Do You Know About This Free Course From Google?

અપડેટ: ગૂગલના આ ફ્રી કોર્સ વિશે તમને ખબર છે કે નહીં?

32 મિનિટ પહેલા



આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પાછળ ઘેલી બનેલી આજની જનરેશનને ગૂગલના કેટલાક ફ્રી કોર્સ જેનું સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવે છે, તે ખૂબ ઉપયોગી નીવડે શકે એમ છે

કેવલ ઉમરેટિયા

જ્યારથી ChatGPT આવ્યું છે, ત્યારથી દુનિયા આખીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીન લર્નિંગનું ઘેલું લાગ્યું છે. દરેક ક્ષેત્રમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ તથા ડેટા એનાલિસિસનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. આવનારું ભવિષ્ય પણ તેનું જ છે તે દીવા જેવી સ્પષ્ટ વાત છે. માટે સમયની સાથે ચાલવા અને સતત વધી રહેલી હરીફાઇમાં ટકવા માટે આ બધું શીખવું રહ્યું. મજાની વાત એ છે કે આ બધું શીખવા માટે તમારે પૈસા ખર્ચીને કોઇ કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવાની કે પછી ક્લાસ જોઇન કરવાની જરૂર નથી. તમે ઘરે બેઠા બેઠા અને ફ્રીમાં આ ક્ષેત્રોને લગતા વિવિધ કોર્સ કરી શકો છો, તે પણ સર્ટિફિકેટ સાથે. ગૂગલ દ્વારા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, ડેટા એનાલિસિસ વગેરે ક્ષેત્રના ઓનલાઇન કોર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જે સંપૂર્ણ ફ્રી છે અને કોઇ પણ વ્યક્તિ તેનો લાભ લઇ શકે છે. આ ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી બનાવવા માગતા યુવાનો માટે આ કોર્સ ઘણા ઉપયોગી છે. ઉપરાંત, અન્ય લોકો પણ આ કોર્સ વડે તેમની આવડતમાં વધારો કરીને પોતાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે છે. તો આ રહ્યા ગૂગલના કેટલાક ફ્રી કોર્સ…

