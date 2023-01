Gujarati News

કુછ દિલને કહા: અભી કહાં આરામ બદા યહ મૂક નિમંત્રણ છલના હૈ

12 કલાક પહેલા લેખક: અન્નુ કપૂર



આ નવું વર્ષ તમારાં સૌનાં જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, સ્વાસ્થ્ય અને સૌભાગ્યથી ભરેલું રહે તેવી મંગલકામના. આ સાથે હું આપણા ફિલ્મજગતના દિગ્ગજ વડીલ અભિનેતા, નિર્માતા અને દિગ્દર્શક અસરાની સરને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવું છું. 1 જાન્યુઆરી, 1940ના રોજ જયપુર શહેરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમનું આખું નામ ગોવર્ધન અસરાની અને બધાં તેમને પ્રેમથી ‘અસરાની સર’થી સંબોધે છે. અસરાની સર સાથે જ મારા જીવનના એક નવા અને સુખદ વળાંકની શરૂઆત થઈ હતી. 1992નો સમય આર્થિક રીતે કટોકટીભર્યો રહ્યો હતો. કોઈ આવક નહીં અને તેવામાં ઘરનું ભાડું, બે ટાઈમ ખાવાનું, ગાડીમાં પેટ્રોલ, ડ્રાઈવરને પગાર ક્યાંથી પૂરો પાડવો એ પ્રશ્ન હતો. સરવાળે મારા માટે તે સમય આર્થિક રીતે ઘણો કપરો રહ્યો હતો. ક્યાંયથી કોઈ કામ મળવાની પણ આશા દેખાતી ન હતી. એવા સમયમાં મારા ડ્રાઈવર કેશવ દત્તે મારો ખૂબ સાથ આપ્યો હતો, તે સમય પર આવતો અને મારા કહ્યા પછી જ ઘરે જતો. જોકે, હું તેનો પગાર ન ચૂકવી શકતા મને ઘણું ખરાબ લાગતું હતું, આ કારણે મેં મારા ભાણીયા અનિલ કટયાલ કે જે એચએલએલ બોમ્બેમાં એક મોટી પોસ્ટ પર છે તેને કેશવને નોકરી પર રાખવાની ભલામણ કરી. અનિલ આ માટે તૈયાર થઈ ગયો, પણ જ્યારે મેં કેશવ સાથે વાત કરી કે હું તને તારો પગાર આપી શકતો નથી, આ કારણે કટયાલ સરના ત્યાં તારી નોકરી માટે વાત કરી લીધી છે, ત્યાં તને ત્રણ ગણો પગાર મળશે. આટલું સાંભળી કેશવ રડી પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો, ‘સર પહાડી બ્રાહ્મણ છું, જો મારે જઉં જ હશે તો તમારા સારા દિવસોમાં છોડીને જઈશ. તમારા ખરાબ દિવસોમાં તમને છોડીને જઈશ તો મને પાપ લાગશે.’ તેની નિષ્ઠા જોઈને મારી આંખો ભરાઈ ગઈ. મેં તેને કહ્યું, ‘તો ઠીક છે કેશવ! ઉપરવાળો ગમે તે રીતે તારા પગારની વ્યવસ્થા કરી જ દેશે.’ આખરે સાડા ચાર મહિના ખરાબ દિવસો જોયા પછી દિલ્હીની એક વિડીયો ફિલ્મની મને ઓફર મળી અને આ તક મેં ઝડપી લીધી. ત્યારબાદ દિગ્દર્શક પ્રિયદર્શન અને નિર્માતા ગુડનાઈટ મોહનની ફિલ્મ ‘ગર્દિશ’ની ઓફર મળી અને તે પછી નિર્માતા રોમેશ શર્માની ટીવી સીરિયલ ‘અજનબી’ પણ મળી. આમ, ધીરે ધીરે લાઇફ થોડી બેલેન્સ થતી ગઈ. ‘અજનબી’માં દર્શકોને મારું કામ ખૂબ ગમ્યું હતું. આ દરમિયાન 1993માં મે અને જૂન મહિનામાં ગજેન્દ્ર સિંહે દુર્ગા જસરાજ સાથે માહિમ અને માટુંગાના સ્ટુડિયોમાં એક પ્રોમો પણ શૂટ કરાવ્યો હતો. આ પ્રોમો ‘અંતાક્ષરી’નો હતો જેને શૂટ કરીને હું ભૂલી પણ ગયો હતો. તે સમયમાં જ મને અસરાની સરના દિગ્દર્શનમાં બનનારી ફિલ્મ ‘ઉડાન’ની ઓફર મળી, જેમાં મારો એક કેમિયો