Gujarati News

Magazine

Rasrang

How To Talk To A Timid, Depressed Or Sad Child Inside Us?

મનનો મોનોલોગ: આપણી અંદર રહેલા ડરપોક, હતાશ કે દુઃખી બાળક સાથે કેવી રીતે વાત કરવી?

ડો. નિમિત્ત ઓઝા 6 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

થોડા સમય પહેલાં અનુષ્કા શર્માએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરેલી. એ સ્ટોરીમાં એક ચિત્ર હતું, જેમાં ચાર પાત્રો હતાં. એક ઘોડો, એ ઘોડાની ઉપર બેઠેલું એક છછુંદર, ઘોડાની સાથે ચાલી રહેલું સાત-આઠ વર્ષનું એક બાળક અને એ બાળકની પાછળ ચાલી રહેલું એક શિયાળ. આ ચારેય પાત્રો એક જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. એ સમયે તેમની વચ્ચેની વાતચીત સંક્ષિપ્ત લખાણ દ્વારા એ ચિત્રમાં દર્શાવાયેલી હતી. જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે પેલું બાળક કહે છે, ‘મને તો આગળનો રસ્તો જ નથી દેખાતો.’ ત્યારે ઘોડો એને પૂછે છે, ‘તને તારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ દેખાય છે?’ છોકરો કહે છે, ‘હા’. ઘોડો કહે છે, ‘તો બસ, અત્યારે ફક્ત આગલું ડગલું ભર.’ આટલી જ વાત અને મારા મોઢેથી ‘વાહ’ નીકળી ગઈ. જીવનની આટલી ગૂઢ ફિલોસોફી, આટલા સંક્ષિપ્તમાં અને એ પણ એક સુંદર રૂપક દ્વારા આવી સરળ ભાષામાં કહી દેનાર આ ચિત્રકાર વિશે જાણવાની મને જીજ્ઞાસા થઈ. શેર કરેલી એ સ્ટોરીમાં અનુષ્કાએ એના સર્જકને મેન્શન કરેલા. નામ લખેલું હતું, ચાર્લી મેકેસી. અનુષ્કા શર્માને છોડીને તાત્કાલિક હું ચાર્લીના ઇન્સ્ટા એકાઉન્ટ પર ગયો અને બાપ રે, એના 1.5 મિલિયન ફોલોઅર્સ હતા. ‘આખિર ઉસમેં ઐસા હૈ ક્યા?’ એ જાણવા માટે, હું ફટાફટ એમની બધી જ પોસ્ટ જોવા લાગ્યો અને ગણતરીની ક્ષણોમાં મને રિયલાઈઝ થઈ ગયું કે આ કલાકાર તો જીનિયસ છે. ઈનફેક્ટ, અનુષ્કાએ જે શેર કરેલું, એ ચિત્ર તો એમના પુસ્તકનું માત્ર એક પાનું હતું. એમની ચમત્કૃતિની એક નાની એવી ઝલક. મારા ચૈતન્યમાં અચાનક, અનાયાસે અને ધડાકાભેર પ્રવેશી ગયેલું ચાર્લી મેકેસીનું એ બેસ્ટ-સેલિંગ પુસ્તક એટલે, ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.’ આ પુસ્તક વિશે શું કહું? યાર, એણે મારું દિલ જીતી લીધું. મુસાફરીના અલગ અલગ તબક્કામાં થયેલા ચાર પાત્રો વચ્ચેના સંક્ષિપ્ત ડાયલોગને ચાર્લીએ ચિત્રવાર્તાના સ્વરૂપમાં રજૂ કર્યા છે. જીવનમાં અવારનવાર પજવતા પ્રશ્નો, હતાશાજનક વિચારો, વારંવાર થતી મૂંઝવણો અને ઘેરી વળતી સમસ્યાઓના ઉકેલ આ પુસ્તકમાં ચાર્લીએ બહુ જ સંક્ષિપ્ત, સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષામાં સમજાવેલા છે. બાળક, છછુંદર, શિયાળ અને ઘોડો. આવા ચાર પાત્રો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે અને પરસ્પર પોતાની સમજણ, અનુભવ અને આત્મવિશ્વાસ શેર કરે છે. એકબીજાને સાંત્વના, સપોર્ટ અને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ પુસ્તકની સુંદરતા એ છે કે એ બાર વર્ષના બાળક માટે પણ એટલું જ રિલેવન્ટ છે, જેટલું કોઈ બાસઠ વર્ષના વડીલ માટે. આ ચાર પાત્રો વિશેનું એક અદ્્ભુત રહસ્ય જણાવતાં પહેલાં, પુસ્તકમાંથી વીણેલા કેટલાક અતિપ્રિય સંવાદો તમારી સાથે શેર કરું છું. Â Â Â ‘એક એવી સલાહ આપ જે મને આજીવન કામ લાગે.’ છોકરાએ કહ્યું. ઘોડાએ જવાબ આપ્યો, ‘અન્ય કોઈ તને કેવી રીતે ટ્રીટ કરે છે, એના પરથી તારું મૂલ્ય નક્કી ન કરતો.’ Â Â Â છોકરાએ કહ્યું, ‘ઓહ, પેલાં વાદળો તો કાળા ડિબાંગ છે.’ ઘોડાએ જવાબ આપ્યો, ‘હા, પણ એ પસાર થઈ જશે. એની પાછળ રહેલું ખુલ્લું આકાશ ક્યાંય જવાનું નથી.’ Â Â Â ‘હું તો ખૂબ નાનું છું.’ છછુંદરે કહ્યું. ‘હા, પણ તું મહત્ત્વનું છે. તારા હોવાથી ઘણો ફેર પડે છે.’ છોકરાએ કહ્યું. Â Â Â ‘મને ક્યારેક ચિંતા થાય છે. એક દિવસ તમને જાણ થઈ જશે કે હું સાવ સાધારણ છું.’ છોકરાએ કહ્યું. ‘પ્રેમ પામવા માટે અસાધારણ હોવું જરૂરી નથી.’ છછુંદરે કહ્યું. Â Â Â છોકરાએ પૂછ્યું, ‘અત્યાર સુધીમાં એવું શું હતું જે કહેવા માટે તારે ખૂબ હિંમત એકઠી કરવી પડી હોય?’ ઘોડાએ કહ્યું, ‘મને મદદ કરો.’ Â Â Â ‘મદદ માંગવાનો અર્થ એ નથી કે તમે હારી ગયા છો. એનો અર્થ એ થાય કે તમે છેક સુધી લડવા માંગો છો.’ ઘોડાએ કહ્યું. Â Â Â ‘તારે મોટા થઈને શું બનવું છે?’ ‘દયાળુ.’ Â Â Â ‘જીવનમાં નિષ્ફળતા મળે ત્યારે શું કરવાનું?’ ‘એક ટૂંકો બ્રેક લઈને કેક ખાવાની. મોઢું મીઠું કરવાનું.’ Â Â Â ‘દર વખતે ઘર એ કોઈ સ્થળ જ હોય, એવું જરૂરી નથી.’ Â Â Â ‘તારી અત્યાર સુધીની સર્વશ્રેષ્ઠ શોધ કઈ?’ ‘એ સમજણ કે હું જેવો છું, એવો પર્યાપ્ત છું.’ આવા તો કેટલાય અદ્્ભુત અને પ્રેરક વન-લાઈનર્સથી આ પુસ્તક છલોછલ ભરેલું છે, પણ સૌથી મોટું રહસ્ય ત્યારે બહાર આવે છે, જ્યારે લેખક પોતે આ પાત્રો વિશે સમજાવે છે. તેઓ કહે છે કે આ ચારેય પાત્રો આપણી જ અંદર રહેલા છે. આ પાત્રો દ્વારા ચાર્લીએ મનુષ્યના મનની ભિન્ન ભિન્ન બાજુઓ રજૂ કરી છે. છોકરાનું પાત્ર એટલે આપણી અંદર રહેલું એવું બાળક જેનામાં વિસ્મય અને કુતૂહલ છે. જેને અનેક પ્રશ્નો, શંકા અને મૂંઝવણ છે. છછુંદર એટલે આપણી અંદર રહેલી લાલચી પરંતુ ઉત્સાહી બાજુ. શિયાળ એટલે આપણી અંદર રહેલી દુભાયેલી બાજુ, જે જીવનથી નારાજ અને ઉદાસીન છે અને ઘોડો એટલે આપણી અંદર રહેલી શાંત, સમજુ અને પ્રજ્ઞાવાન બાજુ. લેખક ઘોડાને આપણા આત્મા સાથે સરખાવે છે. ટૂંકમાં, આ આખી વાત ‘સ્વ’ દ્વારા ‘સ્વ’નું સમારકામ કરવાની છે. આપણી જ અંદર રહેલી રેશનલ, અનુભવી, કોન્ફિડન્ટ અને બુદ્ધિશાળી જાત જ્યારે આપણી અંદર રહેલા ડરપોક, હતાશ કે ગભરાયેલા બાળકને સાંત્વના આપે છે, ત્યારે એક ગજબની રાહત અનુભવાય છે. એ રાહતનું નામ એટલે આ પુસ્તક. અમેઝોન પર 80,000થી વધુ રીવ્યૂ મેળવનારા આ પુસ્તકની લોકપ્રિયતા અત્યારે એટલી છે કે લોકો પોતાના શરીર પર આ પાત્રોના ટેટૂઝ કરાવે છે. ડિપ્રેશન કે કેન્સરનો સામનો કરી રહેલા દર્દીઓને આ પુસ્તક હોસ્પિટલ તરફથી ભેટ આપવામાં આવે છે. ચાર્લીના ચિત્રો અને પાત્રો હવે જાહેર સ્થળો અને દીવાલોની શોભા વધારે છે. આપણે દરેક વિભાજીત માનસ સાથે જીવીએ છીએ. આપણે જ આપણા શ્રેષ્ઠ મિત્ર અને કટ્ટર દુશ્મન છીએ. આ પુસ્તક દ્વારા આપણને, જાતને મદદ કરવાની હિંમત મળે છે. આત્મ-સુધાર અને સ્વ-ઉદ્ધારની યાત્રામાં આ ચારેય પાત્રો આપણા સાથી, સહાયક અને સલાહકાર બની રહે છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com