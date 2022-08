Gujarati News

Either Come In, Or Go Out Don't Stand On The Heart's Threshold Block My Sight And Door

મનનો મોનોલોગ: કાં તો અંદર આવી જાવ, કાં તો બહાર ચાલ્યા જાવ હૃદયના ઉંબરા પર ઊભા રહીને મારી દૃષ્ટિ અને દરવાજો બ્લોક ન કરો

લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



થોડી કડવી પણ સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી હોય એવી દવા (સુવિચાર)થી વાતની શરૂઆત કરીએ. ‘Sometimes people come back in your life just to check if you are still Stupid.’ કેટલાક લોકો આપણા જીવનમાં ફક્ત એ જાણવા માટે પુન:પ્રવેશ કરે છે કે આપણે હજુય એટલા જ મૂર્ખ છીએ કે નહીં ! આ વાત લખવાનું મુખ્ય કારણ એક ઈ-મેલ છે, જે મને ગઈ કાલે મળ્યો. મારા કોઈ સ્ત્રી વાચકે રડતાં રડતાં લખેલા આ ઈ-મેલમાં એક એવી સમસ્યા છે, જે આપણે દરેકે અનુભવી હશે. એ રોગનું નિદાન અને સારવાર પછી કરીએ, પહેલાં આપણે પીડિતની હિસ્ટરી જાણી લઈએ. તો તમે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એ પાત્રના સંપર્કમાં આવો છો. પહેલાં ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ, પછી મેસેન્જર ચેટ, પછી વોટ્સ એપ ચેટ, ઓડિયો કોલ, વિડીયો કોલ અને પછી રૂબરૂ મુલાકાત. દોઢ-બે મહિના દરમિયાન તમે એ વ્યક્તિમાં ઘણુંબધું ઈમોશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી ચૂક્યા છો. કલાકો સુધી વાતો કરો છો, ફરવા જાવ છો, સમય વિતાવો છો, એકબીજાની નજીક આવો છો. એ નિકટતા ધીમે ધીમે ગાઢ, આત્મીય અને ઘનિષ્ઠ સંબંધમાં ફેરવાતી જાય છે અને તમને એનો વાંધો પણ નથી હોતો કારણ કે એ સંબંધમાં તમે ખૂલી અને ખીલી રહ્યા છો. ખુશ છો. પણ પછી શું ? તો કહાનીમાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવે છે, જ્યારે તમે એ સંબંધના ભવિષ્ય વિશે વિચારો છો. પ્રામાણિકતાથી કહું તો બે શક્યતાઓ છે. પહેલી એ કે જો તમે અવિવાહિત હો, તો આ સંબંધને પ્રોગેસિવ રિલેશનશિપમાં કન્વર્ટ કરીને સગાઈ, લગ્ન, ફેમિલી અને પછીનું તમે જાણો છો. બીજી શક્યતા એ કે તમે બંને કે બેમાંથી એક વિવાહિત છો, પણ લગ્નેતર ચાલી રહેલી આ ખાનગી અને એક્સ્ટ્રા રિલેશનશિપથી સંતુષ્ટ છો. એટલું જ નહીં, સ્ટેજ પર ચાલી રહેલા તમારા ‘આદર્શ’ લગ્નજીવનને સમાંતરે બેક-સ્ટેજમાં ચાલતી આ Accessory લવ-સ્ટોરી તમને જીવવાનું બળ પૂરું પાડે છે. અને તમે ઈચ્છો છો કે આ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અનંત સુધી ચાલ્યા કરે. પણ... પણ ‘વન ફાઈન મોર્નિંગ’ તમારા એ રોમેન્ટિક પાર્ટનર તમને ‘ઘોસ્ટ’ કરે છે. રિલેશનશિપમાં ‘To Ghost’નો અર્થ થાય, ‘કોઈ વાજબી કારણ આપ્યા વગર અચાનક સંપર્ક તોડી નાખવો.’ સ્વાભાવિક રીતે, એ વ્યક્તિ થોડા સારા શબ્દોમાં કહેશે, ‘આઈ થિન્ક, વી નીડ અ બ્રેક’, ‘લેટ્સ જસ્ટ બી ફ્રેન્ડ્સ’, ‘મારે મારા કેરિયર/ફેમિલી/વ્યવસાય પર વધારે ધ્યાન આપવું પડશે’. અને પછી તમે અરિજીત સિંઘના ગીતો સાંભળીને દિવસો પસાર કરવા લાગો છો ! પણ થોડા સમય પછી તમારા આશ્ચર્ય વચ્ચે એ તમારા સોશિયલ મીડિયા પરના ફોટાને લાઈક કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પરની પોસ્ટ પર કમેન્ટ કરે છે. લવ રિએક્ટ કરે છે. તમારી