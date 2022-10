Gujarati News

Magazine

Rasrang

Lack Of Evidence Is Not Evidence Of Lack: Scientist Carl Sagan

વિચારોના વૃંદાવનમાં: પુરાવાનો અભાવ એ અભાવનો પુરાવો નથી : વિજ્ઞાની કાર્લ સેગન

એક કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



કૉપી લિંક

મહાન મનોવિજ્ઞાનીના ઘરને દરવાજે ભગવાન શિવની મૂર્તિ જોવા મળતી હતી, જેમના ગળામાં નાગ વીંટળાયા હોય, તે દૃશ્ય પણ જોવા મળતું હતું. કહેવાય છે કે મહાન વિજ્ઞાની આઇન્સ્ટાઇન યુંગને ઘરે જીનિવામાં ડિનર લેવા માટે પણ જતા.

કાર્લ સેગન મહાન વિજ્ઞાની હતો. એ કેવળ વિજ્ઞાની ન હતો, પરંતુ લગભગ ઋષિ જેવો વિજ્ઞાની હતો. મહાન વિજ્ઞાની આઇન્સ્ટાઇન વિજ્ઞાની હતો, પરંતુ એ ઇશ્વરભક્ત હતો અને વળી ગીતાનો ભક્ત પણ હતો. ઇશ્વરના નામ સાથે જોડાયેલી કોઇ પરમ સત્તા (સત્+તા) છે ખરી? આવા ગહન પ્રશ્નનો જવાબ મહાન ક્રાંતિકારી વિચારક એવી સ્ત્રી આઇન રૅન્ડે એક જ વિધાનમાં આપી દીધો હતો: ‘Existance exist.’ (ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ હોય કે ન હોય, પરંતુ અસ્તિત્વનું અસ્તિત્વ તો છે જ.) એ વિદુષીનું આવું વિધાન લગભગ મંત્ર બની ગયું! આજનો ટૅક્્નોમાનવ લગભગ સાબિતી ઘેલો જણાય છે. ક્યારેક એ શ્રદ્ધાને સામે છેડે બુદ્ધિ કે તર્કને મૂકીને દલીલબાજી પર ઊતરી પડે છે. હું પોતે પણ એક ઉંમરે નાસ્તિકતાની ધાર પર જઇને પાછો ફર્યો હતો. અલ્લાહના અસ્તિત્વમાં ન માનનાર મુસલમાન ‘મુસલમાન’ મટી જાય એમ બને, પરંતુ ઇશ્વરમાં ન માનનાર હિંદુ, ‘હિંદુ’ મટી જતો નથી. ક્રાંતિકારી મહાન વિચારક ચાર્વાક એક રાક્ષસ હતો અને વળી, દુર્યોધનનો મિત્ર હતો અને પાંડવોનો શત્રુ હતો. એ નાસ્તિક મતપ્રવર્તક હતો અને જાણીતો જડવાદી હતો. એ નિષ્ઠાવંત નાસ્તિક હતો તોય તેની હત્યા થયાનું ક્યાંય નોંધાયું નથી. આવી વૈચારિક ઉદારતા અન્ય કોઇ ધર્મમાં ઝટ જોવા મળતી નથી. અરે! ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધ જેવા અવતારી પુરુષો મહાન નિરીશ્વરવાદી હતા. મહાવીર સ્વામી આત્મામાં શ્રદ્ધા ધરાવનારા હતા, પરંતુ તથાગતને તો આત્મામાં પણ શ્રદ્ધા ન હતી. એમની કરુણા પણ અનાત્મવાદી હતી. બંને મહામાનવોને અહિંસામાં અને કરુણામાં શ્રદ્ધા હતી, પરંતુ ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં ન હતી. બંને મહામાનવોને કર્મના સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા હતી અને તેથી પુનર્જન્મમાં પણ શ્રદ્ધા હતી. કર્મનો કાયદો પુનર્જન્મને સ્વીકારનારો છે. મહાવીર સ્વામીને અને કૃષ્ણને જોડનારો ખરો સેતુ अभय હતો. પરિણામે મહાવીર સ્વામીની જેના પર દૃષ્ટિ પડે તે તત્કાળ મૃત્યુ પામે એવા ઝેરી સર્પની સમીપે સામે ચાલીને ગયા અને ભય પામ્યા વિના સામે ચાલીને જઇ શક્યા! આ હતી એમની અભયપ્રાપ્તિ! કૃષ્ણે અર્જુન સમક્ષ જે ઉપદેશ આપ્યો તેમાં अभयને દૈવી સંપત્તિઓની યાદીમાં પ્રથમ સ્થાન આપ્યું. (ગીતા: અધ્યાય 16, મંત્ર 