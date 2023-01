Gujarati News

I Did Not Write That Book

મનનો મોનોલોગ: એ પુસ્તક મેં નથી લખ્યું

લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



એક લેખક પોતે જ લખેલા કોઈ પુસ્તકની જવાબદારીમાંથી કઈ રીતે છટકી શકે?

આ જગતનો સૌથી લાંબો, અંધકારમય અને ડરામણો કારાવાસ ભૂતકાળનો હોય છે. આપણને જકડી રાખતી અને આગળ વધતા અટકાવતી સૌથી મજબૂત સાંકળ સ્મૃતિઓની હોય છે. દુર્ઘટના, આઘાત, તિરસ્કાર અને કડવી યાદો આપણો પીછો નથી છોડતા. એ ભૂત બનીને સદાય આપણી આસપાસ ઘુમરાયા કરે છે, એટલે જ કદાચ એને ‘ભૂત’કાળ કહેવાતો હશે ! વીતી ગયેલું જીવન ક્યારેક બાકી બચેલા જીવન માટે અસહ્ય બની જતું હોય છે. આઘાતજનક ભૂતકાળમાંથી બહાર આવવું અઘરું છે પણ અશક્ય નથી. એ ભૂતપૂર્વ જાત હોય કે ભૂતકાળ, જો એનું વજન લાગવા માંડે તો એ ત્યાં જ છોડી દેવું. ભૂતકાળમાંથી બહાર નીકળવાનો એક માત્ર રસ્તો ‘The Power of Now’ છે. વર્તમાન ક્ષણમાં રહેલી શક્તિને જેઓ પારખી શકે છે, માત્ર તેઓ જ ભૂતકાળની અસરમાંથી બહાર આવી શકે છે. તમે કહેશો કે ‘એ એટલું સરળ નથી’, તો હું કહીશ કે ‘આ જગતમાં કશું જ સરળ નથી’. વર્તમાન ક્ષણ પર ફોકસ કરવા માટે મક્કમ મનોબળ અને આધ્યાત્મિક કસરતની જરૂર પડે છે. એન્ડ બિલીવ મી, કેટલીક કસરતો આપણી માનસિક શાંતિ માટે જરૂરી હોય છે. એને લગતો એક જોરદાર પ્રસંગ તમારી સાથે શેર કરું છું. આ કિસ્સો ત્યારે બનેલો જ્યારે 1987માં આધ્યાત્મિક ગુરુ, લેખક અને શાંતિ કાર્યકર્તા ટીક નાટ હાન નેધરલેન્ડ્સના પ્રવાસે હતા. બન્યું એવું કે એક જાહેર કાર્યક્રમમાં ગુરુજીના પ્રવચન પછી પ્રશ્નોત્તરીનો દોર શરુ થયો. એ સમયે ઓડિયન્સમાં બેઠેલા કેટલાક ધર્મશાસ્ત્રીઓએ જાણીજોઈને ગુરુજીને ઉશ્કેરવાના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. 1967માં એટલે કે વીસ વર્ષ પહેલાં પ્રકાશિત થયેલા ટીક નાટ હાનના એક પુસ્તકમાંથી અમૂક વાક્યો શોધીને એક ધર્મશાસ્ત્રી, ગુરુજીને અશાંત અને અપમાનિત કરવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યો. મૂળભૂત રીતે, પ્રશ્ન પૂછવા પાછળનો તેનો ઉદેશ્ય મલિન હતો. એ ગુરુજીને ગંદી ચર્ચા અને દલીલબાજીમાં ઢસડી લાવવા ઇચ્છતો હતો. પણ એ સભામાં ટીક નાટ હાને આપેલો જવાબ સાંભળીને બધાં સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું, ‘એ પુસ્તક મેં નથી લખ્યું’ અને સન્નાટો છવાઈ ગયો. કોઈ કશું જ બોલી ન શક્યું. એક લેખક પોતે જ લખેલા કોઈ પુસ્તકની જવાબદારીમાંથી કઈ રીતે છટકી શકે? પોતે જ કહેલા શબ્દો, વિચારો કે મંતવ્યોનો અનાદર અને અસ્વીકાર કઈ રીતે કરી શકે? તો એનો જવાબ આ પ્રમાણે છે. ટીક નાટ હાને કહ્યું, ‘એ પુસ્તક મેં વીસ વર્ષ પહેલાં લખેલું. ત્યારે સંજોગો અલગ હતા. વિએતનામમાં યુદ્ધનો માહોલ હતો. ડર અને અસલામતીનું વાતાવરણ હતું. એ સમયની પરિસ્થિતિ અને મનોદશાને ધ્યાનમાં રાખીને મેં કશુંક લખ્યું હોય તો એનો ઉલ્લેખ કરીને તમે મારી વર્તમાન જાત પર સવાલો ન ઉઠાવી શકો. હું તમારી સામે જીવતોજાગતો બેઠો છું અને છતાં તમે હજુય મારા પુસ્તકમાં બનેલી વીસ વર્ષ પહેલાની કોઈ ઘટનામાં અટવાયેલા છો. એ લખીને હું તો એમાંથી ક્યારનોય બહાર નીકળી ગયો.’ યે બાત! We are not defined by our past. વર્ષો પહેલાંની આપણી જાતમાં આપણે પુરાયેલા રહેવાની જરૂર નથી. ભૂતકાળમાં બનેલું કશુંક આપણી યાદશક્તિમાં પડ્યું રહે એ બને, પણ એનામાં એટલી તાકાત તો ન જ આવવી જોઈએ કે એ આપણી વર્તમાન જાતને બાંધી કે ડરાવી શકે. આપણે સતત બદલાતા રહીએ છીએ. વિકસતા રહીએ છીએ. જાત અને જગતને નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોતા રહીએ છીએ. ત્યારે આપણા ભૂતપૂર્વ સ્વરૂપમાં કેદ થઈને રહેવાનો શો અર્થ? પાંચ, દસ કે વીસ વર્ષ પછી પણ જગતને હું એ જ દૃષ્ટિથી નિહાળતો હોઉં, તો એનો અર્થ એટલો જ થાય કે હું હજુ ત્યાં જ ઉભો છું. હું આગળ વધ્યો જ નથી અને એ સ્મૃતિઓના સંદર્ભમાં હોય કે સ્થળના, આગળ ન વધવું એ બહુ ગંભીર લક્ષણ છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com