સહજ સંવાદ:ગુજરાતી કવિતાના હસ્તાક્ષરો અંગ્રેજીમાં?

કોશા શાહ ચંદેરીયા, જાનુષી રાયચુરા, દર્શી સમીર શાહ, વિજયાલક્ષ્મી, બટુકદાસ નિમાવત, હીર ઉપાધ્યાય, ખુશી આચાર્ય... આ અને આવાં બીજાં નામો હોઠ પર આવે છે. ગુજરાતી કવિતાનું ખેડાણ તો અનેક વરસોનું. કેટલુંક સંસ્કૃતમાં રચાયું, કેટલુંક હિંદીમાં. એટલે અંગ્રેજીની વાત આવે ત્યારે ટેલિસ્કોપ લઈને નામો શોધવો પડે, પણ મળે તો ખરાં જ. શોધક દીપક મહેતાને પૂછો તો સાક્ષરી જમાનામાં અને તે પહેલાં કેટલાક પારસીઓએ અંગ્રેજી સાહિત્ય પર હાથ અજમાવ્યો હોય તેવાં નામો મળી આવે. સ્વ. વીરચંદ ધરમશીએ પણ આવું સંશોધન કર્યું છે. એકવાર મિર્ઝાપુર ચોકમાં આવેલા અખબારના તંત્રીની કેબિનમાં વાસુદેવ મહેતાએ નિરંજન ભગતને પૂછ્યું હતું કે ગુજરાતી ભાષાના કવિઓ અને નવલકથાકારોએ અંગ્રેજીમાં હાથ અજમાવ્યો હોત તો વિશ્વની પુસ્તક-બજારોમાં તેનું નામ થયું હોત. ભગતસાહેબનું દીર્ઘ વક્તવ્ય સાંભળનારાઓમાં અમે-નરેન્દ્ર ત્રિવેદી, શિવ પંડ્યા, શેખાદમ આબુવાલા અને હું પણ હતા. એક સવાલ એ પણ આવ્યો કે સારા અંગ્રેજી અનુવાદો થવા જોઈએ. ભગતસાહેબે કેટલાંક ઉદાહરણ ટાંક્યાં હતાં. અકાદમીના અધ્યક્ષને નાતે આ પ્રશ્નોની વધુ નજીક આવવાનું બન્યું. અગાઉ કેટલાંક ગુજરાતી પુસ્તકોના અનુવાદો કરવામાં આવ્યા હતા તેને ‘કોઈ ખરીદતું નથી’, કેટલાકની તો એક પ્રત પણ નથી ગઈ તેવી ફરિયાદ મળી. આમાં કૃતિ જવાબદાર કે તેનો અનુવાદક? કે પછી વેચાણની વ્યવસ્થા ઠીક ના હોવાનું કારણ મહત્ત્વનું? ત્રણે મળીને આ અભાવ રચાતો હોય તેવું બને પણ આ રોગ સાર્વત્રિક છે, એવું લાગ્યું ત્યારે એવો નિર્ણય લીધો કે અકાદમી વ્યાવસાયિક સંસ્થા નથી, તે ધારે તો બીજા વિભાગોને સાથે રાખીને લોકોના હાથમાં પુસ્તકો પહોંચાડી શકે, મૌલિક અને અનુવાદિત પણ. 50 ટકા વળતર સાથે આ પુસ્તકો બજારમાં આવ્યાં ત્યારે તેનું આંશિક પરિણામ પણ આવ્યું. 2017થી 2022 દરમિયાન બે-ત્રણ કરોડની કિંમતનાં પુસ્તકો વેચાયાં. મેઘાણી ગ્રંથાવલિ અને ગુજરાતી-ઉર્દૂ કોશનું વેચાણ સૌથી વધુ થયું. સુરેશ જોશી ગ્રંથમાળા પણ આનંદ થાય તે રીતે વેચાણ થયું. મારા સમયગાળા દરમિયાન 10 કરોડના અધધ પુસ્તકોનો સરકારી આદેશ આવ્યો હતો પણ તે પછી મારો કાર્યકાળ પૂરો થતાં તે ઓર્ડરનું શું થયું, કેવું અને કોણે છાપ્યું, કેટલી કિંમતે અને પછી વળતર કેટલું અપાયું તેની મને ખબર નથી પણ એક વાત સાચી કે આવી સંસ્થાઓ (હું તેમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, વિશ્વકોશ, યુનિવર્સિટીઓનો પણ સમાવેશ કરું છું) જો નિયત અને નીતિ સાથે જો કામ થાય તો હવેનાં વર્ષોમાં પણ પુસ્તકો લોકપ્રિય થઈ શકે તેમ છે. અત્યારે પણ કુશળ અને મહેનતુ પ્રકાશકો, વિક્રેતાઓ પુસ્તકો છપાય તેનો મોટો ભાગ વેચાણ કરી લેતો હોય છે. નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ‘વાંચે ગુજરાત’ પ્રયોગ બધી રીતે સફળ થયો હતો. ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષા બેશક અગ્રસ્થાને છે અને હોવી જોઈએ. અખબારો, સામયિકો, શાળાઓ, મહાશાળાઓ જેમને ‘વિશ્વવિદ્યાલય’ જેવું મોભાનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તેવાં વિશ્વવિદ્યાલયો જેની સંખ્યા એકસોનો આંકડો ક્યારની પાર કરી ગઈ છે ત્યાં સાહિત્યની શી દશા છે? બહુ સારી તો નથી જ. ઢંગધડા વિનાની ભાષા હવે ટીવી, મીડિયા પૂરતી મર્યાદિત નથી રહી, અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર સાંભળવા મળે છે પછી દુકાનોના પાટિયામાં ‘શુદ્ધ ગીરની ગાયનું ઘી’ વાંચવાથી ટેવાઇ ગયા છીએ. ‘આપડું’ ‘આપણું, ‘મળવું’ ‘મરવું’ વગેરે પણ ચાલે. તેમાં ભળી ગયેલી અંગ્રેજીથી એક મિશ્ર હાઇબ્રિડ ભાષાનો જન્મ થઈ ચૂક્યો છે. ‘ગુજરાતીનું ગુજરાતી’ એ વળી અલગ સમસ્યા છે પણ હવે ગણતરી કરનારો ગુજરાતી સમજી ગયો છે કે ભાષા-બાષા વળી શું? ના સમજાય તે સમજવાની કોશિશ કર્યા વિના આગળ ચાલ્યા જવાનું. આવું કંઈ એકલી ગુજરાતીનું નસીબ નથી. એક અંગ્રેજી અખબારના રાષ્ટ્રીય સંસ્થાનના તંત્રીએ એવું ગૌરવ રાખ્યું હતું કે મારી ભાષા સમજી શકે તેવો વર્ગ ઓછો જ રહેવાનો. આવા સંજોગોમાં જ્યાં આપણે ગુજરાતી, હિન્દી, ઉર્દૂ, સિંધી, કચ્છી, સંસ્કૃતની વિશેષ ચિંતા અને ચિંતનના યુગમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ અને ડિજિટલ મીડિયાના વધતા જતા પ્રભાવ હેઠળ છીએ ગુજરાતમાં અંગ્રેજી (શિક્ષણ અને વ્યવહાર નહીં) સાહિત્યની આછીપાતળી લકીરો જોવા મળે તે પણ ‘બડી ખુશી કી બાત’ હોવી જોઈએ! અંગ્રેજીમાં લખાય છે અને કેટલીકવાર તો ચઢિયાતું પણ લખાય છે. કોશા શાહ ચંદેરીયાનું પુસ્તક ‘CHAOS, THEOS AND KOSMOS’ છે. નાના નાના ગદ્યના ટુકડાઓ, ક્યાંક કવિતાનો અહેસાસ એ આ નાનકડા પુસ્તકની વિશેષતા છે. અભ્યાસ MBAનો પણ પ્રકૃતિ વૈશ્વિક કે બ્રહ્મતત્ત્વ જેનું એક નામ કોસ્મોસ છે તેની ખોજ કરવાની. તેનું સુંદર પરિણામ આ બરફના ટુકડા જેવી સ્પંદના જગાવતા ગદ્યમાં અનુભવાશે. સંવેદનાના મેઘધનુષના ગૂઢ સ્પર્શની તેમાં વિશેષતા છે. લેખક સ્વયં એક કોસ્મોસ છે. સ્વની જીત તેના પ્રથમ અંશનો પ્રથમ શબ્દ છે. નજદીકીપણું છવાયેલું છે. તેનો અંદાજ અલગ સવાલ સાથે આપે છે : Their souls talk. Their breaths talk,/ Their way of having a mental orgasm / Who says intimacy is always sex? આ મથામણ આધુનિક મનુષ્યની છે. એક કવિતા આંખો વિશે છે. સમુદ્રતરંગ જેવો ઘુરકાટ જેમાં પડ્યો છે, તે આંખ આત્માનો પ્રતિધ્વનિ છે, એજ તેનો શબ્દ, એજ તેની અભિવ્યક્તિ. ધે એન્ડ અસની આ દ્વિધા સર્વત્ર છે.તેની સાથે જ અનહદ પ્રેમ. દેહવૈભવને ભૂલ્યા સિવાયનું કુતૂહલ બધી રચનામાં આવી સહજ સરળ છતાં રચનાકર્મીનો અનુભવ કરાવતું પુસ્તક હજુ ઘણી આશાના દરવાજા ખોલી આપે છે. vpandya149@gmail.com