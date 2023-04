Gujarati News

An Excellent Gujarati Translation Of The Extensive English Biography Of 'Harishchandra Of Kaliyuga'

પુસ્તક સાથે મૈત્રી: ‘કળિયુગના હરિશ્ચંદ્ર’ના વિસ્તૃત અંગ્રેજી જીવનચરિત્રનો ઉત્તમ ગુજરાતી અનુવાદ

સંજય સ્વાતિ ભાવે

એક અનોખો રાજવી’ પુસ્તક ગરાસદાર સ્વતંત્રતા સૈનિક દરબાર ગોપાળદાસ દેસાઈ (1887-1951)ના, રાજમોહન ગાંધીએ લખેલા વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર ‘The Prince of Gujarat : The Extraordinary Story of the Prince Darbar Gopaldas Desai’ (2014)નો અમેરિકા-સ્થિત અશોક મેઘાણીએ કરેલ ખૂબ વાંચનીય અનુવાદ છે. અનુવાદકના પિતાએ ‘સોરઠ તારાં વહેતાં પાણી’ નવલકથામાં ‘દરબારશ્રીના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને સર્જેલી વિભૂતિ’ એવા સુરેન્દ્રદેવનું પાત્ર ઊભું કર્યું છે. ગુજરાતનાં સેંકડો રજવાડાંના શાસકોમાંથી ગોપાળદાસ સંભવત: એકમાત્ર રાજા હતા કે જેમણે સરદાર પટેલના શબ્દોમાં ‘આપણા દેશની ખાતર પોતાના ગરાસનો ભોગ આપ્યો.’ આઝાદીની લડતમાં ભાગ લેવા બદલ અંગ્રેજ હકુમતે સૌરાષ્ટ્રના ઢસા અને રાયસાંકળીનું તેમનું રાજ 1922માં જપ્ત કર્યું. એ રાજ તેમણે કુટુંબ કલહ વચ્ચે કુનેહપૂર્વક મેળવ્યું હતું અને તેનું પ્રગતિવાદી મૂલ્યોથી જતન કર્યું હતું, એમ રાજમોહન બતાવે છે. મોટા ભાગનાં રજવાડાં રૈયતલૂંટ, ઐયાશી અને અંગ્રેજોની કદમબોશી કરી રહ્યાં હતાં, તેવા સમયે પોતાની પ્રજા અને બીજાની મદદ માટેના ખર્ચ પાછળ ગોપાળદાસે લગભગ એક લાખ રૂપિયાનું કરજ કર્યું હતું અને કુટુંબનાં ઘરેણાં વેચીને એ દેણું ચૂકતે થયું. લેખક પ્રસ્તાવનામાં પૂછે છે : ‘ભારતનો મોટો ભાગ આ માણસના જીવનમાં બનેલી અસાધારણ ઘટનાઓ અને એમના અદ્્ભુત પ્રદાન વિશે અજ્ઞાત કેમ છે?’ પુસ્તકનાં પોણા ત્રણસો વિગતસભર પાનાં આ સવાલની પ્રસ્તુતતા બતાવે છે. શાસનકર્તા તરીકેનાં સંખ્યાબંધ ઉજળાં પાસાંનું વિવરણ ‘તાલુકદાર એની પ્રજા અને રાજ 1912-1991’ પ્રકરણમાં થયું છે. જેમ કે, ગોપાળદાસે ખેડૂતોને તેમની જમીન અને ઘરની માલિકી સોંપી દીધી, ભારતમાં 1992માં આવેલું પંચાયત રાજ ‘ઢસામાં 1915’માં આવી ગયેલું, સૌરાષ્ટ્રનો 1950ના દાયકાનો જમીનસુધારો ગોપાળદાસે વર્ષો પહેલાં પોતાના તાલુકાઓમાં દાખલ કરેલો. તેમણે ખેડૂતો માટે શાહુકારના દેવા અને ચૂકવાણાની બાબતે ન્યાયપૂર્ણ પદ્ધતિ દાખલ કરી, રાજ્યનું દેવું માફ કર્યું, દુકાળમાં ટેકો કર્યો અને પાક ચોરીથી બચે તેવો પ્રબંધ કર્યો. સુધારક શાસક ગોપાળદાસે કોલ્હાપુરના શાહૂ મહારાજની જેમ હંમેશાં અંત્યજોને સમાન દરજ્જો