના એક વોરેન બફેટે જયારે એમ કહ્યું કે તમારી સંપત્તિ વધારવા માટે તમે તમારી બોલવાની અને લખવાની ભાષા સુધારો તો સ્વાભાવિક છે કે સમગ્ર વિશ્વએ ભારપૂર્વક એની નોંધ લીધી. ‘The one easy way to become worth 50 percent more than you are now — at least — is to hone your communication skills — both written and verbal.’ બફેટ કહે છે કે જો તમારી સંપત્તિનું મૂલ્ય 50 ટકા જેટલું વધારવું હોય તો જરૂરી છે કે તમારી કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ - બંને...લખવાની અને બોલવાની - સુધારો. બફેટની ધંધાકીય અને નાણાકીય સફળતાઓ તો જગમશહૂર છે, પરંતુ એક ખૂબ અસરકારક કોમ્યુનિકેટર તરીકેની તેમની ઓળખ એટલી જાણીતી નથી, પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે તેમની કંપની બર્કશાયર હાથવેની સફળતા પાછળ એમની ખૂબ અસરકારક કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ કારણભૂત છે. એમના આગવા અંદાજમાં સમજાવતાં બફેટ કહે છે કે, તમારી પાસે ગમે તેટલી આવડત હોય પરંતુ આગળ જો તમે એને સારી રીતે કોમ્યુનિકેટ ન કરી શકો તો એ અંધારામાં કોઈ છોકરી તરફ જોઈ અને આંખ મિચકારવા જેવું છે! મતલબ કે તમારું મગજ ગમે તેટલું શક્તિશાળી હોય પરંતુ એ વિશેની જાણકારી જો અન્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચે જ નહીં તો એનો કોઈ ઉપયોગ નથી.

સોશિયલ મીડિયા, વેબસાઈટ અને મોબાઈલની દુનિયાએ ફરીથી આ જ વાત ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. જીવનમાં દરેક ડગલે અને પગલે તમને સૌથી વધુ કામ આવે એવી નિપુણતા કે સ્કિલ્સ એટલે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ. તો પછી હવે વોરેન બફેટની વાત માનીને એકદમ ઝડપથી ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી કે અન્ય જે કંઇ ભાષા શીખવા માગતા હોય એને વધુ જોશથી અને વધુ ધ્યાન તેમજ મહેનતપૂર્વક સારી રીતે શીખવાનું શરૂ કરી દો. shyam@kakkomedia.com