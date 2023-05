Gujarati News

Country's Ideal Minority Parsi People 'Khodayji Tamone Ghani Tandorosti Bakshe'

વિચારોના વૃંદાવનમાં: દેશની આદર્શ લઘુમતી પારસી પ્રજા ‘ખોદાયજી ટમોને ઘની તંદોરસ્તી બક્ષે’

લેખક: ગુણવંત શાહ



જીવનમાં મોડેથી પરણનારા અને વળી નહીં પરણનારા પારસી પુરુષોને કારણે આવી ઉમદા પ્રજા કાળક્રમે લુપ્ત થશે એવો ભય ઘણા બિનપારસી લોકોને સતાવે છે

રસી પેસ્તનજી મૂળે ઇરાનના અને ઇરાનીઓ આર્ય પ્રજા ગણાય. આ એક એવી પ્રજા છે, જે હુલ્લડોથી પર રહેવા પામી છે. ‘ઇરાન’ શબ્દનો અર્થ થાય છે : ‘આર્યોની ભૂમિ.’ ફિરદોસીના ‘શાહનામા’માં જણાવ્યા પ્રમાણે શાહ હોસંગે અગ્નિ અને લોખંડની શોધ કરેલી, નહેરો ખોદાવેલી અને ખેતી કરવાનું શરૂ કરીને પ્રજાને ફળ, કંદમૂળ અને માંસ સાથે અનાજ ખાતી કરી હતી. પછી જમશેદનું રાજ્ય શરૂ થયું. જમશેદે ઇંટો પકવીને ઘર બાંધવાનું, રસ્તાઓ તૈયાર કરવાનું અને મછ‌વાઓ દ્વારા પ્રવાસ કરવાનું પ્રજાને શીખવ્યું. જમશેદના જમાનામાં લોખંડનાં શસ્ત્રો બન્યાં. ખાણમાંથી રત્નો શોધાયાં અને પુષ્પમાંથી સુગંધીદાર પદાર્થો બનવા લાગ્યા. કસ્તી (જનોઇ)ની શરૂઆત પણ જમશેદના જીવનકાળમાં થયેલી. કાંતણવિદ્યા, સંગીતનાં વાદ્યો બનાવવાનો કસબ, શેરડીમાંથી ખાંડ બનાવવાની પ્રયુક્તિ અને શરાબ બનાવવાની રીત પણ જમશેદનાં પ્રદાનો ગણાય. વળી, વસંત ઋતુમાં એકવીસમી માર્ચે દિવસ અને રાત સરખાં હોય છે. એ ‘equinox’ સાથે જોડીને જમશેદે એ જમાનામાં કમાલ કરી હતી. આજે પણ પારસીઓ ‘જમશીદી નવરુઝ’ ઊજવે છે. જમશેદ પાસે એક પ્યાલો હતો, જેને ‘જામે જમશેદ’ કહેવામાં આવે છે. બંદગી કર્યા પછી તે પ્યાલામાં જોવાથી જમશેદને દુનિયાભરની ખબરો મળી જતી. સુરતના નગીનચંદ્ર હોલની લાઇબ્રેરીમાં ‘જામે જમશેદ’ નામનું પારસી અખબાર હું વારંવાર વાંચતો. જમશેદ પાસે તારાઓનું દર્શન કરવા માટે એક નળી હતી, જેને ‘જામે અખ્તરનુમા’ કહેવામાં આ‌વે છે. કદાચ આ જ હતું દુનિયાનું પહેલું દૂરબીન! જમશેદે પ્રજાને ચાર મુખ્ય વિભાગોમાં વહેંચી હતી : (1) ધર્માચાર્યો (આથ્રવન), (2) સૈનિકો (રથેશ્તાર), (3) ખેડૂતો (વાસ્ત્રયોશ) અને (4) મજૂરો (હુતઓશ) આ હતું જમદેશનું ચાતુર્વર્ણ્ય! એક વાર આપણા આદરણીય વિવેચક અને સાક્ષરવર્ય સદ્્ગત વિષ્ણુપ્રસાદને કોઇકે પૂછ્યું હતું : ‘હિંદુ સિવાયની અન્ય કોમમાં આપણને પુનર્જન્મ લેવાની ફરજ પડે, તો તમે કઇ કોમમાં જન્મ લેવાનું પસંદ કરશો?’ જવાબમાં આદરણીય બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ એવા વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીએ કહેલું : ‘પારસી.’ આવા વિષ્ણુભાઇના માર્ગદર્શનમાં પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરનારા પ્રથમ પારસી વિદ્યાપુરુષ ડો. રતન માર્શલ હોય એવો સુયોગ અત્યંત મધુર ગણાય. પ્રેમાળ, પરગજુ અને પોચા પારસી સાથે દુશ્મનાવટ બાંધવાનું માનીએ તેટલું સરળ નથી. ક્યાંક કોઇ અપવાદ જડે તો ગમ ખાવાનું રાખશો, તો થોડાક જ સમયમાં દોસ્તી શરૂ થઇ જશે. રાંદેરમાં ઘણા પારસી પરિવારો રહેતા હતા, તેથી એમના વિષે લખતી વખતે સ્વાનુભવનો આધાર છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ લંડનમાં કરેલા એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું : ‘I am proud of my country, India for having produced the splendid zoroastrian stock, in numbers beneath contempt but in charity, perhaps unequalled, certainly unsurpassed.’ પારસી પ્રજાને આટલા ઓછા શબ્દોમાં અપાયેલી આટલી સુંદર અંજલિ હજી સુધી ક્યાંય વાંચવા મળી નથી. ગાંધીજીનું અંગ્રેજીમાં આપેલું પ્રવચન એમના અંગ્રેજી પરના પ્રભુત્વનું પરિચાયક છે. જીવનમાં મોડેથી પરણનારા અને વળી નહીં પરણનારા પારસી પુરુષોને કારણે આવી ઉમદા પ્રજા કાળક્રમે લુપ્ત થશે એવો ભય ઘણા બિનપારસી લોકોને સતાવે છે. થોડાક વખત પર ત્રણ બાળકોને જન્મ આપનાર પારસી માતાનું પારસી પંચાયત તરફથી સન્માન કરવામાં આવેલું. એ ત્રણે બાળકોના યોગક્ષેમની ખાતરી સન્માન સમારંભમાં જ આપવામાં આવી હતી. આવા સમારંભો હવે હિંદુ-મુસલમાનો તરફથી યોજાવા જોઇએ. હવે હિંમત હોય તો આગળ વાંચો : સન 1881માં ભારતદેશમાં પારસીઓની વસ્તી 85 હજાર હતી, પરંતુ સન 1991માં (ભાગલા પછીના) ભારતમાં માત્ર 71 હજાર પારસીઓ હતા. ‘પર્સિયાના’ સામયિક (તંત્રી જહાંગીર પટેલ)માં એવી માહિતી આપે છે કે સન 1896માં મુંબઇમાં માત્ર 218 પારસીઓ જન્મ્યા હતા અને 959 પારસીઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ પ્રમાણે પારસીઓની વસ્તીનું ધોવાણ થતું રહ્યું, તો 150 વર્ષ પછી પૃથ્વી પર એક પણ પારસી જીવતો નહીં હોય. પારસીઓના સર્વાઇવલ અંગે મને આવી ચિંતા રહે છે એનું ખરું કારણ શું? જવાબમાં મારે માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે : ભારતના તમામ લોકોને એક વિરાટ કેક ગણીએ, તો અલ્પસંખ્ય પારસી પ્રજા તો કેક પરના આઇસિંગ જેવી છે. ગુજરાત તો પારસીઓને કારણે રળિયાત છે જ, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં પારસીઓનું પ્રદાન અત્યંત મૂલ્યવાન ગણાય તેવું છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં સન 1893માં ગોરા શાસકો સામે સત્યાગ્રહ કરનારા યુવાન વકીલ મો.