આપતી નીતિઓ કુનેહપૂર્વક ઘડી. તેમાં સાર્વજનિક કૂવા પરથી દલિતો માટે પાણી અને શાળાથી લઈને અત્યંજ પરિષદોના સમાવેશી સફળ આયોજન સુધી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. ‘દીકરીને હું દલિત છોકરા સાથે પરણાવીશ’ એવી ઇચ્છા તેમણે ચોથા પુત્રના જન્મ પહેલાં જાહેર કરી હતી. તેમનાં સ્વમાની પત્ની ભક્તિલક્ષ્મી પણ ગાંધીવારસાના એક અગ્રણી નારીરત્ન ગણાય છે. આ દંપતીએ કન્યાકેળવણી અને નારીસન્માન, પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ અને કોમી એખલાસ માટે સૌરાષ્ટ્રના રાજ ઉપરાંત વસો તેમજ આણંદમાં તેમણે કરેલાં કામ અહીં વિગતવાર નોંધાયાં છે. લોકોની નાડ પારખવા તેમણે વેશપલટામાં કરેલા વિહારના કિસ્સા પણ અહીં છે. રાજાને પ્રજા સજા કરી શકે એવી જોગવાઈ પણ તેમણે કરી હતી. મન-વચન-કર્મથી પોતાનું ‘રાજાપણું’ છોડી ચૂકેલા શાસકે મુગટ છોડીને ગાંધી ટોપી અપનાવી હતી. તેઓ ક્યારેય કોઈને તુકારે બોલાવતા નહીં. સરદાર પટેલે કહ્યું હતું કે ‘દરબાર દંપતી કોરી રોટલી ખાય છે અને અડવાણાં ચાલે છે.’ રાજ્ય જપ્ત થયું ત્યારે દરબારને લોકોએ આપેલા ટેકાના અને પાછું મળ્યું ત્યારે તેમણે કરેલા ઉજવણાનાં રોમહર્ષક વર્ણનો રાજમોહને આપ્યાં છે. આઝાદીની ચળવળની શરૂઆતથી લઈને બંધારણ સભાના સભ્યપદ સુધીના લગભગ દરેક તબક્કામાં ગુજરાતમાં ગોપાળદાસના પ્રદાનનું રાજમોહને વિશ્લેષણ કર્યું છે. તેમાં શરૂઆતમાં પ્રજા અને પરિવાર માટેની ચિંતાને કારણે અનુભવેલી ખેંચતાણનું બયાન રસપ્રદ છે. રાજ્ય જપ્તી પહેલાં અંગ્રેજ સરકારના અધિકારીઓનાં જોહુકમીભર્યાં ફરમાનો સામે દરબાર સ્વમાનભેર અણનમ રહ્યા તેના કિસ્સા ઉત્તેજનાપૂર્ણ છે. ગોપાળદાસ અને ભક્તિલક્ષ્મીએ કેટલીય વખત જેલ ભોગવી. પુસ્તકની શરૂઆતમાં, હરપ્પાના સમયથી ઓગણીસમી સદીના ગુજરાતની રૂપરેખા મળે છે. મુખ્યમંત્રી પદથી અળગા રહીને પણ ત્રીજા-ચોથા દાયકાના ગુજરાતના રાજકારણમાં ગોપાળદાસની ભજવેલી નિર્ણાયક ભૂમિકા વિશે પણ વાંચવા મળે છે. કાર્યરત સંશોધક રાજમોહને સરદાર પટેલ સહિત અગ્રણી ભારતીયોનાં પૂરાં કદનાં ચરિત્રો અને ચરિત્રલેખો લખ્યાં છે. ઉત્તમ અનુવાદક અશોક મેઘાણી તેમના પિતાનાં ચાર પુસ્તકો અંગેજીમાં લઈ ગયા છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક એ તેમનો પહેલો ગુજરાતી અનુવાદ છે. અશોકભાઈએ અનુવાદની ગુણવત્તા માટે આપેલા ‘બીજી ભાષામાંથી થયેલો અનુવાદ છે એવો વાંચનારને ખ્યાલ પણ ન આવે’ એ માપદંડ અનુસાર આ ‘સારો અનુવાદ’, ખરેખર તો ઉત્તમ અનુવાદ છે. રાજમોહને નોંધ્યું છે કે તેમણે આ પુસ્તક ‘ગોપાળદાસની યાદને અત્યાર સુધી નહીં મળેલો ન્યાય મેળવવાના પ્રયત્ન તરીકે’ લખ્યું છે. લેખકે ન્યાય અપાવ્યો છે. sanjaysbhave@yahoo.com