1. Introduction to Generative AI જનરેટિવ AI એટલે કમાન્ડ પ્રમાણે ટેક્સ્ટ, ઇમેજ, ઓડિયો સહિત વિવિધ સ્વરૂપમાં કોન્ટેન્ટ જનરેટ કરે. ChatGPT જનરેટિવ AIનું જ એક ઉદાહરણ છે. આ કોર્સમાં જનરેટિવ AIનો પ્રારંભિક પરિચય મળશે. 2. Understand the basics of machine learning મશીન લર્નિંગ AIની જ એક શાખા છે. જે મુખ્યત્વે અલ્ગોરિધમના આધારે કામ કરે છે. માણસની માફક નિર્ણયો લેવા અને સમસ્યાના નિવારણ માટે મશીનોને તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ કોર્સમાં મશીન લર્નિંગનો પરિચય મળી શકશે. 3. Learn Python basics for data analysis Python (પાયથન) એક પ્રોગ્રામિંગની ભાષા છે. ડેટા એનાલિસિસ અને અલ્ગોરિધમમાં પાયથનનો ઉપયોગ કઇ રીતે થઇ શકે તેની પ્રારંભિક માહિતી આપતો કોર્સ. 4. Data Science Foundations અત્યારે દરેક ફિલ્ડમાં ડેટા એનાલિસિસ અનિવાર્ય છે. ત્યારે ડેટા સાયન્સ શું છે અને કઇ રીતે કામ કરે છે તેની પ્રારંભિક માહિતી આપતો કોર્સ. ઉપર આવેલી વેબસાઈટ પર જ આ કોર્સ પણ ડિજિટલ અનલોક્ડ વિભાગમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. 5. Introduction to Image Generation વર્તમાન સમયે ઘણીબધી એવી વેબસાઇટ છે જે તમારા કમાન્ડના આધારે તમને ઇમેજ બનાવી આપે છે. આ કોર્સમાં ઇમેજ જનરેશન માટેના વિવિધ મોડેલ અને અલ્ગોરિધમનો પ્રારંભિક પરિચય મળશે. 6. Machine Learning Crash Course મશીન લર્નિંગ શીખવા માટેનો એક સ્ટેપ એડવાન્સ કોર્સ. જેમાં કેસ સ્ટડી તથા વિવિધ સંશોધકોના વીડિયો લેક્ચર પણ સામેલ છે. 7. Fundamentals of digital marketing આ કોર્સ તો તમામ લોકોને કામનો છે. સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટના સમયમાં અત્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગની બોલબાલા છે. એક પણ ક્ષેત્ર તેમાંથી બાકાત નથી. ત્યારે આ કોર્સમાં ડિજિટલ માર્કેટિંગના પાયાના સિદ્ધાંતો અને વિવિધ પાસાંઓ શીખવા મળશે. 8. Make sure customers find you online ગૂગલ સહિતના સર્ચ ઓન્જિન તથા ઓનલાઇન જાહેરાત વડે તમારા ગ્રાહકો સુધી કઇ રીતે પહોંચી શકાય તેની પ્રારંભિક અને સચોટ માર્ગદર્શન આપતો કોર્સ. વેપાર-ધંધો કરતા તમામ લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી કોર્સ. અહીં તો માત્ર ગણતરીના કોર્સ જ આપ્યા છે. જે ગૂગલના ફ્રી કોર્સનો દસમો ભાગ પણ નથી. આવા તો અનેક કોર્સ છે, જે ગૂગલ દ્વારા ફ્રીમાં કરાવવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકોને આ વાતનો ખ્યાલ જ નથી. ગૂગલ દ્વારા લગભગ દરેક ક્ષેત્ર માટે આવા ખાસ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. તો બસ શરૂ કરી દો શીખવાનું!

ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી બચવું છે? સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પર દેખાતી વિવિધ સ્કીમ, ઓફર અને સસ્તી વસ્તુના ચક્કરમાં આવીને લોકો છેતરાય છે. ઇન્ટરનેટ પર આવી વેબસાઇટનો કોઇ પાર નથી. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે કઇ વેબસાઇટ કેટલી વિશ્વાસપાત્ર છે તે કઇ રીતે ખબર પડે? એ ચેક કરવા માટેની પણ એક વેબસાઇટ છે! આ વેબસાઇટનું નામ છે scamadviser (સ્કેમ એડવાઇઝર). scamadviser.com પર જઇને તમે ચેક કરી શકો છો કે કઇ વેબસાઇટ કેટલી વિશ્વાસપાત્ર છે, આ વેબસાઇટ અંગે લોકોના અનુભવ કેવા છે. ટૂંકમાં કહંુ તો, scamadviser લગભગ બધી વેબસાઇટની કુંડળી કહી દેશે. Scamadviser પર જઇને જે તે વેબસાઇટનું નામ નાખશો એટલે તરત જ તેનો ટ્રસ્ટ સ્કોર બતાવશે. એટલે કે વેબસાઇટની વિશ્વસનીયતાના આધારે તેને 100માંથી પોઇન્ટ આપવામાં આવ્યા હશે. ઉપરાંત, જે તે વેબસાઇટની સારી અને ખરાબ બાબતો પણ લખેલી હશે. તમે અહીં કોઇ વેબસાઇટ વિશે રિપોર્ટ પણ કરી શકો છો. આ સિવાય scamadviser પર વિવિધ રીતે થતા ઓનલાઇન ફ્રોડની માહિતી પણ મળી જશે. સાઇબર ગઠિયાઓ લોકને ઠગવા માટે કેવી કેવી રીતો અપનાવી રહ્યા છે, તેની જાણકારી આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવી છે.