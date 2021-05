Gujarati News

Husband wife Is The Mainstay Of Humor

સાિહત્ય વિશેષ: હાસ્યરસનો મુખ્ય આધાર પતિ-પત્ની

રઘુવીર ચૌધરી 2 કલાક પહેલા



નિપુણ ચોક્સી સરકારી નોકરી કરતા હોવાથી વાંચતા હશે. એમણે જ્યોતીન્દ્ર દવેને ફરીથી વાંચવા જોઈએ

ટલાદમાં જન્મેલા અને ગુજરાતમાં ફરતા રહેલા નિપુણ ચોક્સી એન્જિનિયર છે. એમણે હાસ્ય અને કવિતાનાં બે પુસ્તકો પ્રગટ કર્યા છે. ‘મેથી મારવાની કળા’ અને ‘સ્મિત અને સ્પંદન’. પ્રકાશક રન્નાદે. વાચકને પ્રશ્ન થઇ શકે : આ મહાનુભાવની મુખ્ય ઓળખ કઈ? ઈજનેર, હાસ્યકાર કે કવિ? એ કાર્યક્રમનું સંચાલન પણ કરે છે. પરણેલા છે. પત્ની પિયર જાય તો સાથે જવું કે કેમ એ અંગે વિચારે છે. ‘પત્નીને ખબર છે કે આ આઈટમને છૂટી મુકાય તેમ નથી.’ ‘પણ આ વખતે તમારે સહેજ પણ ઉતાવળ કર્યા સિવાય બુદ્ધિપૂર્વક ઉત્તર આપવાનો છે. ભલે ઓફિસમાં તમારે ખાસ કોઈ કામ ન હોય, તમારા રજા પર જવાથી ઓફિસને કોઈ જ ફરક ન પડતો હોય છતાં કહેવું : ‘જો ડાર્લિંગ, મને તારી સાથે તારા પિયર એટલે કે મારા સાસરે આવવું ગમે જ. પેલી કહેવતમાં કહ્યું છે એમ ‘સાચું સુખ સાસરિયામાં’. તારા અને બાળકો વગર રહેવું કેટલું કઠિન છે પ્રિયે? પણ આ વખતે ઓફિસમાં એટલું કામ છે કે મને રજા મળે એમ જ નથી. બાકી હું તો તારા પગલે પગલે પગલાં માંડવા તૈયાર જ છું.’ (પૃ. 10 , મેથી મારવાની કળા) પત્નીને વિદાય આપવા આવેલા વધુ દુઃખી કે પત્નીને લેવા સ્ટેશને આવેલા વધુ દુઃખી? પ્રચલિત પ્રશ્ન છે. નિપુણ ચોક્સી માને છે કે મોટા ભાગના હાસ્યકવિઓ અને હાસ્યલેખકો પરણેલા જ હોય છે. આ લેખમાં પદ્ય રચીને, ગિયર, નિયર, ડિયર આદિ અંગ્રેજી શબ્દોથી અંત્યાનુપ્રાસ સાધ્યા છે. ઈજનેર તરીકે છેડા મેળવ્યા છે. વિનોદ ભટ્ટે જુદા જુદા ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓના પત્રો લખીને હાસ્ય ઉપજાવ્યું હતું. જે તે ક્ષેત્રની શબ્દાવલીના બેવડા અર્થ સૂચવવાની એમને ફાવટ હતી. નિપુણ ચોક્સી સરકારી નોકરી કરતા હોવાથી એમની પાસે ઘણો ફાજલ સમય હશે, તેથી વાંચતા હશે. એમણે જ્યોતીન્દ્ર દવેને ફરીથી વાંચવા જોઈએ. નિવૃત થયા પછી રાજકીય કટાક્ષ કરવાની ઈચ્છા હોય તો હિન્દીના હરિશંકર પરસાઈ અને શરદ જોશીને વાંચવા