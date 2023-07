Gujarati News

Clever Editing, Relative Translation Of Ilabhen Bhatt's Commentary

પુસ્તક સાથે મૈત્રી: ઇલાબહેન ભટ્ટનાં વ્યાખ્યાનો સૂઝપૂર્વક સંપાદન, નિસબતપૂર્વક અનુવાદ

સંજય સ્વાતિ ભાવે :

મહિલાઓ, કામ અને શાંતિ’ પુસ્તક લોકોત્તર કર્મશીલ ઇલાબહેન ભટ્ટે દેશ-વિદેશમાં અંગ્રેજીમાં આપેલાં 27 સર્વકાળ પ્રસ્તુત અને પ્રતીતિજનક વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ છે. લેખક-સંશોધક-અધ્યાપક માર્ગી શાસ્ત્રીએ સંપાદિત કરેલા Women, Work and Peace સંગ્રહને અહીં અર્થશાસ્ત્રના પૂર્વ અધ્યાપક અને સમાજ સમીક્ષક હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતીમાં લાવ્યા છે. પુસ્તકનું નામ સૂચક છે. ટોકિયો ખાતે 2010માં ‘નિવાનો શાંતિ સન્માન’ના પ્રતિભાવ પ્રવચનમાં ઇલાબહેને કહ્યું હતું : ‘મારી કહાણી અને મારું દર્શન ત્રણ સીધાસાદા શબ્દોમાં કહી શકાય - મહિલાઓ, કામ અને શાંતિ.’ આ વિચાર તેમણે શબ્દફેરે બીજાં બે વ્યાખ્યાનોમાં પણ વ્યક્ત કર્યો છે.

