મનનો મોનોલોગ:હું મારી જાતનો સ્ટાર પ્રચારક નથી

અત્યાર સુધી મેં જેટલાં પુસ્તક પ્રકાશકો સાથે કામ કર્યું છે એ દરેકને એક વાત હું સતત કહેતો આવ્યો છું કે મને મારા કામને વેચતા નથી આવડતું. જાતને પ્રમોટ કરવામાં મારું પ્રદર્શન હંમેશાં કંગાળ રહ્યું છે. માટે મારા નવા પુસ્તકની જાહેરાત હું માત્ર એક જ વખત કરીશ. મારા વાચકો, સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સ, મિત્રો કે સ્વજનો પાસે વારંવાર મને એ પુસ્તકનું પ્રમોશન કરતા નહીં ફાવે. ભલે મેં પોતે લખેલાં હોય, હું મારાં જ પુસ્તકોનો બહુ નબળો પ્રચારક છું. એ વાસ્તવિકતા સ્વીકારતા મને સહેજ પણ શરમ નથી અનુભવાતી કે મને સેલ્ફ-પ્રોજેક્શન નથી આવડતું. I don’t know how to sell myself in the market. એ મારા વાચકો હોય કે પેશન્ટ્સ, મારા કામ કે સેવાનો લાભ ઉઠાવવાની જગતને ભલામણ કરવા માટે હું કાચો છું. જાતને ગ્લોરિફાય કરવાનું, મારી ખૂબીઓ રજૂ કરવાનું કે પછી જગત સામે મારી વિશિષ્ટતાઓનું પ્રદર્શન કરતા રહેવાનું કામ મને નિરર્થક, થકવી દેનારું અને મારી પ્રકૃતિ વિરુદ્ધનું લાગે છે. એનું કારણ એ છે કે માર્કેટિંગ મારો સ્વભાવ જ નથી. પુસ્તક મેળામાં જઈને મારાં પુસ્તકો ખરીદો, મારાં પુસ્તકો પર ફલાણાં ટકા વળતર છે, 3000 પ્રત વેચાઈ ગઈ, 5000 પ્રિન્ટમાં છે વગેરે જેવાં વાક્યો મારા અહંકારને તો બુસ્ટ કરે છે પણ મારા માનસને ઈજાગ્રસ્ત કરી નાખે છે. જગતની બજારમાં જ્યારે જ્યારે હું જાતની ખૂબીઓ વેચવા નીકળ્યો છું, હું હંમેશાં નિરાશ થઈને પાછો ફર્યો છું. એટલા માટે નહીં કે મારા કામની કદર, પ્રશંસા અને ખરીદારી કરનારું કોઈ નથી. પણ એટલા માટે કે આવું કશું વેચવાનો મારો સ્વભાવ નથી. હું તો આ મેળામાં લટાર મારવા નીકળ્યો છું. કશુંક ખરીદવા કે વેચવા નહીં. જો મારી ખાસિયતોનો ઢગલો કરીને કોઈ એક જગ્યાએ હું દુકાન માંડી દઈશ, તો મેળાની મોજ ચૂકી જઈશ. હું જ્યારે પણ મારી જાતનો સ્ટાર પ્રચારક બનવાનો પ્રયત્ન કરું છું, મારી અંદર રહેલું કોઈ ચીસો પાડીને મને યાદ કરાવે છે કે તું વ્યાપારી નથી, પ્રવાસી છે. એ સાહિત્ય ક્ષેત્રે હોય કે વ્યાવસાયિક, મારી અત્યાર સુધીની સફળતા માત્ર ‘word of mouth’ પર આધારિત છે. મારું કામ અને વ્યવસાય લોકોની ભલામણ પર ટકેલું છે, મારા પ્રમોશન કે માર્કેટિંગ પર નહીં. આ જાતની સુવાસને પ્રમોટ કરવાની અસમર્થતા કોઈ નિષ્ફળતા નથી. પણ એ વાસ્તવિકતામાં દૃઢ ભરોસો છે કે અગરબત્તીની પસંદગી આપણે તેની સુગંધથી કરીએ છીએ, એની જાહેરાતોથી નહીં. એ પદાર્થનો હોય કે પ્રતિભાનો, પુસ્તકનો હોય કે પ્રવૃત્તિનો, મને પ્રચાર ક્યારેય આવડ્યો જ નથી. ન તો એ વાતનું દુઃખ છે, ન તો અફસોસ. ઊલટું, એ બાબતનો ગર્વ છે કે એવું ઘણુંય મેં મારી પાસે રાખ્યું છે જે કોઈ ખરીદી શકે તેમ નથી. જે વેચવાનો ક્યારેય મારો ઈરાદો નથી. આ બધું કહેવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એટલો જ છે કે સફળ બનવા માટે આઉટસ્પોકન, મુખર, વાતોડિયું, બહિર્મુખી કે જાતના પ્રચારક હોવું જરૂરી નથી. દરરોજ સવારે જાતને શણગારીને જગતની શેરીઓમાં ફર્યા કરવું પણ જરૂરી નથી. લાઉડસ્પીકર, હોર્ડિંગ્સ, પ્રમાણપત્રો, પ્રદર્શન કે પ્રમોશન પણ જરૂરી નથી. ખૂબીઓ કે વિશિષ્ટતાઓનું મહિમાગાન પણ જરૂરી નથી. જરૂર છે સાધનાની. શિસ્તની. નિષ્ઠાની. ખંતની. બાકીનું બધું આપમેળે થયા કરશે. જાતને પ્રમોટ કરવાની ન તો આપણી જવાબદારી છે, ન તો ફરજ. હા, કોઈનો શોખ હોઈ શકે પણ એવો કોઈ નિયમ નથી કે જગતમાં ટકી રહેવા જાતનું માર્કેટિંગ તો કરવું જ પડે. જાતની વિશેષતાઓ ખભા પર ઊંચકીને નીકળ્યા હોઈએ અને પ્રદર્શન કે વેચાણનો થાક લાગવા માંડે, તો એ બધી જ ખૂબીઓ બાજુ પર મૂકી દેવી. એ સમજવું જરૂરી છે કે કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ માત્ર જાતના ઉદ્ધાર અને ઉત્થાન માટે હોય છે, વેચાણ માટે નહીં. જાતની પ્રસ્તુતિ કરતાં જાતની પ્રતીતિ વધારે મહત્ત્વની હોય છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com