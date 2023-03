Gujarati News

Have You Ever Seen A Short necked Giraffe?

મનનો મોનોલોગ: તમે ક્યારેય ટૂંકી ડોકવાળું જિરાફ જોયું છે?

લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



રા એક ખાસ મિત્રએ કહેલો એક સુંદર પ્રસંગ તમારી સાથે શેર કરું છું. એનો સાત વર્ષનો દીકરો તલ્લીન થઈને કોઈ ચિત્ર બનાવી રહ્યો હતો. ‘આ શું છે? કોઈ પીળા રંગની ગાય છે?’ એનું ચિત્ર જોઈને મારા મિત્રએ એને સવાલ પૂછ્યો. પીળો રંગ પૂરવામાં મશગુલ થઈ ગયેલા દીકરાએ ‘અહં’ કહીને ‘ના’માં ડોકું ધુણાવ્યું. ‘અચ્છા, તો પછી કોઈ જાડો-પાડો ચિત્તો લાગે છે!’ દીકરાએ ફરી નકારમાં ડોકું ધુણાવ્યું. હવે મારા મિત્રનું કુતૂહલ વધવા લાગ્યું. દીકરાની બાજુમાં બેસી જઈને તેણે પ્રેમથી પૂછ્યું, ‘તો પછી બેટા, આ તેં શું દોર્યું છે?’ અને એક સાત વર્ષના બાળકે આપેલો જવાબ અકલ્પનીય હતો. તેણે કહ્યું, ‘મેં ક્યારેય ટૂંકી ડોકવાળું જિરાફ નથી જોયું. તો મને થયું કે એકવાર દોરી જોઉં.’ મને નથી લાગતું કે આનાથી વધારે ટૂંકી અને સરળ રીતે સર્જનાત્મકતા સમજાવી શકાય. નવલકથાકાર ટોની મોરિસનનું એક જબરદસ્ત ક્વોટ છે, ‘તમને વાંચવું ગમે એવું પુસ્તક જો ઉપલબ્ધ નથી, તો એ લખવાની જવાબદારી તમારી છે.’ બહું સિમ્પલ વાત છે, જે સૃષ્ટિ તમે જોવા ઈચ્છો છો એનું નિર્માણ તમારે જ કરવું પડશે. પણ આ આખા પ્રસંગમાં એના કરતાંય વધારે મહત્ત્વની બાબત જે ઊડીને આંખે વળગે છે, એ છે કોન્સેપ્ટ ઓફ ઝીરો ઓડિયન્સ. મતલબ કે જે ચિત્રનું ક્યાંય પ્રદર્શન નથી યોજાવાનું તેમ છતાં તમે એ દોરો છો કારણ કે તમારે પોતાને એ ચિત્ર જોવું છે. બાથરૂમમાં ગાવા માટે રૂપિયા નથી મળતા અને તેમ છતાં એ પ્રવૃત્તિ કેટલાકની પ્રિય હોય છે. એવા કેટલાય પ્રેમપત્રો હશે, જે ક્યારેય પોસ્ટ જ નહીં થયા હોય. કેટલાક એવાં પુસ્તકો જે અપ્રકાશિત રહ્યા હશે. કેટલીક એવી વાર્તાઓ જે કોઈની અંગત ડાયરીના પાનાંમાં સીમિત રહી ગઈ હશે. કેટલાંક એવા ગીતો જે કોઈ ધુન કે સ્વરાંકન ન મળવાને કારણે ભાવકો સુધી નહીં પહોંચ્યા હોય. ટૂંકમાં, દરેક સર્જનને ઓડિયન્સ મળે એવું જરૂરી નથી હોતું. ભાવક સુધી પહોંચવાની ન તો કોઈ સર્જનપ્રક્રિયાની જવાબદારી છે, ન તો પૂર્વશરત. એવું ઘણુંબધું હોય છે, જે ફક્ત એક સર્જકના કુતૂહલ, સંતોષ કે નિજાનંદ માટે સર્જાતું હોય છે, જગત માટે નહીં. જેને સૌથી પહેલાં ટૂંકી ડોકવાળું જિરાફ કે ઊડતો હાથી જોવાની ઈચ્છા થાય છે, એ સર્જક છે. એ ઓડિયન્સની પરવાનગી, પ્રશંસા કે પ્રમાણપત્રનો મોહતાજ નથી. એ સર્જન એટલા માટે કરે છે કે એને પોતાની કલ્પનાને વાસ્તવિક બનતી જોવી છે. એને મળનારાં પ્રેક્ષકો કે ભાવકોની સંખ્યા ભલે શૂન્ય હોય, એને શૂન્યમાંથી સર્જન કરવું છે. એ સર્જન જ એનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે. ભલે કોઈ વખાણે નહીં, એ ટૂંકી ડોકવાળું જિરાફ જ એની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. એનું સ્વમાન છે. એનું આત્મબળ છે. એક કલાકારનો સૌથી મોટો ડર પ્રેક્ષકોની ગેરહાજરી હોય છે. એક લેખકને સૌથી વધુ ડર વાચકો ન મળવાનો હોય છે. માત્ર સર્જક જ નહીં, છેવટે તો પ્રત્યેક જણ શ્રોતા, પ્રેક્ષકો કે ભાવકો માટે તરસતો હોય છે. દરેકને પોતાની વાર્તા કહેવી છે. પોતાના બિઝનેસ આઈડિયાઝ કે સ્ટાર્ટઅપ પ્લાન્સ જગત સામે રજૂ કરવા છે. પોતાની કવિતા, ગીત કે ધુન સંભળાવવી છે, પણ ડર છે કે એને ઓડિયન્સ નહીં મળે તો? એવા સમયે એક સુવિચાર યાદ રાખવા જેવો છે. ‘To Gain Your Own Voice, You Have To Forget About Having It Heard’. એક બંધ ઓરડાની અંદર પુરાઈ ગયેલા આપણને કોઈ સાંભળશે જ નહીં, એવું માનીને જ્યારે આપણે ચીસો પાડીએ છીએ ત્યારે આપણો અવાજ જડે છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com