સ્ટોરીઝ જુએ છે. તમને સોશિયલ મીડિયા પર ‘ફોરવર્ડેડ મેસેજીઝ’ મોકલે છે. અને તમને લાગે છે કે તેઓ હજુ પણ તમારામાં ‘ઈન્ટરેસ્ટેડ’ છે. તમે ફરી એકવાર એમને મળવાની, ફોન કરવાની કે સંબંધો પૂર્વવત્ કરવાની કોશિશમાં લાગી જાવ છો પણ વાસ્તવિક જીવનમાં એ તમારા માટે ન તો ઈમોશનલી અવેલેબલ હોય છે, ન તો ફિઝિકલી. વાસ્તવિક જીવનમાં સદંતર નીરસતા, ઉદાસીનતા (Indifference), ઉપેક્ષા કે ભાવનાશૂન્યતા દાખવીને જો કોઈ વ્યક્તિ માત્ર વર્ચ્યુઅલ વિશ્વમાં તમારા સંપર્કમાં રહે છે, તો એ ઘટનાને Orbiting (ઓર્બિટિંગ) કહેવાય છે. ટૂંકમાં, એ વ્યક્તિ તમને અપનાવવા પણ નથી માગતી અને છોડવા પણ નથી માગતી. જે રીતે પૃથ્વીની ફરતે ચંદ્ર પ્રદક્ષિણા ફરતો રહે છે, એ રીતે એક લાંબુ અંતર રાખીને એ વ્યક્તિ પણ તમારા જીવનની આસપાસ ફરતી રહે છે. અને તમને તમારો ભૂતકાળ યાદ કરાવતી રહે છે. એટલું જ નહીં, એ તમને સતત એવી મિથ્યા-આસ (False Hope) આપતી રહે છે કે કદાચ પહેલાંની માફક બધું ફરી નોર્મલ થઈ જશે. ભૂતકાળની યાદો અને ભવિષ્યની આશામાં ખરાબ રીતે ફસાઈ ગયેલા તમે, એ અવસ્થામાં જ નથી રહી શક્તા જ્યાં વસવાટ કરવો સૌથી જરૂરી હોય છે. એ છે વર્તમાનમાં. પરિણામે, તમે ક્યારેય મૂવ-ઓન નથી કરી શકતા. મારું એક વાક્ય જ્યાં લખવું હોય ત્યાં લખી લો, ‘જ્યાં સુધી એના પાછા ફરવાની રાહ જોયા કરશો, ત્યાં સુધી ક્યારેય મૂવ-ઓન નહીં કરી શકો.’ ઈન્ટરનેટ પહેલાંના યુગમાં બ્રેક-અપ જીરવવા અનેકગણા વધારે સરળ હતા કારણ કે સંબંધ તૂટ્યા પછી સામેવાળી વ્યક્તિ શું કરતી હશે? એ જાણવાનો કોઈ રસ્તો જ નહોતો. અત્યારે એ જાણકારી એક સેકન્ડમાં મળી જાય છે. તમને પણ અને એ વ્યક્તિને પણ. તમારા સોશિયલ મીડિયા કે નોટિફિકેશન્સમાં એની અલપઝલપ હાજરી તમને વિચારતા કરી મૂકે છે, ‘શું આ એક પોઝિટિવ સંકેત છે ?’, ‘શું એ પાછા આવવા માગે છે?’, ‘શું મારે એમનો સંપર્ક કરવો જોઈએ ?’ વગેરે. પર એક બાત કાન ખોલ કે સુન લો બચ્ચા, ‘પોસ્ટ, પિક્ચર કે કમેન્ટ પર લવ રિએક્ટ કર્યાનો અર્થ, એ વ્યક્તિને પ્રેમ કરવો એવો ક્યારેય થતો નથી.’ સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ વ્યક્તિ તમારા માટે ગમે તેટલા હાર્ટ ઉછાળે, જો એ વ્યક્તિ પાસે વાસ્તવિક જીવનમાં તમારા માટે સમય, એટેન્શન કે કાળજી નથી, તો એ સંબંધ નિરર્થક છે. ઓર્બિટિંગથી બચવાનો અને મૂવ-ઓન કરવાનો એક માત્ર અને કપરો રસ્તો છે રિજેક્શન સોર્સથી દૂર ચાલ્યા જવાનો. તો જાત સાથેની છેતરપિંડી બંધ કરો અને હૃદય પર પથ્થર મૂકીને, તેમને તમામ સોશિયલ મીડિયા પર બ્લોક કરી દો. એમનો ફોન નંબર ‘બ્લેક-લિસ્ટ’માં નાખી દો. To heal a wound you need to stop touching it. એને વારંવાર અડકવાનું બંધ કરશો, તો જ એ ઘા રુઝાશે. જેઓ સમગ્રતાથી આપણો સ્વીકાર નથી કરતા, તેમને આપણી ભ્રમણકક્ષામાંથી દૂર ફેંકી દેવાનો આપણને અધિકાર છે. એન્ડ બિલીવ મી, આવું કરવા બદલ તમારી ‘ફ્યુચર સેલ્ફ’ તમારો આભાર માનશે. દરેક ભાવનાત્મક દુર્ઘટના પછી ‘સ્વ’નું મૂલ્ય તપાસવું, સમજવું અને જાળવી રાખવું, એ જીવતા રહેવાની પૂર્વશરત છે. તો, તમારી ‘સેલ્ફ-વર્થ’ને સમજો અને ઉંબરા પર રહેલી વ્યક્તિને કહી દો, ‘એક્સક્યુઝ મી, કાં તો અંદર આવી જાવ ને કાં તો બહાર ચાલ્યા જાવ. તમે મારો રસ્તો બ્લોક કરી રહ્યા છો.’ ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com