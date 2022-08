Gujarati News

મનનો મોનોલોગ: મહત્ત્વાકાંક્ષા, મજબૂરી અને માતૃત્વ વચ્ચે ઝૂલતી પ્રજાતિ

ઘટના 1 : મમ્મીએ પ્રમોશન જતું કરેલું. એક ઓફિસર તરીકે બેન્ક ઓફ બરોડામાં વિતાવેલાં 35 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન એવી અનેક તક અને શક્યતાઓ ઊભી થયેલી જ્યારે મમ્મી આગળ વધી શકી હોત. નિવૃત્તિ સુધી સ્કેલ-2 ઓફિસર રહેવાને બદલે DGM (Deputy General Manager) કે GM બની શકી હોત. પણ તેણે પરીક્ષાઓ જ ન આપી. કારણ ? દીકરા, ઘર અને કુટુંબની જવાબદારીઓ. મને બરાબર યાદ છે કે મોડી સાંજે મમ્મી થાકીને ઘરે આવતી અને પછી મને રમાડવા શિશુવિહાર લઈ જતી. મને ભણાવતી. રસોઈ બનાવતી. મમ્મી ક્યારેય બેન્કને ઘરની અંદર લાવતી જ નહીં. હા, ઘર ક્યારેક બેન્કની અંદર ઘૂસી જતું. ઘટના 2 : તદ્દન આવી જ એક સ્ત્રી માતા બની. તેને બાળપણથી શીખવવામાં આવેલું કે ઘર અને ઓફિસ બંને એકસાથે સાચવી શકાય. પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફ સરળ અને સચોટ રીતે બેલેન્સ કરી શકાય. દીકરાને જન્મ આપ્યાના છ મહિના પછી, તેણે પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું. ઘર અને ઓફિસ બંને સાચવી લેવાનું પ્લાનિંગ એકદમ પરફેક્ટ હતું. ઘરે બાળક માટે એક પ્રેમાળ કેરટેકર રાખી અને બ્રેસ્ટ-પંપની મદદથી સમયાંતરે ધાવણ ખાલી કરી શકાય એ માટે ઓફિસમાં એક પ્રાઈવેટ રૂમ રાખ્યો. પણ નોકરી શરૂ કર્યાના પહેલા જ દિવસે એ વર્કિંગ મધરને રિયલાઈઝ થઈ ગયું કે ‘બેલેન્સિંગ એક્ટ’ કેટલી જટિલ અને મુશ્કેલ કળા છે ! ઓફિસના કામને ન્યાય આપવામાં વ્યસ્ત થઈ ગયેલી એ માતા, છ કલાક સુધી બ્રેસ્ટ ખાલી કરવાનું ભૂલી ગઈ. આ ભુલાઈ ગયેલું કામ તેને ત્યારે યાદ આવ્યું જ્યારે તેની છાતીમાંથી પડતાં દૂધનાં ટીપાંને કારણે તેનો યુનિફોર્મ ભીનો થયો. દૂધથી ભરાઈ ગયેલાં સ્તન, તેને અસહ્ય પીડા આપવાં લાગ્યાં. અને ઓફિસનો જે ‘પ્રાઈવેટ રૂમ’ તેને ફાળવવામાં આવેલો, એ હકીકતમાં એક અસ્વચ્છ અને ગંધાતું ટોઈલેટ હતું. વેલકમ ટુ ધ વર્લ્ડ ઓફ વર્કિંગ મધર્સ. ઘર અને વ્યવસાય એ દરેક સ્ત્રીના જીવનમાં રહેલી એક એવી ‘બેલેન્સિંગ રમત’ છે જ્યાં બંને હાથમાં જવાબદારીઓનું વજન ઉપાડી એક તંગ દોરડા પર ચાલવાનું હોય છે. જ્યાં સુધી બેલેન્સ જળવાઈ રહે છે, ત્યાં સુધી પ્રેક્ષકો તાળીઓ પાડે છે. પણ જો સંતુલન ગુમાવ્યું તો અણઆવડત, બેદરકારી અને લાપરવાહીના ગંભીર આરોપો કે કઠોર આલોચનાથી ઈજાગ્રસ્ત થવાની તૈયારી રાખવી પડે છે. તો બન્યું એવું કે વર્કપ્લેસ પર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત પહેલો દિવસ વિતાવ્યા પછી એ છ મહિનાના બાળકની મમ્મી જ્યારે ઘરે આવી, ત્યારે ઘરનું વાતાવરણ પણ બગડેલું હતું. બાળકનો કજિયો, લિવિંગ રૂમમાં અસ્તવ્યસ્ત પડેલાં કપડાં અને કેટલાંય પેન્ડિંગ કામ. એ જ સમયે તેનો પતિ પણ કામ પતાવીને ઘરે પરત ફર્યો. લિવિંગ રૂમમાં ઉતારેલા શૂઝ અસ્તવ્યસ્ત રાખીને, પતિ સીધો ડાઈનિંગ ટેબલ પર પહોંચી ગયો. જમી લીધા પછી તરત તે લિવિંગ રૂમના સોફા પર આડો પડ્યો. રિમોટ હાથમાં લીધું અને ટીવી જોવાનું શરૂ કરી દીધું. એંઠાં વાસણો, વધેલું ભોજન અને રસોડું સાફ કરવાનાં કામમા ગૂંચવાઈ ગયેલી એ માતાને અચાનક એક