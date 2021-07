Gujarati News

Magazine

Rasrang

Gray Divorce: Let's Start With That Mode, Then Life

મનનો મોનોલોગ: ગ્રે ડિવોર્સ : ઉસ મોડ સે શુરુ કરેં, ફિર યે જિંદગી

ડો. નિમિત્ત ઓઝા એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

સહિષ્ણુતા અને સમાધાનના ઉજ્જડ મેદાનની પેલે પાર, સહચર્ય નામનું એક સુંદર ઉપવન છે

આપણે મોકળાશ અને સ્વતંત્રતા વચ્ચેનો ભેદ નથી સમજી શકતા. ‘ગ્રે-ડિવોર્સ’ના નામે આપણે જેની શોધમાં નીકળી પડીએ છીએ, હકીકતમાં એ મોકળાશ હોય છે. લગ્નજીવનમાં મોકળાશનો અભાવ સ્વતંત્રતા તરફ જવા માટે મજબૂર કરી દે છેે

લગ્નનાં અમુક વર્ષો પછી પતિ-પત્ની એકસરખાં દેખાવાં માંડે છે. તેમનો ચહેરો, ટોનેશન્સ, આદતો, રિએકશન્સ, કહેવતો, રહેણીકરણી દરેકમાં સામ્યતા જોવા મળે છે. અમુક યુગલોને જોઈને તો એવું લાગે કે તેઓ પતિ-પત્ની નહીં, પણ સાથે વૃદ્ધ થઈ રહેલા ‘ટ્વીન્સ’ છે. ઉત્તર-દક્ષિણ જેવી સાવ અલગ કે વિરુદ્ધ સ્વભાવ ધરાવતી બે વ્યક્તિઓ વર્ષો સુધી એકબીજાની સાથે રહે, તો એવી કઈ ઘટના બને છે કે સમય જતા બંને સમાન દેખાવા લાગે? આનો જવાબ મેળવવા માટે 1987માં મિશિગન યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ, વિવાહિત યુગલો પર એક પ્રયોગ કર્યો. ગહન અભ્યાસ બાદ એ સમયના વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રસ્તુત કરેલી થિયરી એવું કહે છે કે દાયકાઓ સુધી અનુભવેલા ‘Shared emotions’ને કારણે પતિ-પત્નીમાં સામ્યતા જોવા મળે છે. કોઈ એક જ વાત પર એક સાથે હસવું, કોઈ સહિયારા દુઃખ પર એક સાથે દુઃખી થવું, એકબીજાની ચિંતાઓ શેર કરવી, એકબીજાની ઉદાસીમાં ભાગ પડાવવો. લાંબા ગાળાના સહચર્ય દરમિયાન સાથે વહેંચેલી અનુભૂતિઓ અને જીવનના પડકારો સામે અડીખમ ઊભા રહીને કરેલી સંયુક્ત પ્રતિક્રિયાઓને કારણે પતિ-પત્નીના ચહેરાઓ પર પડતી કરચલીઓનું લોકેશન એકસરખું હોય છે. માટે તેઓ સમાન દેખાય છે. ટૂંકમાં, જે કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમે વર્ષો સુધી લાગણીઓ શેર કરો છો, ધીમે ધીમે તમે એમના જેવા દેખાવા લાગો છો. પણ ધારો કે લગ્નજીવનના પંદર, વીસ કે પચ્ચીસ વર્ષો પછી, એ ઈમોશનલ ભાગીદારથી છૂટા પડવાનો નિર્ણય લેવો પડે તો? એકબીજાની સંપૂર્ણ સંમતિ અને સ્વીકાર સાથે, જરા પણ કડવાશ રાખ્યા વગર એકબીજાથી છૂટાં પડીને, થોડું અંગત અંગત જીવવાનું નક્કી કરીએ તો? વેલકમ ટુ ધ ટ્રેન્ડ ઓફ ગ્રે-ડિવોર્સ. ઘરના પાછલા બારણેથી ધીમે ધીમે જુવાની એક્ઝિટ કરી જાય, માથાંના વાળ સફેદ થવા લાગે અને દરવાજાની બહાર ઊભેલું વૃદ્ધત્વ ડોર-બેલ વગાડતું હોય, એ સમયે વિખૂટાં પડવાની પ્રક્રિયા એટલે ગ્રે(હેયર)-ડિવોર્સ. લાંબા સમય સુધી ટકેલાં કે ટકાવી રાખેલાં લગ્નજીવનનું અણધાર્યું, અચાનક અને અકાળે અવસાન થવાની ઘટના એટલે ગ્રે-ડિવોર્સ. પ્રશ્ન ફક્ત એટલો જ છે કે સફેદ થયેલા વાળને કાળો કલર કરાવી, ‘બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ’ જીવતરથી પીછો છોડાવી, આપણે એવા તો કયા અપરિચિત અને રંગીન વિશ્વની શોધમાં એકલા ભટકવું પડે છે? જીવનની