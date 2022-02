Gujarati News

Magazine

Rasrang

Krantikari Subhash's Love Letters

સહજ સંવાદ: ક્રાંતિકારી સુભાષના પ્રેમપત્રો

વિષ્ણુ પંડ્યા એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

હમણાંથી સુભાષબાબુની ઇન્ડિયા ગેટ પાસેની પ્રતિમાની ભારે ચર્ચા છે. આ ક્રાંતિપુરુષની જિંદગીનું એક ગુમનામ પાસું એટલે પ્રિય પત્ની એમિલીને લખેલા પત્રો. દરેક પત્રનું સંધાન સંવેદનાથી ભર્યું ભર્યું. નરગીસના પાન જેવું સોહામણું પણ દરેકના પડછાયે અદૃષ્ટ ભવિષ્યની ગમગીની. યુવા ઓસ્ટ્રેલિયન યુવતી એમિલીએ ‘BLEIGIESSEN’ની વિધિ સમયે વિયેનામાં નૂતન વર્ષ 1936ની સાંજે સુભાષના વિધાનને આત્મસાત કરી લીધું હતું : ‘ભારત એ મારો પ્રથમ અને એકમાત્ર પ્રેમ છે.’ આ યુવતીએ સસ્મિત તેનો સ્વીકાર કરીને સુભાષચંદ્ર બોઝનો હાથ પકડ્યો. જાણે કહેતી હતી : મારા યાત્રિક, તારી નિયતિ હું સમજું છું. હસ્તમેળાપ સમયે એ.સી.એન. નાંબિયારે એમિલીને કહ્યું, ‘He is a one-idea man. Singly for the independence of India, but he is deeply love with you.’ 1934ના વર્ષે બંને – સુભાષ અને એમિલી – પહેલી વાર મળ્યાં. ‘ઇન્ડિયન યુગલ’ પુસ્તકમાં 29 નવેમ્બર, 1934ના દિવસે લખાયેલી પ્રસ્તાવનામાં સુભાષે લખ્યું હતું : ‘કોલિન ઇ. શેન્કલે આ પુસ્તક લેખનમાં મને સહયોગ આપ્યો તેને માટે આભારી છું…’ આ-ભારનો બોજ પછીથી ખભા પરથી ઊતર્યો અને પ્રેમબંધનના ગીતમાં પલટાઇ ગયો. બ્રિટિશરોએ તો તેમને ભારતમાં ‘ભયજનક’ ગણીને હદપાર કર્યાં હતા, નિયતિએ તેમને પ્રકૃતિના પરમ પ્રેમની ભેટ આપી દીધી. પ્રથમ પત્રમાં જ 30 નવેમ્બર, 1934 ભારત તરફના પ્રયાણમાં – રોમથી – તેમણે એમિલીને લખ્યું, ‘રોમ તરફની આ સફર ખરેખર સરસ છે. સૂર્યકિરણનાં સ્નાન અને વાદળોની સવારી વચ્ચે પહેલાં વેનિસ, પછી રોમ… મારા બધા પત્રો અને બીજી સામગ્રી નષ્ટ કરી નાખજે. માત્ર પુસ્તકો જ મોકલજે. ફ્રેન્ચ ભાષાનું લેશન ચાલુ રાખજે… ભારત પહોંચ્યા પછી જ હવે તને પત્ર લખીશ. હું સારો પત્રવ્યવહાર કરનાર વ્યક્તિ નથી, હા, સારો માણસ જરૂર છું! માત્ર તને જ એરમેઇલથી આ પત્ર લખું છું, બીજા કોઇને નહીં. તેઓ જાણશે તો ખોટું લગાડશે… આખી રાત પુસ્તકનું કામ કરતો રહ્યો…’ પછીના પત્રોમાં સાવ નજીવી લાગતી બાબતો, પણ કેવા અંતરંગ સાથે વણાયેલી હતી? પત્રોમાં છલકાયું સુભાષનું વ્યક્તિત્વ : સ્વાધીનતા અને આદર્શો, રઝળપાટ અને ખોજ, વાચન અને લેખન. ચિંતનનું આકાશ. એમિલી પ્રત્યેની દરેક શબ્દમાં ચાહના. પ્રથમ અગિયાર મહિના કેવો સમયરંગ લઇને આ પત્રો પ્રગટ થાય છે? ઇટાલી, ગ્રીસ, ઇજિપ્ત, ઇરાક, પિતા જાનકીનાથનું અવસાન, બેનિતો મુસોલિની સાથેનો વાર્તાલાપ અને પોતાનું? ભૂલક્કડપણું (અરે, મારો જન્મદિવસ જ હું ભૂલી ગયો હતો!) અને અવિરત ઘટનાઓને શબ્દરથ કરવાનું મનોજગત… આ પત્રોએ સુભાષના શબ્દસામર્થ્યનોયે અંદાજ આપ્યો… સુભાષ તેમાંના કેટલાક પત્રો વાંચવામાં મગ્ન બની ગયા, ક્યારેક જર્મન ભાષાનોયે આત્મીય પ્રયોગ કરી લે છે. 38/2, એલગિન રોડ, કલકત્તા 8 જાન્યુ. 1935 પ્રિય મિત્ર શેન્કલ, તને નવાઇ લાગશે કે આજે હું યુરોપ જવા રવાના થઇ રહ્યો છું. મુંબઇથી વીસમી તારીખે એમ.વિ. વિક્ટોરિયા જહાજમાં જિનુઆ અને પછી ઇટલી પહોંચીશ. દુ:ખના સમયે તારી સહાનુભૂતિ માટે આભારી છું. માતા-પિતાને મારા નમસ્તે. અહીં આવ્યા પછી શારીરિક તકલીફ વધી છે. ઓપરેશન તો કરાવવું જ પડશે. ભેટ મળી ગઇ, આભાર. તેની સાથે તારો પત્ર પણ મળ્યો. હવે તારી શરદી મટવામાં હશે. નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ. શુભેચ્છક, સુભાષ

