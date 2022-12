Gujarati News

Magazine

Rasrang

I Forgot To Wait For The Moon, But The Moon Is Trapped

કુછ દિલને કહા: ભૂલી બિસરી ચંદ ઉમ્મીદેં, ચંદ ફસાને યાદ આયે

એક કલાક પહેલા લેખક: અન્નુ કપૂર



કૉપી લિંક

મેં થોડા સમય પહેલાં લખ્યું હતું કે ‘કુછ દિલને કહા’માં હું મારા જીવનમાં બનેલા પ્રસંગો વિશે અને અન્ય લોકોના જીવનમાં બનેલા પ્રસંગો વિશેનું વર્ણન કરીશ. આજે મારા જીવનમાં બનેલા પ્રસંગો વિશેનો વારો છે. ભૂલી બિસરી ચંદ ઉમ્મીદેં, ચંદ ફસાને યાદ આયે તુમ યાદ આયે ઔર તુમ્હારે સાથ જમાને યાદ આયે 11 ડિસેમ્બર, 2002! જો આજે દિલીપ કુમાર હયાત હોત તો તેઓ 100 વર્ષના (શતાયુ) થયા હોત! ઇન્ના લિલ્લાહી વા ઇન્ના ઇલાહી રાજી’ઉન! અર્થાત્ ‘ચોક્કસપણે આપણે અલ્લાહના છીએ અને આપણે તેમી પાસે પાછા ફરવાના છીએ!’(કુરાન-એ-પાક- સૂરા 2 અલ બકરા આયાત 156) દિલીપ કુમારને મેં પહેલીવાર રાજ કમલ સ્ટુડિયોમાં સ્વ. યશ ચોપરાની ફિલ્મ ‘મશાલ’ના સેટ પર જોયા હતા. ‘હું દિલીપ કુમારને મળ્યો’ એવો એટિટ્યૂડ ખોટો કહેવાય અને આવું ખોટું બોલું એ પણ બરાબર ન કહેવાય. એ વખતે હું તો સાવ નાનકડો, એક્સ્ટ્રા, જૂનિયર આર્ટિસ્ટ અને સંવાદવાળા સીન માટે પસંદ કરાયેલો માણસ હતો. 4,000 રૂપિયાનું મહેનતાણું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. મને પૈસાની જરૂર તો હતી પણ પેમન્ટ માગવાની હિંમત નહોતી. લીમડાના રસમાં બોળેલાં કારેલાં જેવો મારો ચહેરો. વળી, પર્સનાલિટી જેવું પણ કંઇ નહીં. ટેલેન્ટ નામના હાડપિંજરનું એક્સ-રે જેવું કામ. કાળાધબ્બ એક્સ-રેને ટ્યૂબલાઇટના પ્રકાશમાં એક બોર્ડ પર ચોંટાડીને જોઇ શકાય. એવો ફોટો જોઇનેય શું કરો ભાઇ? આવા ફોટો તો કચરાપેટીમાં ફેંકવાને લાયક જ હોય છે. મેં દિલીપ કુમારને વહીદા રહેમાનની તરફ આગળ વધતા જોયા. તેમની પાસે જઇને દિલીપ કુમારે તેમને સલામ કરી. વહીદા રહેમાનને થોડાં મૂંઝાયેલાં જોઇને દિલીપ કુમારે કહ્યું, ‘અમારે ત્યાં હંમેશાં મોટાઓને સૌથી પહેલા સલામ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે મેં આપને સલામ કરી.’ જોકે, આ મજાકમસ્તી ચાલી રહી હતી. આવી હળવાશની પળોમાં પણ તેમનો ક્લાસ શું છે તે દેખાઇ ગયો. થોડા દિવસ પછી પાલી હિલ બાન્દ્રાના ભલ્લા હાઉસમાં એક સીન હતો. ત્યાં મારે દિલીપ કુમારના કાનમાં થોડી રહસ્યની વાત કહેવામાં હતી. મારે કોઇ સંવાદ બોલવાનો નહોતો, પણ ફક્ત હોઠ ફફડાવતો હોઉં એવું દેખાડવાનું હતું. શૉટ ઓકે થઇ ગયા પછી યશ ચોપરાએ કોમેન્ટ કરી, ‘તું યુસુફસાહેબના કાનમાં હવામાનના સમાચાર તો સંભળાવતો નહોતોને?’ દીવા જેટલું સ્પષ્ટ છે કે આ માત્ર મજાક હતી. તરત જ દિલીપ કુમારે કહ્યું, ‘ના, આ છોકરાએ જે કહેવાનું હતું એ જ મને કહ્યું છે.’ મેં એમને બીજી વાર સુભાષ ઘઇના ઘરે ટેરેસ પર પાર્ટી ચાલતી હતી ત્યારે જોયા. દિલીપ કુમાર સાથે મેં પહેલીવાર ત્યાં વાતચીત કરી. તેઓ કંઇક ગણગણતા હતા. હું એમની પાસે ગયો. હું એમને પગે લાગ્યો અને મેં તેમને ગણગણતા હતા એ રાગનું નામ ‘ચારુકેશી’ જણાવ્યું. પછી એ રાજાનું ધ્યાન આ રંક પર ગયું. તેઓ મારી સાથે વાત કરવા લાગ્યા. પછી તેમણે વધુ એક રાગ ગણગણ્યો અને એ રાગનું નામ પૂછ્યું. હું એ રાગ વિશે જાણતો હતો એટલે મેં કહ્યંુ રાગ ‘ભટિયાર’. તેમને મારી સાથે વાત કરવી ગમતી હતી. તેઓ બોલ્યા, ‘હું લયમાં થોડો કાચો છું. એટલે આમતેમ ડગમગી જાઉં છું.’ મેં એમને કહ્યું, ‘સર, એવું કહેવાય છે કે માણસ બેસૂરો હોય તો ચાલે પણ તાલનું ઠેકાણું હોવું જોઇએ. તાલ ચૂકે એ ન ચાલે. આવું થાય તો તેને ગાયકીનો સૌથી મોટો દોષ માનવામાં આવે છે.’ 1997માં એક દિવસ બેબી ફરીદા (હવે તો એ મોટી થઇ ગઇ હતી) અને પ્રોડક્શન કંટ્રોલર બશીરભાઇ મારી ઓફિસમાં એક ચેટ શૉની આૅફર લઇને આવ્યા. તે શૉનું હોસ્ટિંગ દિલીપ કુમાર અને તેમના જીવનસાથી સાયરા બાનુ મારી પાસે કરાવવા માગતા હતા. (ખરું કહું તો ટીવી પર ‘અંતાક્ષરી’નો કાર્યક્રમ પ્રસારિત થયા પછી મારા નસીબ આડેનું પાંદડું ખસી ગયું હતું.) પછીથી આ શૉ બાબતે મારી અને એમની મુલાકાત થતી રહી. મેં સ્પષ્ટ કહી દીધું કે હું કોઇ પણ ફિલ્મી હસ્તી કે સ્ટારને કોઇ ઉપરછલ્લા કે છીછરા સવાલો નહીં પૂછું. આપણે ફિલ્મી સ્ટાર્સ વિશે તેમની ફિલ્મને લગતી જાણકારી ધરાવતા હોઇએ, પણ આ સ્ટાર અને સેલિબ્રિટી પણ કોઇ માતાનું સંતાન છે, તેમની કોઇ બહેન છે, કોઇ ભાઇ છે. તેઓ કોઇના પિતા હોય છે, તો કોઇના દોહિત્ર, તેમના કોઇ દાદા પણ છે વગેરે. ખરેખર તો ફિલ્મ સ્ટાર્સના આ પાસાંને જાહેર કરવાની મારી ઇચ્છા હતી. એમાં કંઇ ખાસ તૈયારી કરવાની જરૂર મને લાગી નહોતી. મારું કામ તો એ હસ્તીની અંદર વસેલા એક બાળકને બહાર લાવીને તેને સહજ બનાવવાનું હતું. શૂટિંગ શરૂ થયું અને બધાના અનુમાનથી વિરુદ્ધ મેં એક જ દિવસમાં ત્રણ-ત્રણ ફિલ્મસ્ટાર્સના ઇન્ટરવ્યૂ કરી નાખ્યા. ચેનલવાળા એપિસોડ્સ જોઇને ખુશ થઇ ગયા. એ વખતે બોસે મારા એક્સ-રેને ચમકતી ટ્યૂબલાઇટમાં જોયો. ત્યારે તેમને સમજાયું કે અન્નુ કપૂરના હાડપિંજરમાં શું સમાયેલું છે! મારા દોસ્ત અજિત શ્રીવાસ્તવે આ સિરિયલને ડાયરેક્ટ કરી હતી. એટલે ક્યારેક દિલીપ કુમાર તેને મારા વિશે ફરિયાદ કરતા હતા, ‘ભાઇ, હું જ્યારે પણ અન્નુને કહું છું કે આજે બહુ મોટા સ્ટાર આવવાના છે એટલે રિહર્સલ કરી લો. ત્યારે ફક્ત એવો જવાબ સાંભળવા મળે છે કે સર, તમે ચિંતા ન કરો. ઇશ્વર રસ્તો બતાવશે… ઇશ્વર હંમેશાં એ કમબખ્તને રસ્તો બતાવી પણ દે છે.’ આયે કુછ અબ્ર કુછ શરાબ આયે ઉસકે બાદ આયે જો અજાબ આયે કર રહા થા ગમ એ જહાં કા હિસાબ આજ તુમ યાદ બેહિસાબ આયે ફૈઝ થી રાહ સર બસર મંજિલ હમ જહાં પહુંચે કામયાબ આયે. 11 ડિસેમ્બરના રોજ ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મહામહિમ પ્રણવ મુખર્જીનો પણ જન્મ દિવસ છે. તેમને મારા પ્રણામ! વંદન! મારા જીવનનો બીજો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મને તેમના કરકમળ દ્વારા પ્રાપ્ત થયો! અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે, ‘લાસ્ટ બટ નોટ લિસ્ટ,’ 11 ડિસેમ્બરના રોજ ભારતના પરમ જ્ઞાની, રહસ્વાદી (મિસ્ટિક) તત્ત્વચિંતક, મારા મોટાભાઇ જેવા અનિલ ચૌધરીનો જન્મ દિવસ. (અનિલ ચૌધરીએ મને ‘કબીર’ની ભૂમિકા માટે પસંદ કર્યો હતો. એ વખતે મારી પસંદગી બાબતે ખૂબ વિરોધ થયેલો તો પણ મને તેમણે એ ભૂમિકા માટે પસંદ કર્યો. એ વખતે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો મારી પાસે કોમેડિયનનો રોલ કરાવતા હતા. તેઓ વિશાળ હૃદય ધરાવતા હતા. તેમને મારી પ્રતિભા પર વિશ્વાસ હતો.) અનિલભાઇ ઘરેથી બે પુસ્તકો લઇ આવ્યા- ‘તેરા સાંઇ તુઝ મેં’ અને ‘નયે ભારત કી ખોજ’. એ બંને પુસ્તકો ઓશો રજનીશે આપેલાં પ્રવચનોનો સંગ્રહ હતાં. તેમાં નવીન વિચાર, નવો આયામ અને નવો દૃષ્ટિકોણ હતા. એ વાંચીને મારામાં અદ્્ભુત ઊર્જાનો સંચાર થયો હતો. મને બોધ પ્રાપ્ત થયો. ત્યારથી મેં તેમને વાંચવાના શરૂ કર્યા અને હું જ્ઞાનના અગાધ સાગરમાં ડૂબકીઓ મારવા લાગ્યો. 1995માં ઓશો આશ્રમમાં એક કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ બનવા માટેનું આમંત્રણ મળ્યું. મા સાધના વારંવાર મારો બાયોડેટા માગતાં હતાં અને બાયોડેટા ન આપવો એવી મારી જિદ્દ હતી. 9 જુલાઇ, 1995ની સાંજે મેં એ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો. સ્વામી કીર્તિ વેદાંતે મંચ પર મને આમંત્રિત કર્યો. પછી તેમણે મને સવાલ પૂછ્યો ક મેં તેમને મારો બાયોડેટા/લાઇફસ્કેચ શા માટે મોકલ્યો? ત્યાં હાજર રહેલા પ્રેક્ષકો પણ મારો જવાબ સાંભળવા માટે આતુર જણાતા હતા. મેં જવાબ આપ્યો કે જેમણે મને ‘હું કશું જ નથી’નું ભાન કરાવ્યું, તેમના જ આશ્રમમાં હું મારો બાયોડેટા મોકલું? મારા પોતાનાં વખાણ કરું? ‘હું કંઇ નથી, હું મૂર્ખ છું’ આ બોધ જ મારા માટે પૂરતો છે. પાબ્લો નેરુદાએ પણ કહ્યું હતું, ‘PURE NONSENSE, PURE WISDOM OF SOMEONE WHO KNOWS NOTHING!’ મૈં બનફૂલ ભલા મેરા કૈસા ખિલના ક્યા મુરઝાના, મૈં તો ઉનમેં સે હૂ જિનકા, જૈસા આના વૈસા જાના. સહુને મારા પ્રણામ! જય હિંદ! વંદે માતરમ્!