કુછ દિલને કહા: જબ તક આંસૂ સાથ રહેંગે, મુઝકો યાદ કિયા જાએગા

લેખક: અન્નુ કપૂર



રાજ કપૂર (ડાબી તરફ)ને એક ફિલ્મમાં હીરો બનવાની પહેલી તક કેદાર શર્મા (જમણી બાજુ)એ જ આપી હતી

ક ઉચ્ચ કોટિના કલાકાર હતા. પોતાની કલામાં હોશિયાર, નિપુણ. જેમણે પણ તેમની કલાનો રસાસ્વાદ માણ્યો, તે મંત્રમુગ્ધ થઇ ગયા, પરંતુ એ વિલક્ષણ કલાકારે કોઇની સામે ક્યારેય હાથ લાંબો ન કર્યો હોવાથી સાંસારિક પ્રતિષ્ઠા અને પ્રસિદ્ધિમાં ઘણા પાછળ રહી ગયા. એ કુંઠિત હતા, પણ તેઓ આ પીડા અંતરમાં જ સહન કરતા રહ્યા. કોઇ ઉમ્મીદ બર નહીં આતી, કોઇ સૂરત નઝર નહીં આતી. આગે આતી થી હાલ-એ-દિલ પે હંસી, અબ કિસી બાત પર નહીં આતી. મૌત કા એક દિન મુઅય્યન હૈ, નીંદ ક્યોં રાત ભર નહીં આતી. (મિર્ઝા ગાલિબ) એક રાત આ નિર્ધન, ઉપેક્ષિત પણ અદ્્ભુત કલાકારને પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ પ્રાપ્ત થયાં. એનાં પરિચયમાં કંઇ મુશ્કેલ નહોતું. તેની જાહોજલાલી અને આભા તો અંધારામાં પણ સૂર્યની માફક ચમકતી હતી. કલાકારે અત્યંત વિનમ્રતાથી આ જાહોજલાલીને આવકારતાં પૂછ્યું, ‘તમે મારા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી શકશો?’ જાહોજલાલીએ કહ્યું, ‘તારા દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર મારી પાસે છે. જે પૂછવું હોય તે પૂછ.’ કલાકારે પૂછ્યું, ‘જેને પણ પ્રસિદ્ધિ, માન, સંપત્તિ, શક્તિનું વરદાન મળ્યું, એ બધાં અદ્્ભુત હતાં?’ પ્રસિદ્ધિ અને કીર્તિએ કહ્યું, ‘ના, એવું જરૂરી નથી કે જેમના પર મારી કૃપા થાય તે વ્યક્તિઓ અદ્્ભુત જ હોય.’ કલાકાર બોલ્યા, ‘મેં મારું સંપૂર્ણ જીવન મારી કલાને સમર્પિત કરી દીધું. પ્રતિક્ષણ સતત સાધના જ કરતો રહ્યો, પણ આ અસ્તિત્વ અભાવ, ગરીબી અને ગુમનામીમાં વીતી ગયાં. જો હું તિરસ્કૃત હોઉં તો મને કહો અને જો મારી કલા ઉત્કૃષ્ટ હોય તો પણ કહો કે મારું શું થશે? પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિએ કહ્યું, ‘હે કલાકાર, તું તો ઉત્કૃષ્ટ કોટિનો છે, અનોખો છે, નિરાળો છે. તારા જેવા તો ઘણા ઓછા હોય છે.’ કલાકારે કહ્યું, ‘તમે તો ઉપરછલ્લા, છીછરા, નિમ્ન કોટિના લોકોને ખ્યાતિ પ્રદાન કરે છો, મને ક્યારેય તમારી કૃપા પ્રાપ્ત થશે કે નહીં? મને પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ મળશે કે નહીં?’ પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ અનોખા ભાવે સ્મિત કરી, મૂક રહ્યાં. કલાકારનું સંવેદનશીલ હૃદય ભાંગીને ભુક્કો થઇ ગયું. એ અશ્રુભરી આંખે પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિને જતાં જોઇ રહ્યો. થોડા ડગલાં આગળ વધ્યાં પછી તેઓ અટક્યાં અને પાછળ ફરીને બોલ્યાં, ‘સાંભળ, તું એક અદ્્ભુત, અદ્વિતીય કલાકાર છે. તું જીનિયસ છે અને હું જીનિયસને સો વર્ષ પછી મૃત્યુપર્યંત પણ મળું છું.’ આ સંસારના સેંકડો અદ્્ભુત લોકોને તેમના જીવનમાં સમ્માન, સમૃદ્ધિથી વંચિત રાખ્યા, અનેક અનોખા લોકોની કદર, એમનંુ મહત્ત્વ એમનાં ગયા બાદ જ પુરવાર થયું અને આવું દરેક ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ સાથે બન્યું છે. આના જ્વલંત ઉદાહરણો છે - નિકોલા ટેસ્લા, ઇગ્નસ સેમેલવાઇસ, ઇ.સી.જી. સુદર્શન, યેલ્લાપ્રસાદા સુબ્બા રાવ વગેરે (વિજ્ઞાન), સરદાર પટેલ, બિપિન ચંદ્રપાલ, મહાત્મા જ્યોતિબા ફુલે તેમ જ અસંખ્ય ભારતીય સ્વતંત્રતા સેનાની, વાન ગોંગ અને હિંદી ફિલ્મોના રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ, મદન મોહન, જયદેવ, કેદાર શર્મા વગેરે. ચિત્રકાર, લેખક, ગીતકાર, નિર્દેશક કેદાર શર્માનો જન્મ નરોવાલ શહેરમાં 12 એપ્રિલ 1910ના રોજ એક ગરીબ પરિવારમાં થયો હતો. નરોવાલ ભારતના ભાગલા પછી પાકિસ્તાનમાં રાવી નદીના પશ્ચિમી કિનારે આવેલું એક ઐતિહાસિક સ્થળ છે અને નરોવાલે આપણને બે અદ્્ભુત અને મહાન કલાકારોને જન્મ આપ્યો છે. એક કેદાર શર્મા અને બીજા ફૈઝ અહેમદ ફૈઝ. ફૈઝે આધુનિક ઉર્દૂ શાયરીને એક નવા પરિમાણો પ્રદાન કર્યા, તો સંઘર્ષોનો સામનો કરતાં કેદાર શર્માએ એક ગીતકાર, લેખક અને નિર્દેશક તરીકે પોતાની જાતને સ્થાપિત કરી. એટલું જ નહીં, ભારત ભૂષણ, રાજ કપૂર, મધુબાલા, ગીતા બાલી, માલા સિંહા જેવા ફિલ્મ કલાકરોને નામ અને કરિયરમાં ટોચ પર પહોંચાડનારામાં કેદાર શર્માનું નામ કાયમ અગ્રેસર રહેશે. સ્વર્ગીય કેદાર શર્માના પુત્ર વિક્રમ શર્માએ સંપાદિત કરેલા પુસ્તક ‘THE ONE AND LONELY KIDAR SHARMA’માં વર્ણવાયેલ એક ઘટના : ગરીબ પરિવારનું અનંતકાલીન દુ:ખ. નાની વયમાં જ બે નાના ભાઇઓના અવસાન પછી બહેન તારોને ટી.બી. થયો. એ સમયે ટી.બી. એવો રોગ હતો, જેની સારવાર મુશ્કેલ હતી. બહેન તારો હિંમતભેર આ પીડા સહન કરતી હતી. એક દિવસ પરિસ્થિતિ વધારે પડતી ગંભીર થઇ ગઇ. તારોને ખબર હતી કે પોતે બચશે એ બાબત અશક્ય છે. તેથી પરિવારજનોને પોતાની અંતિમ ઇચ્છા જણાવી કે પવિત્ર ગીતા સાંભળીને જ અંતિમ શ્વાસ લેવા છે. માતા-પિતા, દાદી, ભાઇ કોઇને સંસ્કૃત ભાષા નહોતી આવડતી. મહોલ્લાની બે મહિલાઓને સંસ્કૃત ભાષા આવડતી હતી, તેઓ ગીતા પાઠ પણ કરતી હતી, પણ એમણે ટી.બી. જેવા ચેપી રોગને કારણે ઘરે આવવાની ના કહી દીધી. આઠમા ધોરણમાં ભણતા બાળક કેદાર શર્માએ વિચાર્યું કે જો પોતાની બહેન તારોની અંતિમ ઇચ્છા પૂરી ન કરી શક્યો તો ધિક્કાર છે. આવો વિચાર આવતાં જ બાળ કેદારે તારોને કહ્યું, ‘બહેન, મારા શિક્ષકે મને ગીતા પાઠ શીખવ્યો છે, પણ તે હું મોટેથી નહીં વાંચી શકું.’ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ લઇ રહેલી બહેન તારોએ કહ્યું કે મૂક રહી મનોમન ગીતા પાઠ થાય કે મોટેથી બોલીને, ગીતા પાઠ થવો એ જ પવિત્ર છે. પરિણામે, બાળક કેદાર શર્માએ પોતાના બીજગણિતના પુસ્તકને ગીતા પાઠ માની વાંચવાનું શરૂ કર્યું. એને ખબર હતી કે એ પોતાની માતા અને મરણપથારીએ પડેલી બહેનની સાથોસાથ પોતાના ભગવાનને પણ છેતરી રહ્યો છે, પણ જે હોય તે, બહેન તારોના ચહેરા પર એક સ્મિત આવ્યું અને તે સાથે જ એણે બીજગણિત રૂપી ગીતા પાઠ સાંભળતાં પોતાનો