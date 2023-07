Gujarati News

અપડેટ: Whatsapp પર થતું બ્લેકમેઇલિંગ રોકવાનો રામબાણ ઇલાજ!

છેલ્લા થોડા સમયથી Whatsapp દ્વારા થતા ફ્રોડની સંખ્યામાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. દરરોજ આવા અનેક કિસ્સાઓ સામે આવે છે. Whatsapp પર અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા વોઇસ અને વિડીયો કોલ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં આવા ફ્રોડ થાય છે. ખાસ કરીને અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા વિડીયો કોલ દ્વારા બ્લેકમેઇલિંગથી લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા ખંખેરવામાં આવે છે. પહેલાં અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા વિડીયો કોલને રિસીવ કરતાં જ સામે કોઇ યુવતી દેખાતી, જે અશ્લીલ ચેનચાળા કરતી હોય. જો વિડીયો કોલ રિસીવ કરનાર વ્યક્તિ પણ આવા કોઇ ચેનચાળા કરે તો તે રેકોર્ડ થઇ જતું. પછી તે વિડીયોથી બ્લેકમેઇલ કરીને પૈસા માગવામાં આવતા. હવે તો અજાણ્યા નંબર પરથી આવતો વિડીયો કોલ અમુક સેકન્ડ માટે જ રિસીવ કરો અને તેમાં મોં દેખાઇ ગયું, તો પણ AIની મદદથી મોર્ફ વિડીયો બનાવીને લોકોને બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય Whatsapp પર ઇન્ટરનેશનલ નંબર પરથી ફ્રોડ માટેના ઘણા ફોન આવે છે. હવે Whatsapp એક ખાસ ફીચર લાવ્યું છે. જે આ ફ્રોડને રોકવાનો રામબાણ ઇલાજ સાબિત થશે. Whatsappના નવા અપડેટમાં કંપનીએ ‘Silence unknown callers’ નામના ફીચરનો ઉમેરો કર્યો છે. આ ફીચર ઓન કરશો એટલે અજાણ્યા નંબર પરથી વોઇસ કે વિડીયો કોલ આવતા બંધ થઇ જશે. જેથી ફ્રોડ થવાની શક્યતા નહીં રહેે. આ માટે WhatsApp અપડેટ હોવું જરૂરી છે, નહીંતર આ ફીચર નહીં દેખાય. આ સેટિંગ્સ ઓન કર્યા બાદ અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા કોલ સાયલન્ટ થઇ જશે, પરંતુ નોટિફિકેશન અને WhatsApp callsમાં કોણે ફોન કર્યા તે જોઇ શકાશે. ફ્રોડથી બચવા આ ફીચર ઓન કરી દો!

કાલનું twitter આજનું X નામ બદલવાથી ફરક શું પડશે?

