Dear Self, Dare To Be Unpopular

મનનો મોનોલોગ: ડિયર સેલ્ફ, અપ્રિય થવાની હિમત રાખજે

2 કલાક પહેલા લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



દરેકના પ્રિય બનવાની ન તો આપણી જવાબદારી છે, ન તો ફરજ

ગયા અઠવાડિયે મારી એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર એક વાચકે કોમેન્ટ કરી, ‘આમ તો તમારા દરેક લેખ ગમતા હોય છે, પણ આ લેખ કાંઈ ગળે ન ઊતર્યો.’ એવું કહીને તેમણે લેખ ન ગમવાનાં કારણો આપ્યાં. એટલું જ નહીં, લેખમાં કહેવાયેલી વાત કેટલી અપ્રસ્તુત છે અને તેમની અસંમતિ કેટલી યોગ્ય છે એ જસ્ટિફાય કરવા તેમણે ખુલાસા આપ્યા. મેં એમને આપેલો જવાબ તમારી સાથે શેર કરું છું. ‘સરસ. મારી કોઈ વાત ન ગમાડવાનો તમને હક છે. બધું જ નથી ગમતું એ વાસ્તવિકતા છે. બધું જ ગમ્યાનો દાવો કરવો, એ તો દંભ છે. નથી ગમ્યું એવી કબૂલાત તમારી નિખાલસતા છે. તમને નથી ગમ્યું, એ મને ખૂબ ગમ્યું.’ આ સજ્જને તો પોતાની અસંમતિ થોડી શિષ્ટ ભાષામાં દર્શાવેલી. પણ સોશિયલ મીડિયામાં કેટલાક યુઝર્સ અસંમતિ, અપમાન કે એબ્યુઝ વચ્ચેનો તફાવત નથી જાણતા. કોઈની વાત કે વિચાર સાથે સહમત ન થવાથી એ વ્યક્તિ અપ્રિય નથી બની જતી. પણ તેમ છતાં અસંમતિના નામે કેટલાક લોકો પોતાનો વિરોધ, વિકૃતિ અને નફરત ઠાલવતા રહે છે. બટ ધેટ્સ ઓકે. આપણા નિયંત્રણમાં ફક્ત આપણો અભિગમ છે, અન્યના અભિપ્રાયો નહીં. જેનો ડર સૌથી વધારે લાગતો હોય, એ પરિણામ માટે જાતને સૌથી પહેલા તૈયાર કરવાની. તો ધારો કે આપણી અભિવ્યક્તિ, પ્રગતિ કે પ્રવૃત્તિથી આપણે કેટલાક લોકો માટે અપ્રિય બની ગયા, તો શું ? સિવાય કે આપણે કોઈ અન્ડરવર્લ્ડના ડોન સાથે દુશ્મનાવટ વહોરી લીધી હોય, અમુક લોકોની નફરત કે નિંદાથી આપણા જીવન પર એવું તો કયું મોટું આભ ફાટી પડવાનું છે? એવું તો કયું સંકટ ઊભું થઈ જવાનું છે? જ્યાં સુધી આપણું કામ આપણે પૂરી નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા અને સદ્્્ભાવથી કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી અન્યના અભિપ્રાયો કે ગમા-અણગમા બહું મહત્ત્વ નથી રાખતા. જેમ જેમ આપણે કશુંક નોંધપાત્ર અચિવ કરતાં જઈશું, તેમ તેમ કેટલાક લોકો માટે આપણે અકારણ અપ્રિય બનતા જઈશું. આગળ વધવું હશે, તો અપ્રિય થવાની હિંમત રાખવી પડશે. કેટલાય લોકો નફરત, ઈર્ષા કે નિંદા કરશે. ભૂલો કાઢશે. અપમાન કરશે કારણ કે આપણા આગળ વધવાથી એમને પાછળ રહી જવાનો ડર લાગે છે. પણ દરેકના પ્રિય બનવાની ન તો આપણી જવાબદારી છે, ન તો ફરજ. We are not here to be liked by everyone. આ પૃથ્વી પર આપણું અવતરણ અનુભૂતિ માટે થયેલું છે, અન્યને ખુશ કરવાના એસાઇન્મેન્ટ સ્વરૂપે નહીં. એક સનાતન સત્ય આપણે સમજી લેવાની જરૂર છે કે આપણે ગમ્મે તેટલા પ્રયત્નો કરીએ, કેટલાક લોકોને આપણે ક્યારેય ખુશ નહીં કરી શકીએ. એમના માટે આપણે હંમેશાં અપ્રિય જ રહીશું. So let them be. કોઈને વહાલા થવાના પ્રયત્નોમાં ક્યાંક આખું જીવન સમાપ્ત ન થઈ જાય! જો આપણે જાણીજોઈને કોઈને દુઃખી કે હર્ટ નથી કર્યા, તો એમની નારાજગી માટે આપણે જવાબદાર નથી. એ લેખક હોય કે કલાકાર, મિત્ર હોય કે સાથીદાર, એનું બધું જ ગમ્યા કરે એ જરૂરી નથી. એ શક્ય જ નથી. અને એટલી આઝાદી દરેકને મળવી જોઈએ કે એ પોતાનો અણગમો વ્યક્ત કરી શકે. જો દસ લોકો આપણને ચાહતા હોય, તો ત્રણ એવાય મળવાના જેઓ આપણને ધિક્કારતા હોય. આપણી જાતનો સતત અને એકધારો સ્વીકાર કોઈના પણ દ્વારા શક્ય નથી. કોઈની નફરત સ્વીકારી લીધા પછી જે હાશકારો થાય છે, એના કરતાં અનેકગણો વધારે અજંપો એના દ્વારા સ્વીકાર પામવાની પ્રતીક્ષામાં રહેલો છે. ક્યારેક ચાહનારા ધિક્કારવા લાગશે, તો ક્યારેક નફરત કરનારા અચાનક વહાલ. બટ માય ડિયર સેલ્ફ, તું અડગ રહેજે. તારું ગીત ગાયા કરજે અને અપ્રિય થવાની હિંમત રાખજે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com