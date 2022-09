Gujarati News

Magazine

Rasrang

An Illusion That You Can't Get Despite Someone Giving It Is Called Inspiration

મનનો મોનોલોગ: કોઈના આપવા છતાં તમે મેળવી નથી શક્તા એવી એક ભ્રમણાનું નામ પ્રેરણા છે

ડો. નિમિત્ત ઓઝા 2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

જ્યારે કોઈ કામ કે પ્રવૃત્તિ જીવનનો ઉદેશ્ય બની જાય છે, ત્યારે પ્રેરણાની જરૂરીયાત આપમેળે ખરી પડે છે. જેમનું લક્ષ્ય નક્કી હોય છે, તેઓ પ્રેરણાની રાહ નથી જોતા

તમે ચીટિંગ કરી રહ્યા છો. મેં તમને દસ Reps (રિપિટેશન્સ) કહ્યા’તા અને તમે ફક્ત સાત જ કરો છો.’ જીમમાં અચાનક આ શબ્દો મારા કાને પડ્યા. ટૂંક સમય પહેલાં જ જીમમાં જોડાયલા કોઈ નવોદિત સભ્યને તેમના પર્સનલ ટ્રેનર આ શબ્દો કહી રહ્યા હતા. ત્રણ-ચાર દિવસ પછી એ સભ્યે જીમમાં આવવાનું છોડી દીધું. કારણ? મોટિવેશન. જીમમાં જઈને કસરત કરનારા કેટલાય લોકો માત્ર ટ્રેનરને કારણે અધવચ્ચેથી જીમ છોડી દે છે. આપણી બાજુમાં ઊભા રહીને ‘યસ, કમ ઓન. યુ કેન ડુ ઇટ’ની બૂમો પાડતા ટ્રેનરના ઈરાદા સારા હોવા છતાં એમની પ્રેરણા આપણને કશા જ કામમાં નથી આવતી. વાસ્તવમાં, એ ગુરુ હોય કે મોટિવેશનલ સ્પીકર, કોચ હોય કે મિત્ર, આ જગતમાં કોઈએ પણ આપેલી પ્રેરણા આપણને ક્યારેય કામમાં નથી આવવાની. બૂમ ! ધેટ્સ અ બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ. બટ આઈ કેન એક્સપ્લેન. પ્રેરણા, પ્રેરણાની ચીસો પાડનારા આપણે સહુએ પ્રેરણાના વિજ્ઞાનમાં ઊતરવાની જરૂર છે. મારું એક પ્રિય અંગ્રેજી ક્વોટ છે, ‘Motivation is a myth’. પ્રેરણા જેવું કશું હોતું જ નથી. હકીકતમાં, ‘The Motivation Myth’ નામનું એક આખું પુસ્તક આ સમજાવવા માટે લખાયેલું છે. આ જગતમાં સૌથી તકલાદી કશુંક હોય, તો એ પ્રેરણા છે. આજે મળે છે, ને કાલે છોડી જાય છે. ઈરાદા, શિસ્ત અને મહેનત જ દૂર સુધી જઈ શકે છે. પ્રેરણા તો હાંફીને બેહાલ થઈ જાય છે. મને ક્યારેય ‘મોટિવેશનલ’ સ્પીકર જેવો શબ્દ જ ગમ્યો નથી. જેમનું પોતાનું જીવન ભાંગીને ભુક્કો થઈ ગયું હોય, એ બીજાને શું બેઠા કરવાના? આપણે દરેક અસંખ્ય જગ્યાએથી તૂટેલા છીએ અને પછી સંધાયેલા છીએ. ‘મોટિવેશનલ’ કરતાં વધુ સારો શબ્દ છે ‘વલ્નરેબલ’ સ્પીકર. એક મનુષ્યે અનુભવેલા સંઘર્ષો, પીડા અને દુઃખની વાર્તાઓ જ એને બીજા મનુષ્ય સાથે જોડે છે. આપણે એકબીજા સાથે પીડાથી જોડાઈએ છીએ, પ્રેરણાથી નહીં. તો શું કરવું ? ‘પ્રેરણા’ જેવો શબ્દ છે, તો પ્રેરણા જેવું કશુંક અસ્તિત્વમાં પણ હશે જ ને! છે અને એનું એક આખું વિજ્ઞાન છે. અનેક અલગ અલગ લોકો પાસેથી આપણને મળતી પ્રેરણા શું કામ ટકતી નથી? એનાં વૈજ્ઞાનિક કારણો છે. પ્રેરણાના પ્રકારો છે. ‘પ્રેરક’ ઉપસ્થિતિ કે ‘પ્રેરક’ વક્તા જેવું કશું હોતું જ નથી, એના ખુલાસા છે. એ માટે તમારે એક પુસ્તક વાંચવું પડશે, જેનું નામ છે, ‘Why Motivating People Doesn’t Work . . . and What Does.’ લેખિકા સુસાન ફાવ્લર ‘લીડરશિપ કન્સલ્ટન્ટ’ છે. એટલે કે ટોપ કંપનીઝ અને બિઝનેસ ઓનર્સ પોતાનું પરફોર્મન્સ સુધારવા, સેલ્સ વધારવા અને કર્મચારીઓનું આઉટપુટ વધારવા એમની પાસે જાય છે. એ દરેક કંપની એક્ઝિક્યુટિવ કે લીડરને તેઓ કહે છે ‘Stop Motivating People’. કર્મચારીઓને પ્રેરણા આપવાનું બંધ કરો. કારણ કે પ્રેરણા આપવાથી કોઈનું કામ સુધરવાનું નથી. પ્રેરણા આપવાને બદલે શું કરવાનું ? એ જવાબ મહત્ત્વનો છે. તેઓ કહે છે કે લોકોને મોટિવેટ કરવાની જરૂર જ નથી. તમારું કામ એ અભિગમ શોધવાનું છે કે તેઓ શેને કારણે મોટિવેટેડ છે અથવા તો નથી. એ અભિગમમાં જ બધા જવાબો રહેલા છે. કામ પ્રત્યેનો અભિગમ જ આપણી પ્રેરણાનું સ્તર નક્કી કરે છે. થોડું વિસ્તારથી સમજીએ. આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ કામ જો આપણા માટે મહત્ત્વનું જ નથી, તો એ કરવામાં પ્રેરણાનું સ્તર શૂન્ય રહેવાનું. જો આપણને એવી કોઈ લાગણી જ નથી થતી કે આપણે કશુંક નોંધપાત્ર, મૂલ્યવાન કે અર્થસભર કરી રહ્યા છીએ, તો એ કામ કરવા પ્રત્યે આપણો અભિગમ હંમેશાં નીરસ જ રહેશે. બાહ્ય પરિબળો કે પ્રલોભનોથી આકર્ષાઈને આપણે જે કામ કરીએ, એ External Motivation છે. સત્તા, પદવી, ઓળખ, પગાર કે પુરસ્કાર માટે જે થાય, એ બાહ્ય પ્રેરણા છે. આ ‘Carrot and Stick’ પોલિસી છે. જ્યાં સુધી ગાજર લટકેલું છે, ત્યાં સુધી દોડતાં રહેવાનું. પણ જે અભિગમ પ્રાણીઓને દોડાવવા માટે વપરાતો હોય, એ અભિગમ પહેરીને આપણે કેટલાક દૂર જઈ શકશું ? કોઈ કામ જ્યારે ફરજના ભાગ કે આદેશ રૂપે કરવામાં આવે ત્યારે એ Imposed Motivation છે. અન્યને ખુશ કરવા, બોસની નારાજગી, વ્યક્તિગત નુકસાન કે અપરાધ ભાવ ટાળવા આપણે પરાણે જે કામ કરીએ, એ આપણા પર ઠોકી બેસાડવામાં આવેલી પ્રેરણા છે. એ પ્રેરણા થકવી દે છે. જે કામ આપણને અર્થસભર કે મહત્ત્વનું લાગતું હોય, એ કરવા માટે આપણે બહારથી પ્રેરણા લેવી નથી પડતી. પ્રિયજન માટે ગિફ્ટ ખરીદવા ક્યાં કોઈ પ્રેરણાની જરૂર પડે છે ? કારણ કે એ મહત્ત્વનું કામ છે. આપણા મહત્ત્વનાં કામોની યાદી જેટલી વ્યાપક, પ્રેરણા આપમેળે એટલી જ વધારે. આપણા દરેક કામ સાથે જોડાયેલું મૂલ્ય જ આપણી પ્રેરણા નક્કી કરે છે. પણ જે પ્રેરણાની તમને પ્રતીક્ષા છે, એ હવે આવે છે. જીવનમાં કશુંક કરી દેખાડવા, પ્રસિદ્ધ બનવા કે સમાજમાં કોઈ નોંધપાત્ર દરજ્જો હાંસલ કરવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે ? તો એનો જવાબ છે ‘તમારી અંદરથી’. જ્યારે કોઈ કામ કે પ્રવૃત્તિ જીવનનો ઉદેશ્ય બની જાય છે, ત્યારે પ્રેરણાની જરૂરિયાત આપમેળે ખરી પડે છે. જેમનું લક્ષ્ય નક્કી હોય છે, તેઓ પ્રેરણાની રાહ નથી જોતા. તો જીમમાં જોડાયેલા પેલા નવા સભ્યએ જીમ કેમ છોડી દીધું ? ટ્રેનરનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને પ્રેરણા તો એની બાજુમાં ઊભી’તી. એનો જવાબ એ છે કે તેનું મોટિવેશન એક્સટર્નલ હતું. વાચાળ ટ્રેનર કરતાં મૌન ટ્રેનર વધારે પ્રેરણા આપી શકે છે. કારણ કે તેઓ તમારા કામ, કસરત કે પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ સમજવાની તમને તક આપે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું મહત્ત્વ તમને પોતાને સમજાય એટલી ધીરજ રાખે છે. પ્રેરણાસ્ત્રોતને બાહ્યમાંથી આંતરિક તરફ વાળવામાં જેઓ સહાયક થાય, એ જ સાચા ગુરુ.⬛vrushtiurologyclinic@yahoo.com