ટ્વીટરનું નામ અને લોગો બંને બદલાઇ ગયા છે. ટ્વીટરના માલિક એલન મસ્કે ટ્વીટરના લોગોમાં રહેલી વાદળી ચકલીને ઉડાડી દીધી છે અને તેની જગ્યાએ X બેસાડી દીધો છે. એટલે કે હવેથી ટ્વીટરનું નામ X છે. હવે જો તમે X.com ખોલશો તો ટ્વીટર ખુલશે (સોરી X ખુલશે!). જોકે અત્યારે તો twitter.com ડોમેઇન ચાલુ જ છે, પરંતુ કેટલો સમય ચાલુ રહેશે તે ના કહી શકાય. એલન મસ્કે અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે, ટ્વીટરની રિબ્રાન્ડિંગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. નવું નામ અને નવો લોગો તેનો જ ભાગ છે. તમને થશે કે એલન મસ્કે X નામ જ કેમ પસંદ કર્યું? તો X અને એલન મસ્કનો બહુ જૂનો સંબંધ છે. થોડા મહિના પહેલાં જ્યારે તેમણે ટ્વીટર ખરીદ્યું, ત્યાર બાદ તેનું લીગલ નામ બદલીને X Corp કરી નાખ્યું હતું. તેમની અન્ય એક કંપનીનું નામ પણ SpaceX છે. X એલન મસ્કનો ફેવરિટ આલ્ફાબેટ છે. 1999ના વર્ષમાં એલન મસ્કે X.com નામના પ્લેટફોર્મની શરૂઆત કરી હતી. જેમાં તેઓ કો-ફાઉન્ડર હતા. બાદમાં આ પ્લેટફોર્મને PayPal સાથે જોડી દેવામાં આવ્યું, જે એલન મસ્કનું જ એક સ્ટાર્ટઅપ હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે PayPal અત્યારે દુનિયાના સૌથી મોટા પેમેન્ટ ગેટવેમાંનું એક છે. 2017ના વર્ષમાં એલન મસ્કે PayPal પાસેથી X.com ડોમેઇન ખરીદી લીધું. જેના પર હવે ટ્વીટર ખૂલે છે. છેલ્લા થોડા સમયમાં સામે આવેલી માહિતી પ્રમાણે એલન મસ્ક ટ્વીટરને ચાઇનીઝ એપ WeChat જેવું બનાવવા માંગે છે. જે રીતે WeChat પર મેસેજિંગ, વિડીયો કોલિંગ, ફ્લાઇટ બૂકિંગ, હોટેલ બૂકિંગ વગેરે તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, તેવી જ રીતે X.comને એલન મસ્ક સુપર એપ બનાવવા માંગે છે. જેમાં તેઓ કેટલા સફળ થશે તે તો સમય જ બતાવશે, પરંતુ ટ્વીટરનું નામ અને લોગો બદલતાં અત્યારે તો યુઝર્સમાં નારાજગી વધારે જોવા મળી રહી છે.

તમને ખબર છે કે તમારું ગૂગલ અકાઉન્ટ ક્યાં ક્યાં લોગ-ઇન છે? વર્તમાન સમયે કદાચ એક વખત જમ્યા વગર ચાલે પણ ગૂગલ અકાઉન્ટ વગર ચાલે તેમ નથી. નવો ફોન લો એટલે સૌથી પહેલું કામ તમારે ગૂગલ અકાઉન્ટ એટલે કે જી-મેઇલ અકાઉન્ટ બનાવવાનું કરવું પડે. આ સિવાય કોઇ પણ એપ્લિકેશન અથવા તો વેબસાઇટ પર લોગ-ઇન કરવા માટે ગૂગલ અકાઉન્ટની જરૂર પડે છે. આપણે આવી ઘણીબધી વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશનમાં ગૂગલ અકાઉન્ટ વડે લોગ-ઇન કરીએ છીએ અને પછી ભૂલી પણ જઇએ છીએ અથવા તો કોઇ બીજા ડિવાઇસમાં આપણું ગૂગલ અકાઉન્ટ લોગ-ઇન હોય છે અને આપણને તેની જાણ પણ નથી હોતી. આવી સ્થિતિમાં આપણો પર્સનલ ડેટા લીક થવાની અને અકાઉન્ટ હેક થવાની શક્યતા વધી જાય છે. જોકે એકદમ સરળતાથી તમે જાણી શકો છો કે ક્યા ક્યા ડિવાઇસમાં તમારું ગૂગલ અકાઉન્ટ લોગ-ઇન છે. ઉપરાંત, કઇ કઇ એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટ પાસે તમારા ગૂગલ અકાઉન્ટનો એક્સેસ છે તે પણ તમને ખબર પડી જશે. માત્ર એટલું જ નહીં, પણ એક જ ક્લિકમાં તમે આ બધા ડિવાઇસ અને એપમાંથી લોગઆઉટ પણ થઇ શકો છો. જેથી તમારો ડેટા અને અકાઉન્ટ સુરક્ષિત રહે. મોબાઇલમાં Gmail એપ ખોલો અને ઉપર જમણી તરફના ખૂણામાં પ્રોફાઇલ પિક્ચર પર ક્લિક કરો. જ્યાં તમારા નામની નીચે Google Account લખેલું હશે, તેના પર ક્લિક કરો. (એન્ડ્રોઇડમાં સેટિંગ્સમાં જઇને પણ Google Account ખોલી શકાય છે.) ત્યાર બાદ જે પેજ ખૂલશે તેમાં પહેલી લાઇનમાં Home, Personal Info, Data વગેરે અલગ અલગ ટેબ હશે. જેમાંથી તમારે Security પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર બાદ નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે Your Devices આવશે. જેની અંદર તમારું ગૂગલ અકાઉન્ટ ક્યા ક્યા ડિવાઇસમાં લોગ-ઇન છે તે દેખાશે. જો તેમાં કોઇ અજાણ્યું ડિવાઇસ હોય તો તરત જ નીચે લખેલા Manage all devices પર ક્લિક કરો. જ્યાંથી તે ડિવાઇસમાંથી તમે લોગ-આઉટ થઇ શકશો. ત્યાર બાદ Your Devicesની નીચે Your connection to third-party apps and services લખેલું હશે. જેમાં એવી એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટની યાદી હશે જેમાં તમે ગૂગલ અકાઉન્ટથી લોગ-ઇન કર્યું હોય અને પછી લોગ-આઉટ કરતાં ભૂલી ગયા હો અથવા તો લોગ-આઉટ ના કર્યંુ હોય. જે-તે એપ અને વેબસાઇટ પર ક્લિક કરીને તમે લોગ આઉટ થઇ શકો છો. સાથે જ તે એપ અને વેબસાઇટ સાથેના તમામ કનેક્શન બંધ કરી શકો છો.

