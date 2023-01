Gujarati News

A Vaccine To Take In The New Year: An Injection Of Optimism

સિલ્વર લાઇન: નવા વર્ષે લેવા જેવી વેક્સિનઃ ઇન્જેક્શન આશાવાદનું

13 કલાક પહેલા લેખક: ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણી



આશાનો ખ્યાલ એ કુદરતે માનવજાતને આપેલી અણમોલ ભેટ છે. આશાવાદી માનસિકતા સ્ટ્રેસ ઘટાડે છે. જીવન જીવવા જેવું ન લાગે ત્યારે જ નવેસરથી જીવી શકાય છે, એ વાત યાદ રાખવી

આજે નવું વર્ષ શરૂ થઇ ગયું છે. નવો ઉત્સાહ પ્રગટી રહ્યો છે. આ વર્ષે ગત વર્ષોના સંતાપ અને બિનજરૂરી સ્ટ્રેસથી મુક્ત રહી કેવી રીતે સાચો મનોવૈજ્ઞાનિક વિકાસ કરી શકાય તે જાણવું આપણે સૌએ ખૂબ જરૂરી છે. નવી કપરી પરિસ્થિતિઓ સામે ઝઝૂમતાં તો શીખવાનું જ છે, પરંતુ સાથે મળીને કામ કરવું. સામાજિક સંપર્કોનો વિકાસ અને અન્યના દૃષ્ટિકોણ પ્રત્યે ઉદાર અભિગમ રાખવાની સમજણ પણ ચૂકવા જેવી નથી. દુઃખ અને પીડાને હંફાવવાની શક્તિ કેળવવા ઉપરાંત રોજિંદા જીવનમાં કરુણાને સ્થાન આપવાના ફાયદા પણ મેળવવા જેવા છે. એક સાયકોલોજિસ્ટ તરીકે મારું એવું ચોક્કસ માનવું છે કે, ઉપરના બધા લાભ મેળવવા હોય તો વાતના મૂળમાં જવું પડે અને આ બધી જ સમજણના મૂળમાં છે ‘આશા.’ કંઇક વધુ સારું થશે એવો ખ્યાલ દૃઢ કરનાર વ્યક્તિ ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આશાનો ખ્યાલ એ કુદરતે માનવજાતને આપેલી અણમોલ ભેટ છે. આશાવાદને ખોખલી પ્રેરણામાં ખપાવવા જેવો નથી. ભવિષ્ય માટે પોઝિટિવનેસની ટેવ પાડવી જરૂરી છે. મનોવિજ્ઞાને આ ટેવના અનેક ફાયદા ગણાવ્યા છે. ‘પ્રોસિડિંગ્સ ઓફ ધ નેશનલ એકેડેમી ઓફ સાયન્સિસ’ જર્નલમાં પ્રકાશિત એક અભ્યાસ પ્રમાણે નિરાશાવાદી વ્યક્તિ કરતા આશાવાદી વ્યક્તિ 15% લાંબું જીવન જીવી શકે છે. એવું અમેરિકામાં થયેલાં બે દીર્ઘકાલીન સંશોધનો જણાવે છે. પહેલાં સંશોધનમાં 69,744 સ્ત્રીઓ અને બીજા સંશોધનમાં 1,429 પુરુષો પર આ અભ્યાસ થયો. એમાં દરેકની સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિઓ, ડાયેટ, કસરત તેમજ ભૌગૌલિક લક્ષણોને સરખા રાખવામાં આવ્યાં હતાં. પરિણામોએ સાબિત કર્યું કે જીવન પ્રત્યે સૌથી વધુ આશાવાદી સ્ત્રીઓ સૌથી ઓછી આશા ધરાવતી સ્ત્રીઓ કરતાં 14.9% વધુ જીવી. આવી જ રીતે સૌથી વધુ આશાવાદી પુરુષો અન્ય નિરાશાવાદી પુરુષોના પ્રમાણમાં 10.9% લાંબું જીવ્યા. કેમ આમ થયું? જવાબ છે આશાવાદી માનસિકતા સ્ટ્રેસ ઘટાડે છે. આવાં લોકોનું વર્તન સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સતર્ક હોય છે. આવાં લોકો મોટાભાગની સ્થિતિઓમાં પોઝિટિવ બાજુ જોતાં હોય છે. નાની નાની બાબતોમાં રકઝક કરતા નથી. સૌથી અગત્યનું ‘લેટ ગો’ની ભાવના આશાવાદી લોકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે. સામેની વ્યક્તિની ભૂલ હોય તો પણ મન મોટું રાખીને એને માફ કરે છે. અલબત્ત જરૂર પડે ત્યાં યથાયોગ્ય પગલાં પણ લે છે. પૂરી સભાનતાથી પોતાના ધ્યેયો નક્કી કરે છે. ગપગોળા પ્રકારના ઉભડક અને અવાસ્તવિક ધ્યેયો કે કુત્રિમ મોટિવેશનથી દૂર રહે છે. આવાં લોકો નિરાશાનાં વાદળોમાં પણ કંઇક ‘સિલ્વર લાઇન’ મતલબ પોઝિટિવ આશા છોડતાં નથી. આપણી સામે કેટલાંય એવા કોવિડ દર્દીઓના દાખલા છે, જેમણે એકલા જ આઇ.સી.યુ.માં લડત આપી અને પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ સાથે સ્વસ્થ્ય બન્યાં. જીવવાની આશા જીવન માટેની મજબૂત વેક્સિન છે. આ આશાવાદનું ઇન્જેક્શન જાતે જ લેવું પડે છે. અહીં મને 1997માં બનેલું એક ફેવરિટ ઇટાલિયન મૂવી યાદ આવે છે, ‘લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ.’ હિટલરના નાઝી ડેથ કેમ્પમાં એક યહૂદી પિતા અને એનો પરિવાર ફસાય છે. ભયાનક યુદ્ધ અને યાતનાની સ્થિતિમાં પણ મરતાં સુધી ફિલ્મનો હીરો પોતાના દીકરાને આનંદ કરીને આશાવાદ શીખવાડતો જાય છે. સત્યઘટના પર આધારિત રોબર્ટો બેનિગ્ની દ્વારા નિર્દેશિત અને અભિનિત આ મૂવી ‘માણસે કપરામાં કપરી સ્થિતિમાં પણ સારાપણું અને આશા ન છોડવા જોઇએ.’ તેવો સંદેશ આપે છે. જીવન જીવવા જેવું ન લાગે ત્યારે જ નવેસરથી જીવી શકાય છે, એ વાત હંમેશાં યાદ રાખવી. તાજેતરની ફિફા ફૂટબોલ વર્લ્ડકપની ફાઇનલમાં છેલ્લી ક્ષણ સુધીની ફાઇટ આશાવાદને આભારી હતી. ⬛ વિનિંગ સ્ટ્રોક : ‘We must accept the finite disappointment, but in spite of this we must maintain the infinite hope’. Dr. Martin Luther King Jr. drprashantbhimani@yahoo.co.in