વિચારોના વૃંદાવનમાં: રોતે રોતે હઁસના સીખો, હઁસતે હઁસતે રોના, જિતની ચાબી ભરી રામને, ઉતના ચલે ખિલૌના

3 કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



વરાહ ઉપનિષદમાં ઋષિ યોગના ત્રણ પ્રકાર બતાવે છે : (1) મંત્રયોગ (2) લયયોગ (3) હઠયોગ. આ ત્રણ પ્રકારના યોગની વિસ્તૃત સમજણ ઋષિ ઋભુ પોતાના શિષ્ય નિદાધને સમજાવે છે

ષ્ણની તો વાત જ શી કરવી? કૃષ્ણ જેવા સર્વલોકમહેશ્વરનાં રમકડાં તરીકે જીવવા માટે આપણે સૌ સર્જાયાં છીએ. કર્ણ રમકડું, દુર્યોધન રમકડું, દુ:શાસન રમકડું, અર્જુન રમકડું, યુધિષ્ઠિર રમકડું અને દ્રૌપદી પણ રમકડું! હા, એ કૃષ્ણનું અતિપ્રિય રમકડું ગણાય. કવિ આનંદ બક્ષીની પંક્તિઓ પ્રાર્થનાની કક્ષાએ પહોંચી છે. સાંભળો : રોતે રોતે હઁસના સીખો, હઁસતે હઁસતે રોના, જિતની ચાબી ભરી રામને અરે! ઉતના ચલે ખિલૌના... (ફિલ્મ : અંધા કાનૂન, 1983) રમકડાંની ચાવી પૂરી થાય ત્યાં બધો ખેલ ખતમ! આવાં રમકડાં માટે ગીતામાં કૃષ્ણે એક મધુર શબ્દ પ્રયોજ્યો છે यन्त्रारूढानि. વારંવાર જાતને કહેવું રહ્યું : આપણે સૌ ચાક પર ચડેલાં છીએ. વરાહ ઉપનિષદમાં ઋષિ યોગના ત્રણ પ્રકાર બતાવે છે : (1) મંત્રયોગ (2) લયયોગ (3) હઠયોગ. આ ત્રણ પ્રકારના યોગની વિસ્તૃત સમજણ ઋષિ ઋભુ પોતાના શિષ્ય નિદાધને સમજાવે છે. એ વખતે ઋષિ શિષ્યને જે મંત્ર આપે છે, તેનો અનુવાદ જ પ્રસ્તુત છે : ઇન્દ્રિયોનો નાથ મન છે, મનનો નાથ પ્રાણવાયુ છે, પ્રાણવાયુનો નાથ લય છે, માટે પ્રાણના નાથ એવા લયને શરણે જાઓ. (વરાહ ઉપનિષદ, અધ્યાય-2, મંત્ર-80) મનુષ્યનું મન સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ જેવી ત્રણ અવસ્થાઓમાં સતત અવરજવર કરતું રહે છે. પાંચેક મિનિટ પહેલાં જે મન કૃષ્ણસ્મરણમાં સ્થિર થતું જણાય તે ફળિયામાં ફરતી કોઇ રૂપાળી લલનાના વિચારોમાં વાસના બનીને આંટા મારતું રહે છે. દ્રૌપદીના વસ્ત્રાહરણ પ્રસંગે કર્ણનો તમોગુણ પાતાળકૂવાને તળિયે પહોંચી ગયો અને તમોગુણી તિમિરમાં ડૂબકાં ખાધાં પછી પણ એ ત્યાંનો ત્યાં રહ્યો ખરો? કર્ણ જન્મ્યો એ પહેલાં શું થયું? સૂર્યનારાયણે કુંતીમાં પ્રવેશ કર્યો (કુન્તીમાવિવેશ). સૂર્યે કુંતીને વચન આપ્યું કે પુત્રનાં કવચ અને કુંડળ અમૃતમાંથી ઉત્પન્ન થશે. ભગવાન સૂર્યે કુંતીની નાભિનો સ્પર્શ કર્યો. જતી વખતે સૂર્યનારાયણે કહ્યું : ‘હે કુંતી! તું સર્વ શસ્ત્રધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા સુપુત્રને જન્મ આપ્યા પછી પણ કન્યા (અનન્યપૂર્વા) જ બની રહેશે.’ જન્મ વખતે કુંતીપુત્ર કર્ણ કેવો હતો? ‘તે પુત્ર પિતા જેવી સિંહસમાન આંખોવાળો, વૃષભ જેવા ખભાવાળો, કવચધારી અને સૂર્ય જેવા ઉજ્જ્વળ કુંડળવાળો (બદ્ધકવચં કનકોજ્જ્વલ કુંડલમ્ હર્યક્ષં વૃષભસ્કંધૈ યથાસ્ય પિતરમ્ તથા) હતો.’ રડતી કુંતીએ નવજાત શિશુને જ્યારે બંધ પેટીમાં મૂકીને અશ્વનદીનાં જળમાં વિદાય કર્યો ત્યારે જે પ્રાર્થના કરી તે સાંભળો : હે પુત્ર! તારો માર્ગ કલ્યાણકારી હજો (શિવાસ્તે સન્તુ પન્થાનો) કોઇ તારી પાસે શત્રુભાવે આવે તો એના મનમાંથી શત્રુભાવ નાશ પામો. જલદેવતા વરુણ તારું રક્ષણ કરો. તારા પિતા સૂર્ય તારું રક્ષણ કરો. જે સ્ત્રી તને પુત્ર ગણીને ઉછેરશે તે સ્ત્રી પણ ધન્ય હજો. (આરણ્યક પર્વ, 292, 11-17, સંકલિત) તરતી તરતી એ પેટી અશ્વનદીમાંથી ચર્મણ્વતી નદીમાં, ચર્મણ્વતીમાંથી યમુના નદીમાં અને ત્યાંથી પછી ગંગા નદીમાં તરતી તરતી પહોંચી. પેટીમાં સૂતેલો એ સૂર્યપુત્ર ગંગાનદીના તરંગોના ખોળે વહેતો વહેતો સારથિઓની નગરી ચંપાપુરી સુધી પહોંચ્યો. એ જ સમયે ધૃતરાષ્ટ્રનો મિત્ર (ધૃતરાષ્ટ્ર વૈ સખા) અધિરથ પત્ની સાથે ગંગાને કિનારે આવ્યો હતો. અધિરથની પત્ની રાધાને કોઇ પુત્ર ન હતો. રાધા સૌંદર્યમાં અજોડ એવી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી હતી. એણે પેટી ઉઘાડી ત્યારે બાળકને જોયો. બાળકને જોઇને આશ્ચર્યમાં ડૂબેલા અધિરથે પત્નીને કહ્યું : હે સુંદરી! મારો જન્મ થયો ત્યારથી આવું અત્યંત અદ્્ભુત એવું કશુંક આજે જ જોયું છે. આ બાળક દેવોના તેજમાંથી પેદા થયો હોય એવું મને લાગે છે. એ આપણી પાસે જ આવી પહોંચ્યો છે! (આરણ્યક પર્વ, 293, 8) અધિરથનો પુત્ર જીવનભર સૂતપુત્ર તરીકે જીવ્યો. રાધાએ પોતાને આવી મળ‌ેલા બાળકનું પોષણ કર્યું. કુંતીને ગુપ્તચરો દ્વારા જાણ થઇ કે દિવ્ય કવચ ધારણ કરનારો મહાબલી પુત્ર અંગદેશમાં સૂતને ઘરે ઉછરી રહ્યો છે. (સ જ્યેષ્ઠપુત્ર: સૂતસ્ય વવૃધેડ્્ગેષુ વીર્યવાન) આચાર્ય દ્રોણ, કૃપાચાર્ય અને પરશુરામ પાસેથી ચાર પ્રકારની અસ્ત્રવિદ્યા શીખીને મહાન ધર્નુધારી તરીકે વિખ્યાત થયો. દુર્યોધન સાથેના મૈત્રીસંબંધો બંધાયા પછી એ સૂતપુત્ર કાયમ અર્જુન સામે લડવા તત્પર રહેતો. જીવનભર એ સૂતપુત્રને પોતાનું ખરું સ્ટેટસ ન સમજાયું! ડો. શાંતિકુમાર પંડ્યા નોંધે છે : ‘તે બ્રાહ્મણો માટે સદા આદર રાખનારો, સત્યવચની, સંયમી અને અને શત્રુઓ પર દયા રાખતો તેથી वृष (ધર્માત્મા) કહેવાતો.’ મધ્યાહ્્ન સમયે બે હાથ જોડીને દૈદીપ્યમાન સૂર્યદેવની સ્તુતિ કરતો ત્યારે ધનની ઇચ્છા રાખનારા બ્રાહ્મણો એને જ્યારે ઘેરી વળતા ત્યારે બ્રાહ્મણોને ન આપી શકાય તેવું કર્ણ પાસે કશુંય ન હતું! દ્રૌપદીની મર્યાદા જ્યારે રાજસભામાં નષ્ટ થવાની અણી પર હતી, ત્યારે કર્ણનાં કડવાં વેણ સાંભળીને મહારાજ યુધિષ્ઠિરને ખૂબ જ ક્રોધ ચઢતો, પરંતુ જ્યારે એમની