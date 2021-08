Gujarati News

India loving 'genius' Roberto Classo

સહજ સંવાદ: ભારતપ્રેમી ‘જિનિયસ’ રોબર્ટો ક્લાસો

2 દિવસ પહેલા લેખક: વિષ્ણુ પંડ્યા



28 જુલાઇએ દુનિયાએ એક ખરા અર્થમાં ‘જિનિયસ’ લેખકને અંતિમ વિદાય આપી તે રોબર્ટો ક્લાસો, હતો ઇટાલિયન, વિશ્વભરમાં તેની કલમને ખ્યાતિ મળી અને આપણા માટે ગૌરવની વાત એ છે કે તેણે ભારતને અને ભારતીય ચિંતનને ભરપૂર ચાહ્યું હતું. તેની સૌથી જાણીતી-દળદાર ગ્રંથ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત – કૃતિ તે ‘ધ રુઇન ઓફ કશ.’ હવે તો વ્રજભૂષણ ભાલીવાસને કારણે ‘કશ કા વિનાશ’ નામે હિંદીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. વિશ્વ સંસ્કૃતિનાં ઊંડાં રહસ્યોમાં મનુષ્ય કેવો-કેટલો સક્રિય-નિષ્ક્રિય રહ્યો તેનું આટલું ઉત્તમ વિશ્લેષણ કોઇએ ભાગ્યે જ કર્યું હશે. આધુનિક વિચારનો તેને છોછ નથી, પ્રાચીનથી તે દૂર ભાગતો નથી. ‘ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ’ બુક રિવ્યૂમાં આ પુસ્તક વિશે લખાયું કે આ માણસ આધુનિક રહસ્યને ખોલી આપે છે. ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશનથી બીજાં વિશ્વયુદ્ધ સુધીના ફલક પર, આફ્રિકન શહેર ‘કશ’ને કેન્દ્રમાં રાખીને, તમામ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિઓને આપણી સમક્ષ એવા બોધપાઠ રૂપે ખુલ્લી મૂકે છે કે માણસે બદલવું તો પડશે જ, વારંવાર બદલવું પડશે અને તે આધુનિકતાનો એક રસ્તો પ્રાચીનતમ છે એ ભૂલ્યા વિના! આ પુસ્તક કંઇ વાંચીને ‘શેલ્ફ’માં મૂકી રાખવાની ચીજ નથી.’ કઇ રીતે લખાયું આ પુસ્તક, જે દુનિયાની તમામ મહત્ત્વની ભાષાઓમાં પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યું છે. (ગુજરાતીમાં? કોણ જાણે, ક્યારેય…) જે. ટોલ્સન આપણા સભ્યતા-વિશ્લેષક છે, તેણે આ પુસ્તક વિશે કહ્યું છે કે લેખકે દુનિયાના સૌથી મોટા પુસ્તકાલયને ખંખોળી કાઢ્યું હશે! હા, આ ‘માસ્ટરપીસ’ છે. કલા અને ચિંતન જેવી જ ‘મહાન રચના’ આપણું જીવન બદલી શકે છે. ‘કશનો વિનાશ’ના પ્રારંભે જ તેણે કહ્યું : ‘આ પુસ્તક સમર્પણને સમર્પિત છે.’ કોનું છે સમર્પણ? મનુષ્યજીવનનું. ઉબડખાબડ જમીન પર તે ચાલ્યો છે, દોડ્યો છે, થાક્યો છે, પછડાયો છે, છેલ્લા શ્વાસ લીધા છે, બીજા કારવાંને સાદ પાડ્યો છે, યુદ્ધમાં લોહીતરબોળ બન્યો છે, ગૃહયુદ્ધમાં ખલાસ થયો છે. પ્રેમ, ધિક્કાર, દુ:ખ, સુખ, વેદના, ક્રોધ, કપટ… કંઇ છોડ્યું નથી તેણે. આને માટે તે પુસ્તકના પ્રારંભે જ આપણી પૌરાણિક કથાની ભૂમિકા પ્રસ્તુત કરે છે : ‘શરૂઆતમાં પર્વતને મોટી મોટી પાંખો હતી. જ્યારે પણ મન થાય ત્યારે પર્વતો પાંખો ફેલાવીને ઊડે, જમીન પર આવે! બિચારી પૃથ્વી કંપન અનુભવે, થરથરતી દેખાય. પછી ઇન્દ્રે આ પર્વતોની પાંખો કાપી નાખી, પૃથ્વીની સાથે બાંધી લીધા. ત્યારથી વાદળો પર્વતશિખરોની આસપાસ ઘેરાયેલાં રહે છે!’ આ ભૂમિકા સાથેનું પુસ્તક વાંચવું સરળ નથી. ટેલીરો તેનું મુખ્ય પાત્ર છે. પાને પાને ભારતીય ચિંતનનો રણકાર સંભળાય અને તેના આધારે ‘માણસ’ નામે પ્રજાતિની ઓળખ આપવા એક પછી એક પડ ઉખળતાં જાય. તેનાં બે-પાંચ પાનાં પછી તુરત લેખક સાહસપૂર્વક કહે છે : ‘તત ત્વમ અસિ.’ (એ તું જ છે.) આ બ્રહ્મવાક્ય - બ્રહ્માંડ અને મનના દરવાજા ખોલવા માટેનો રહસ્યમય શબ્દ છે. તમામ વેદાંતી આધાર-વાક્યોનો આધાર જીવનના સંદર્ભે છે.’ રોબર્ટો ક્લાસો જન્મ્યો હતો 1941માં. ઇટાલીના ખ્યાત નગર ફ્લોરેન્સમાં. અજબ છે આ દેશ, તેણે બેનીટો મુસોલિનીને જન્મ આપ્યો, તો રોબર્ટો ક્લાસોનેય! છેક 1902માં તેણે પ્રકાશન સંસ્થા ઊભી કરી. પછી પોતાનું પ્રકાશન ગૃહ ‘એડેલ્ફી’ સ્થાપિત કર્યું. 1980 પછી તેણે મિથક પર અધ્યયન અને લેખન શરૂ કર્યું. તેના આ વિષય પરનાં ચાર પુસ્તકોએ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ-વિશ્લેષક તરીકે ખ્યાત બનાવી દીધો. એક નવલકથા અને નિબંધોય લખ્યા છે. આમાં ભારત વિશેનું તેનું અદ્્ભુત પુસ્તક ‘સ્ટોરીઝ ઓફ માઇન્ડ એન્ડ ગોડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા’ છે. એ કંઇ સરળ-સહજ વાર્તાઓનો સંચય નથી. તેણે ‘કથા પાછળની કથા’ પણ કહી! સ્વ-ચેતનાને ઓળખો એટલે આપોઆપ ‘હું’ના અહમનું નિરસન થઇ જશે એ રીતે ‘આત્મન’ અને ‘અહમ્’ની વાત પણ કરી. તેમાં વેદોપનિષદથી બુદ્ધ સુધીનો ફલક છે. ઋગ્વેદમાં 116 વાર ‘મનસા’ શબ્દ પ્રયોજાયો છે, તે અકારણ નથી. શબ્દવિલાસ તો નથી જ, નથી. રોબર્ટોની પસંદગી ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ પર વિશેષ છે. ઇશ્વર વિશેની પૂર્વ અને પશ્ચિમની ધારણાને આ લેખકે અદ્્ભુત રીતે વર્ણવી છે. ‘આધુનિક વિચારવાદમાં આપણે વિશ્લેષણ કરીએ છીએ, જેમાં કોઇ વિશ્લેષણ જ નથી હોતું! માત્ર કોઇ નવો ઇશ્વર સ્થાપિત કરી દઇએ છીએ!’ રોબર્ટોએ જો દયાનંદ સરસ્વતીને વાંચ્યા હોત તો કદાચ, વધુ વિશદતા મળી હોત. તેનું સૌથી પ્રિય વાક્ય ‘યોગવશિષ્ઠ’માં હતું. ‘The World is like an impression left by telling of a story!’ ભાનુપ્રતાપ મહેતાએ સાચું લખ્યું કે, ‘આ માણસ એક ગહન પ્રભાવ છોડી જાય છે.’ ⬛ vpandya149@gmail.com