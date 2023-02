Gujarati News

Magazine

Rasrang

Border Gavaskar Trophy Ab Aya Kangaroo Hill Or Down!

સ્પોર્ટ્્સ: બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી-અબ આયા કાંગારું પહાડ કે નીચે!

એક કલાક પહેલા લેખક: નીરવ પંચાલ



કૉપી લિંક

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફીની શરૂઆત થઇ ચૂકી છે. આમ તો બંને દેશ વચ્ચે ટેસ્ટ મેચ રમાવાની શરૂઆત 1947માં થઇ ચૂકી હતી, પરંતુ છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી બંને ટીમ વચ્ચેની ‘રાઈવલરી’નું સ્તર ખાસ્સું એવું વધી ચૂક્યું છે. ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાતી એશિઝ અને બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી વચ્ચે આમ તો કોઈ તુલના ન હોઈ શકે, પરંતુ બંને સીરિઝમાં રમાતી ક્રિકેટનું સ્તર અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ હોય છે. એક રીતે જોવા જઈએ તો, ટી-20ના આક્રમણ સામે ઝઝૂમી રહેલું ટેસ્ટ ફોર્મેટ બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફીને કારણે નવી પેઢીને ટેસ્ટ મેચ તરફ આકર્ષી રહ્યું છે. સતત બે હોમ સિઝનમાં બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી હારનાર ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાનું ગૌરવ ફરીથી પાછું મેળવવા માટે તરફડી રહ્યું છે. 2000-01 સીરિઝ - The Rise of Turbanator! સ્ટીવ વોની કપ્તાની હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ તેમની સામે ટકરાતી તમામ વિરોધી ટીમને મસળીને સળંગ 15 મેચ જીતવાનો રેકોર્ડ બનાવી ચૂકી હતી. મેચ ફિક્સિંગના સ્કેન્ડલમાંથી ઊભરતી ભારતીય ટીમના સંચાલનની જવાબદારી કપ્તાન ગાંગુલી પર હતી. પ્રથમ મેચ મુંબઈમાં આસાનીથી ભારતને હરાવ્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 3-0નો વિજય આસાન લાગતો હતો, પરંતુ ભાવિના ગર્ભમાં કંઈ અલગ જ છુપાયેલું હતું. બીજી મેચ ઈડન ગાર્ડન ખાતે રમાઈ જ્યાં હરભજને હેટ્રિક લીધી, પરંતુ ટીમ ફોલો-ઓન ન બચાવી શકી. અહીં દ્રવિડ અને લક્ષ્મણે 376 રનની પાર્ટનરશિપ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 384 રનનો ટાર્ગેટ સેટ કર્યો. મેચ ડ્રો તરફ જઈ રહી હતી, પરંતુ તેંડુલકરે પોતાની બોલિંગથી મિડલ ઓર્ડર ધ્વસ્ત કરી દેતાં ઓસ્ટ્રેલિયા ફોલો-ઓન બાદ પણ મેચ ગુમાવી બેઠું. ત્રીજી મેચ ચેન્નાઇમાં રમાઈ જ્યાં મેથ્યુ હેડને બેવડી ફટકારી અને હરભજને મેચમાં 15 શિકાર કર્યા. ભારતે 8 વિકેટે મેચ જીતી લઈને ઇતિહાસ રચી દીધો. 2018-19 - This man bats and bats and bats! એડિલેડથી મજબૂત શરૂઆત કરનાર ભારતીય ટીમ પ્રથમ મેચ પોતાની બોલિંગને કારણે જીતી. પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ શાનદાર કમ-બેક કરીને સીરિઝ 1-1થી સરભર કરી. મેલબોર્નમાં ત્રીજી મેચ દરમિયાન 443/7 જેટલું ટોટલ મૂકનાર ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને 151 રનમાં ઓલ-આઉટ કરીને ઘૂંટણે લાવી દીધું. ચોથી ઇનિંગમાં 399 રન ચેઝ કરવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને એક પાર્ટનરશિપની જરૂર હતી, પરંતુ બુમરાહ, શમી, જાડેજા અને ઇશાંત શર્માએ કોઈ પણ પેરને સેટલ ન થવા દીધી અને પરિણામે ભારત 137 રને મેચ જીતી ગયું. ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે સીરિઝ બચાવવા માટે હવે સિડની ટેસ્ટમાં પરફોર્મ કરવાની તાતી જરૂર હતી, પરંતુ મેચના પ્રથમ સેશનમાં જ સિડનીની કન્ડિશન ભારતીય ટીમને અનુરૂપ હોવાથી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ફાયર પાવર પહેલા જ દિવસે પૂરો થઇ ગયો. બાકીનું કામ પંતની સદી અને કુલદીપની પાંચ વિકેટે કર્યું. આ જીત સાથે ભારત પ્રથમ વાર ઓસ્ટ્રેલિયામાં બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી જીત્યું. 2020-21 See you at the Gabba! પેન્ડેમિક વચ્ચે રમાયેલ સીરિઝની પ્રથમ મેચમાં 36 રને ઓલ આઉટ થઇ જનાર ટીમ વિરાટ કોહલીની ગેરહાજરીમાં 2-1થી સીરિઝ જીતશે એવું માનનાર લોકોની સંખ્યા કદાચ આંગળીના વેઢા જેટલી પણ નહીં હોય. અજિંક્ય રહાણેની કપ્તાની હેઠળ ભારતે મેલબોર્નમાં અશ્વિન, બુમરાહ અને સિરાજની બોલિંગની મદદથી ઓસ્ટ્રેલિયાને બાંધી રાખ્યું અને ત્યાર બાદ રહાણે, જાડેજા, પુજારા અને પંતની બેટિંગે રંગ રાખતા સીરિઝ 1-1થી સરભર કરી આપી. સિડનીમાં ઈજાગ્રસ્ત બેટર્સ અશ્વિન અને વિહારીએ 35+ ઓવર્સ બ્લોક કરીને મેચ ડ્રો કરવામાં સફળતા મેળવી. આ મેચ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયન કપ્તાન ટીમ પેઈન ગાબ્બામાં પોતાની જીત અંગે મુસ્તાક હતો. ઈજાગ્રસ્ત ભારતીય ટીમમાં ઠાકુર, સુંદર અને નટરાજને પ્રથમ ઇનિંગમાં પોતાની ક્ષમતા બતાવી પ્રથમ ઇનિંગનો ડેફિસિટ ઓછો કર્યો અને ચોથી ઇનિંગમાં શુભમન ગિલ, પૂજારા અને પંતે રેકોર્ડ 328 રન ચેઝ કરીને ટ્રોફી ભારતને નામ કરી. ⬛ nirav219@gmail.com