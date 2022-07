Gujarati News

First Artificial Intelligence, Then Is 'Artificial Consciousness' Possible?

ડણક: પહેલાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, તો પછી શું શક્ય છે ‘આર્ટિફિશિયલ કોન્શિયસનેસ’?

27 મિનિટ પહેલા લેખક: શ્યામ પારેખ



'કુત્રિમ બુદ્ધિ’ કે ‘મશીન લર્નિંગ’ જેવા શબ્દો હવે ધીરે ધીરે આપણા રોજિંદા શબ્દભંડોળમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે. અને જો અગર તમે નહીં વાપરતા હો તો આવતાં એક-બે વર્ષોમાં જરૂર વાપરતા થઈ જશો! પરંતુ હજી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો સીધે-સીધો અને પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર આપણને થયો નથી, ભલે આડકતરી રીતે મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર દ્વારા થયો હોય. અને હજુ તો આ બલાને પૂરી સમજીએ તે પહેલાં ગૂગલના એક એન્જિનિયરે પોતાની કારકિર્દીના કેસરિયા કરીને અને રીતસર પેપર ફોડતો હોય તેમ આખી દુનિયાને ગૂગલના ‘લામડા’ નામના પ્રોજેક્ટમાં, એના દાવા પ્રમાણે સ્વમેળે જ વિકસેલી ‘આર્ટિફિશિયલ કોન્શિયસનેસ’ એટલે કે કૃત્રિમ ચેતના કે સંવેદનશીલતા વિશે જાણ કરી.

પરંતુ પોતાના સાહેબોએ પૂરતો રસ ના દાખવતા બ્લેક લેમોઇન નામના આ ભાઈએ સોશ્યિલ મીડિયા પર આ ગુપ્ત વાત જાહેર કરતા કહ્યું કે લામડા હવે સેન્ટિએન્ટ (અમેરિકામાં સેનશન્ટ) થઇ ગયું છે. અર્થાત્ આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં હવે માનવીય સંવેનદનશીલતા વિકસી છે, આ સોફ્ટવેર હવે સભાનતા કેળવી માનવીય સંવેદનશીલતા ધરાવતું થયું છે અને માનવીય અનુભવો કરવાની ક્ષમતા કેળવી રહ્યું છે! પરિણામ સ્વરૂપે, વિશ્વભરમાં આ વાત તો ચર્ચાઈ ગઈ, પરંતુ આ દાવામાં દમ નથી તેમ કહી ગૂગલે તેને કાઢી મૂક્યો. આમતો લામડા એટલે ચેટબોટ વિકસાવતું માસ્ટર સોફ્ટવેર. તેના જેવા અનેક સોફ્ટવેર વિશ્વભરમાં અસ્તિત્વમાં છે અને અનેક ખાનગી પ્રોજેકટ્સમાં વધુ ચેતનવંતા અને સંવેદનશીલ તથા માનવીય સંવેદનાઓથી સભાન એવા સોફ્ટવેર હયાત છે એમ મનાય છે. પરંતુ લેમોઇનભાઈના મતેતો આ લામડા જોડેની વાતચીત, જાણેકે 8 થી 10 વર્ષના બાળક સાથેની હોય તેમ લાગતું હતું.

જોકે ગૂગલ સહિત આ દાવાને વાહિયાત ઠેરવનાર સહુનો મત છે કે લામડા હજુ સુધી સેન્ટિએન્ટ નથી થયું. ‘લેંગ્વેજ મોડેલ ફોર ડાયલોગ એપ્લિકેશન - લામડા’ એક ભાષા આધારિત પ્રોગ્રામ છે અને સ્વાભાવિક છે કે તે માનવીય ભાષાને સમજી તેનો ઉપયોગ કરે અને વાતચીત કરે. નિષ્ણાતોનો દાવો છે કે સંવેદનશીલતા ધરાવતી ભાષાનો ઉપયોગ કરે એટલે જરૂરી નથી કે તે પોતાનું પ્રયોજન હોય. વળી, મૂળ તફાવત સમજીએ તો લામડા પોતાના સ્વાનુભવો નથી વર્ણવતું, પરંતુ મારા તમારા અનુભવો વાંચીને વર્ણવે છે. મતલબ કે પોતાના અનુભવો વિષે તેને કોઈ સભાનતા નથી, પરંતુ તે સભાનતાપૂર્વક મારા તમારા અનુભવો વાંચી અને તેનું આંકડાકીય અર્થઘટન કરી જવાબ રચે છે. મશીન લર્નિંગ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્રે તો દુનિયાની અસંખ્ય કંપનીઓ કામે લાગેલી છે. પરંતુ એ અંગે વધુ જાણતા પહેલ કૃત્રિમ સંવેદનશીલતા શું છે એ સમજવું જરૂરી છે. રોબોટિક્સના સંદર્ભમાં આપણે અહીં વપરાતા શબ્દની વ્યાખ્યા અને તેની સમજ જાણી લઈએ. તકનિકી વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે, ‘Intelligence is the ability of an entity to perform tasks, while consciousness refers to the presence of a subjective phenomenon.’ બુદ્ધિ એ ચોક્કસ અસ્તિત્વ કે તત્ત્વની (બુદ્ધિ ધરાવતી વ્યક્તિ) એટલે કે ‘એન્ટિટી’ની ચોક્કસ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે, જ્યારે ચેતના એ વ્યક્તિલક્ષી ઘટનાની હાજરીનો ઉલ્લેખ કરે છે. સાથે સાથે, ઇન્ટેલિજન્સ એટલે ‘…the ability to apply knowledge to manipulate one’s environment’ અથવા તો પોતાના પર્યાવરણને, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને ચાલાકીપૂર્વક બદલવાની ક્ષમતા.’ ‘… experiments show that while our minds understand and deal with concepts, machines don’t and only deal with sequences and payloads. The mind is thus not a machine, and neither a machine nor a machine simulation could ever be a mind.’ અર્થાત્ પ્રયોગો દર્શાવે છે કે આપણું દિમાગ-મન ખ્યાલોને-કલ્પનાઓને સમજે છે અને તેની સાથે વ્યવહાર કરે છે. જ્યારે મશીનો આમ નથી કરતાં અને માત્ર ઘટનાક્રમ એટલે કે સિક્વન્સ અને પેલોડ્સ એટલે કે તેના સંદેશ સાથે વ્યવહાર કરે છે. આમ મન એ મશીન નથી અને મશીન કે મશીન સિમ્યુલેશન ક્યારેય મન હોઈ શકે નહીં.