હવે Whatsapp ચેટ QR કોડથી ટ્રાન્સફર થઇ શકશે કોઇ બેક-અપ અને રિસ્ટોર વિના થઇ શકશે કામ વ્હોટ્સએપે તાજેતરમાં જ એક નવી અપડેટ લોન્ચ કરી છે. તેની મદદથી યુઝર્સ પહેલાંની સરખામણીએ ઝડપથી પોતાની ચેટને ટ્રાન્સફર કરી શકશે. એ માટે યુઝર્સે પોતાની ચેટને રિસ્ટોર કે બેક-અપ નહીં કરવી પડે. નવી અપડેટ અનુસાર હવે બે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વચ્ચે માત્ર ક્યૂઆર કોડની મદદથી જ ચેટ ટ્રાન્સફર કરી શકાશે. આ ફીચરની મદદથી યુઝર્સને એપ ક્લોઝ કર્યા વિના જ ચેટ ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા મળશે.

આ રીતે કરો તમારા ફોનમાં નવા ફીચરનો ઉપયોગ 1. સૌપ્રથમ જૂના ડિવાઇસમાં વ્હોટ્સએપ ખોલો. તે પછી સેટિંગ્સમાં જાવ અને ચેટમાં જઇને ટ્રાન્સફર ચેટ પર ક્લિક કરો. 2. આ ઓપ્શન પર ક્લિક કર્યા પછી તમારે વાઇ-ફાઇની પરમિશન આપવી પડશે. તે પછી જૂના ફોનથી ક્યૂઆર કોડ સ્કેન કરવો પડશે. 3. સ્કેન કર્યા પછી ચેટ ટ્રાન્સફરની પરમિશન આપવાની રહેશે. યુઝર્સે જ્યાં સુધી ચેટ ટ્રાન્સફર ન થઇ જાય, ત્યાં સુધી સ્ક્રીન પર રહેવું પડશે. 4. આ ફીચરની મદદથી એકસરખી સિસ્ટમવાળા ફોનમાં જ ચેટ ટ્રાન્સફર થઇ શકશે. જેમ કે, આઇફોનથી આઇફોન અને એન્ડ્રોઇડથી એન્ડ્રોઇડમાં!

