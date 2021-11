Gujarati News

Flowers And Human Beings Were Created To Blossom, The Flower Blossomed Is The Only Salvation!

વિચારોના વૃંદાવનમાં: પુષ્પ અને મનુષ્ય ખીલવા માટે સર્જાયા, પુષ્પ ખીલી ઉઠે એ જ એનો મોક્ષ!

ગુણવંત શાહ 2 કલાક પહેલા



પ્રત્યેક તૂમડું વીણા નથી બની શકતું એ સાચું હોવા છતાં એમ બને એવી શક્યતા કાયમ રહે છે. મોટરગાડીમાં ડ્રાઇવરની સામે જ ચંદા પર ઝડપ દર્શાવતા આંકડા વાંચવા મળે છે. કારની ઝડપ દર્શાવતા એ આંકડા શૂન્યથી શરૂ થાય છે અને વધુમાં વધુ કલાકના 150 કિલોમીટર સુધીની ઝડપ દર્શાવતા હોય છે. હા, ઝડપ દર્શાવનારો કાંટો છેક 150 સુધી કદી પહોંચતો નથી, પરંતુ કારમાં પડેલી શક્યતા એ આંકડા દ્વારા પ્રગટ તો થાય જ છે. પ્રત્યેક વૃક્ષ બોધિવૃક્ષ નથી હોતું અને પ્રત્યેક મનુષ્ય બોધિસત્ત્વ નથી હોતો પરંતુ શક્યતાનો નિર્દેશ તો મળી રહે છે. બૌદ્ધ વિચારધારામાં એક વિધાન વારંવાર સાંભળવા મળે છે : ‘Every organism is inching towards Buddhahood.’ ગોકળગાયની ગતિએ પ્રત્યેક જીવ બુદ્ધત્વ તરફ ગતિ કરતો રહે છે. ગીતાની પરિભાષામાં યોગ માર્ગે હીંડવા માટે ઉત્સુક એવા મનુષ્યને ‘યોગારુરુક્ષુ’ કહ્યો છે. પ્રત્યેક યોગારુરુક્ષુ યોગારૂઢ થવાની શક્યતા ધરાવનારો ગણાય. માનવીનું જીવન એટલે શક્યતાનું શિલ્પ! મનુષ્યનું ખરું પ્રફુલ્લન લોકતંત્રમાં જ શક્ય બને. જે પુષ્પ પુર્ણરૂપેણ ખીલી ન ઊઠે, તે પુષ્પ પણ વંદનીય છે. જે પથ્થર પ્રભુની મૂર્તિ ન બની શક્યો અને મંદિરને પગથિયે જડાયો, તે પથ્થર પણ નમસ્કારને પાત્ર છે. આવા પથ્થરને ગીતામાં ‘યોગભ્રષ્ટ’ કહ્યો છે. ઊંચી ધ્યેયપ્રાપ્તિમાં નિષ્ફળ જવું એ પણ પ્રાપ્તિ જ ગણાય. આમ યોગભ્રષ્ટ મનુષ્ય પણ વંદનીય ગણાય છે. નદી પર બંધાયેલો પ્રભાવશાળી પુલ લાંબો હોય છે, પરંતુ તેથી નાનું ગરનાળું ઓછું અનિવાર્ય નથી બની જતું. વરયાત્રાની મોટરગાડી પુષ્પોથી ઢંકાયેલી હોવાથી આકર્ષક લાગે છે, પરંતુ પુષ્પોથી શણગારેલી શબવાહિની શોભાવિહીન જણાય છે. બંનેના દેહધર્મો જુદા છે, પરંતુ એન્જિનધર્મો લગભગ સમાન હોય છે! (એન્જિન એટલે आत्मा.) સોળે કળાએ ખીલી ઊઠેલા એક મનુષ્યનું નામ ખલિલ જિબ્રાન હતું. એ માનવપુષ્પ લેબેનોનમાં ઊગ્યું હતું. જિબ્રાનને સ્ત્રીઓ પ્રત્યે જબરું આકર્ષણ હતું. એણે એક યાદગાર વિધાન કર્યું હતું, તે હૈયે વસી ગયું છે : ‘જેને પ્રભુએ જીવનજળ પીવાનો અધિકારી ગણ્યો એવો મનુષ્ય તારો પ્રેમ પામવાને પાત્ર તો હોવાનો જ!’ બધા મનુષ્યો ખલિલ જિબ્રાન ન બને તેથી શું? દરેક મનુષ્યમાં ખલિલ જિબ્રાન બનવાની શક્યતા પડેલી હોય છે. આવા મસીહાના લવઅફેર્સ ઓછા ન હતા. એણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું ન હતું. આપણા અત્યંત પછાત સમાજને લવ-અફેર સામે જબરો વાંધો હોય છે, પરંતુ દ્વેષઅફેર સામે, ઇર્ષ્યાઅફેર સામે, નિંદાઅફેર સામે અને ધિક્કારઅફેર સામે ઝાઝો વાંધો નથી હોતો. આવો રુગ્ણ સમાજ દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, નિંદાકૂથલી અને ધિક્કારનો ખાળકૂવો વેઠી શકે, પરંતુ પ્રેમનાં ખળખળ વહેતાં ઝરણાં ન વેઠી શકે. ઝરણા પ્રત્યે અણગમો રાખે અને ખાળકૂવા પ્રત્યે પક્ષપાત રાખે એવો સમાજ સ્વસ્થ શી રીતે હોઇ શકે? ક્યા બાત હૈ? ઉકરડો ગમે, પણ ઉદ્યાન પ્રત્યે અણગમો? ખલિલ જિબ્રાનની વાતો કોણ સાંભળે? ગોકુળ આપણું સ્વપ્નગ્રામ છે. એ સમગ્ર માનવજાતનું dreamland ગણાય. એ સ્વપ્નગ્રામ ન જામ્યું તેથી કુરુક્ષેત્ર સર્જાયું! આવા રુગ્ણ સમાજમાં યુધિષ્ઠિર દુ:ખી અને દુર્યોધન સુખી! એવા ગંદા સમાજમાં અર્જુન દુ:ખી અને શકુનિ સુખી! એક વાત વિચિત્ર જણાય તોય સાચી છે. જો તમે પ્રમાણમાં સજ્જન હો અને કોઇ હલકટ માણસ ખાઇ ખપૂસીને તમારી પાછળ પડી જાય, તો કોઇ ન જુએ તેમ હરખભેર નાચવા માંડજો. એ માણસ નીચ કક્ષાનો હોવાથી તમારી સફળતાને વેઠી નથી શકતો. એ તમને જાહેરમાં ગાળ ભાંડવાનું શરૂ કરે, ત્યારે વધારે જોરથી નાચવાનું રાખશો. તમને વધારે સફળતા પ્રાપ્ત થઇ તેથી એ નીચ કક્ષાનો માણસ અંદરથી હચમચી ગયો છે. એની ભીતર પડેલો ઉકરડો હચમચી ઊઠે ત્યારે વધારે દુર્ગંધ ફેલાવતો રહે છે. તમે જો સાચા હો, તો જરાય ગભરાશો નહીં. તમારી માન્યતા એની માન્યતા કરતાં જુદી હોય, તે એને નથી ગમતું. તમે નિરાંત રાખશો, તો એ બદમાશ જરૂર થાકી મરશે. કેટલાક ખાળકૂવા એની તરફેણ કરશે, પરંતુ અંતે એ સૌ હારશે. શકુનિ સહદેવને હાથે મર્યો હતો. અર્જુન શકુનિને મારવાની તકલીફ નહીં ઉઠાવે. આવા હલકટ માણસો સૌનું ધ્યાન ખેંચવા માટે આતુર હોય છે. ભસવું એ તો કૂતરાનો મૂળભૂત અધિકાર છે. કોઇ ગાંડા હાથીના ગંડસ્થલને ખંજવાળ આવે ત્યારે વૃક્ષનું અસ્તિત્વ જોખમમાં આવી પડે છે. હાથી વૃક્ષની લીલી શાખાઓને ખાય છે કે પછી વૃક્ષના સૂકા થડ સાથે પોતાની ખંજવાળને સંતોષવા મંડી પડે છે. વૃક્ષને તો બંને બાજુ નુકસાન જ થાય છે. મૂળ વાત વૃક્ષત્વને બચાવી લેવાની છે. હાથીની ‘વપ્રક્રીડા’ મહાકવિ કાલિદાસ જેટલી નહીં, હાથી જેટલી જૂની છે. વપ્રક્રીડા કરવાનો હાથીનો