અમુક વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ જે સભાન દેખાય છે તે હકીકતમાં માનવીય ચેતનાનું અનુકરણ કરતો પ્રોગ્રામ છે. ન તો એ સમજવામાં સક્ષમ છે, કે ન તો ખરા અર્થમાં અનુભવવામાં કે શીખવામાં. એ અન્યના અનુભવોના ડેટાના આધારે સંભાવનાઓને વાક્યસ્વરૂપે મૂકવા પૂરતો જ સક્ષમ છે. એટલું જ નહીં, તે ઈચ્છા રાખવા કે સ્વેચ્છાએ કાર્ય કરવા માટે પણ અસમર્થ છે. પ્રોગ્રામિંગ માટે કૃત્રિમ ચેતના અશક્ય છે, કારણ કે તે વાક્યરચના સાથે બંધાયેલ છે અને એટલા માટે અર્થહીન છે. મતલબ કે માનવીય સંવેદનાનો અનુભવ કરવા સક્ષમ ના હોય એ મશીન ક્યારેય આર્ટિફિશિયલ કોન્શિયસનેસ કેળવી નહીં શકે.

આમ અમુક મંતવ્યો પ્રમાણે જોઈએ તો કૃત્રિમ બુદ્ધિ ક્યારેય વિકસી નહીં શકે કારણ કે મશીન, પછી એ કોઈ પણ સ્વરૂપે હોય, ક્યારેય પણ માનવની માફક દુઃખ કે સુખ અનુભવી નહીં શકે. મતલબ એ જ કે વિજ્ઞાન કથાઓમાં માનવ અસ્તિત્વ કે બુદ્ધિ કે ચેતનાને કમ્પ્યુટરમાં કે અન્ય મશીનમાં અપલોડ કરવાની વાત હકીકતમાં વિજ્ઞાનને અત્યારે તો શક્ય નથી લાગતી. પરંતુ જે શક્ય છે એ સામાન્ય અને અમુક અંશે નબળા ગણાતા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી આગળ વધીને અતિ સશક્ત મનાતા ‘આર્ટિફિશિયલ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ’ને (AGI) કેળવે.

જોકે આગળ જતા આ કૃત્રિમ બુદ્ધિ કેવો આકાર લેશે એ કહેવાव તો અત્યારે કોઈ સમર્થ નથી, કે નથી કોઈ પાસે એ અંગે ભવિષ્ય ભાખવાની ક્ષમતા. એટલે આપણે માત્ર જોતા રહેવાનું છે અને આગળ જતાં શું શું થઇ શકે છે એ અંગે ધારણાઓ બાંધવાની છે. એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે આર્ટફિશ્યિલ ઇન્ટેલિજેન્સ અત્યારના સ્તરેથી ખૂબ આગળ વધશે અને વધારે બુદ્ધિશાળી થશે. હવે આ બુદ્ધિ માનવ કે પ્રાણીઓની જેમ પોતાનાં અનુભવ અને સંવેદનાઓ આધારિત હશે કે સ્વયં અનુભવ કરવાને સક્ષમ ના હોઈ, અન્યોના અનુભવોના આધાર પર કેળવાશે એ બાબત તો ભવિષ્યમાં જ સ્પષ્ટ થશે. ત્યાં સુધી લામડા હોય કે ઓપન એ. આઈ. જેવા પ્રોગ્રામ, એ બધા જ ભાષા આધારિત અને અંतતેે લખાણો વાંચીને કેળવાયેલ એ. આઈ. હશે.