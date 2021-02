સ્પોર્ટ્સ:ઓલરાઉન્ડરમાંથી ટેલએન્ડર બન્યો!

Gujarati News

Became A Tailender From Allrounder!

સીડની ટેસ્ટમાં અશ્વિને અસહ્ય પીઠદર્દ વચ્ચે પણ મેચ બચાવી ત્યારથી બેટિંગ ફોર્મ પાછું ફર્યું

ર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં કોણ પ્રવેશશે તેનો નિર્ણાયક તબક્કો આવી ચૂક્યો છે. સીરિઝ 1-1થી લેવલ થઇ ચૂકી છે ત્યારે અમદાવાદમાં રમાનાર 2 મેચ લોર્ડઝમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે કોણ રમશે તે નક્કી કરશે.

સિનારિયો: • જો ભારત બંને મેચ જીતી જાય કે એક જીતે ને એક મેચ ડ્રો કરે તો ફાઇનલમાં ભારત પ્રવેશશે. • જો ઇંગ્લેન્ડ બંને ટેસ્ટ જીતી જાય તો ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ પ્રવેશશે. • જો ઇંગ્લેન્ડ એક મેચ જીતે અને એક ડ્રો કરે તો ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ પ્રવેશશે. • જો બંને મેચ ડ્રો થાય તો ઓસ્ટ્રેલિયા ફાઇનલમાં પ્રવેશશે.

પિચ: હોમ ટીમ એડવાન્ટેજ પિચ મામલે ક્રિકેટવિશ્વમાં ઘણો લાંબો કચવાટ ચાલ્યો. જોકે, વણલખ્યો નિયમ રહ્યો છે કે યજમાન ટીમ હંમેશાં પોતાની ફેવરમાં, પોતાના ખેલાડીઓની સ્કિલ્સ અને અનુકૂળતા મુજબ પિચ બનાવડાવે છે.

અશ્વિન ઇફેક્ટ - Let me Tell you a Kutty Story અશ્વિનના વ્લોગની એક સિરીઝનું નામ છે - Let me Tell you a Kutty Story જ્યાં તે બિહાઇન્ડ ધ સીન વાતો શેર કરતો રહે છે. સીડની ટેસ્ટમાં ગેમ બચાવવા માટે અશ્વિને અસહ્ય પીઠદર્દ વચ્ચે પણ ડિફેન્ડ કરતાં કરતાં મેચ બચાવી હતી ત્યારથી તેનું બેટિંગ ફોર્મ ધીમે ધીમે એક રિધમમાં આવી રહ્યું હોય તેમ લાગે છે. અશ્વિન જયારે ટીમમાં આવ્યો ત્યારે તે એક બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે આવ્યો હતો અને વચ્ચે વચ્ચે બેટિંગના ચમકારા બતાવતા 4 સદી પણ ફટકારી હતી. પરંતુ ફોર્મે સાથ છોડી દેતા અને ટીમના અન્ય બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર જાડેજાની બેટિંગમાં સુધારો આવતા અશ્વિન માત્ર એક ફોર્મેટનો ખેલાડી બનીને સીમિત રહી ગયો હતો. ઓલરાઉન્ડરમાંથી ટેલએન્ડર બની ગયેલ અશ્વિને બેટિંગ કોચ વિક્રમ રાઠોરના માર્ગદર્શન હેઠળ સતત પ્રેક્ટિસ કરતા ફોર્મ પરત મેળવ્યું છે. ⬛ nirav219@gmail.com