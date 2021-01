Gujarati News

After Marriage, All Romance Ends (Thomas Hardy)

વિચારોના વૃંદાવનમાં: લગ્ન પછી બધા પ્રણય કરમાઈ જતા હોય છે (થોમસ હાર્ડી)

2 દિવસ પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



નવલકથાનાં પાત્રોને જીવંત બનાવવાની કળા મુનશી અને પન્નાલાલમાં હતી. થોમસ હાર્ડીની આ નવલકથામાં પાત્રો એવાં જીવંત બની રહ્યા છે કે વાચકને સ્વજન જેવાં જણાવા માંડે

હિતેષ જાજલનું નામ સાહિત્યના જગતમાં ખાસ જાણીતું નથી. તેઓ અંગ્રેજી વિષયના શિક્ષક છે. કેવળ તાસ લઈને બેસી રહે એવા સામાન્ય શિક્ષક નથી. ફુરસદના સમયમાં તેઓ અનુવાદની પ્રવૃત્તિ કરે છે. અનુવાદ કરવામાં જીવ રેડાય ત્યારે જ એ અનુસર્જન ગણાય. એમણે પ્રેમપૂર્વક એક પુસ્તક મોકલી આપ્યું: ‘કોલાહલથી દૂર’. થોમસ હાર્ડીની જાણીતી નવલકથા ‘Far From The Madding Crowd’નો અનુવાદ વાંચવાની મજા પડી ગઈ. રસ ન પડે એવી નવલકથા વાંચતી વખતે વાચકને થાય કે બધાં પાનાં હવે ક્યારે પૂરાં થશે.

કનૈયાલાલ મુનશીની વાતમાં દમ છે: ‘નવલકથામાં રસ પડવો જોઈએ, એ જ ખરી કસોટી’. થોમસ હાર્ડીએ ઘણી નવલકથાઓ લખી છે. એમની સુપ્રસિદ્ધ નવલકથાનો જીવંત અનુવાદ કરવાનું સહેલું નથી. હિતેષભાઇ જાજલે આવો અનુવાદ કરીને ગુજરાત પર ઉપકાર કર્યો છે. મારી બા એવું માનતી કે નવલકથા વાંચનાર યુવાન બગડી જાય. પરિણામે હું ક. મા. મુનશી, દર્શક, શરદબાબુ અને ગુણવંતરાય આચાર્યની નવલકથાઓ વાંચવાનું ચૂકી ગયો. નવલકથાના કલાવિધાન અંગે કશુંય લખવાનો અધિકાર મને નથી. મેં ત્રણ નવલકથાઓ લખી છે. એની આવૃત્તિઓ પણ પ્રગટ થતી રહે છે. આમાંની એક નવલકથાનું વિવેચન કરતી વખતે સદ્્ગત ડો. રમણલાલ જોશીએ લખ્યું: ‘ગુણવંતભાઈએ આ નવલકથા ન લખી હોત, તો સારું થાત.’ આવી કડવી આલોચનામાં રહેલું સત્ય મને સ્પર્શી ગયું અને તરત જ નવલકથા ન લખવાનો નિર્ણય મનોમન લેવાઈ ગયો!

થોમસ હાર્ડીની નવલકથાનો અનુવાદ વાંચવાનું બન્યું ત્યારે જે પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઇ તે વહેંચી દેવાનો પ્રયત્ન આ લેખમાં થયો છે. વિવેચન કરવાનો અધિકાર મને નથી. આવી જકડી રાખનારી એટલેકે ગ્રીપની દૃષ્ટિએ સફળ થઇ છે, જેમાં અનુવાદકની દૃષ્ટિવંત કુશળતા પાને પાને વરતાઈ ન હોત, તો મારું વાચન થોડાંક પાનાં પછી અટકી ગયું હોત. નવલકથાનાં પાત્રોને જીવંત બનાવવાની કળા મુનશી અને પન્નાલાલમાં હતી. થોમસ હાર્ડીની આ નવલકથામાં પાત્રો એવાં જીવંત બની રહ્યાં છે કે વાચકને સ્વજન જેવાં જણાવા માંડે. નવલકથાનો નાયક અત્યંત ખૂબસૂરત એવી નાયિકા બાથશિબાના પ્રેમમાં ડૂબે છે. લગ્ન અંગે બાથશિબાને ખાસ કોઈ ઉત્સાહ નથી. એ તો કહે છે: ‘હું કોઈ પુરુષની સંપત્તિ હોઉં એ વાતથી મને નફરત છે. જો કે એ ઘડી ક્યારેક તો આવવાની જ છે એ વાત હું જાણું છું.’ બાથશિબાને લાગે છે કે ગ્રેબ્રિયલ જેવો માણસ ક્યારેય પોતાને કંટ્રોલ નહીં કરી શકે અને વહેલો-મોડો એને નફરત કરવા લાગશે. આવાં કારણોથી એ ગેબ્રિયલની લગ્નની ઓફરનો અસ્વીકાર કરે છે. પણ ગેબ્રિયલ એક સાચા પ્રેમની પીડ સાથે કહે છે: ‘એવું તો કદી ન બને. આ જીવનમાં હું બીજું શું કરી શકીશ એ મને ખબર નથી, પણ એક વસ્તુ તો હું કરતો જ રહીશ, તમને ચાહતો રહીશ, તમને ઝંખતો રહીશ અને મૃત્યુપર્યંત તમારી રાહ જોતો રહીશ.’ અને નવલકથાનાં અંત સુધી ગેબ્રિયલ પોતાના વચનને વળગી રહે છે. ***

