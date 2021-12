Gujarati News

Magazine

Rasrang

Haiyan's Rebellion Against Power

સ્ટોરી પોઈન્ટ: સત્તાની સામે હૈયાનો બળવો

માવજી મહેશ્વરી એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

‘સાહેબ, બધી તૈયારીઓ બરાબર છે ને?’ મામલતદારે હેડમાસ્ટરને મૂળ સ્થિતિમાં લાવી દીધા. હેડમાસ્ટરે મંચ તરફ હાથ લાંબો કરતાં કહ્યું, ‘જોઈ લ્યો સાહેબ. બધું રેડી છે.’ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલી હાઈસ્કૂલની શિક્ષણમંત્રીની મુલાકાત અચાનક નક્કી થઈ. એક પોલીસ જીપ શાળાના ક્મ્પાઉન્ડની બહાર ઊભી રહી. થોડી વારમાં જ ગામનું પાદર પોલીસ અને ગાડીઓના કાફલાથી ભરાઇ ગયું. રાજરાણીની જેમ આસપાસ જોતાં, ધીમે ધીમે પગલાં ભરતાં શિક્ષણમંત્રી આગળ વધ્યાં. પૂરી સાડા પાંચ ફૂટની ઊંચાઈ, પાતળું શરીર, કાળી પાણીદાર આંખો અને પિસ્તાલીસ વર્ષની વયે મળેલા પ્રધાનપદનું તેજ હતું. શિક્ષણમંત્રી ગાયત્રીદેવી યુવાન તો હતાં, ભારોભાર સુંદર પણ હતાં. પીએચ.ડી. સુધીનો અભ્યાસ અને જાતે શિક્ષક રહી ચૂકેલાં શિક્ષણમંત્રીનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે ભલભલા અધિકારીઓ એમની સાથે વાત કરતી વખતે સભાન થઈ જતાં. કાર્યક્રમ ચાલુ થયો. આગલા ચોમાસામાં ગામના ચાર છોકરાઓને તળાવમાં ડૂબતાં બચાવનાર બે કિશોરીઓનું સન્માન શિક્ષણમંત્રીના હાથે થવાનું હતું. બારેક વર્ષની બે ગ્રામ્ય બાળાઓએ જરાય સંકોચ કે બીક વગર શિક્ષણમંત્રી ગાયત્રીદેવી સાથે વાત કરી. એ છોકરીઓ મંચ પરથી ઊતરી ત્યારે એમની માતાઓએ એમને ખોળામાં બેસાડી વહાલ કર્યું, એ ગાયત્રીદેવીએ જોયું. કાર્યક્રમમાં એમની આંખો વારંવાર પેલી છોકરીઓ પર જઈ ચડતી હતી. એમને બોલવાનું આમંત્રણ અપાયું. કોઈ જ સંબોધન વગર એમણે શરૂ કર્યું, ‘આજનો દિવસ મારા માટે જુદો લાગી રહ્યો છે. પેલી બાળાઓએ મારી સાથે નિ:સંકોચ વાતો કરી અને જે રીતે એમની માતાઓએ એમને બાથમાં લીધી. આ દશ્ય મારા માટે અણમોલ હતું. જે સ્ત્રી પોતાના પરિવારને પ્રેમ કરે છે, બાળકોને વહાલ કરે છે, એ આત્મવિશ્વાસભર્યાં હોય છે. માના પ્રેમથી વંચિત બાળક સમાજથી વિખૂટું પડી જાય છે.’ કાર્યક્રમ પૂરો થયો. જે બાળાઓનું સન્માન થયેલું તેમની માતાઓએ ગાયત્રીદેવીને ભેટ આપતાં કહ્યું, ‘બહેન, સાંભળ્યું છે કે તમારે પણ એક દીકરી છે. અમારાં હાથે ભરત ભરેલાં આ ચણિયા-ચોળી છે. આ છોકરીઓએ રાતે જાગીને એમાં આભલા ભર્યા છે. આ તમારી દીકરીને અમારા તરફથી ભેટ છે.’ શિક્ષણમંત્રી ગાયત્રીદેવી બે ક્ષણ એ અભણ સ્ત્રીઓને જોઈ રહ્યાં. પેલી બે છોકરીઓના ચહેરા પર અનોખું તેજ ઝળકતું હતું. ગાયત્રીદેવી આવા અનેક મંચોને સંબોધતાં રહ્યાં. ઘડિયાળના કાંટા અને તેમની કારનાં પૈડાં ફરતાં રહ્યા. *** પત્રકારો પૂછી-પૂછીને થાક્યા, પણ ગાયત્રીદેવીના મોંઢેથી એક શબ્દ બોલાવી ન શક્યા. ગાયત્રીદેવીની પોતાની કાર પોતાના ઘરના પોર્ચમાં ઊભી રહી. તેમણે સાડીનો છેડો સલૂકાઈથી આગળ કર્યો. કોઈ ભાર ઉતારી આવ્યાં હોય તેમ ધીમા પગલે સોફા પર બેસી ગયાં. ઘરમાં ત્રણેક નોકરો સિવાય કશી હલચલ નહોતી. તેઓ થોડી વારે ઊઠ્યાં. પોતાનાં ઓરડામાં જઈને વોર્ડરોબ ખોલ્યો. એક સુંદર થેલી ખોલતાં જ તેમને પોતાની માતાને વીંટળાતી બે બાળાઓ દેખાઈ. તેમણે ચણિયા-ચોળીની ઘડી ખોલી. એ ઘડીની વચ્ચે દબાયેલા કાગળના નાનકડા ટુકડાએ જાણે શ્વાસ લીધો. તેમણે ઊંડો શ્વાસ લીધો. કાગળ પર લખાયેલા આડાઅવળા અક્ષરોએ ઓરડામાં ગોકીરો મચાવી દીધો. ‘Dear mom, please say to me, when you will be totally free for me? after one year? two year? Five year? When? please say to me. - Your alone daughter’ ગાયત્રીદેવી જોતાં રહ્યાં. Your alone daughterની નીચે લખેલા and husband also શબ્દ પર છેકો મારેલો હતો, છતાં સ્પષ્ટ વંચાતો હતો. તેમણે કપડાંની ફરી ઘડી કરી. ઓરડામાં એક છબી હતી. દીકરીને હવામાં ઉછાળી ઝીલી લેતા પોતાના પતિનો ફોટો હતો. એમાં ગાયત્રીદેવી જ નહોતાં. ઘણાં વર્ષ પહેલાંની વાત ઓચિંતી યાદ આવી ગઈ. બીજા દિવસે રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી ગાયત્રીદેવીએ આપેલા રાજીનામાંના સમાચારથી છાપાં ભરેલાં હતાં.⬛ mavji018@gmail.com