Anthology Of Niranjan Bhagat's Translations

પુસ્તક સાથે મૈત્રી: નિરંજન ભગતના અનુવાદોનો સર્વસંગ્રહ

સંજય સ્વાતિ ભાવે:

વિખ્યાત ગુજરાતી સાહિત્યકાર નિરંજન ભગતે કાવ્યસર્જન, વિવેચન અને અંગ્રેજી સાહિત્યના અધ્યાપન ઉપરાંત નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં અનુવાદકાર્ય પણ કરેલું છે. તેમણે બંગાળી તેમ જ સંસ્કૃત અને કેટલીક પાશ્ચાત્ય ભાષાઓમાંથી એંશી જેટલી કૃતિઓના ગુજરાતીમાં અનુવાદો કર્યા છે. તે અત્યાર સુધી તેમના પોતાના વિવેચન સંગ્રહો ઉપરાંત સંપાદનો, સામયિકો અને હસ્તપ્રતોમાં છૂટાછવાયા હતા. ‘નિરંજન ભગતના અનુવાદો’ નામના સંચયમાં તે બધા પહેલી વખત એક સાથે, પદ્ધતિસર ગોઠવણી અને માતબર સંપાદકીય નોંધો સાથે પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. તેમાં સંસ્કૃત નાટક ‘સ્વપ્નવાસવદત્તમ’નો The Vision of Vasavadatta નામનો, પેંગ્વિન પ્રકાશને 1972માં પ્રસિદ્ધ કરેલો, અત્યાર સુધી દુર્લભ અંગ્રેજી અનુવાદ પણ મળે છે. અનુવાદ ગ્રંથના સંપાદકો રાજેન્દ્ર પટેલ, રૂપલ મહેતા અને શૈલેષ પારેખ ભગતસાહેબની જ્ઞાનસાધનાના ચાહક અને તેમના સર્જનના અભ્યાસી છે. હસતા ભગતસાહેબની આછેરી બોલકી છબિ સાથેના સૌમ્ય મુખપૃષ્ઠ, હસ્તપ્રતોના સુવાચ્ય પુનર્મુદ્રણ, કાગળનો દરજ્જો, અવકાશ(સ્પેસ)ની મોકળાશ અને એકંદર નિર્માણની દૃષ્ટિએ પણ 328 પાનાંનો આ ગ્રંથ ગુણવત્તાપૂર્ણ છે.

‘પ્રાસ્તાવિક’માં સંપાદકો નોંધે છે: ‘સિત્તેર વર્ષના સમયગાળામાં નિરંજન ભગત વિવિધ સાહિત્યનો અનુવાદ કરતા રહ્યા. આ અનુવાદોની સૂચિ જોતાં તેમના સાહિત્યરસની વિશાળ ક્ષિતિજોનો ખ્યાલ આવે છે. એક છેડે પ્રશિષ્ટ અને પ્રાચીન સંસ્કૃત પદ્યનાટ્ય; બીજે પ્રાચીન હિબ્રૂ/લૅટિન/ અંગ્રેજી બાઈબલ અને ત્રીજે, આધુનિક અંગ્રેજી/સ્પૅનિશ/ફ્રેન્ચ/એલિયટ/મિસ્ત્રાલ/બૉદલેર; અને આ બધાની વચ્ચે બંગાળી રવીન્દ્રનાથ ‌‌- સહુની સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતા નિરંજન ભગતને આ બધામાં રસ હતો અને તેમને ગુજરાતની તેમ જ વિશ્વની સાહિત્યપ્રેમી જનતા સાથે તે રસ વહેંચવો હતો.’

નિરંજન ભગતે કેટલાક અનુવાદો મૂળ ભાષામાંથી જ કર્યા છે. તેઓ સેઇન્ટ જહૉન ઑફ ધ ક્રૉસનાં કાવ્યોને સીધા સ્પૅનિશ ભાષામાંથી, ધર્મગુરુ ફાધર ઈસુદાસ ક્વેલીની મદદથી કર્યો છે. ફ્રેન્ચ ભાષામાં સ્વશિક્ષિત અનુવાદક બૉદલેર અને માલાર્મેની કવિતાઓને તેમ જ નવલકથા વિશે મિલાન કુન્દેરાના દીર્ઘ લેખને સ્રોત-ભાષામાંથી ગુજરાતીમાં લાવ્યા છે. રવીન્દ્રનાથના અનુવાદો પણ બંગાળીમાંથી સીધા ઊતરી આવ્યા છે. અમૃતા પ્રીતમની ચાર કવિતાઓની સ્રોત-ભાષા હિંદી કે અંગ્રેજી એવું પ્રશ્નાચિહ્ન છે.