નેપલ્સ 20-1-1935 પ્રિય મિત્ર શેન્કલ, નેપલ્સ સકુશળ પહોંચી ગયો તે જણાવવા આ પત્ર લખું છું. મોસમ ખરાબ હોવાથી અહીં રોકાઇ ગયો છું. વિયેના જતાં પહેલાં એક સપ્તાહ અહીં રોકાઇશ. ઇટલીની રેલવે વિદેશી પ્રવાસીઓને પચાસ ટકાની રાહત આપે છે. મને કુશળ અંતર એક્સેલસિયર હોટેલના સરનામે મોકલજે. અહીંથી હું પોંપાઇ ગયો હતો. આજે સોલ્ફાલરા જ્વાળામુખી જોવા જઇશ, અત્યારે તે જ્વલંત સ્થિતિમાં છે! તારો શુભેચ્છક, સુભાષ એસ.સી. બોઝ રોમ 31-11-1934 પ્રિય સુશ્રી શેન્કલ, તારો પત્ર મળ્યો, આનંદપૂર્વક વાંચ્યો. મારી રોમ-સફર સારી થઇ. ઘણીબધી વાર અમે વાદળોની ઉપર ઊડ્યાં અને તાપમાં નાહ્યાં, નીચે પૃથ્વી ધુમ્મસથી ઢંકાયેલી નિહાળી. અઢી કલાકે વેનિસ પહોંચી ગયા. હું તને કાગળ કે બોક્સ પાછા મોકલવાનું કહું ત્યારે કાગળનો ટુકડો પણ નષ્ટ કરી નાખજે – દરેક લેખ, પત્રો, માત્ર મુદ્રિત પુસ્તકો જ મોકલજે. ફ્રેન્ચ ભાષા શીખવાનું ચાલુ રાખજે. પુસ્તકના પ્રૂફ અને બીજી સામગ્રી ભૂલો રાખ્યા વિના મોકલી આપી હશે. વીતેલી રાતે સવારના સાડા છ સુધી પુસ્તક લખ્યું એટલે બિલકુલ ઊંઘ લઇ શક્યો નહીં. તારો, સુભાષચંદ્ર બોઝ

એસ.સી. બોઝ 38/2, એલિગન માર્ગ કલકત્તા તા. 7-12-1934 પ્રિય શેન્કલ, કોઇ તકલીફ વિના અહીં ચોથી તારીખે પહોંચી ગયો છું. હા, ઘણો વિલંબ થયો. મારા પહોંચ્યા પૂર્વે – બીજી ડિસેમ્બરે – પિતાજીએ નશ્વર સંસાર છોડ્યો. મારી મા ધીરજ ખોઇ ચૂકી હતી, પણ અમે ભાઇ-બહેનો સાંત્વના આપતાં રહ્યાં. પશ્ચિમની વ્યક્તિ માટે અમારી ભાવના સમજવી મુશ્કેલ છે, એક હિંદુ પત્નીનું જીવન તેના પતિની સાથે એવી રીતે જોડાયેલું હોય છે કે તેના વિના જીવવું મુશ્કેલ થઇ જાય છે. અમને આશા છે કે જલદીથી શોકમાંથી બહાર નીકળશે. બીજી ઘણી આપત્તિઓનો એકસામટો પ્રભાવ પરિવાર પર પડ્યો છે. મને ખબર નથી કે ભવિષ્યે તને પત્ર લખી શકીશ કે નહીં. ન લખી શકું તો ખરાબ લગાડીશ નહીં. અત્યારે તો હું મારા જ ઘરમાં કેદી છું! માત્ર એક સપ્તાહ માટે માતાની સાથે રહેવાની અનુમતિ આપવામાં આવી છે. પરિવાર સિવાય બહારની કોઇ પણ વ્યક્તિની સાથે વાતચીત કે મુલાકાત કરી શકું તેમ નથી. ન બહાર જઇ શકું છું. મારું શું થશે તેનીયે ખબર નથી. માનસિક તણાવ ન હોત તો વિમાની યાત્રામાં અધિક આનંદ આવ્યો હોત. સૂર્યોદય સુંદર હતો! તારો સુભાષ સી. બોઝ