Hope Is An Expression Of Faith And Confidence...

અસ્તિત્વનો મહોત્સવ: આશા એ આસ્તિકતાની અને આત્મવિશ્વાસની અભિવ્યક્તિ છે...

13 કલાક પહેલા



લેખક ભાગ્યેશ જહા

વર્ષ બદલાય છે ત્યારે એક રોમાંચ થતો હોય છે. બધું બદલાઈ જશે અથવા જગત મને વધું અનુકૂળ થશે. ‘કેલેન્ડર’ જેવા અંગ્રેજી શબ્દમાં ‘ડર’ તો ધબકે જ છે, ભર્તૃહરિ તો એમ ગાઈ ઊઠે કે प्रत्यायांति गता: पुनर्न दिवसा: कालोजगद्भक्षक:॥ કાળ તો જગતનું ભક્ષણ કરવા એનું (વિકરાળ) મોં ખોલીને બેઠો છે, અને વહી જતી ક્ષણ પણ પાછી મેળવી શકાતી નથી. ક્યારેક કેલેન્ડર શબ્દનો અર્થ…‘કાલેન ડર:’ કાળથી ઊઠેલી ગભરામણ પીરસતું ભીંતચિત્ર કે ફોનચિત્ર એટલે કેલેન્ડર. જગતના ઘણા ચિંતકો એવું તો માને જ છે કે 9/11 પછી મનુષ્યતાને માટે એક સાવ અપરિચિત ભય અનુભવવાનું માથે આવ્યું છે. એ ભય જાહેર સ્થળોમાં પથરાયેલો હતો, પણ કોરોનાએ એક નવા મૃત્યુભયને જન્મ આપ્યો. ઘણાં લોકોએ આ કારમાકાળમાં પોતાનાં મૃત્યુની કલ્પના કરવી પડી એવી સૂક્ષ્મ પણ સર્વવ્યાપક ભયની લાગણી વ્યાપી હતી. ગરીબ, તવંગર, સફળ, નિષ્ફળ સૌનાં મનમાં એક ગલીપચી કરાવતી લાગણી વહેતી હોય છે અને એનું નામ છે, ‘આશા, હોપ.’ જૂની પંક્તિ ગણગણતું કેલેન્ડર બોલે છે, ‘કહીં લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઇ છે’. .... આવા સમયે આપણી સામે 2023ની નવી સવાર ખૂલે છે, ફરી સૂર્યકિરણની નાની નાની સળીઓ લઈને સૂર્યદૂતો ઊતરી આવ્યા છે, ફરી એકવાર હમણાં જ ઊગેલાં નવજાત પુષ્પે આંખ ખોલીને અજવાળામાં અજવાળું ઉમેર્યું છે, જાણે મંજુલ સ્વરે ઘંટડી વાગતી હોય એવા નિનાદ સાથે નદીનાં પાણી વહી રહ્યાં છે. મનુષ્ય તરીકે મારે આ પળને સ્વાગતવાની છે અને એ મારી ફરજ નથી પણ અંતરનો ઉમળકો છે. એ ભારણ નથી પણ એમાં તારણનો અણસાર છે એટલા માટે મને આ નવી સદીના ત્રેવીસમા વર્ષમાં જે રોમાંચ થાય છે તે મારામાં મનુષ્ય તરીકે પ્રત્યેક પળે અને પ્રસંગે પ્રબળ બનતી ‘આશા’ છે. લાઓ ત્ઝુ ( Lao tzu)નું એક મહાવાક્ય છે, ‘As long as we have hope, we have direction, the energy to move on and the map to move by.’ શ્રદ્ધા અને આશા એ કાળનાં ગુમડાં મટાડવાનો મલમ છે અને એટલા માટે આજે નવા વર્ષનું સ્વાગત આશાના કિરણથી નહીં પણ આશાના સૂર્ય અને એ સૂર્ય દ્વારા નિર્માયેલું એક આશાના મેઘધનુષ્યથી કરવું છે. શ્રદ્ધા એક રીતે સામુહિક ચૈતન્યની ડાળે આવેલું ફૂલ છે, પણ એ મારા અંતરતમ ખૂણામાં ઝળહળતું સ્વીકારભાવનું અણમોલ મોતી છે. અનુભવોનું આકલન અને અવલોકનોનું અમૃત ભેગાં મળે ત્યારે આશાનો પિંડ બંધાતો હોય છે. શંકરાચાર્ય કહે છે તે ‘આશાપિણ્ડં’ તો મોહમાયા અને આસક્તિના અંધકાર પર બણબણતું મનમેલનું જીવડું છે.’ પણ આજે જે આશાનો સંચાર થઈ રહ્યો છે એ તો ક્ષિતિજને વાંચતાં નીખરી ઊઠેલી રંગસુરભિનો આસ્વાદ છે, બધી નિરાશાઓ ભેગી થાય ત્યારે જ આશા જન્મે છે. અંધારું ઘટ્ટ બને ત્યારે જ અજવાળાના પ્રગટવાની ઘૂઘરીઓ વાગે છે. બધું જ અવળું ચાલતું હોય ત્યારે અંતરના ઊંંડાણથી દૃઢ માન્યતાનો જે મંગળધ્વનિ સંભળાય છે એ ચીરહરણ વેળાએ દ્રૌપદીને ‘હે કૃષ્ણ, હે સખા’ એવું ગવડાવે છે. બધિરસભાને એ બધું નથી સંભળાતું, પણ જેને સાંભળવાનું હોય છે એના સુધી પહોંચી જાય છે. આ બિંદુ જ છે જ્યાં મનુષ્ય હોવાનું ગૌરવ અનુભવાય છે અને આશાના અગમબોલની એંધાણી જોઇ શકાય છે અને અણસાર અનુભવી શકાય છે. મારું મેઘધનુષ્ય આ સપ્તરંગી આશાના કંઇક આવા ભણકાર લઈને ઊગ્યું છે. આ વર્ષે બહાર પડેલ ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્ષ [જીએચઆઇ] જોવા મળ્યો હતો. એમાં દર્શાવેલી તસવીરો મનને વિચલિત કરી દે એવી છે. એવું જણાવ્યું છે કે ભૂખમરામાં સપડાયેલા માણસોની સંખ્યા ત્યાં-ને-ત્યાં જ છે. આ ચિંતાનો વિષય છે, આવાં લોકોને બે સમય ચોખ્ખું જમવાનું મળે અને એ મનુષ્ય તરીકે ગૌરવ લઈ શકે એવું તો કશુંક થવું જોઇએ. અહીં મારી પ્રબળ માગણી અને અનેક લોકોની લાગણી આશા જગવે છે. અન્ય તો અસંખ્ય અને અનેક આશાઓ છે પણ આ જ રંગ ઘેરો છે આ આશાયેલી ક્ષિતિજ પર! આવી જ બીજી તીવ્ર આશા કે અપેક્ષા છે કે 2023 એ રશિયા-યુક્રેન-યુદ્ધનો અંત મેળવી આપે. નિર્દોષ અને નિરાશ્રિતોના અહેવાલો અને ખંડેર હૉસ્પિટલ એવં શાળાઓ મનુષ્યજાતિને કેટલી સદીઓ પાછળ ધકેલી દેશે. મંત્રણાઓ થવાની વાતો હવામાં લહેરાય છે એટલે આ અપેક્ષાકુળની આશા જન્મી છે. નિર્દોષોને હણી નાંખનારો ત્રાસવાદ ક્યાંય દેખાય નહીં અને નવા વર્ષમાં અમેરિકાની કોઇ શાળામાં કોઇ ગાંડો માણસ જઈને બાળકો ઉપર ગોળીવર્ષા ના કરે એવી આશા રાખવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે. મારું ત્રીજું આશાકિરણ એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના વધતા પ્રભાવને ઉત્ક્રાંતિ અને વિકાસના સાધન તરીકે કે કલ્યાણકારી યંત્રપ્રજ્ઞાને વિકસાવવામાં આવે. એવું કહેવાય છે કે ભૂખમરા અને ત્રાસવાદ સામેની લડાઈમાં નવી ટેક્નોલોજી બહુ ઉપયોગી થવાની છે, આશા રાખીએ મશીન લર્નિંગ અને બિગડેટાના ઉભરતા નૂતનપ્રકલ્પો માનવચૈતન્યની સર્વોપરિતા કે સત્ય-શિવ-સુંદરની અનુભૂતિ અને અભિવ્યક્તિને અક્ષુણ્ણ રાખે, જાળવી રાખે. વિશ્વકુળમાં યુદ્ધ તો અટકવું જ જોઇએ પણ સહકારની ભાવના ઝાંખી પડતી હોય એટલી હદે સ્પર્ધાનું વાતાવરણ વિકસેલું જોવા મળે છે. હરારીની જે તીવ્ર દલીલ છે મનુષ્યની એકબીજાની સહકાર આપીને જોડાવવાની કે ઉત્પાદન અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિઓ રચવાની જે શક્તિ છે એ જાળવી રાખવી પડશે. જે થોડા ડી-ગ્લોબલાઈઝેશનના પગલાં કે રિપોર્ટ કે વલણો જોવા મળ્યાં છે એ બધાં આ 2023માં હોલવાઇ જાય એવી આશા રાખવી છે. કારણ વિશ્વનાં લોકો એકબીજાથી નજીક આવીને વિશ્વનાં સૌંદર્યને, એની કલાત્મકતાને, એના પ્રાકૃતિક વૈભવને માણી શકે એવો સૌથી મજબૂત ટેક્નોલોજિકલ સપોર્ટ અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. જગતને જોવા-જાણવાની આવી સગવડો અને સરળતા ક્યારેય નહોતી ત્યારે અનેક પ્રજાઓની સુંદર પરંપરાઓ અને કલાપ્રીતિ - એના થકી જીવનપ્રીતિ - અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે તેનો પ્રવાહ વધારે વેગથી ચાલશે તેવી આશા જન્મી રહી છે. ધાર્મિકતા રાખીએ પણ તાત્ત્વિક વિચારણા અને સ્વ-ઓળખની ઉપનિષદની વાતો જગત સમજે અથવા એ માટે તીવ્ર જિજ્ઞાસા જાગે એવી આશા છે. જેમ સામુહિક જીવનમાં કેટલાંક પરિણામોની આશા છે એવા જ ફેરફારો વ્યક્તિગત જીવનમાં આવે. મનુષ્યને મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે એનું ગૌરવ થાય. ગાંધીજીએ પ્રબોધેલા અગિયાર મહાવ્રતોમાંથી જેટલા સ્વીકારીને પાળી શકાય એના માટેના પ્રયત્નો સમાજ જ સ્વત: કરે તો એક ક્રાંતિની શરૂઆત થશે અને મને આશા છે કે આ સદાચારી જીવનરીતિનો સ્વીકાર એ મોટો આશાવાદ જગવશે. નહીં તો નિત્ય બદલાતાં અને વધારે હિંસક/ ઘાતક બનતાં જતાં હથિયાર માનવના ‘હોવાપણાં’ને ભૂંસી નાંખશે. આશા રાખવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે કે યમનિયમવાળું અનુશાસિત જીવન કશીક નવી ઊર્જા અને નૂતન દિશા ખોલી આપશે. આ વિશ-લિસ્ટ નથી, પણ આશા ઊભી થાય એવું વાતાવરણ ઊભું થઈ રહ્યું છે. જો આજે નહીં ચેતીએ તો મોડું થવાની શક્યતા છે. નવું વર્ષ એટલે નવી આશા એવી કહેવતનું સત્ય આપણને જડી જાય એવી આશા રાખવી છે. આપણાં સૌનાં જીવનમાં જે હકારાત્મકતા છે એનો સાર્વત્રિક સ્વીકાર થાય તો આશાનાં કિરણોની વણઝાર આપણી પૃથ્વીને ઝળાંહળાં કરી શકે એમ છે. નિરાશ થવું હોય તો બધી સવલતો છે, સારપને સ્ખલિત થવાની સો સગવડો છે ત્યારે સારાપણું જ સૌથી ઉપર રહે અને એમ થતાં આપણે અસ્તિત્વના મહોત્સવને માણી શકીએ. આસ્તિકતા અને આત્મવિશ્વાસની અભિવ્યક્તિ એ જ આશા છે. ⬛