સંપાદકો બીજું નિરીક્ષણ પણ આપે છે: ‘નિરંજન ભગતના અનુવાદોની પ્રેરણા (કેટલાક અપવાદો બાદ કરતા) સ્વેચ્છામાં નહીં, પણ અન્યની ઇચ્છામાં(કે મૈત્રીસભર વિનંતીમાં)રહેલી છે કે કોઈ પ્રસંગ નિમિત્તે ઊભી થતી આવશ્યકતામાં રહેલી છે.’રવીન્દ્રનાથની સહુથી જાણીતી કવિતા ‘Where the mind is without fear…’નું બંગાળીમાંથી કરેલું ‘ગેય અનુસર્જન’ અમદાવાદની રચના સ્કૂલના સંસ્થાપક પન્નાબહેન શ્રેણિકભાઈ લાલભાઈના અનુરોધથી થયું છે. ટાગોરના નાટ્યકાવ્ય ‘ચિત્રાંગદા’ મૃણાલિની સારાભાઈની વિનંતીથી ગુજરાતીમાં આવ્યું. નિરંજને બાઇબલના ‘બુક ઑફ યોબ’નો અનુવાદ નગીનદાસ પારેખ અને ક્વેલીની ‘વિનંતીને માન આપીને’ કર્યો.

અનુવાદોનું એક નિમિત્ત વિવેચન લેખો છે. ભગતસાહેબના મૌલિક વિવેચન ગ્રંથોની ‘સ્વાધ્યાયલોક’ નામની શ્રેણીના નવમાંથી ત્રણ ખંડો પશ્ચિમનાં સાહિત્યો પરના છે. તેમાં કેટલાક લેખકો/કૃતિઓ પરના વિવેચન લેખોમાં કાવ્યકૃતિઓનો અનુવાદ પણ છે. અંગ્રેજી કવિ ટી. એસ. એલિયટનું ‘લવ સોંગ ઑફ જે.આલ્ફ્રેડ પ્રૂફ્રૉક’ દીર્ઘ કાવ્ય અને ડબ્લ્યૂ. બી. યેટસનાં ઊર્મિકાવ્યો અલબત્ત મૂળ ભાષામાંથી જ આવ્યાં છે. ‘સ્વાધ્યાયલોક’ના યુરોપીય સાહિત્યને લગતા ખંડમાં અનુક્રમે ગ્રીક લૅટિન, જર્મન, સ્પૅનિશ અને ઇટાલિયન કવિઓની રચનાઓના અંગ્રેજી ભાષાંતર પરથી કરેલા અનુવાદ મળે છે. ટાગોરના ચાર ગદ્ય લખાણોનો અનુવાદ ‘અમદાવાદમાં રવીન્દ્રનાથ:Tagore in Ahmedabad’ નામના દ્વિભાષી પ્રકાશન માટે થયો છે. રૉબર્ટ ફ્રૉસ્ટની પાંચ રચનાઓ ‘કવિતા’ અને કુન્દેરાનો નિબંધ ‘સંસ્કૃતિ’ સામયિકમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં છે.

નિરંજન ભગતે ‘સ્વપ્નવાસવદત્તમ’નો મૃણાલિની સારાભાઈના અનુરોધથી કરેલો અનુવાદ અમેરિકામાં ભજવાયો. તે અંગેના સંશોધનપૂર્ણ માહિતીલેખને અંતે સંપાદકોએ લખ્યું છે: ‘1960ના દાયકામાં એક ગુજરાતી લેખકે કરેલા સંસ્કૃત નાટકના અંગ્રેજી અનુવાદ ઉપરથી ન્યૂયૉર્કમાં અમેરિકન કલાકારો નાટક ભજવે એ એક અગત્યની સાંસ્કૃતિક ઘટના અવશ્ય કહેવાય. તેમાં અનુવાદ અને અનુવાદકના યોગદાનની નોંધ સરખી પણ ન લેવાય એ અક્ષમ્ય ઉપેક્ષા ન કહેવાય?’

સંપાદકો આધાર સાથે એમ સાબિત કરે છે કે : ‘નિરંજન ભગતનું છપાયેલું પ્રથમ કાવ્ય પોતાના જ ગુજરાતી કાવ્યનો અંગ્રેજી અનુવાદ છે’ પડકાર અને વૈવિધ્યસભર અનુવાદો કરનાર નિરંજન ભગતે અનુવાદની સિદ્ધાંતચર્ચા તરીકે કરેલું સંભવત: એકમાત્ર નિરીક્ષણ પુસ્તકના ચોથા અવરણ પર છે. અનુવાદક નિરંજન ભગત કહે છે: ‘…ઘણું ગુમાવવા છતાં અનુવાદને કારણે ઘણું મળે છે...જેમ વીસમી સદી વિવેચનની સદી હતી તેમ એકવીસમી સદી અનુવાદની સદી હશે.’