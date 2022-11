Gujarati News

Emotional First Aid: First Aid For The Wounded Mind

મનનો મોનોલોગ: ઈમોશનલ ફર્સ્ટ-એઈડ: ઘવાયેલા મનની પ્રાથમિક સારવાર

લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



થોડા સમય પહેલા હું મારા એક મિત્રના ઘરે ગયેલો. એનો પાંચ વર્ષનો દીકરો વોશબેસિન પાસે એક સ્ટૂલ પર ઊભા રહીને બ્રશ કરી રહ્યો હતો. અચાનક એનો પગ સ્લીપ થયો અને એ સ્ટૂલ પરથી નીચે પડ્યો. સ્ટૂલનો એક ખૂણો જોરથી ઘસાવાથી, તેના પગ ઉપર એક ઊંડો ઘાવ પડ્યો. એકાદ મિનીટ સુધી રડ્યા પછી એ ઉભો થયો. ફરીથી સ્ટૂલ પર ચડ્યો અને ઉપર રહેલી શેલ્ફમાંથી ‘બેન્ડ-એઈડ’ કાઢીને નીચે ઊતરી ગયો. શરીર પર ક્યાંક ઈજા થાય તો સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ એઈડની મદદથી પ્રાથમિક સારવાર કરાય, એ જાણકારી આપણને પાંચ વર્ષની ઉંમરથી હોય છે. પણ આપણા માનસિક સ્વાસ્થ્યને ઈજા પહોંચે ત્યારે શું કરવું ? એ વિશે આપણે કશું જ નથી જાણતા.’ પહેલી જ વાર વાંચ્યા કે સાંભળ્યા પછી જેમના પ્રેમમાં પડી જવાય, એવા સાયકોલોજીસ્ટ ગાય વિન્ચના આ શબ્દો છે. ‘ડેન્ટલ હાઈજીન જાળવવા માટે દિવસમાં બે વાર બ્રશ કરવું જોઈએ, એવી જાણકારી આપણને બધાને હોય છે. પણ આપણા ઈમોશનલ હાઈજીન પ્રત્યે આપણે અજાણ અને બેદરકાર હોઈએ છીએ.’ એમની આ વાત સાંભળીને મારા મુખેથી ‘WOW’ નીકળી ગયેલું. થોડા સમય પહેલા ગાય વિન્ચ દ્વારા લખાયેલું એક અદભૂત પુસ્તક ‘ઈમોશનલ ફર્સ્ટ એઈડ’ મારા ધ્યાનમાં આવ્યું અને એ જ ક્ષણેથી હું તેમનો ચાહક બની ગયો. જો પુસ્તક વાંચવાનો સમય ન મળે, તો યૂટ્યૂબ પર રહેલી તેમની TED Talk તો અવશ્ય સાંભળવી જોઈએ. તેમના મત પ્રમાણે આપણે બધા જ પક્ષપાતી છીએ. વ્યક્તિગત સ્તરે આપણા દરેકમાં ભારોભાર ‘ફેવરિટિઝમ’ રહેલું છે. કારણકે માનસિક સ્વાસ્થ્ય કરતા શારીરિક સ્વાસ્થ્યને આપણે વધુ પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. કેટલી સાચી વાત! પગમાં ફ્રેક્ચર થયેલી જાતને આપણે આરામ કરવાની સલાહ આપીએ છીએ, તો માનસિક રીતે અસ્વસ્થ, ઈજાગ્રસ્ત કે ઈમોશનલી ડિસ્ટર્બ રહેલી જાત પાસેથી આપણે કામ કરતા રહેવાની અપેક્ષા કઈ રીતે રાખી શકીએ ? હકીકતમાં, શારીરિક કરતા આપણે માનસિક ઈજાનો અનેકગણો વધારે અને વારંવાર શિકાર બનતા હોઈએ છીએ. નિષ્ફળતા, અસ્વીકાર કે એકલતા જેવા માનસિક ઘાવ લઈને ‘લંગડાતા’ મન સાથે, આપણે કઈ રીતે સ્વસ્થ રહી શકીએ? આપણી વાસ્તવિક ક્ષમતા કરતા અનેકગણા નીચલા સ્તરે કાર્યરત રહેવાનું મુખ્ય કારણ આપણું ઈજાગ્રસ્ત મન છે. ‘ઈમોશનલ ફર્સ્ટ એઈડ’ કે ઘવાયેલા મનની પ્રાથમિક સારવાર તરફનું પહેલું પગલું ભાવનાત્મક પીડા પ્રત્યેની જાગૃતિ છે. ક્યાં અને કેટલું વાગ્યું છે ? જો આપણને એની જ માહિતી નહીં હોય, તો આપણે ડ્રેસિંગ કઈ રીતે કરશું? નિષ્ફળતા, તિરસ્કાર, એકલતા કે ડર. એક્ચ્યુઅલી આપણને શું દુઃખે છે, એ જાણવાનું કામ સૌથી પહેલો તબક્કો છે. વિન્ચ જેને ‘ઈમોશનલ બ્લીડિંગ’ કહે છે, એવી લાગણીઓ પર કાબૂ મેળવવો સૌથી વધારે જરૂરી છે. નિષ્ફળતા કે રિજેક્શન મળતાની સાથે જ આપણું મન અચાનક વિવેચક અને વિરોધી બની જાય છે. હાઈસ્કૂલના કોઈ ખડૂસ શિક્ષક કે ડેઈલી સોપમાં આવતી કોઈ સાસુની જેમ, એ સતત આપણને આપણી નબળી અને નકારાત્મક બાબતો બતાવ્યા કરે છે. અત્યાર સુધી દોસ્ત બનીને આપણી સાથે રહેલું મન, કોઈ ભાવનાત્મક ઈજાનો ભોગ બન્યા પછી અચાનક આપણું દુશ્મન બની જાય છે. વિન્ચના મતે ભાવનાત્મક વેદનામાંથી મુક્ત થવાનો અને ‘ઈમોશનલ બ્લીડિંગ’ને બંધ કરવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો આપણા સ્વમાનને ઊંચકવાનો છે. જે આપણને સૌથી વધારે આવડતું હોય એવું કશુંક કરવું, કશાંકનું સર્જન કરવું, કોઈ અન્યને મદદ કરવી, કોઈને ભણાવવા, કોઈને જમાડવા, કોઈ નવી કલા શીખવી, કોઈ નવું સાહસ ખેડવું. એના અનેક રસ્તા હોય શકે, પરંતુ જ્યારે પણ આપણે ખોવાયેલી ‘સેલ્ફ-વર્થ’ અને આત્મસન્માન પાછું મેળવીએ છીએ ત્યારે આપણા વિવેચક મનને આપણે ‘શટ-અપ’ કહીએ છીએ. આપણો કોઈ નજીકનો મિત્ર દુઃખી હોય અને એ સમયે આપણે જે સલાહ તેને આપીએ છીએ, એક્ઝેક્ટલી એ જ સંવાદ આપણે જાત સાથે કરવાનો છે. આપણી અંદર રહેલા બાળકને આપણે કેટલા પ્રેમ અને આદરથી સાંત્વના આપીને પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ છીએ, એના પર આપણી ઈમોશનલ રિકવરીનો આધાર રહેલો હોય છે. ભૂતકાળની કોઈ ઘટના વિશેના જે વિચારો આપણને સતત પરેશાન કરતા હોય કે આપણો પીછો ન છોડતા હોય એને ‘રૂમીનેશન્સ’ કહેવાય. વિચારોના એ વિનાશક વાવાઝોડાની સાઇકલ તોડવા માટે ફક્ત બે મિનીટનું ડિસ્ટ્રેક્શન પર્યાપ્ત હોય છે. ‘ઈમોશનલ હાઈજીન’ જાળવી રાખવાનો આધાર મુખ્યત્વે બે બાબતો પર હોય છે. પહેલું તો એ કે આપણે સામાજિક રીતે કેટલા જોડાયેલા છીએ. આપણા ‘સોશિયલ કનેક્શન્સ’ના મૂળ જેટલા ઊંડા, આપણી ઈમોશનલ હેલ્થ એટલી વધારે સારી. અને બીજું એ, કે આપણી પાસે એવી કઈ પ્રવૃત્તિ, આવડત કે કલા છે જે આપણા સ્વમાનને ટકાવી રાખે. મહેફીલમાં હોઈએ ત્યારે સથવારો અને એકલા હોઈએ ત્યારે સ્વમાન, આ બે મુખ્ય પરિબળો છે જે ભાવનાત્મક ઈજા પર બેન્ડ-એઈડ જેવું કામ કરે છે. સતત પજવતી લાગણીઓનું રિપેરિંગ કરી, તેને આપણી ઉન્નતી અને પ્રગતિ માટે ઉપયોગમાં લેવાની કળાને ઈમોશનલ ઈન્ટેલિજન્સ કહેવાય છે. માનસિક આઘાત કે ઈજાઓની એક ખાસિયત હોય છે. કોઈ લેબોરેટરી ટેસ્ટ, એક્સ-રે કે સોનોગ્રાફી દ્વારા ન તો એનું નિદાન થઈ શકે છે, ન તો એની સારવાર થયાની સાબિતી. તો પછી માનસિક ઘાવ રુઝાયાની જાણ કેવી રીતે થાય? એનો જવાબ છે, ‘When you can tell your story and it doesn’t make you cry, that’s when you know you’ve healed.’ સહેજ પણ રડ્યા કે ઉદાસ થયા વગર પૂરી સ્વસ્થતાથી આપણે જ્યારે આપણી વાર્તા કહી શકીએ, એ તબક્કો આપણા સાજા થયાની નિશાની છે. જેને સ્પર્શ કરવાથી કે દબાવવાથી હવે બિલકુલ દુખાવો નથી થતો, એવા જખમ રુઝાય ગયેલા કહેવાય. પણ એ માટે ‘ઈમોશનલ ફર્સ્ટ એઈડ’ની મદદથી સમયસર તેની પ્રાથમિક સારવાર કરાવી લેવી બહુ જરૂરી હોય છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com