સંધ્યાએ, એવો તો કયો પ્રકાશ જોવાનો બાકી રહી ગયો હોય છે, જેની શોધખોળ આદરવાં માટે જૂનાં બંધનો તોડવા પડે ? અંગ્રેજીમાં એક સુંદર કહેવત છે, ‘A known enemy is better than an unknown friend’. ઘરડી થયેલી આંખોની સામે અંધારું છવાય ત્યારે તમને કોનો હાથ પકડવો ગમશે? કોઈ એવી વ્યક્તિનો જે તમને ઇનસાઇડ-આઉટ ઓળખે છે, તમારી નબળાઈઓ અને ઊણપો સાથે પણ તમને ચાહે છે કે પછી કોઈ એવી વ્યક્તિનો જેને ઈમ્પ્રેસ કરવાના પ્રયત્નોમાં બાકી બચેલી જિંદગી બરફની જેમ ઓગળી જાય. સહિષ્ણુતા અને સમાધાનના ઉજ્જડ મેદાનની પેલે પાર, સહચર્ય નામનું એક સુંદર ઉપવન છે. વૃદ્ધાવસ્થાનો રસ્તો એ ઉપવનમાંથી પસાર થાય છે. ત્યાં એ બાંકડાઓ છે, જેનાં પર વર્ષો પહેલાં પાસપાસે બેઠેલાં. એવાં રંગબેરંગી ફૂલો છે, જે એકસાથે જોયેલાં. કદાચ કોઈ એવું ગુલાબ પણ મળી જાય, જે ભૂતકાળમાં એકબીજાને આપેલું. કોઈ એવું સફેદ કબૂતર જે બંનેને ગમેલું. એક એવું કોમન વૃક્ષ જેણે વર્ષો સુધી બંનેને છાંયો આપ્યો, એક એવું સંયુક્ત કારણ જેના લીધે અત્યાર સુધીનો રસ્તો કાપ્યો. જ્યારે પણ ગ્રે-ડિવોર્સનો વિચાર આવે, ત્યારે સૌથી પહેલા એ કારણનો વિચાર કરવો, જેણે આટલાં વર્ષો સુધી આપણને જોડી રાખ્યાં. એ કોર્ટ-શિપનો સમય, મુશળધાર વરસાદમાં સાથે માણેલી એક લોંગ ડ્રાઈવ, હીંચકા પર બેસીને સાથે પીધેલી ચા, પહેલી પ્રેગ્નન્સીના સમાચાર જાણીને સાથે કરેલું સેલિબ્રેશન, અલગ અલગ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને ટ્રાય કરેલી અલગ અલગ વાનગીઓ. આંખના પલકારામાં એક આખો યુગ વીતી ગયો. હવે એકસાથે દવાઓ ખાવાનો સમય છે, સાથે રહીને દુવાઓ આપવાનો સમય છે. એસ્પીરીન લેવાનો વખત થાય, ત્યારે બંને એકબીજાને યાદ કરાવશે, ભાગીદારીમાં પાકા એવા બેઉં જણ હવે સાથે મળીને લોહી પાતળું કરશે. કાયમ યુવાન રહેવાના પ્રયત્નો છોડીને, જે વ્યક્તિ સાથે વૃદ્ધ થવાની પ્રક્રિયા સહજ, સરળ અને સુવિધાજનક બની જાય, એને જીવનસાથી કહેવાય. અણબનાવ, અસંતોષ કે અસહિષ્ણુતાને કારણે ધારો કે આવતીકાલ સવારે આપણે છૂટાં પડવાનું નક્કી કર્યું, તો નફા-નુકસાનની એક નાની એવી સમરી પીડીએફ ડોક્યુમેન્ટમાં સાચવીને રાખવી. કેટલું ગુમાવશું ને શું પામશું ? એનો ચોખ્ખો હિસાબ અને સ્પષ્ટ જવાબ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. અરીસા સામે ઊભા રહીને જાતને સૌથી મોટો સવાલ એ પૂછવાનો છે કે ‘એવું તો શું પામવાનું બાકી છે, જે ફક્ત એકલા જ પામી શકાય?’ એ આધ્યાત્મ હોય કે આનંદ, આ જગતમાં એક પણ એવું તત્ત્વ નથી જેની પ્રાપ્તિ કરવા માટે છેક હિમાલય સુધી જવું પડે. આપણે મોકળાશ અને સ્વતંત્રતા વચ્ચેનો ભેદ નથી સમજી શકતા. ‘ગ્રે-ડિવોર્સ’ના નામે આપણે જેની શોધમાં નીકળી પડીએ છીએ, હકીકતમાં એ મોકળાશ હોય છે, સ્વતંત્રતા નહીં. લગ્નજીવનમાં મોકળાશનો અભાવ આપણને સ્વતંત્રતા તરફ જવા માટે મજબૂર કરી દે છે. એક સમયમાં ગમતા સાથીને અનફ્રેન્ડ કે બ્લોક કરતાં પહેલાં, એક બ્રેક લઈ લેવાનું ઓપ્શન ફક્ત ફેસબુક જ નહીં, જિંદગી પણ આપે છે. પરસ્પર થોડું અંતર વધારી શકીએ, તો એ રીતે પણ ક્યારેક એકબીજાની નજીક આવી શકીએ. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com