Breaking The Peace Of Purana Lake, The Frog Jumped Into The Water And Created A Mysterious Rhyme!

વિચારોના વૃંદાવનમાં: પુરાણા તળાવની શાંતિ ચીરીને દેડકો પાણીમાં કૂદયો અને સર્જાયો નિગૂઢ છંદોલય!

6 કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



પ્રવાસકથાઓ તો ઘણીબધી પ્રગટ થતી રહે છે, પરંતુ પ્રવાસકાવ્યોનું પ્રમાણ ખાસું મર્યાદિત જણાય છે. એક રીતે જોઇએ તો એ સારું જ છે. કેટલાંય કાવ્યો કાવ્ય-પદારથને હાનિ પહોંચાડનારાં હોય છે. પરિણામે કાવ્યના મૃત્યુની સાથોસાથ પ્રવાસકથા પણ ઘાયલ થાય છે. જાપાની કવિ અને હાઇકુના કાવ્ય પ્રકારમાં સૌપ્રથમ પ્રદાન કરનારા કવિ માત્સુઓ બાશોએ જીવનના પાછલાં વર્ષોમાં પાંચ પ્રવાસ કાવ્યો લખ્યાં. એ જમાનામાં જાપાની કાવ્યો પર ઝેનપંથની ઊંડી અસર પડી હતી. બાશો એવી અસર ઝીલવામાં અગ્રેસર હતો. એણે હાઇકુને સત્તરના આંકડાની કેદમાંથી મુક્ત કર્યું. એનું સૌથી વિખ્યાત હાઇકુ પ્રસ્તુત છે : એક પુરાણા તળાવની /શાંતિ ચીરીને દેડકો પાણીમાં કૂદ્્યો / અને સર્જાયો નિગૂઢ છંદોલય! આમ વર્ષોથી સાવ શાંત એવા પુરાણા તળાવની શાંતિનું સ્થાન અશાંતિ નથી લેતી. બાશો આ પંક્તિઓમાં દેડકાની છલાંગને પણ અપ્રતિષ્ઠિત કરવા નથી માગતા. એ છલાંગનું પરિણામ શું? બાશોનો જવાબ છે: ‘નિગૂઢ છંદોલય’. કવિ દીર્ઘ મૌનમાંથી પ્રગટ થયેલા શબ્દને શબ્દસમાધિની ઊંચાઇએ લઇ જવા તાકે છે. કાવ્યતત્ત્વ કેવું? શબ્દો ઓછા અને લયમાધુર્ય છલોછલ! અંગ્રેજીમાં ‘resonance’ શબ્દ સમજી રાખવા જેવો છે. ‘resonance’ એટલે ‘sympathetic vibration’ કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં અમે Kund’s Tubeના સાધન વડે લેબોરેટરીમાં પ્રયોગ કરેલો એવું આછું-પાતળું યાદ છે. ક્યોટો પાસેના એક ગામમાં બાશોનો જન્મ થયો હતો. એ ગામના ઠાકુરના દીકરા જોડેની મૈત્રીમાં એણે પોતાની યુવાની વિતાવી અને એની સાથે રહીને હાઇકુ લખવાની શરૂઆત કરી. પછીથી બાશો ઇંડો (ટોકિયો) ગયો અને હાઇકુ લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. છેક પાછલાં વર્ષોમાં એ ટોકિયોથી થોડે દૂર એક ઝૂંપડીમાં ક્ષેત્રસંન્યાસ લઇને રહેતો થયેલો. જીવનના અંતસમયે બાશો અડધો કવિ અને અડધો સાધુ બની રહ્યો. સદીઓ પહેલાં ચીનનો એક સાધુ સગવડ, સાધન, સલામતી કે ગુરુની પરવા કર્યા વિના જ હજારો માઇલના પ્રવાસે નીકળી પડેલો અને પરમ આનંદની અનુભૂતિ પામેલો. લગભગ એ જ રીતે ઓગસ્ટની એક