જોઈએ. આજેય હિન્દીનાં વિશાળ કવિસંમેલનોમાં ખુલ્લેઆમ રાજકીય કટાક્ષ હોય છે. વિશાળ મેદની માણે છે. ત્યાં કાવ્યતત્વ શોધવામાં આવતું નથી. હાસ્યની ઊણપ કેટલાક ગાઈને ભરપાઈ કરે છે. ગુજરાતમાં હાસ્યકલાકારો મેદની એકઠી કરી શકે છે. એ હાસ્યકારો કરતાં જુદો વર્ગ ધરાવે છે. ‘એક સિવિલ એન્જિનિયર–આર્કિટેક્ટનો પ્રેમપત્ર’ લેખમાં નિપુણભાઈએ ‘મેદાન જેવું સપાટ કપાળ’, ‘તારી આંખો ઉપરની પાંપણો જેની આગળ જંગલના છાંયડા પાણી ભરે’ - આ ઉપમાઓ મૂળ ઉપમેયનું ગૌરવ ઘટાડે છે. એને શાસ્ત્રમાં હીનોપમા કહે છે. પણ નિપુણભાઇના વાચકો-શ્રોતાઓને એમાં રસ પડતો હશે એ માનવું રહ્યું. આ લેખમાં એમણે ‘કવિતા’ પણ આપી છે. છંદનું માપ એમનું પોતાનું છે, પણ અતિશયોક્તિ ઉપસાવી શક્યા છે : તારા ગામ તરફ જતા રસ્તાને હું ‘એક્સપ્રેસ વે’ બનાવી દઉં, તારા ઘર તરફ જતી ગલીને હું ‘ફોર લેન’ બનાવી દઉં. લેખક જે અંગત સગવડ કરવા સૂચવે છે એ સાર્વજનિક બની જશે એનો વિચાર કર્યો નથી. ‘ચાલ ટ્રેકિંગ કરવા’ લેખ આદિથી અંત સુધી ધ્યાન ખેંચી રાખે છે. અહીં પત્નીનું વ્યક્તિત્વ ઊપસ્યું છે. ‘દુઃખી થવાની કળા’માં લેખકનું વચન-સ્વાધ્યાય ઊપસી આવે છે. ‘એક મહાન લેખકે લખ્યું છે કે, ‘તમે હસશો તો દુનિયા તમારી સાથે હસશે, પણ જો તમે રડશો તો તમારી સાથે રડનાર કોઈ નહી હોય.’ (પૃ.43) વિખ્યાત હાસ્યકાર માર્ક ટ્વેઈને લખ્યું છે: If you want to be a humourist where are your tears : - તમે જો હાસ્યકાર બનવા માંગતા હો તો તમારાં આંસુઓ ક્યાં છે?’ (પૃ.44) ‘વિકાસનો પંથ છે શૂરાનો’ લેખમાં જાહેર જીવનની જાણીતી વ્યક્તિઓનો ઉલ્લેખ નિર્દોષ લાગે છે : ‘અમે માનીએ છીએ કે આખા દેશમાં ગુજરાતના રસ્તા સરસ છે અને વાત દરેક રાજકીય પક્ષ સ્વીકારે છે. હિરોઈનના ગાલ જેવા રસ્તા છે, ના, અમે હિરોઈનનું નામ નહીં આપીએ, કારણ કે ભૂતકાળમાં આવી સરખામણી કરતાં માનનીય હેમામાલિની લાલુજી સામે નારાજ થયાં હતાં. લાલુજીએ કહ્યું હતું કે અમે બિહારના રસ્તાઓ હેમાજીના ગાલ જેવા ખૂબસૂરત બનાવીશું.’ પણ પછી ઓમપુરીના ગાલ જેવા બન્યા એ અલગ બાબત છે. એટલે આ બાબતમાં દરેકને પોતાની કલ્પના કરવાની છૂટ...’(પૃ.67) બોરીસાગરે ‘નિપુણ’ અને ચોકસી’-નામ અને અટકને અહીં સાર્થક થતી જોઈ છે. કાવ્યસંગ્રહની આ બે પંક્તિઓ યાદગાર છે. ‘આંખોથી હું તને સ્પર્શી શકું તો કેવું? ⬛