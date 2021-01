Gujarati News

Dodge To Capture Osho ?!

પ્રશ્ન વિશેષ: ઓશોને કબજે કરવાનો કારસો?!

2 દિવસ પહેલા લેખક: ભદ્રાયુ વછરાજાની



‘વસ્તુના કોપીરાઇટ હોય, વિચાર કે ધ્યાનના કોપીરાઇટ નહીં! એ માર્કેટની ચીજ નથી’-ઓશો

માણસ એક એવું પ્રાણી છે કે કોઇ પણની પીઠમાં ખંજર ભોંકી દઈ શકે છે. માણસ એક એવો જીવ છે કે કોઈ પણ જીવનો લાભ લેવાનું જ જાણે છે. અને એમાં પણ જ્ઞાની કે ધ્યાની હોવાનો વહેમ ધરાવતો દંભી માણસ તો તેના સદ્્ગુરુના નિર્વાણ પછી તેને પૂજતાં પૂજતાં સદ્્ગુરુને કબજે કરવાનો કારસો રચવામાં ખૂંચ્યો રહે છે! બુદ્ધપુરુષ કહી કહીને, સમજાવી સમજાવીને જીવ દઈ દે છે અને તેની અતિ નજીકના દોગલા શિષ્યો એ જ બુદ્ધપુરુષના નામને ને કામને વેચાણની નાચીઝ ‘ચીજ’ બનાવી દે છે. રાજકારણમાં તો ગુરુને સોગઠી મારી ટાળી દેવામાં દેશ પાવરધો છે જ એટલે એની વાત તો કરવી જ નથી, પણ અધ્યાત્મ જગતમાં જીવનરાહ ચીંધનાર સમર્થ ગુરુને પણ વેચીને રોકડા કરી લેવાની પ્રવૃત્તિ થાય તે ઘાતક અને અકલ્પનીય છે.

‘Things can be copyrighted, thoughts cannot be copyrighted, and certainly meditations cannot be. They are not things of the market place.’ સમગ્ર વિશ્વમાં વિદ્રોહી ને મિસ્ટિક ચિંતક તરીકે આજે પણ વ્યાપક અને ગહેરી અસર કરનાર ઓશોનાં નિર્વાણનાં ત્રીસ વર્ષો પછી તેમના જ શબ્દો ટાંકીને વાત કહેવી પડે છે કે ઓશોને વિદેશી શિષ્યોના એક જૂથ દ્વારા કેપ્ચર કરી લેવાના ડરામણા પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે! Nobody can monopolize anythingની વિચારધારાને પ્રત્યેક ચાહકના દિલમાં અંકિત કરનાર ઓશો વિરલ અને અદ્વિતીય સાધક છે, કારણ કે ઓશોએ પોતાના નાના જીવનકાળમાં આપત્તિ અને આક્રમણોનો નિજી મૂડથી સામનો કરતાં કરતાં 400 વિષયો ઉપર લગભગ એક લાખ એંશી હજાર પુસ્તકો વાંચ્યા હતાં! તેઓ રોજેરોજ પુસ્તકો વાંચતા અને જ્યાં અનુકૂળ લાગે ત્યાં અંડરલાઇન કરતા. પુસ્તક વાંચી ગયા પછી છેલ્લાં પાને હસ્તાક્ષર કરીને એ દિવસની તારીખ નાખતા. એ પછી પુસ્તક, એમની વિશાળ અંગત લાઈબ્રેરીમાં મુકાઈ જતું હતું. એમણે મિત્રોને પત્રો લખવા સિવાય કોઈ પુસ્તક લખ્યું નથી છતાં ઓશોનાં પ્રવચનો પરથી આઠસોથી વધુ પુસ્તકો છપાયાં છે, ને વિશ્વની 100 ભાષાઓમાં અનુવાદ થયા છે. ઓશોનાં નિર્વાણ પહેલાં એમના દેહને જે ચાર સંન્યાસીઓનાં નામ ઓશોએ ખુદે નક્કી કરેલ તે ચારમાંથી બે સદેહે છે, તેમાંથી એક સ્વામી સત્યવેદાંત કહે છે કે: એક ગણતરી પ્રમાણે આજે પણ દર બીજા દિવસે એમનું કોઈ પુસ્તક વિશ્વની કોઈ એક ભાષામાં છપાય છે!! હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં થઇને લગભગ 10, 000 ઓડિયો અને 2000 વિડીયો પ્રવચનો ઉપલબ્ધ છે. અંદાજે 15000 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપનાર ઓશોએ આત્મશોધ દ્વારા 3000 ધ્યાનની વિધિઓ અને તેનું સંગીત વિકસાવી આપ્યું છે.

આવા ઇન્ટલેક્ચ્યુઅલી રિચ ગુરુની વિદાય પછી તેના સમૃદ્ધ વારસા પર કોઈની દાઢ ન ડળકે તો જ આશ્ચર્ય થાય ને? અને એ પણ ભારતની કટ-કોપી-પેસ્ટમાં માહેર આજની ધરતી પર આવો કબજો કરવાનો કારસો આટલો મોડો થાય તે જ નવાઈ! પણ અહીં દુઃખ એ વાતનું છે કે ભારતના પ્રજ્ઞાવાન સદ્્ગુરુની ઇન્ટલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી પર ત્રણ વિદેશી શિષ્યોએ ઓશોનું બનાવટી વિલ બનાવીને ‘માલિકીપણા’નો સ્પેનની કોર્ટમાં દાવો કર્યો છે. ઓશોનો ચિંતન-ખજાનો જ્યાં સ્થિત છે તે પૂણેના ઓશો ઇન્ટરનેશનલ કમ્યુનનો અનઅધિકૃત કબજો વિદેશી તત્ત્વો દ્વારા લઈને ત્યાંથી ઓશોનાં મુક્ત ગગનનાં મુગ્ધ પંખી તરીકેના સ્વૈરવિહારને પીંજરે પૂરવાની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઇ ગઈ છે. ઓશોના ઓરેગોનના રજનીશપુરમ્્ના એક શિલ્પી અને ઓશોએ પોતે સંન્યાસ આપવાનું બંધ કર્યું ત્યારે જેમને સંન્યાસ આપવાનો પ્રેમાદેશ કર્યો તે ઓશો મલ્ટિવર્સિટીના ચાન્સેલર એંશી વર્ષે પણ આજે ઓશોમય એવા સ્વામી સત્યવેદાંત પૂણેની એ સદ્્ગુરુસ્થલી પર પગ મૂકી શકતા નથી! આપણે કેટકેટલી જગ્યાએથી વિદેશીઓને હટાવી આપણા વારસાને બચાવીશું?

દુઃખદ વાત એ છે કે વધુ ને વધુ સ્થળોએ ઓશો કમ્યૂન્સ શરૂ થઇ નિજાનંદમાં મસ્ત લોકોને નાચતા કરી રહ્યાં છે અને વધુ ને વધુ લોકો ઓશોવાણીથી આજે પણ અભિભૂત થઇ રહ્યાં છે ત્યારે ઓશોની વિચારભૂમિને બચાવી લેવા ગણ્યાંગાંઠ્યા લોકો જ અદાલતી લડાઈ લડી રહ્યા છે! દુઃખ એ છે કે ઓશોની વાણી-ધ્યાન-પ્રવૃત્તિમાંથી નાણું એકઠું કરી વિદેશમાં ઠલવવાની સાઝિશ સફળ થઇ રહી છે ત્યારે સંસ્કૃતિ રક્ષકો નિર્લેપ છે! bhadrayu2@gmail.com