સવારે પોતાની ભાંગીતૂટી ઝૂંપડી છોડીને સુમીડા નદીને કિનારે આવેલા નિવાસને છોડીને બાશો પાનખરના પવનમાં ઘોડા પર નીકળી પડ્યો. એ પ્રવાસો દરમિયાન એણે મંદિરો અને કવિઓ પર જ આધાર રાખેલો. પ્રવાસમાં એનો નોકર ચીરી પણ સાથે જ રહ્યો અને મિત્ર બની ગયો! બાશોની જેમ મિત્ર ચીરીએ પણ નાનાં નાનાં પ્રવાસકાવ્યો લખેલાં. આ બધાં કાવ્યો, ‘The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches’ પુસ્તિકામાં આજે પણ સચવાયાં છે. થોડાક બચી ગયેલાં અને મરવાને વાંકે હજી જીવતાં રહેલા ‘bomb victims’ને મળવાનું પણ બન્યું. ઓચિંતા પરમાણુ બોંબ ઝીંકાયો ત્યારે હજારો વ્યક્તિઓનાં શરીર અગનપિછોડીમાં લપેટાઇને ભડથું થઇ ગયાં! જેઓ બચી ગયાં, તેઓ આજે પણ હજી જીવતા નરકમાં સબડે છે, એવા કમનસીબ માણસોએ જે સાવકાં દૃશ્યો જોયાં હતાં, તેની વાત અહીં ટૂંકમાં પ્રસ્તુત છે : 1. ‘મા, ઓ મા! દોડ, જલદી દોડ. તારે અહીંથી ઝટ ભાગી જવું જોઇએ.’ એક દાઝી ગયેલી બાળકીના આ છેલ્લા શબ્દો હતા. પરંતુ એમ ભાગી જાય, તો માતા શેની! એ માતાએ પ્રાર્થના કરી અને પછી દીકરીને અનુસરી, મોતને રસ્તે! 2. એક પિતાએ કહ્યું : મારી વહાલી દીકરીને બચાવવા માટે મેં ઘણી કોશિશ કરી. તે ઘરના ભંગારમાં દટાઇ ગઇ હતી. માટીની દીવાલમાં બાકોરું પાડીને મેં ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા. એ માટે નખોરિયાં ભર્યાં અને મેં બાકોરું પાડ્યું અને અંદર જોયું તો એ આગમાં લપેટાઇ ચૂકી હતી. 3. હિરોશિમાની ઉત્તરે વીસ માઇલ દૂર આવેલા પહાડ પરથી જે દૃશ્ય જોવા મળ્યું, તે કેવું હતું? એ અણુવાદળનું દૃશ્ય અત્યંત સુંદર હતું અને વળી શ્વાસ અદ્ધર કરી મૂકે તેવું હતું. હિરોશિમાની એક માધ્યમિક શાળાએ પોતાનાં બાળકોએ લખેલાં સ્મરણોનું પુસ્તક અમને સૌને ભેટ આપ્યું. પુસ્તકનું મથાળું છે : ‘સમર ક્લાઉડ.’ એમાં એક ચિત્ર જોવા મળ્યું. દાઝી ગયેલ શરીરના લાલ લાલ લોચાઓ પર કીડા ખદબદતા હતા. એ શરીર એક માતાનું શરીર હતું અને એ બેભાન માતાના મૃતદેહ પર માતાના સ્તન પર બાળક ધાવી રહ્યું હતું! 4. બીજે દિવસે સવારે પણ હિરોશિમાની આગ શમી ન હતી. એક પત્રકારના શબ્દો આપણા હૃદયને હચમચાવી મૂકે તેવા છે: ‘મેં એક મરેલી સ્ત્રીને ઊભેલી જોઇ. એ કાળી પડી ગઇ હતી, પરંતુ એના હાથમાં પોતાનું બાળક હતું. એ તો દોડવાની મુદ્રામાં જ ‘સ્ટેચ્યુ’ થઇ ગઇ હતી!’ 