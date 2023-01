Gujarati News

Magazine

Rasrang

Give Us The Boon Of Hope…

જીવનનો સધિયારો: અમને આશાનું વરદાન આપ...

13 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

લેખક આરતી પટેલ

હોપ... ફિલ્મ ‘મોન્ટુની બિટ્ટુ’નો એક ડાયલોગ મને બહુ ગમે છે, ‘બિટ્ટુ, હું બહુ હોપફુલ છું ને મારા હોપમાં ‘H’ કેપિટલ છે.’

કેટલી મોટી વાત! આશાવાદી રહેવું એ આજના જમાનાની સૌથી મોટી ચેલેન્જ બની ગઈ છે ને એટલે જ આજે, આ સમયે આશાવાદી રહેવાની થોડીક વાતો કરવી છે... આસપાસ સતત કોરોના, અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયેલી ઇકોનોમી, બદલાતા જતા શિક્ષણનાં પરિમાણો, વારંવાર ગૂંચવાતા જતા અંગત સંબંધો, ડાચું ફાડીને ઊભેલું સોશિયલ મીડિયા, ખોટાં આંસુ ને ખોખલું હાસ્ય... આ બધું જ આપણી આશા પર બ્રેક મારી રહ્યા છે જાણે. કઈ રીતે આશાવાદી રહેવું?

નાનપણમાં ઓછા માર્ક આવ્યા હોય, બાપુને અચાનક ખર્ચો આવી પડ્યો હોય કે અણધારી માંદગી આવી હોય, દાદી હંમેશાં એક વાત કહેતાં, બધું ઠીક થઈ જશે જોજેને! ઇ બેઠો છેને! હવે એ ઉંમરે સમજાતું નહોતું કે કોણ બેઠું છે? ક્યાં બેઠું છે? ને કેમ ચિંતા નહીં કરવાની? પણ દાદીના અવાજમાં જે રણકાર હતો એમાં ભારોભાર આશા હતી, બધું ઠીક થઈ જવાની... એ આશા પર ટકી જવાતું ને સાચે બધું ઠીક થઈ પણ જતું. નિશાળમાં ઘરકામ ન કર્યું હોય કે પરીક્ષા વખતે ઓછું વંચાયું હોય ને બહુ ચિંતા થતી હોય ત્યારે કોઈ શિક્ષક ખભો થાબડી લઈને કહી દેતા કે તને તો આવડી જશે બધું ત્યારે એક આશા જન્મતી ને એને આધારે પાર પહોંચી જવાતું.

સ્કૂલ કે કોલેજમાં કોઈ કાર્યક્રમ વખતે બહુ નર્વસ થઈ જવાતું ને બહેનપણી આશા આપતી કે બધું સરસ જ થશે ને સધિયારો મળી જતો ને બધું સરળ લાગતું. કામ કરતી વખતે કોઈ કલીગ કોફી ઓર્ડર કરી દે ને કહે કે આ તો પાર પડ્યે જ છૂટકો ત્યારે હાશ અનુભવાતી. અને આજે ક્યાંક મૂંઝાવાય ત્યારે વર ને દીકરીઓ કહી દે છે, ‘શું ચિંતા કરવાની? બધું બરાબર જ થશે…’

બસ, એવા રણકાર સાથે જે આ વાત કહે ને એમની સાથે રહેવાનું છે. એ દાદી હોઈ શકે, ગુરુ ને શિક્ષક હોઈ શકે, નજીકનો મિત્ર કે બહેનપણી હોઈ શકે કે સમજુ કલીગ કે જીવનસાથી કે બાળકો. મજાની વાત એ છે કે તમામ વખતે કંઈ મહાન પરિણામો નહોતાં આવતાં, કોઈ વાર સરસ ને કોઈ વાર ઠીક, પણ એ આશાને ભરોસે કામ થઈ જતું, છોડી નહોતું દેવાતું. પણ, આ પરિસ્થિતિઓ વિશે નિરાંતે વિચારતાં એવી પણ ખબર પડે છે કે જો આપણે આશાવાદી રહેવું હોય તો જ આશાવાદી રહી શકાય છે. જગતની કોઈ તાકાત કોઈ વ્યક્તિને અચાનક આશાવાદી ન બનાવી શકે, જો એને ન રહેવું તો તો નહીં જ...

‘અલ્કેમિસ્ટ’ કે ‘આઉટ સાઈડર’માં પણ કહ્યું છે એમ, આખરે તો જે છે એ આપણી અંદર છે, બસ એ સાંભળવા કોઈ માધ્યમ, કોઈ નિમિત્ત જોઈએ. એ આશા આપણી અંદર છે, એને જીવતી રાખવાની છે, કુતૂહલ, વિસ્મય ને આશ્ચર્ય સાથે.

આખરે એ આશા તો છે જેને આધારે ટકી જવાયું છે, કાળી ડિબાંગ રાતમાં તારાઓ ગણી શકાયા છે ને સવારે પહેલું કિરણ જોઈને હરખાઈ જવાયું છે, લાંબા રસ્તા પર થાક્યા હોઈએ તો પણ ચાલી શકાયું છે, અજાણ્યા રસ્તાને પેલે પાર કંઇક સુંદર જ હશે એ વિચારથી જ એ રસ્તો પૂરો કરી શકાયો છે, આવતી કાલ વધુ બહેતર જ હશે એમ માનીને બમણા જોશથી કામ કરી શકાયું છે.

‘Hope’ is the thing with feathers -

That perches in the soul -

And sings the tune without the words -

And never stops - at all -

And sweetest - in the Gale - is heard -

And sore must be the storm -

That could abash the little Bird

That kept so many warm -

I’ve heard it in the chillest land -

And on the strangest Sea -

Yet - never - in Extremity,

It asked a crumb - of me.

એમિલી ડિકિન્સન નામની આ કવયિત્રીએ હોપને એક પંખી સાથે સરખાવીને સુંદર કવિતા લખી છે.

આશાને પાંખો છે, જે શબ્દો વગર પણ ગાય છે, અટક્યા વગર ને છેક અંતર સુધી પહોંચે છે.. એ સતત ગાય છે, ભયંકર તોફાનો વચ્ચે, ઠંડા સૂસવાટા વચ્ચે, દરિયાઈ તોફાનો વચ્ચે, બદલામાં કંઈ માગ્યા વગર... એ જ છે જે મારી અંદર કંઇક જીવંત રાખે છે... એ આશા છે, પાંખ ફફડાવીને ગાયા કરે છે, શબ્દો વગરનું ગીત ગણગણ્યા કરે છે...

તો ઈશ્વરને એક જ પ્રાર્થના, હે ઈશ્વર, અમને આશાનું વરદાન આપ...⬛