રોલ હતો. નિર્માતા લલિત કપૂર પણ ઉમદા વ્યક્તિ, પૈસા પણ સારા આપતા હતા અને સમય પર વગર માગે આપતા હતા એટલે મારા જેવા ગરીબને આનાથી વધારે શું જોઈએ? આ દરમિયાન ગજેન્દ્ર સિંહે ‘અંતાક્ષરી’ શો માટે ત્રણ વખત તારીખો માગી, પણ બે વખત શૂટિંગ કેન્સલ થઈ ગયું અને ત્રીજી વખત મારી પાસે સમય ન હતો. આ કારણે મેં કહ્યું, ભાઈ, તમે અન્ય કોઈને લઈ લો, મારા આશીર્વાદ અને શુભકામના હંમેશાં તમારી સાથે રહેશે. બીજી બાજું ગુડનાઈટ મોહન, લલિત કપૂર અને રોમેશ શર્મા જેવા નિર્માતાઓએ સમય પર અને સારું મહેનતાણું ચૂકવ્યૂં હોવાથી બેન્ક બેલેન્સમાં પણ થોડું વજન થવા લાગ્યું હતું. આ સિવાય બીજાં શૂટિંગ પણ ચાલી રહ્યાં હોવાથી ગાડીમાં 16000નું એર કન્ડિશન લગાવી દીધું હતું અને ગાડીને પણ નવો રંગ કરી દીધો હતો. એર કન્ડિશન ગાડી સાથે એક ગર્લફ્રેન્ડ હોય પછી તો લાઈફની બલ્લે બલ્લે! આ નાની નાની ખુશીઓમાં જ મને સંતોષ મળી ગયો હતો. જોકે, હજી પણ ભાડાના એક નાના રૂમમાં જ રહેતો હતો, જેના માલિક મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ એમ.આર.અલ્વે હતાં. આમ મારું કામ ચાલી રહ્યું હતું અને પછી આવી 5 ઓગસ્ટ, 1993ની તારીખ. અસરાની સરે કહ્યું, તમારો એક જ શોટ બાકી છે તો તમે કાલે 6 ઓગસ્ટે રજા લઈ લો, 7મીએ આપણે શોટ લઈ લઈશું. હું બિન્દાસ થઈ ગયો અને બીજા દિવસે એટલે કે 6 ઓગસ્ટ, 1993ના રોજ સવારે ઊઠતાની સાથે મેં રોમાના મામૂજીના બ્યૂટી સલુનમાં ફોન કરીને પ્રશાંતિ પાસે ઓઈલ હેડ મસાજ અને ફેસિયલ માટે એપોઈન્ટમેન્ટ લઈ લીધી અને 12 વાગ્યા સુધીમાં તો પાર્લર પહોંચી ગયો. એ સમયે ભારતમાં મોબાઈલનું અસ્તિત્વ ન હોવાથી ઘરે ભોજન બનાવનારા ગોપાલને હંમેશાં હું ક્યાં જાઉં છું એ અને ત્યાંનો ફોન નંબર જણાવીને નીક‌ળતો. પ્રશાંતિએ ફેસિયલ કર્યા બાદ જેવો ફેસપેક લગાવ્યો કે થોડીવારમાં રિસેપ્શનિસ્ટે મને આવીને કહ્યું કે, સર તમારો ફોન છે, કોઈને અરજન્ટ તમારી સાથે વાત કરવી છે. હું ફેસ પર લગાવેલા માસ્ક સાથે તરત જ નીચે ગયો. મેં ફોન ઊઠાવ્યો તો સામે ગજેન્દ્ર સિંહ હતા. તેમણે કહ્યું, અન્નુજી તમે ‘અંતાક્ષરી’નો પ્રોમો શૂટ કર્યો એ ઝી ટીવી પર બધાંને ગમ્યો છે. જોકે તમારી પાસે તારીખો ન હોવાના કારણે અમે અન્ય કોઈને એન્કર તરીકે લઈ લીધા છે. મેં કહ્યું, અભિનંદન તમને, વિશ યુ ધી બેસ્ટ! હું દિલથી તમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. મારી શુભકામના અને આશીર્વાદ હંમેશાં તમારી સાથે છે. જોકે, ગજેન્દ્ર સિંહના અવાજમાં એક દુ:ખ અને તણાવ જણાતો હતો. પછી તેમણે ફોડ પાડ્યો કે મારી જગ્યા પર જે હોસ્ટને તેમણે લીધો હતો તે અચાનક સેટ છોડીને ક્યાંક જતો રહ્યો છે. તેની ઘણી શોધખોળ કરવામાં આવી, પણ ક્યાંય મળ્યો નથી. આ સાંભળીને મારું મગજ થોડીવાર માટે સૂન્ન થઈ ગયું, હું કંઈ બોલું તે પહેલાં જ ગજેન્દ્રએ કહ્યું, તમે મારા મોટાભાઈ છો, આજે મારા શૂટિંગનો પહેલો દિવસ છે, આ શોથી જ મારા દિગ્દર્શનની શરૂઆત થઈ છે. આમ કહેતા ગજેન્દ્ર રડી રહ્યો હતો. મેં તેમને રઘુવીરભાઈનું નામ પણ સજેસ્ટ કર્યું, પણ તે ના માન્યા. મેં તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો કે આજે હું આવી પણ જાઉં તો કાલનું શું થશે? કાલે મારે અસરાની સરની ફિલ્મ ‘ઉડાન’નું શૂટિંગ છે, પણ એ તો એક જ વાત પર ચોંટી ગયા હતા, તેણે કહ્યું કંઈ પણ કરો આ મારા ભવિષ્યની વાત છે. અંતે હું પીગળી ગયો. ચહેરા પર લગાવેલું માસ્ક ધોવડાવ્યું. કેશવને કહ્યું, ચલ, વર્લી સી ફેસના નેશનલ એસોસિએશન ફોર બ્લાઈન્ડ સ્ટુડિયો. ત્યાં સ્ટૂડિયોમાં પ્રવેશતાં જ મને ઝી ટીવીનાં એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર લક્ષ્મી લારોઈયા મળ્યાં, તેમણે મારી સામે સ્માઈલ આપતા એક ટોન્ટ માર્યો કે અનુજી, તમે અમને દગો આપ્યો અને એમ કહેતા તેમણે મારા હાથમાં એક સ્ક્રિપ્ટ પકડાવી દીધી. મેં કહ્યું, દેવી અન્નુ કપૂરે આજ સુધી કોઈને દગો નથી આપ્યો અને સ્ક્રિપ્ટ જોઈને મેં એમને એ પણ કહ્યું કે મને કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો છે એટલે હું જે પણ બોલું તે બરાબર જ રહેશે. કોઈ અશ્લીલ મજાક અથવા બકવાસ મારાથી નહીં થાય. તમને યોગ્ય લાગતું હોય તો હા કહો, નહીં તો હું ઉપડ્યો. લક્ષ્મીએ કહ્યું, અમને તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે! મેં કહ્યું, તમારા વિશ્વાસ પર ક્યારેય તમને પસ્તાવો નહીં થાય અને આ રીતે ‘અંતાક્ષરી : લે કે પ્રભુ કા નામ’ની શરૂઆત કરી. દુર્ગા જસરાજ ખુશ થઈને બોલ્યાં, થેન્ક્યુ ગોડ અન્નુજી યુ કમ બેક! એ જ દિવસે સંગીતકાર આનંદ શર્મા સાથે પણ મારી પહેલી મુલાકાત થઈ. 7 ઓગસ્ટે કોઈ પણ રીતે અસરાની સરને સમજાવીને મનાવી લીધા. શો અંગે જાણીને તેઓ પણ ખૂબ ખુશ થયા. 1993માં એ સમયે બીજા રવિવારે શૂટિંગની રજા રહેતી હતી, પણ 8 ઓગસ્ટે સ્ટુડિયોનો ગેટ બંધ રાખીને શૂટિંગ કરવામાં આવ્યું. બીજી બાજુ 9 ઓગસ્ટ સુધી અંતાક્ષરીના 13 એપિસોડનું શૂટિંગ કરી લીધું હતું. 3 સપ્ટેમ્બર, 1993માં શુક્રવારે સાંજે 8 વાગે હું મારા એક વડીલ મિત્ર અને લોકપ્રિય કેમેરામેન સુદર્શન નાગના ઘરે પત્તાં રમી રહ્યો હતો. રમતી વખતે મારી પીઠ તેમના ઘરના ટીવી બાજુ હતી અને અચાનક પંડિતજીએ ગેમ બંધ કરી દીધી અને ટીવી પર એક શો જોવા લાગ્યા. એ શો હતો ‘અંતાક્ષરી.’ શો પૂરો થયા બાદ તેઓ બોલ્યા, ‘મહારાજ, આ પંડિતના બોલ છે, આજ પછી તને ક્યારે પાછળ વળીને જોઉં નહીં પડે.’ હું શત - શત નમન કરું છું સુદર્શન નાગ સરને તેમજ અસરાની સરને જેમણે મારો સ્વીકાર કર્યો અને આટલો પ્રેમ આપ્યો! ⬛ The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep. (BY AMERICAN POET ROBERT FROST) ગહન સધન મનમોહન વન વરુ મુજકો આજ બુલાતે હૈં કિંતુ કિયે જો વાદે મેંને મુજે યાદ આ જાતે હૈં અભી કહાં આરામ બદા યહ મૂક નિમંત્રણ છલના હૈ અરે અભી તો મીલોં મુજકો, મીલોં મુઝકો ચલના હૈં! (દાદા બચ્ચનજી દ્વારા રચનાનું હિન્દી રૂપાંતરણ) જય હિન્દ! વંદે માતરમ!