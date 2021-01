Gujarati News

સ્પોર્ટ્સ: લાગ્યા ભાગ્યાની ભે રહે મનમાં, ત્યાં લગી ભગતી (જીત) નૈ થાય ...

2 કલાક પહેલા લેખક: નીરવ પંચાલ



ટેસ્ટમાં તક મળતી નથી, તક ઉભી કરવી પડે છે. નબળા બોલ પર રન કરવાની અને સારા બોલને માન સહિત છોડવાની આવડત જોઈએ

ટેસ્ટ ક્રિકેટ શું છે? કેમ દરેક જુનિયર લેવલ ક્રિકેટરનું સપનું હોય છે કે એક દિવસ તેે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમશે અને દેશને મેચ જીતાડશે? ટેસ્ટ ક્રિકેટ એ સામાન્ય માણસની જિંદગી છે. જેમ રોજિંદા જીવનમાં ધીરજ, હિંમત અને પરિસ્થિતિ મુજબ નિર્ણય લેવાની જરૂર પડે છે તેમ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક એક બોલ, એક એક ઓવર, એક એક સેશન અને એક એક દિવસ ટકી રહેવાનું હોય છે. ટેસ્ટમાં તક મળતી નથી, તક ઊભી કરવી પડે છે. નબળા બોલ પર રન કરવાની અને સારા બોલને માન સહિત છોડવાની આવડત જોઈએ. ગુસ્સો, ખુશી, હૃદયભંગ અને ત્યારબાદ પોતાની જાતને રીડીમ કરવાનો અવસર મળે એ ટેસ્ટ ક્રિકેટ. સિરીઝ વિનનો અમૃત પ્યાલો મોઢે માંડવા માટે માટે 36 રન ઓલઆઉટનું વિષ પીવું ફરજિયાત છે. એ સમયે ટીમ પર જે ભરોસો રાખીને મેચ જુવે તે જ સાચો ચાહક. 4 ટેસ્ટમેચની બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી અને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પ્રવેશવાની તક જ્યારે હોડમાં મુકાઈ હોય ત્યારે ટ્રોફી જીતવા માટેનો આખરી પાસો કેવી રીતે ફેંકાય અને સાથે સાથે ફાઇનલ પ્રવેશવાનો દરવાજો કેવી રીતે ખુલ્લો રખાય તે ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાના અભેદ્ય કિલ્લો ગણાતા ‘ગાબ્બા’માં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને હરાવીને દુનિયાને બતાવી દીધું.

ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓને કારણે ટીમનો ડ્રેસિંગ રૂમ એ ચેન્જ રૂમ નહીં પણ હોસ્પિટલ વોર્ડમાં તબદીલ થઇ ગયો હતો. હાથ, માથું, પગ, પેટ, પાંસળીઓ પર ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર્સના બાઉન્સર્સના જવાબ ભારતીય દૂધમલિયા ખેલાડીઓએ તેમની જ ભાષામાં જવાબ આપ્યો ત્યારે દુનિયાભરના ક્રિકેટ પ્રેમીઓ તેમજ ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ પણ આફરીન પોકારી ગયા. હવે જ્યારે જ્યારે ડેવિડ અને ગોલાયથ જેવો મુકાબલો યોજાશે ત્યારે ત્યારે ભારતની ઓસ્ટ્રેલિયા ટૂરના ઉદાહરણ અપાશે જ્યાં પ્લેઈંગ ઇલેવનમાં વિરાટ કોહલીની ગેરહાજરી હોય, પ્લેઈંગ ઇલેવનના બોલિંગ એટેકની વિકેટ ટેલી સિંગલ ડિજિટમાં હોય, બેટિંગમાં રહાણે અને રોહિત શર્મા સિવાય બીજા કોઈ સુપરસ્ટાર ન હોય અને તેમ છતાં આવા અન ઇવન મેચઅપ પછી પણ ઓસ્ટ્રેલિયાને હારનો સામનો કરવો પડે તે અકલ્પનીય છે.