1) આમ ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન કૃષ્ણને જોડનારી અગત્યની કડી अभय ગણાય. ગાંધીજીનાં અગિયાર વ્રતોમાં પણ અભયને સ્થાન મળ્યું છે. અભય વિનાની અહિંસા લૂલી-લંગડી અને અભય વિનાનું સત્ય કાયરતાનું બીજું નામ ગણાય. જ્યાં ડર છે, ત્યાં સત્યાગ્રહ નિસ્તેજ અને નિર્વીર્ય. ચંડકૌશિક પાસે જનારા ભગવાન ડરે, તો મહાવીર શેના? ભયંકર હત્યારા અને લૂંટારા એવા અંગુલિમાલને મળવા માટે સામેથી જંગલના એકાંતમાં ચાલી જનારા ભગવાન બુદ્ધના અભયની કલ્પના તો કરી જુઓ! એ વિચિત્ર હત્યારાએ વાઢેલાં માથાંની માળા ગળે લટકાવી રાખી હતી. બાબર દેવા જેવા બહારવટિયાને સામે ચાલીને પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજે કહ્યું હતું: ‘તું જે કામ કરે છે, તેવું જ કામ હું પણ કરું છું. હું અંગ્રેજ સરકારની સામે છું અને તું પ્રજાની સામે છે.’ મૃત્યુની પૂરી શક્યતા સામે હોય ત્યારે જ અભયની કસોટી થતી હોય છે. અભય વિનાની અહિંસા એટલે રીફિલ વિનાની બોલપેન! ગાંધીજીએ શબ્દ પ્રયોજ્યો: ‘મરણભય’. જ્યાં મરણભય હોય, ત્યાં અભય ગેરહાજર હોવાનો! સૂર્ય ઊગવાની તૈયારીમાં છે. સાગરને કિનારે આથમતા સૂર્યની સમક્ષ પ્રાર્થના કરી રહેલા એક સાધુને કોઇ નાસ્તિક માણસે પૂછ્યું : ‘ભગવાન છે એની તમને ખાતરી છે?’ સાધુએ જે જવાબ આપ્યો તે સાંભળો: આ સામે તેજોમય આકાશમાં જે લાલચોળ સંધ્યા, તે ભગવાનનું ચિત્રકામ છે. જ્યાં પણ નદી વહેતી હોય ત્યાં મને ભગવાનની કરુણા વહેતી હોય, એવો ભાવ મારા મનમાં જાગે છે. વાદળોની ગર્જનામાં મને એનો સાદ સંભળાય છે. ઊંચાં ઊંચાં શિખરો પર થીજેલા બરફની ચાદર પર મને ધ્યાનસ્થ શિવ બેઠા હોય એવું લાગે છે. વૃક્ષોને પાંદડે પાંદડે મને પ્રભુનાં દર્શન થાય છે. કોઇ માતા નજરે પડે, ત્યારે મને પ્રેમસ્વરૂપ પરમેશ્વરની ઝાંખી થાય છે. જ્યાં જ્યાં મારી નજર પડે, ત્યાં મને એના અણસાર વરતાય છે. રાતની નીરવતામાં મને ભગવાનના ભણકારા સંભળાય છે. બસ, ભગવાનના ભણકારા સાંભળી શકે તે ભક્ત!!! માણસ શ્રદ્ધા વિના તરી ન શકે અને અંધશ્રદ્ધા વિના ડૂબી ન શકે. શ્રદ્ધા વિનાનો કોઇ નાસ્તિક હજી પેદા નથી થયો. વિમાનમાં પ્રવાસ કરનારા નાસ્તિકને પણ વિમાન બનાવનારી કંપની પર અને વિમાન ચલાવનાર પાઇલટ પર અખૂટ શ્રદ્ધા હોય છે. અંધશ્રદ્ધાને કારણે જ પરિશુદ્ધ શ્રદ્ધા અમથી વગોવાતી હોય છે. અરે! નાસ્તિકને પણ ઇશ્વર જેવું કશું નથી, એ વાત પર જબરી ‘શ્રદ્ધા’ હોય છે. એની કહેવાતી અશ્રદ્ધા પણ આંધળી હોઇ શકે છે! એ વિજ્ઞાનીએ સાવ સાચી વાત કહી દીધી કે: પુરાવાનો અભાવ એ અભાવનો પુરાવો નથી. ‘Absence of evidence is no evidence of absence.’ વાત સમજવા જેવી છે. કાર્લ યુંગ જેવા અધ્યાત્મવાદી મનોવિજ્ઞાનીએ જીવનના અંતભાગે એક પત્રકારને મુલાકાત આપી હતી. પત્રકાર: પ્રોફેસર! તમારાં લખાણોમાં ધર્મની સુગંધ વરતાય છે. શું તમે ભગવાનમાં માનો છો? કાર્લ યુંગ : હું ભગવાનમાં માનતો નથી. માનવાનો પ્રશ્ન તો ત્યારે જ ઉપસ્થિત થાય કે જ્યારે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે અમુક બાબત સાચી છે, પરંતુ એ માટે પૂરતા પુરાવા નથી. ના, ના, ના. હું ભગવાનમાં માનતો નથી. હું તો જાણું છું કે ભગવાન છે અને છે જ. આવા મહાન મનોવિજ્ઞાનીના ઘરને દરવાજે ભગવાન શિવની મૂર્તિ જોવા મળતી હતી, જેમના ગળામાં નાગ વીંટળાયા હોય, તે દૃશ્ય પણ જોવા મળતું હતું. કહેવાય છે કે મહાન વિજ્ઞાની આઇન્સ્ટાઇન યુંગને ઘરે જીનિવામાં ડિનર લેવા માટે પણ જતા. ત્યારે આઇન્સ્ટાઇન સાપેક્ષતાના સિદ્ધાંત પર સંશોધન કરી રહ્યા હતા, જેને પરિણામે E = mc2 જેવું સમીકરણ હજી શોધાયું ન હતું. કાર્લ યુંગ તે દિવસોમાં ‘કલેક્ટિવ અનકોન્સિયસ’ જેવા ગહન વિષય પર સંશોધન કરી રહ્યા હતા. આમ બે મહાનુભાવોમાંથી એક હતા વિજ્ઞાની અને બીજા હતા મનોવિજ્ઞાની. સાધક પોતાની શ્રદ્ધા વડે માંજીમાંજીને જીવનને ચળકતું કરતો રહે છે. ઉપનિષદના ઋષિએ સૂત્ર આપેલું : ‘અન્નં બહુ કુર્વીત.’ ઋષિ કહે છે : અન્ન ખૂબ પેદા કરવું, જેથી આંગણે આવેલા અતિથિને ‘ના’ ન કહેવી પડે. દુકાળ વખતે ઓછા દાણા પાકે ત્યારે સાચો ખેડૂત ભાંગી નથી પડતો. એના મુખમાંથી સંતોષાનુભૂતિને કારણે ઉદ્્ગાર નીકળી પડે છે: હે પરમેશ્વર! જેવી તારી મરજી! આજકાલ અમેરિકામાં સંતોષવૃત્તિ માટે નવો શબ્દ પ્રયોજાવા લાગ્યો છે: ‘Philosophy of Enoughness’ આજના માણસને કોઇ વાતે ધરવ નથી. હિંદી કવિની પંક્તિઓ કંઠસ્થ કરવા જેવી છે અને વળી, હૃદયસ્થ કરવા જેવી પણ છે. કવિ કહે છે : ગોધન, ગજધન, બાજધન ઔર રતનધન ખાન; જબ આવે સંતોષધન, સબ ધન ધૂલ સમાન! ઇશ્વર વિના આપણું કશુંય અટકતું નથી. ઇશ્વરનું પણ આપણા વિના કશું જ અટકતું નથી. ઇશ્વર જેવું આશ્વાસન મફતમાં મળે છે. કરોડો મનુષ્યો કેવળ શ્રદ્ધાને કારણે દુ:ખને વખતે ટકી જાય છે. ઇશ્વર પ્લેસીબોની ટેબલેટ જેવો છે. એ ગોળી દર્દીને માટે આશ્વાસન જેવી છે. આ જગતના કરોડો હિંદુઓ, મુસ્લિમો, પારસીઓ, જૈનો, યહૂદીઓ, ગરીબો અને પૈસાદારો દુ:ખની પળે બધી રીતે ભાંગી પડે ત્યારે ત્રણ શબ્દો પર નભી જાય છે: ‘જેવી માલિકની મરજી!’ આ ત્રણ શબ્દો મફતમાં મળે છે, પરંતુ ત્રણેયનું મૂલ્ય ઓછું નથી. ‘માલિક’ જેવો સેક્યુલર શબ્દ બીજો શોધી તો બતાવો!⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે એક બંદૂક બને, એક લડાયક જહાજ બને, એક રોકેટ છૂટે, આ બધી વાતોનો સાર એટલો જ કે જે લોકો ભૂખ્યાં છે અને જેઓને પણ નથી મળતું જેઓ કડકડતી ઠંડીમાં થથરે છે અને જેમને પહેરવા-ઓઢવાનું પણ નથી મળતું. એમને ત્યાંથી કશુંક છીનવી લેવામાં આવ્યું છે. શસ્ત્રસજ્જ દુનિયામાં માત્ર પૈસા જ ખર્ચે છે એવું નથી એ તો શ્રમજીવીઓનો પરસેવો ખર્ચે છે, વિજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિપ્રતિભા ખર્ચે છે, અને વળી બાળકોની આશા પણ ખર્ચે છે! એક અબજ વર્ષો પહેલાં પૃથ્વી પરનું કોઇ પણ ઊભું રહીને અને ટટ્ટાર ચાલી શકતું ન હતું પરંતુ વાૅશિંગ્ટનમાં સવા દસ કલાકોમાં જ (સંરક્ષણ માટે) એક અબજ ડોલરનો ધુમાડો થઇ ગયો! આઇઝન હોવર (અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ) Blog:http://gunvantshah.wordpress.com