તમે ChatGPT એપ વાપરો છો? તો એ નકલી છે! ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં ChatGPT લખીએ, તો સંખ્યાબંધ એપ જોવા મળે. એમાંથી ઘણી એપ્સનો સિમ્બોલ પણ ChatGPTની વેબસાઈટ પર દેખાય છે એવો જ છે, પરંતુ હકીકત એ છે કે ChatGPTએ પોતાની કોઈ સત્તાવાર એપ એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે બનાવી જ નથી. એટલે જેટલી એપ જોવા મળે છે એ બધી નકલી છે. એટલું જ નહીં, એ હાનિકારક છે અને ડાઉનલોડ કરી લીધા પછી મોબાઈલમાંથી ડેટા ચોરવાનું કામ કરશે. અમેરિકાની સિલિકોન વેલીમાં જ કામ કરતી સાયબર સુરક્ષા એજન્સીઓએ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ChatGPTની એપ ડાઉનલોડ ન કરવા સૂચના આપી છે, કેમ કે એવી કોઈ એપ બની જ નથી. જો તમે ChatGPTની એપ મોબાઈલમાં વાપરતાં હો તો સમજી લેજો કે એ નકલી છે અને અજાણતાં તમારો ડેટા ચોરી રહી છે. વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમના લિસ્ટમાં ભારતની 4 કંપનીઓનો સમાવેશ ‘વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમે’ વર્ષ 2023 માટે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર કામ કરનારી 100 કંપનીઓની યાદી તૈયાર કરી છે. આ યાદીને Technology Pioneers of 2023 નામ અપાયું છે. તેમાં ભારતમાંથી માત્ર 4 કંપનીઓનો સમાવેશ થયો છે. શક્ય છે કે આ સંશોધનો જાણીને એમ થાય કે ‘લે, આવું પણ હોય?’ એટલા માટે જ તેને ઈનોવેશન કહેવામાં આવે છે! એ ચારેય કંપનીઓનું કામકાજ કંઈક આવું છે... EvolutionQ : ઈવોલ્યુશન ક્યુ નામની કંપની ક્વૉન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ માટે સાયબર સિક્યોરિટી પૂરી પાડે છે, કેમ કે આગામી સમય ક્વૉન્ટમ કમ્પ્યુટિંગનો છે. ક્વૉન્ટમ કમ્પ્યુટિંગમાં કઈ રીતે નેટવર્ક મેનેજ કરવું, કઈ રીતે કામગીરી કરવી વગેરેની સુવિધા આ કંપની પૂરી પાડે છે. Giftolexia Solutions : આમિર ખાનની ફિલ્મ ‘તારે ઝમીં પર’ આવી ત્યારે સૌ કોઈનું ડિસ્લેક્સિઆ નામની બીમારી તરફ ખેંચાયું હતું. એ બીમારી સ્કૂલકાળમાં જ ઓળખી શકાય એ માટેની ટેક્નોલોજી આ ગિફ્ટોલેક્સિઆ સોલ્યુશન નામની કંપનીએ વિકસાવી છે. Next Big Innovation Labs : નેક્સ્ટ બિગ ઈનોવેશન લેબ પણ સ્વાસ્થ્ય માટે કામ કરે છે. વિવિધ અંગોની ડિમાન્ડ વધી રહી છે, પરંતુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે સામે પક્ષે પૂરતો જથ્થો મળતો નથી. આ કંપની થ્રીડી પ્રિન્ટર દ્વારા જરૂરી માનવઅંગો તૈયાર કરવાનું કામ કરે છે. Xacmaz Technology : ‘બિપરજોય’ વાવાઝોડું હમણાં જ ગયું એટલે આપણને ક્લાઈમેટ ચેન્જનો વધુ એક વખત ઘાતક અનુભવ થયો. ભવિષ્યમાં ક્લાઈમેટ ચેન્જ સંબંધિત મુશ્કેલીઓ વધશે. સેટેલાઈટ ડેટાના આધારે પર્યાવરણ અંગેની આફતો પારખવાની ટેક્નિક એક્સક્માઝ ટેક્નોલોજીએ વિકસાવી છે.