નજર કર્ણના પગ પર પડતી, ત્યારે એમનો ક્રોધ શાંત પડી જતો કારણ કે કર્ણના પગ કુંતી જેવા જ હતા! આજે પણ દલિત સમાજમાં પોતાનામાં પડેલી બધી શક્યતા ખૂલી શકે અને ખીલી શકે એવો સમાજ આપણી રચી શક્યાં છીએ ખરાં? ડો. આંબેડકરને પોતાને મળેલા ખાતામાં સતત એવી ગૂંગળામણ રહ્યા કરતી. રાજમોહન ગાંધી નોંધે છે : ‘પ્રધાનમંડળમાં જોડાયા તે પહેલાં વલ્લભભાઇનું આમંત્રણ સ્વીકારીને સન 1947ના જુલાઇની 1લી તારીખે આંબેડકર વલ્લભભાઇને ત્યાં ચા પીવા માટે આવ્યા હતા. (પાન-421) નોંધવા જેવું છે કે સરદાર પછી બાબાસાહેબની તાકાતનો પરચો પામનારાં રાજકુમારી અમૃત કૌર જ્ઞાતિએ ખ્રિસ્તી હતાં અને પરમ ગાંધીભક્ત હતાં. ગાંધીવિચારના અધિકૃત ભાષ્યકાર સદ્્ગત દાદા ધર્માધિકારીએ સરદાર માટે ‘રુદ્ર-ભદ્ર’ સરદાર એવો મૌલિક શબ્દપ્રયોગ કર્યો હતો. આ વાત સદ્્ગત ચં.ચી. મહેતાએ સરદાર પરના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં નોંધી છે. સ્વરાજ મળ્યું પછી સૌપ્રથમ પ્રધાનમંડળ નેહરુ દ્વારા રચાયું ત્યારે ગાંધીજી નેહરુના પ્રથમ પ્રધાનમંડળમાં ડો. આંબેડકરનો સમાવેશ થાય તેવું સ્પષ્ટપણે ઇચ્છતા હતા. બાપુએ પંડિતજીને એક જ વાક્યમાં ઘણુંબધું કહી દીધું : ‘Gandhi rejoined that power was coming to India and not to congress. (The Good Boatman, લે. રાજમોહન ગાંધી, પાન-260)’ ગાંધીજીએ પંડિતજીને એક જ વાક્યમાં જણાવ્યું કે, ‘સત્તા ભારતને મળી છે, કોંગ્રેસને નહીં.’ થોડાક વર્ષો પર વડોદરામાં દલિત વર્ગના ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, મેનેજરો અને પ્રોફેસરો જેવા હોદ્દાઓ ધરાવતા લોકોનું સંમેલન મળ્યું ત્યારે વડોદરાના રાજપરિવારનાં શ્રીમતી શુભાંગિની દેવી પણ મંચ પર વિરાજમાન હતાં. ત્યારે મેં કહ્યું હતું, ‘ઊંચા હોદ્દા પર રહીને તમારે રુશવત લેવી હોય તો લેજો, પરંતુ કોઇ દલિત તમારી ઓફિસે આવે ત્યારે જરૂર એનું કામ રુશવત લીધા વિના કરી આપજો!’ બરાબર યાદ છે કે મારા આગ્રહથી રાજમાતા શુભાંગિની દેવીએ પોતાના નબળા ગુજરાતીમાં પ્રવચન કર્યું હતું. એ સભા યાદગાર બની હતી. }}} પાઘડીનો વળ છેડે મેં બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યો, કારણ કે એમ કરવું એ આપણા દેશ માટે સૌથી ઓછો નુકસાનકારક માર્ગ હતો... કારણ કે બૌદ્ધ ધર્મ ભારતીય કલ્ચરનો જ અભિન્ન અંશ હતો. મેં એટલી કાળજી રાખી છે કે મારું ધર્માંતરણ આ ધરતીની સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક પરંપરાને નુકસાન ન પહોંચાડે. ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર Blog:http://gunvantshah.wordpress.com (શીર્ષક પંક્તિ : આનંદ બક્ષી)