સ્વયંસ્પષ્ટ મથાળાં ધરાવતાં વ્યાખ્યાનોમાં પાંચ સહુથી મહત્ત્વનાં દીર્ઘ વ્યાખ્યાનો છે – ‘મહિલાઓનું નેતૃત્વ: ઉમદા અર્થતંત્રનું નિર્માણ’,‘કામની કેન્દ્રીયતા’,‘મહિલાઓ અને ગરીબી: હિંસાનો ગુપ્ત ચહેરો’ અને પુસ્તકનું નામ છે તે જ શીર્ષક ધરાવતાં બે વ્યાખ્યાનો,જેમાં બીજું દક્ષિણ એશિયાના અભાવગ્રસ્ત મહિલા કારીગરોના સંદર્ભમાં છે. લાખો ગરીબ મહિલાઓને ‘સેવા’સંગઠન થકી મહિલાઓને પગભર બનાવવાનું અસાધારણ કાર્ય ઇલાબહેન અને સાથીઓએ કર્યું. તેટલાં જ જીવનદાયી કામ તરીકે ફેરિયા-પાથરણાંવાળાઓના ધંધારોજગારની સલામતી માટે દેશવ્યાપી ઝુંબેશ ચલાવી. તેના પરિણામે ઇલાબહેનના રાજ્યસભાના સન્માનનીય સભ્યપદના કાર્યકાળમાં 2014માં સંસદે The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulations of Streetvending) Act ઘડ્યો. તે વિશે વ્યાખ્યાનો ‘લારીગલ્લાવાળાઓ માટેની રાષ્ટ્રીય નીતિ’ અને ‘કુદરતી બજાર’ મથાળાંથી છે. ઇલાબહેને પોતાના ‘અનુબંધ’(અનુ.રક્ષા મ. વ્યાસ, 2017) પુસ્તકમાં વિષદ કરેલો તેમનો પ્રિય ‘સો માઇલનો સિદ્ધાંત’, એક વ્યાખ્યાન તરીકે દુનિયા સામે જીનીવામાં 2014માં ગ્લોબલ હ્યુમૅનિટેરિયન ફોરમ’ સમક્ષ રજૂ કર્યો. ગુજરાતીમાં ત્રણસો તેંતાળીસ પાનાંના પુસ્તકનાં બધાં વ્યાખ્યાનો અગત્યનાં મંચોના ઉપક્રમે અપાયાં છે. તેમાંથી કેટલાકના વિષયો આ મુજબ : કૉર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પૉન્સિબિલિટી, સામાજિક રક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ માટે શ્રમજીવીઓને લઘુ ધિરાણની અવશ્યકતા, અન્નનું વ્યાપારીકરણ, પોષક અર્થતંત્ર માટે ગાંધીવિચાર તેમ જ ખાદી, ગ્રામીણ વિકાસ માટે ટેક્નોલૉજીનો ઉપયોગ ઇત્યાદિ. એકમાત્ર વ્યક્તિકેન્દ્રી વ્યાખ્યાન, મહિલાઓના ઇતિહાસમાં ઉપેક્ષિત નેત્રી અનસૂયાબહેન સારાભાઈ વિશે છે. એક વિચક્ષણ વ્યાખ્યાન છે : ‘ઘાસના ઝાડુ માટે પ્રશંસાના બે શબ્દો’. ખેતર, ખળી, રસ્તા, કચરાપેટી, માલગોદામ, મીઠાનાં અગર જેવી જગ્યાઓ પર તનતોડ મહેનત કરતી મહિલાઓની રીબામણી અને મહત્તા ઇલાબહેન અસરકારક રીતે ઉપસાવે છે. તેઓ દેશના ઉત્પાદનમાં મહિલાઓના પ્રદાનના આંકડા આપે છે. ‘વિકાસ મહિલાલક્ષી વિચાર છે’, ‘મહિલાઓનું નેતૃત્વ પૃથ્વીને લોભથી બચાવી શકે છે’, ‘અસ્કામત વિનાની સ્વાશ્રયી મહિલા પણ બૅન્કિંગ સેવાઓને પાત્ર છે’, ‘ઘરમાં રહેતી મહિલા અદ્્ભુત વ્યક્તિ છે’ જેવા વિચારોનો તે રસપ્રદ વિસ્તાર કરે છે. ‘માનવશ્રમના અનાદર’ સમી ગરીબીની ચિંતા ઇલાબહેનને ઘેરતી રહી છે. ગરીબ શબ્દમાં એકંદરે અનૌપચારિક, અસંઘટિત ‘લોકક્ષેત્ર’ - people’s sectorના પરિવારો અને તેમાંની મહિલાઓ અભિપ્રેત છે. ગરીબની સાર્વત્રિક ઉપેક્ષા અને અવહેલના, નવી અર્થવ્યવસ્થા થકી વધતી ગરીબી,ગરીબીમાં રહેલી ‘અસમાનતા, અસહાયતા, અસલામતી’ જેવી બાબતો ઇલાબહેન હૃદયસ્પર્શી રીતે શ્રોતાઓ સમક્ષ મૂકે છે. ‘સેવા’ની ઘણી બહેનોનો ગરીબી સામેનો હિંમતભર્યો સફળ સંઘર્ષ પણ ઇલાબહેન વર્ણવે છે. વ્યાખ્યાનોના કેટલાય મુદ્દાની સમજૂતી તે ‘સેવા’ના અનેકવિધ કાર્યોના નિરૂપણ થકી આપે છે.

માર્ગીબહેને પાંચસો જેટલાં વ્યાખ્યાનોમાંથી પસંદગી કરીને તેમને કાળની તેમ જ વિચારોની ક્રમિકતા મુજબ ગોઠવ્યાં છે. દરેક વ્યાખ્યાનનો સાર, કેટલાંક અંગેની મુલાકાતો અને બસો-અઢીસો શબ્દોનાં ટૂંકાં વ્યાખ્યાનો મૂલ્યવાન મૌલિક ઉમેરણ છે. ઇલાબહેનના We are Poor but So Many(‘ગરીબ પણ છૈયે કેટલાં બધાં, અનુ.હિમાંશી શેલત)ના ચોટદાર અંશો પણ મળે છે. એ પ્રાણવાન સંસ્થાકથા અને પ્રસ્તુત સંચય વચ્ચે અનેક સમાંતરો છે. અનુવાદક હેમંતકુમારે ગુજરાતી ભાષા અને વિવિધ ક્ષેત્રોની પરિભાષા જાળવી છે. મહિલા સશક્તિકરણ પરનાં અઢીસો પાનાંના અંગ્રેજી પુસ્તક માટેની મહેનત અનુવાદકની નિસબત બતાવે છે.