5. ડોક્ટર એક જ, પણ દાઝી ગયેલાં સેંકડો સ્ત્રી-પુરુષોની સારવાર એ ભલા ડોક્ટરે કરી. મરક્યુરોક્રોમ લગાડીને એણે સંતોષ તો માન્યો, પણ છેવટે મલમ પણ ખલાસ થઇ ગયો! હિરોશિમાના ભવ્ય શાંતિ સ્મારક પર જે લખાણ (સેનોટાફ) કોતરાયું છે તેના શબ્દો સાંભળો : શાંતિમાં પોઢી જજો. માણસ હવે આવા પાપનું પુનરાવર્તન નહીં કરે. પીસ પાર્કમાં પ્રાર્થના વખતે મનમાં જે શબ્દો ઊગ્યાં તે અહીં ધરી દઉં છું: અહીં પીસ પાર્કમાં ભીડ છે પણ ધક્કામુક્કી નથી. અહીં થોડો થોડો અવાજ છે, પણ ઘોંઘાટ નથી. અહીં શાંતિ છે, પણ સન્નાટો નથી. અહીં તડકો છે, પણ ઉકળાટ નથી. અહીં શબ્દો વિનાની પ્રાર્થના છે, પણ પ્રાર્થના વિનાના શબ્દો નથી. હિરોશિમાની જે અવદશા બે-ચાર સેકન્ડમાં જ થઇ તે વાંચીને ગાંધીબાપુનું સ્મરણ ન થાય એવું બને ખરું? શું શાંતિના માર્ગ કરતાં યુદ્ધનો માર્ગ વ્યવહારુ છે, એમ માનવા જેટલાં મૂર્ખ આપણે છીએ ખરાં? પૂછો યુક્રેનના નાગરિકોને! કોણ ખરેખર વ્યવહારુ? હિટલર કે મહાત્મા? કોણ સાચો વ્યવહારુ? મોતનો ખેલાડી કે મહાત્મા? કોણ માનવતાનો રખેવાળ? મુસોલિની કે મહાત્મા? કોને ઇતિહાસના આશીર્વાદ મળશે? સ્ટેલિનને કે મહાત્માને? કઇ બાબત વધારે વ્યવહારુ? શાંતિ કે યુદ્ધ? હિટલર આત્મહત્યા કરીને કેમ મર્યો? મુસોલિનીનું શબ રોમના રસ્તા પર પડ્યું હતું ત્યારે એક ઘરડી ડોશી એના શબ પર થૂંકી હતી. મુસોલિનીને જ્યારે ગાંધીજી મળવા ગયા ત્યારે મુસોલિનીએ મહાત્માને ખુરશી ધરી, પરંતુ મહાદેવભાઇને તો બધો વખત ઊભા જ રહેવું પડેલું! આજે યુક્રેન-રશિયા વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. દુનિયા આખીને ઝેલેન્સ્કી પ્રત્યે સદ્્ભાવ છે અને રશિયાના પ્રમુખ પુટિન પ્રત્યે કેવળ નફરત છે. નોર્થ કોરિયાનો જાડોભમ અને બુદ્ધિનો બળદ ગમે ત્યારે મિસાઇલ છોડી શકે એવો નાદાન છે. એ જીવી જાય તો હિરોશિમાનું પુનરાવર્તન થઇ શકે છે! સાવધાન! દક્ષિણ આફ્રિકામાં વંશીય ન્યાય અને LGBT અધિકારો માટેના સંઘર્ષ માટે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા કાર્યકર અને કેપ ટાઉનના નિવૃત્ત એંગ્લિકન આર્કબિશપ ડેસમંડ ટૂટૂને સાંભળવાનો મને લહાવો મળ્યો છે. }}} પાઘડીનો વળ છેડે વીંધાય છે, પુષ્પ અનેક બાગનાં પીંખાય છે પાંખ સુરમ્ય પંખીની જીવો તણી કાય મૂંગી કપાય છે ક્લેવરો કાનનનાં ઘવાય છે. ને એ જશે શબ્દ અનંત વીંધી જ્યાં ઘૂમતી કોટિક સૂર્યમાલા જ્યાં શાંતિના રાસ ચગે રસાળા ‘યત્ર વિશ્વં ભવત્યેકનીડમ્।’ - ઉમાશંકર જોશી (હિરોશિમા, લખાયું : તા. 6-8-1986)