નવલકથાનાં પાત્રોને મુખેથી (કે લેખકની કલમે) ઉચ્ચારાયેલાં કેટલાંક નિરીક્ષણો એટલાં તો સચોટ છે કે આપણને રોકાઈ જઈને વિચારવાનું મન થાય. આવાં વિચારપ્રેરક વિધાનો નવલકથાની શોભામાં વધારો કરનારાં જણાય છે. થોડાંક ધારદાર નિરીક્ષણો અહીં પ્રસ્તુત છે. કાન દઈને સાંભળો: ⬛ પ્રેમમાં પડવાનો માર્ગ બહુ સીધો છે, પણ એમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ બહુ અટપટો છે. ⬛ પુરુષો પ્રેમ મળે ત્યાં પરણી જતાં હોય છે અને સ્ત્રીઓ જેને પ્રેમ કરે એને જ પરણવાનું પસંદ કરતી હોય છે. ⬛ પ્રેમીઓ તરફથી આચરવામાં આવતી દગાબાજી અંગે સ્ત્રીઓ હંમેશાં ફરિયાદ કરતી રહે છે, પણ આ જ સ્ત્રીઓ સાચા પ્રેમીની વફાદારીની ભાગ્યે જ નોંધ લેતી હોય છે. ⬛ શ્રદ્ધાના સદંતર અભાવ કરતાં અડધી પડધી ઉપજાવી કાઢેલી કાલ્પનિક શ્રદ્ધા અનેકગણી બહેતર છે. ⬛ લગ્ન પછી બધા પ્રણય કરમાઈ જતા હોય છે. ⬛ જે લોકો પોતાના ચહેરા વડે જ સામેની વ્યક્તિને ઠપકો આપવાની આવડત ધરાવે છે એમના માટે આ આવડત શબ્દોથી પણ વધુ અસરકારક કામ કરી આપે છે. જે કામ શબ્દો નથી કરી શકતા એ કામ એક નજર કરી આપે છે. નિસ્તેજ બનેલા હોઠ એ બધી દાસ્તાન સંભળાવી દે છે, જે કાન સાંભળી પણ નહીં શકે. ⬛ જગતની શ્રેષ્ઠ પત્નીનું સુખ પણ પત્ની ન હોવાના સુખ સામે તુચ્છ છે. ⬛ તમે પુરુષો જે ભાષામાં તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરતા હો છો એવી ભાષામાં લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાનું કામ સ્ત્રીઓ માટે ઘણું અઘરું હોય છે ⬛ ગેબ્રિયલ પોતે તોડી ન શકે એવી સાંકળથી નહીં, પણ એક સોહામણા તાંતણાથી બાથશિબા સાથે જોડાયેલો હતો. ⬛ જ્યાં કોઈ જોનાર નથી, ત્યાં અશિસ્ત લાગતી દરેક હરકત પણ સામાન્ય જ ગણાતી હોય છે. આ નવલકથાનો ભાઈ હિતેષ જાજલે કરેલો સહજ અનુવાદ વાંચીને થયું કે રાજકોટ જઈને એ યુવાન શિક્ષકને ભેટું, પરંતુ વો દિન કહાઁ કી મૈં રાજકોટ જા સકું ! પરિણામે અહીં ઘરે બેઠાં બેઠાં જ ગુજરાતના સુજ્ઞ વાચકો વતી ભાઈ હિતેષને ખોબલે ખોબલા ભરીને અભિનંદન આપું ! ***

પાઘડીનો વળ છેડે

શેક્્સ્પિયરનું યાદગાર વિધાન છે:

‘What a piece of work is man!’

અહો! કેવું અદ્દભુત સર્જન છે આ માનવી!

હવે વર્ડ્ઝવર્થનું વિધાન યાદ કરો:

‘What man has made of man!’

માનવે માનવી કેરું કર્યું શું જગમાં જુઓ!

જગતમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટની જુગલબંદી સતત જોવા મળે છે. એકલું ઇષ્ટ શક્ય નથી અને એકલું અનિષ્ટ પણ શક્ય નથી. બંને વચ્ચે સતત ચાલતી આંતરક્રિયા સંસારમાં જોવા મળે છે. એ આંતરક્રિયા શાશ્વત છે. મહાભારત તેથી શાશ્વત એવું મહાકાવ્ય છે અને કૃષ્ણ શાશ્વત ‘ધર્મગોપ્તા’ છે. ભગવદ્્ગીતા એટલે મહાભારત જેવાં મહાકાવ્યનું બ્રેઈનટ્રસ્ટ !