વિચાર આવ્યો. બંને જણ નોકરી કરતા હોવા છતાં તેનો પતિ ઘરકામમાંથી બાકાત રહી શક્યો કારણકે ‘બાય-ડિફોલ્ટ’ તેણે એવું ધારી લીધું કે આ કામ તો મારી પત્ની જ કરશે. બસ, એટલી જ વાત. રસોડામાં રહેલી મમ્મીની એ સમયે એટલી હિંમત તો ન ચાલી કે ઘરકામમાં મદદ કરવા માટે તે આરામથી ટીવી જોઈ રહેલા પતિને બોલાવી શકે. પણ ગેસ વ્હોટ? એ મમ્મીએ એનાં કરતાંય એક જોરદાર કામ કર્યું. ઘરકામની જવાબદારીઓની યોગ્ય વહેંચણી અને શ્રમ-વિભાજન ઉપર એક એવું અદભુત પુસ્તક લખી નાખ્યું, જેણે દરેક વર્કિંગ મધરના ફંડા બદલી નાખ્યા. નોકરી-ધંધો કે વ્યવસાય કરનારી દરેક માતા કે સ્ત્રીની સગવડ અને સહાયતા માટે અવાજ ઉઠાવનારા એ લેખિકા એટલે ટિફની ડુફુ. અને દરેક વર્કિંગ વુમનના ઓફિસ-ડ્રોઅર, પર્સ કે બેડરૂમમાં હોવું જોઈએ, એવું એ જીવન પરિવર્તક પુસ્તક એટલે ‘Drop the Ball : Achieving More by Doing Less.’ એમણે કહેલી વાત સંક્ષિપ્તમાં કહું તો બધું જાતે કરવાનો આગ્રહ છોડી દો. આઉટસોર્સ થઈ શકે એવાં કામ અન્યને સોંપી દો. થાક લાગવાનું મુખ્ય કારણ કામની માત્રા નહીં, કામનો પ્રકાર છે. જે કરવામાં તમારી રુચિ, પેશન, ઓળખાણ કે નિજાનંદ છે, એ કામનો થાક તમને ક્યારેય નહીં લાગે. કંટાળો ફક્ત એ જ કામોથી આવશે, જે ‘કરવાં પડે છે’. જવાબદારી, કુટુંબ વ્યવસ્થા, પ્રણાલી કે પરંપરાના ભાગ રૂપે આવી પડેલાં એવાં ઘરેલું કામ જે ‘બાય-ડિફોલ્ટ’ સ્ત્રીએ કરવા પડે છે. એનો ઉપાય બહુ જ સરળ, સચોટ અને પ્રેક્ટિકલ છે. પણ કદાચ સ્વીકાર્ય નહીં હોય. વર્કિંગવુમનની તમામ સમસ્યાઓનો એકમાત્ર ઉકેલ એ છે કે પતિ-પત્ની વચ્ચે એકસમાન શ્રમ-વિભાજન થાય. કામવાળા બહેન, રસોઈવાળા બહેન, ધોબી કે માળી જેવા સહાયકોને સોંપી દીધાં પછી ઘરનું જે કામ બાકી રહી જાય છે એની પતિ-પત્નીમાં સરખે ભાગે વહેંચણી થવી જોઈએ. અને એ હશે સાચી ‘જેન્ડર ઇક્વાલિટી’. કયા કામ જાતે કરવા? અને કયા અન્યને સોંપવા? એ નક્કી કરવા માટે લેખિકા બે પદ્ધતિઓ જણાવે છે. પહેલી ટેક્નિક એટલે ‘ફ્યુનરલ વિઝ્યુઅલાઈઝેશન’. કલ્પના કરો કે તમારી પ્રાર્થનાસભામાં ત્રણ સ્વજનો તમારાં વખાણ કે સ્તુતિગાન કરે છે. એ સમયે તેઓ તમારી કઈ ઓળખાણ આપે તો તમને ગમશે ? આ પૃથ્વી પર ભજવેલા કયા પાત્ર માટે તમે લોકોની સ્મૃતિમાં રહેવાનું પસંદ કરશો ? બીજી ટેક્નિક. તમારા શુભેચ્છકોને પૂછો, ‘કઈ પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે હું સૌથી વધારે આનંદિત, કોન્ફિડન્ટ અને કાર્યક્ષમ લાગું છું ?’ આ બંને પ્રશ્નોના જવાબ તમારી પ્રાથમિકતા નક્કી કરશે. જેમ કે લેખિકાના જીવનમાં રહેલી ત્રણ પ્રાયોરિટીઝ : દીકરાનો ઉછેર કરવો, પતિને પ્રેમ કરવો અને વ્યાવસાયિક કારકિર્દીમાં આગળ વધવું. આ ત્રણ સિવાયના દરેક કામ માટે ‘delegate the work’. પ્રાયોરિટી લિસ્ટમાં ન હોય એવા દરેક કામ અન્યને સોંપી દેવા. અને ધારો કે કોઈ દિવસ ઘર અને વ્યવસાય વચ્ચેનું સંતુલન ખોરવાય, તો ઊંડો શ્વાસ લઈને એટલું જ નક્કી કરવાનું છે કે ‘એન્ડ ટાઈટલ્સ’ વખતે કયા પાત્રની સામે તમારું નામ લખાવું જોઈએ? એક મમ્મી, એક કલાકાર, એક કર્મચારી કે એક આંત્રપ્રિન્યોર? અને તમારા હાથમાંથી આપોઆપ એક છેડો છૂટી જશે. છેક હવે, મને આ લેખનું પહેલું વાક્ય સમજાય છે. મમ્મીએ પ્રમોશન જતું કરેલું. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com