પ્રાણત્યાગ કર્યો. આ પાપની ગ્લાનિ, દુ:ખ અને વેદનાથી પીડિત પંડિત કેદાર શર્માની આંતરિક વ્યથા અહીં પુસ્તકમાં લખી છે, તે જ રીતે જણાવી છે : I do not know if God ever pardoned me for my blatant lie that night, but I do know that I and the Almighty are not on speaking terms. And I do not know who is feeling more guilty, I or the creator of this awful world. Any way that was my first major lie, and many more have followed later in life. Lies, lies and more lies. Death alone is the real truth. Death is the soothing silent mother. Her child may be a sinner or a saint but once he sleeps in her lap, she accepts and adores her child. (મને નથી ખબર કે એ રાત્રે મારા આ મોટા અસત્ય માટે પરમેશ્વરે મને માફ કર્યો હશે કે નહીં, પણ એટલું ચોક્કસ જાણું છું કે હું અને સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર બંને એકબીજાને મોં બતાવવાની સ્થિતિમાં નહીં હોઇએ અને મને ખબર નથી કે બંનેમાંથી કોણ પોતાને વધારે દોષી અનુભવતા હશે! હું કે આ નિષ્ઠુર દુનિયાને બનાવનાર વિધાતા. જે હોય તે, આ મારું સૌથી પહેલું મોટું અસત્ય હતું. તે પછી તો મેં જીવનમાં અનેક વાર અસત્ય વાત કહી. અસત્ય પર અસત્ય અને વધારે અસત્ય. મૃત્યુ જ એકમાત્ર સત્ય છે. મૃત્યુ પીડાથી મુક્ત કરનારી એક મમતામયી માતા છે. તેનું સંતાન પાપી હોય કે સંત, પણ એક વાર એના ખોળામાં માથું મૂકી દે તો મૃત્યુ એને સ્વીકારી પણ લે છે અને સ્નેહ પણ કરે છે.) પંડિતજીની આ ભાવના અને વિચારોને સમજવા મુશ્કેલ નથી. હાલમાં તમારા બોલિવૂડમાં 90 ટકા કલાકારોને તેમના ડાયલોગ, સ્ક્રિપ્ટ અંગ્રેજી ભાષામાં જ આપવામાં આવે છે, કેમ કે તેમને હિંદી વાંચતાં અને સરખી રીતે બોલતાં સુધ્ધાં આવડતું નથી અને આ અજ્ઞાનને તેઓ પોતાનું જ્ઞાન માને છે અને એવા લોકોને તમે સફળતા અપાવો છો, નામ, પ્રસિદ્ધિ, સુખ-સંપત્તિ અપાવો છો. દેશ અને સમાજ પ્રત્યે વિશ્વાસઘાત છતાં એમના પર અપાર કૃપા થાય છે. સ્વ. કેદાર શર્મા જેવા અદ્્ભુત કલાકારને આજે પણ તેઓ જેના અધિકારી છે તે નથી મળ્યું. એક એવોર્ડ મળ્યો, ‘રાજ કપૂર એવોર્ડ’, પણ વિડંબણા એ છે કે જે રાજ કપૂરને હીરો બનવાની પહેલી તક કેદર શર્માએ ફિલ્મ ‘નીલકમલ’માં આપી હતી એ ગુરુને જ શિષ્યના નામનો એવોર્ડ! Nothing wrong but nothing right either! અશ્રુભર્યા નયને સ્વ. કેદાર શર્માને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ : જબ તક આંસૂ સાથ રહેંગે મુઝકો યાદ કિયા જાએગા, જહાં પ્રેમ કા ચર્ચા હોગા મેરા નામ લિયા જાએગા. માન પત્ર મૈં નહીં લિખ સકા રાજભવન કે સમ્માનોં કા, મૈં તો આશિક રહા જનમ સે માતૃભૂમિ કે દીવાનોં કા. લેકિન યે માલૂમ નહીં થા, મેરી ઇસ ઇક ભૂલ કે કારણ, સારી ઉમર ભટકને વાલા મુઝકો શ્રાપ દિયા જાએગા. જહાં પ્રેમ કા ચર્ચા હોગા મેરા નામ લિયા જાએગા. (મહાકવિ નીરજ) સપ્રેમ, જય હિંદ. વંદે માતરમ્. ⬛