ક. ગાંધીના ઘરની ભીંત પર ત્રણ છબીઓ જોવા મળે છે : ઇસુ ખ્રિસ્ત, મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે અને (નવસારીના) દાદાભાઇ નવરોજી. (એમના ત્રણ ઘરો મેં જોહાનિસબર્ગમાં ઘરમાં દાખલ થઇને પ્રાર્થનાપૂર્વક જોયાં હતાં). જે દિવસે જોહાનિસબર્ગ પહોંચ્યો તે જ દિવસે ગાંધીજીના સુપુત્ર મણિલાલ ગાંધીનાં પત્ની સુશીલાબહેનનાં પુત્રી સીતાબહેન ગાંધીજી પર થોડુંક લખવાની શરૂઆત કરી હતી. લગભગ 35 પાનાં લખાયાં ત્યાં તો હૃદયરોગના હુમલાને કારણે સીતાબહેનનું મૃત્યુ થયું. એ પાનામાં જે લખાયું તેનો ભાવાનુવાદ કેપટાઉનમાં રહેનારાં ડો. ઉમાબહેન મેસ્ત્રી (કીર્તિબહેનનાં બહેન) કરવાનાં છે. ઉમાબહેનને મળવાનું થયું તે દિવસે જોયું કે ઉમાબહેનના પતિ ગાંધીજીના જેવા જ દેખાય છે. મેં આ વાત જણાવી ત્યારે (ઘણુંખરું) મેનન અટક ધરાવનાર ઉમાપતિએ મને કહ્યું હતું : ‘ઘણા લોકોએ મને મળ્યા પછી મારા દેખાવ અંગે તમારા જેવી જ વાત કરી છે.’ }}} પાઘડીનો વળ છેડે ‘ગુણવંતી ગુજરાત’ જેવી યાદગાર કવિતાના રચનારા કવિ એ. એફ. ખબરદારના ઘરે જઇને મુલાકાત લેનારા ડો. રતન માર્શલે પોતાની આત્મકથા ‘કથારતન’માં (પાન-58) લીધી છે. માર્શલ સાહેબના શબ્દોમાં જ એ ડાયલોગ વાંચીએ. સાંભળો : ‘મેં એમને વંદન કર્યાં. અમે બેઠા, વાતોએ વળગ્યા. ઘણી ઘણી વાતો કરી મુખ્યત્વે ગુજરાતી સાહિત્યને સ્પર્શતી. નર્મદ સાહિત્યસભા (સૂરત) જેવી સંસ્થાનું મંત્રીપદ મને મળ્યું તે માટે તેમણે હર્ષ દર્શાવ્યો અને એ સભાના પ્રમુખ પ્રા. વિષ્ણુપ્રસાદ ર. ત્રિવેદી વિશે પોતાનો આદર વ્યક્ત કરતાં એમણે કહેલું કે : કેટલાક વિવેચકો વિવેચકધર્મ ભૂલીને ટીકાકારને બદલે ટીકાખોર બને છે, પણ વિવેચનના ક્ષેત્રે પોતાનું કાર્ય આદર્શ વિવેચકને છાજે એ રીતે બજાવે છે.’ (‘કથારતન’, પાન-58) નોંધ : જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત આ પંક્તિઓ વિદેશોમાં વસનારા NRI મિત્રોએ સાચી પાડી બતાવી છે. વર્ષો પહેલાં સાન હોઝે નગરમાં બારડોલીના પટેલોનું એક સંમેલન મળેલું. એ મહાસંમેલનમાં મારું પ્રવચન પણ હતું. પાછળના પડદા પર મોટા અક્ષરે કવિ ખબરદારની ઉપરોક્ત પંક્તિઓ વાંચવા મળેલી. એક અંગ્રેજી સામયિકમાં વાંચવા મળેલું કે પેરિસના પારસીઓ શુભ પ્રસંગે મળે ત્યારે ગુજરાતીમાં જ વાતો કરે છે! 