મૂળભૂત અધિકાર માનવજાતે સ્વીકારવો જ રહ્યો! કૂતરું ગમે તેટલી મીઠાશથી ભસે, તોય એના ધ્વનિને કૂકડે કૂકનો દરજ્જો ન અપાય. મનુષ્યની માફક મનુષ્યેતર પ્રાણીઓના પણ મૂળભૂત અધિકારો હોય છે, જેમનો સ્વીકાર કરવામાં માનવજાતને પેટમાં ચૂંક આવે છે. ખલિલ જિબ્રાન જેવો સંવેદનશીલ એવો કોઇ ધર્મગુરુ ક્યાંય જોયો છે? પુરુષપ્રધાન સમાજ સ્ત્રીઓને કઇ દૃષ્ટિએ જુએ છે? અફઘાનિસ્તાનમાં એક બુરખાધારી સ્ત્રી બીજી બુરખાધારી સ્ત્રી પર નેતરની સોટી વીંઝી રહી હતી, કારણ શું? સોટીનો માર ખાનારી સ્ત્રી ‘વ્યભિચારિણી’ હતી. શું સોટી મારનારી સ્ત્રી અવ્યભિચારિણી હતી ખરી? સુખના શત્રુ એવા સમાજમાં વ્યભિચાર સિવાય બીજી કઇ બાબત સ્ત્રી-પુરુષ પાસે બચી શકે? બેલ્જિયમ જેવો દેશ બીજો જોયો નથી. બ્રસેલ્સ એ દેશની રાજધાની ગણાય. નેપોલિયને જ્યારે બ્રસેલ્સ પર લશ્કરી હુમલો કર્યો ત્યારે લશ્કરને કડક સૂચના આપી કે જંગલને કોઇ નુકસાન ન પહોંચે તેની કાળજી રાખવી. આજે પણ બ્રસેલ્સ જેવા મહાનગરની વચ્ચોવચ એક જંગલ જોવા મળે છે. એનો વિસ્તાર ઓછો નથી. નગરમાં ક્યાંય જાવ ત્યાં વચ્ચે મજાનું જંગલ જોવા મળે છે. ધન્ય હજો નેપોલિયનને! એને પર્યાવરણવાદી કોણ કહેશે? ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે જ્યાં નેપોલિયન છેલ્લું યુદ્ધ હારી ગયો તે વોટરલૂની રણભૂમિ બ્રસેલ્સથી બહુ દૂર નથી. ત્યાં યુદ્ધનું દૃશ્ય જોવા મળે તેવી ટેક્નોલોજિકલ ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. તમને લાગે કે તમે ચાલુ યુદ્ધ જોઇ રહ્યાં છો. ઘાયલ ઘોડા અને ઘાયલ સૈનિકો અને એમના મૃતદેહો ધરતીની ધૂળમાં રગદોળાયેલા જોવા મળે છે. બ્રસેલ્સની વચ્ચોવચ આવેલા વિશાળ જંગલમાં આવેલી એક હાઇસ્કૂલમાં જવાનું થયું ત્યારે આચાર્ય સાથે વાતો કરવાની તક મળી. એમનું નામ ડો. પરેલી. મુ. ડો. મધુભાઇ બૂચ સાથે એમને પરિચય હતો. વાતવાતમાં આચાર્ય પરેલીએ કવિતાની પંક્તિઓ સંભળાવી. પંક્તિઓ ગમી ગઇ તેથી નોંધી લીધી. સાંભળો : How many miles to Babylon? Three score years and ten? Can I get there with candle light? Yes and back again? મીણબત્તીના અજવાળે બેબીલોન પહોંચીને પાછા આવવાની ઇચ્છા પ્રબળ છે. મીણબત્તીનું આછું અજવાળું કેટલું ટકે? મનુષ્ય જો ખીલી ઊઠે તો બેબીલોન દૂર નથી અને ખીલવાનું જ દૂર રહી જાય, તો બેબીલોન પહોંચાય, તોય એનો અર્થ ક્યાં રહ્યો? બુઝાઇ ગયેલી કરોડો મરેલી મીણબત્તીઓનો બનેલો સમાજ પ્રેમનું સરનામું ક્યારે પામશે??? Blog:http://gunvantshah.wordpress.com