સિરીઝ રિકેપ ⚫ એડિલેડ ટેસ્ટ : ક્રિકેટમાં ‘લો ઓફ એવરેજ’ મહત્વ છે. એડિલેડ ટેસ્ટ મેચમાં એક જ સેશનમાં ભારતીય બેટિંગ ધરાશાયી થઇ ગઈ તેનું એક કારણ ‘લો ઓફ એવરેજ’ છે. જે બોલ સામાન્ય સંજોગોમાં બેટની ધાર ચૂકી જાય તે તમામ બોલ ભારતીય બેટ્સમેનોની બેટની ધારને અડીને ગયા અને તેના કારણે ભારતીય ટીમ પ્રથમ ઇનિંગમાં મળેલી લીડનો ફાયદો ન ઉઠાવી શકી. સામાન્ય ક્રિકેટિંગ સેન્સ ધરાવનાર દરેક જણ ભારતીય ટીમનો સિલેક્ટર બની બેઠો હતો પરંતુ એક વાત ભુલાઈ ગઈ હતી કે સ્મિથ અને લાબુશેનને બાદ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે બીજો કોઈ બેટ્સમેન નહોતો જે ભારતીય બોલર્સ સામે ટકી શકે. ટીમ ભલે 36 રનમાં ઓલઆઉટ થઇ હોય પરંતુ બોલિંગની ધાર આગળ જતા ઓસ્ટ્રેલિયન બેટિંગની કમર તોડવા માટે આતુર હતી. ⚫ મેલબોર્ન ટેસ્ટ : સિરાજ અને શુબમન ગિલનું ડેબ્યુ. ભારતીય બોલિંગ એડિલેડ ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેનનું લોહી ચાખી ચૂકી હતી ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ ઇનિંગમાં 195 રનમાં ઓલ આઉટ. રહાણેની સદી અને જાડેજાની અર્ધસદીને કારણે ભારતીય ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 131 રનની લીડ લીધી.

⚫ સિડની ટેસ્ટ : પહેલી વાર ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝમાં દરેક સેશનમાં ભારત સામે મજબૂત લાગ્યું. પ્રથમ ઇનિંગની 94 રનની લીડ સાથે રમતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ઇનિંગમાં 407 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો. ચેતેશ્વર પુજારાની મેરેથોન બ્લોકિંગ, પંતની હિટિંગ અને વિહારી-અશ્વિનના ડિફેન્સને તોડી શકે તેવો કોઈ વિકલ્પ ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે હાજર નહોતો. ભારતની ટીમ સિડની ટેસ્ટને ડ્રો કરવામાં સફળ રહી. ⚫ ગાબ્બા ટેસ્ટ: ‘Can’t wait to see you at Gabba’ સિડની ટેસ્ટના આખરી દિવસમાં ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન અને કીપર ટિમ પેઈન સતત અશ્વિનને હતોત્સાહ કરવા માટે આ વાક્ય બોલી રહ્યો હતો ત્યારે ખબર નહોતી કે શિકારી ખુદ શિકાર બનવાનો છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં હવે ડ્રોપ ઈન પીચ પર મેચ રમાય છે પરંતુ બ્રિસ્બેનનું ગાબ્બા એમાં અપવાદ છે. હાર્ડ પીચ, મોટું ગ્રાઉન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ફાસ્ટ બોલર્સ જ્યારે કાનની પાસેથી સૂસવાટા બોલાવતા બાઉન્સર્સ નાખે ત્યારે ત્યાં રમવાની કલ્પના પણ ધ્રુજાવી દે. જ્યારે ટ્રોફીનું ભવિષ્ય આ એક મેચ પર નિર્ભર બને ત્યારે બેટ્સમેન માટે બ્રિસ્બેનથી વધુ અઘરી પીચ બીજી કોઈ નથી. 1988 બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બ્રિસ્બેનમાં એક પણ મેચ હારી નથી. જ્યારે ભારતે ક્વોરેન્ટાઇનના કારણોસર બ્રિસ્બેન જવાની ના પડી ત્યારે ‘ભારતીયો ડરી ગયા છે’, ‘તેમને બ્રિસ્બેનની પીચ પર ન રમવાનું બહાનું જોઈએ છે’ જેવા વિવાદો સર્જાયા હતા. પરંતુ મોહંમદ સિરાજ, નટરાજન, ગિલ, શાર્દુલ ઠાકુર, વૉશિન્ગટન સુંદર, નવદીપ સૈની જેવા નવોદિતો, પુજારાની બ્લોકેથોન અને ઋષભ પંતની ચેમ્પિયનને છાજે તેવી બેટિંગ સામે ઓસ્ટ્રેલિયા બ્રિસ્બેનમાં હાર્યું. એક પગ, એક અંગૂઠો, એક તૂટેલી કમર, એક તૂટેલા પગ, એક તૂટેલી પાંસળી જેવા ઈન્જર્ડ ખેલાડીઓ સાથે રમતા ભારતે દુનિયાને બતાવ્યું કે ટેસ્ટ મેચ આ રીતે રમાય, આ રીતે હાર્યા બાદ કમબેક કરાય, આ રીતે ડ્રો કરાય અને આ રીતે જીતાય. જિંદગી ટેસ્ટ ક્રિકેટ નથી તો બીજું શું છે? nirav219@gmail.com