હોપ મશીન: આશા: પ્રકૃતિનું વરદાન

જ્યારે તમારી પાસે કંઇ ન હોય અને તમે સાવ હોપલેસ સ્થિતિમાં હો ત્યારે કઇ રીતે સફળતાની ‘હોપ’ રાખી શકો?

પાન નલિન

પણાં સપનાં ખાસ પ્રકારના ‘હોપ મશીન’માં આકાર લેતાં હોય છે એટલે ‘છેલ્લો શો’ બનાવતી વખતે હું આશાની લાગણીથી સભર એવી વાર્તા કહેવા ઇચ્છતો હતો જ્યાં સપનાં હકીકતનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જ્યાં આશા સતત વ્યક્તિને આશાવાદી બનાવે છે અને અંતે એ હકીકત બની જાય છે. જ્યાં આપણે સપનામાં પણ સાકાર ન કરવાનું વિચારી શકીએ એવું સપનું હકીકત બને એવી આશા સેવીએ છીએ. જ્યારે હુંં ફિલ્મ બનાવાનું મારું સપનું સાકાર કરું છું ત્યારે ફરીથી એક આશા સેવવા લાગું છું... લોકો આ ફિલ્મને પસંદ કરશે એવી. આ એક સર્કલ છે, એવું સર્કલ જે સતત આપણને જીવનને પ્રેમ કરવાની અને જીવવાની પ્રેરણા આપે છે.

આપણે હંમેશાં શ્રેષ્ઠની આશા રાખીએ છીએ કારણ કે આ આપણો સ્વભાવ છે. એક દિવસ મારા ફોનમાં ધડાધડ પેન્ડેમિકના સમાચાર આવવા લાગ્યા હતા અને આ બહુ જૂની વાત નથી. હું એક તરફ મારી ફિલ્મ ‘લાસ્ટ ફિલ્મ શો’ના સેટ પર ‘એક્શન’ની તૈયારી કરી રહ્યો હતો અને બીજી તરફ મારા ફોનનો નાનકડો સ્ક્રીન ઓક્સિજન માટે તરફડતાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના સમાચારથી તેમજ મૃતદેહોના સતત વધી રહેલા આંકડાથી છલકાઇ રહ્યો હતો. આ વાંચીને મારું હૃદય એક ધબકારો ચૂકી જતું હતું, ત્યાં પીડાનો સણકો ઊઠતો હતો અને પછી હૃદય ફરીથી ધબકવાનું શરૂ કરી દેતું હતું. મને ખાતરી છે કે તમારા હૃદયે પણ આવી પીડા અનુભવી હશે. શું કરીશું? ક્યાં જઇશું? શું કોઇ આશાનું કિરણ દેખાય છે? શું આપણે બચી જઇશું? હું આ પરિસ્થિતિથી અકળાઇને ક્યારેક પ્રતિભાવ આપી દેતો કે ‘સાલો...’ એવો આ નાનકડો અદૃશ્ય શેતાન ખરેખર શું છે?’ હકીકતમાં કોવિડ અને કોરાનાને ગાળ આપવાનું સરળ હતું પણ કોરોનાએ મચાવેલી તબાહી વિશે જાણ્યા પછી અને એ જોયા પછી હું એના વિશે કંઇ એલફેલ નહોતો બોલવા ઇચ્છતો. હું બગડેલી પરિસ્થિતિ માટે માનવજાતને દોષિત જાહેર કરતાં કરતાં અને હું જે દુનિયામાં રહું છું એને જવાબદાર ઠેરવતાં ઠેરવતાં થાકી ગયો હતો. હકીકતમાં કોઇ બીજી વ્યક્તિ તરફ ફરિયાદની આંગળી ચીંધવી સહેલી છે... જો હું પણ એમ કરત તો અંગૂઠા સિવાયની બાકીની ત્રણ આંગળીઓ મારા તરફ પણ ચીંધાય છે એ પણ હકીકત છે.

હાલમાં માણસજાત, પ્રકૃતિ અને આપણા આત્માઓ સાથે જે કંઇ પણ થઇ રહ્યું છે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી આપણામાંથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ ન ઉઠાવે ત્યાં સુધી આ સમસ્યાઓનો કોઇ ઉકેલ લાવવો શક્ય છે? શું આ મુદ્દે કોઇ આશા સેવી શકાય? એકબીજા પર આક્ષેપ કરવાની વૃત્તિ હકીકતમાં પરિસ્થિતિને છાવરવાનું નબળું બહાનું છે. આ સિવાય એક બીજો વિકલ્પ પણ છે... હું મારી જાતને સમજાવી શકું કે; કદાચ આપણે મનુષ્યો આ પૃથ્વી પરની કદાચ સૌથી બેદરકાર પ્રજાતિ છીએ, શું આપણે હંમેશાં આવા જ રહીશું? માણસજાત પ્રત્યેની આશા પર લાંબો વિચાર કર્યા પછી મને જે સપનું આવ્યું એ સપનું એટલે ‘ધ લાસ્ટ ફિલ્મ શો’. જ્યારે તમારી પાસે કંઇ ન હોય પણ જ્યારે આશા અત્યંત વિશાળ હોય અને સપનાં ડિવાઇન હોય ત્યારે શું? જ્યારે તમારી પાસે કંઇ ન હોય અને તમે સાવ હોપલેસ સ્થિતિમાં હો ત્યારે કઇ રીતે સફળતાની ‘હોપ’ રાખી શકો? આ સવાલનો જવાબ શોધવાના પ્રયાસરૂપે મેં ફિલ્મ બનાવી છે કે પછી ફિલ્મે હકીકતમાં મને બનાવ્યો છે એ હજી સુધી હું નક્કી નથી કરી શક્યો. મારી ફિલ્મ ‘લાસ્ટ ફિલ્મ શો’ની ટેગલાઇન છે ‘when you have nothing, nothing can stop you.’ કારણ કે જ્યારે તમારી પાસે કંઇ જ ન હોય ત્યારે તમારી પાસે હંમેશાં આશા તો હોય જ છે. આશા એ પ્રકૃતિનું એવું વરદાન છે જે આપણને ટકી રહેવામાં મદદ કરે છે જેથી આપણે એક દિવસ પ્રકૃતિની હકીકત શોધી શકીએ.{