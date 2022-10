Gujarati News

Magazine

Rasrang

America's Recession India's I. T. Will Influence The Field

દેશ-વિદેશ: અમેરિકાની મંદી ભારતના આઇ. ટી. ક્ષેત્રને પ્રભાવિત કરશે

26 મિનિટ પહેલા લેખક: જય નારાયણ વ્યાસ



કૉપી લિંક

પોવેલની આગાહી અને ઊંચો ફુગાવો ભારતીય IT કંપનીઓને કેવી અસર કરશે? ભારતનું આઇટી સેક્ટર આશરે 50 લાખ લોકોને રોજગારી આપે છે. આ સેક્ટર માટે આગામી સમય કપરો રહેશે

છેલ્લાં બે વરસમાં લગભગ સમગ્ર વિશ્વની કેન્દ્રીય બેન્ક ફુગાવો તેમજ ફુગાવાજન્ય પરિબળોને ડામવાં માટે વ્યાજદર વધારવા જતાં દેશની અર્થવ્યવસ્થાને મંદીમાં સપડાતી કેમ બચાવવી તે પ્રશ્નો સામે ઝઝૂમી રહી છે. પહેલા કોવિડ અને ત્યારબાદ યુક્રેન યુદ્ધ બે પરિબળોએ ફુગાવો વધારવામાં તેમજ વ્યાજદર વધે તો બજારમાં નાણાંપ્રવાહ ઘટે અને વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હોય પણ નાણાંભીડ રહે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે. આ સંદર્ભમાં અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા 0.75 પોઈન્ટ જેટલો વ્યાજદરમાં વધારો થતાં વ્યાજદર 3.25 કરી દેવામાં આવ્યો છે જે વર્ષાન્ત સુધીમાં 4.5 ટકા સુધી લઇ જવાના સંકેતો છે.

બ્રિટનમાં પ્રવર્તમાન વ્યાજદર 14 વર્ષના સર્વોચ્ચ સ્તરે છે. તે જ રીતે ચીનની અર્થવ્યવસ્થા વારંવાર થતાં કોવિડના હમલાને કારણે લોકડાઉન લાગુ કરાતા અસર પામી છે. આ બધાની અસર જેને આપણે જીડીપી ગ્રોથ કહીએ તે એટલે કે અર્થતંત્રના વિસ્તરણ પર પડશે. આની અસર ભારતમાંથી મોટી નિકાસ અને ઓફશોર કામગીરી કરતી આઇ. ટી. કંપનીઓ ઉપર શું પડશે તે વૈશ્વિક સંદર્ભમાં ચર્ચવા માટેનો આ પ્રયાસ છે.

અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વે સતત ત્રીજી વાર વ્યાજદર વધાર્યા. સતત ઊંચા ફુગાવાને કારણે અમેરિકાનો વિકાસદર ઘટી રહ્યો છે એમ કહેતા ફેડના અધ્યક્ષ જેરોમ પોવેલે આગામી સમય માટે વૃદ્ધિના અંદાજમાં ઘટાડો કર્યો છે, બેરોજગારી વધવાની આગાહી કરી છે જેના પરિણામે મંદી આવશે એવો સંકેત આપ્યો છે, જે 1980ના દાયકા પછીના સૌથી ઊંચા સ્તરે ચાલી રહેલા ફુગાવાને કાબૂમાં રાખવા માટે જરૂરી છે.

ફેડનાં પગલે અન્ય મુખ્ય કેન્દ્રીય બેંકો જે પગલાં લઈ રહી છે તેના કારણે વૈશ્વિક મંદીની ચિંતામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. વિશ્વની પ્રમુખ અર્થવ્યવસ્થાઓ જો મંદીમાંથી પસાર થાય છે તો તે યુએસ અર્થતંત્રને પણ પાટા પરથી ઉતારી શકે છે. ફેડના અધિકારીઓએ તેમની ત્રિમાસિક આર્થિક આગાહીમાં એવો પણ અંદાજ મૂક્યો હતો કે આર્થિક વૃદ્ધિ આગામી કેટલાક વર્ષો સુધી નબળી રહેશે, જેમાં 2023ના અંત સુધીમાં બેરોજગારી વધીને 4.4 ટકા થશે, જે તેના વર્તમાન 3.7 ટકાના સ્તરથી ઉપર છે. અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે ઐતિહાસિક રીતે જ્યારે પણ બેરોજગારી કેટલાક મહિનાઓમાં અડધા પોઈન્ટથી વધી હોય, ત્યારે મંદી હંમેશાં તેને અનુસરતી હોય છે. ફેડના અધિકારીઓ હવે આ વર્ષે અર્થતંત્ર માત્ર 0.2 ટકા વિસ્તરણની આગાહી કરે છે, જે માત્ર ત્રણ મહિના પહેલાની 1.7 ટકા વૃદ્ધિની તેમની આગાહી કરતા ખૂબ નીચી છે. અને તેઓ 2023થી 2025 સુધીમાં બે ટકાથી નીચેની સુસ્ત વૃદ્ધિની આગાહી કરે છે.

પોવેલની આગાહી અને ઊંચો ફુગાવો ભારતીય IT કંપનીઓને કેવી અસર કરશે? ભારતનું આઇટી સેક્ટર આશરે 50 લાખ લોકોને રોજગારી આપે છે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા આંકડા અનુસાર, ભારતીય IT સેવા કંપનીઓ દ્વારા સોફ્ટવેર સેવાઓની નિકાસના ઑફસાઈટ મોડનો હિસ્સો નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં વધીને 88.8 ટકા થયો હતો, જે પાંચ વર્ષ અગાઉ 82.8 ટકા હતો. નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ભારતની સોફ્ટવેર સેવાઓની નિકાસ 17.2 ટકા વધીને 156.7 બિલિયન ડોલર થઈ છે. કુલ સોફ્ટવેર સેવાઓની નિકાસમાં કમ્પ્યુટર સેવાઓનો હિસ્સો બે તૃતીયાંશથી વધુ છે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) સક્ષમ સેવાઓની નિકાસમાં BPO (બિઝનેસ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ) સેવાઓનો હિસ્સો લગભગ 84 ટકા છે. 2021-22 દરમિયાન ભારતીય કંપનીઓના વિદેશી સહયોગી દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ સહિત સોફ્ટવેર સેવાઓની કુલ નિકાસ 171.9 બિલિયન ડોલર રહી હતી. અમેરિકા અને કેનેડા ૫૫.૫ ટકા હિસ્સા સાથે સોફ્ટવેર નિકાસ માટે ટોચના સ્થળ રહ્યા હતા. ત્યારબાદ 31 ટકા સાથે યુરોપ આવે છે, જેમાંથી લગભગ અડધો ભાગ યુ. કે.ને આભારી હતો. એશિયામાં થતી નિકાસ 6.5 ટકા જેટલી છે.

ભારતીય IT કંપનીઓ માટે અમેરિકા અને યુરોપ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેમની મોટાભાગની આવક આ બજારોમાંથી આવે છે. રેટિંગ એજન્સી CRISILના આંકડા મુજબ અમેરિકા અને યુરોપે મળીને નાણાકીય વર્ષ 2022માં ભારતીય IT કંપનીઓની આવકમાં લગભગ 86 ટકા યોગદાન આપ્યું હતું. પોવેલની ટીપ્પણી અને અપેક્ષિત ઊંચા ફુગાવાએ મંદીના ભયને વેગ આપ્યો છે, જેનો અર્થ એ થાય કે અમેરિકન અને યુરોપીયન કોર્પોરેટ્સ દ્વારા IT ખર્ચમાં ઘટાડો થશે, જેના કારણે ભારતીય IT કંપનીઓની આવકને અસર થશે.

2022માં ભારતની IT કંપનીઓના શેર 16થી 42 ટકા ઘટી ચૂક્યા છે. ભારતીય આઈ. ટી. સેક્ટર માટે આવનાર મધ્યમ ગાળાનો સમય કપરો રહેશે. ભારતના જીડીપીમાં સેવા ક્ષેત્રનું યોગદાન 50 ટકાથી વધુ છે અને સર્વિસ ક્ષેત્રમાં 48.5 ટકા સાથે સૌથી મોટો હિસ્સો સૉફ્ટવેર સર્વિસિસનો છે એ જોતાં ભારતનું આઇ. ટી. સેક્ટર મંદીમાં સપડાય તો એની અસર ભારતની અર્થવ્યવસ્થા ઉપર ચોક્કસ દેખાશે.

આ વરસના અંત સુધીમાં વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા એવું અમેરિકા મંદીની ઝપટમાં આવી શકે છે. અમેરિકામાં ધારણા કરતાં ઘણી વધારે ઝડપથી મોંઘવારી વધી રહી છે. આ સંયોગોમાં અર્થતંત્રના વિકાસના ભોગે પણ મોંઘવારી ઘટાડવી ફેડ રિઝર્વ માટે અનિવાર્ય છે. વ્યાજ દરોમાં વધારાના કારણે મોંઘવારી તો ઘટશે પણ તેની પ્રતિકૂળ અસરરૂપે મંદીની શક્યતા છે. વિશ્વની મોટામાં મોટી અર્થવ્યવસ્થા એવું અમેરિકા પણ જો મંદીની ઝપટમાં આવશે તો તેની અસર સમગ્ર વિશ્વ પર પડશે. ⬛ (લેખક ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. )