A New Way To Cheat: Has A Courier Or Parcel Arrived Without An Order?

અપડેટ: છેતરપીંડીની નવી રીત : ઓર્ડર કર્યા વગર જ કુરિઅર કે પાર્સલ આવ્યું છે?

24 મિનિટ પેહલા



એવું કોઇ પાર્સલ આવે કે જેનો તમે કે તમારા પરિવારમાંથી કોઇએ ઓર્ડર નથી આપ્યો તો એ પાર્સલ ન સ્વીકારવું. તેમને કોઇ ઓટીપી કે પૈસા ન આપવા. તેમણે મોકલેલી લિંક ક્લિક ન કરવી

PlainApp : કમ્પ્યુટરમાં તમારો ફોન ખોલી આપતી કામની એપ

અ ત્યારે ઓનલાઇન શોપિંગનો જમાનો છે. આપણાંમાંથી લગભગ તમામ લોકો ઓનલાઇન શોપિંગ કરતા જ હશે. ગણી ગણાય નહીં અને મોબાઇલમાં સમાય નહીં એટલી બધી ઓનલાઇન શોપિંગ માટેની વેબસાઇટ છે. ઓનલાઇન શોપિંગ કર્યા બાદ લોકો પોતે આપેલા ઓર્ડરનાં કુરિઅર કે પાર્સલની આતુરતાથી રાહ જોતાં હોય છે. તેવામાં જો તમને કોઇ પણ પ્રકારનો ઓનલાઇન ઓર્ડર કર્યા વગર જ કોઇ કુરિઅર કે પાર્સલ મળે તો? હાલમાં આ પ્રકારના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં લોકોને એવાં પાર્સલ કે કુરિઅર મળી રહ્યાં છે. આવાં પાર્સલની અંદરથી હેયર ક્લિપ, ક્રીમ, ચશ્મા કે પછી મોબાઇલ કવર જેવી વસ્તુઓ નીકળી રહી છે. એટલે જો તમને પણ આવું કોઇ ઓર્ડર કર્યા વગરનું પાર્સલ મળે તો ચેતી જજો. આ એક પ્રકારનું સ્કેમ છે, જેમાં ગઠિયાઓ કોઇ ડિલિવરી કંપનીના માણસ બનીને તમારા ઘરે આવશે. તમને રેન્ડમ પાર્સલ આપશે અને પછી તેના પૈસા માગશે. જો તમે તે પાર્સલ લેવાની ના પાડશો તો તમારી પાસે રેટિંગ કે બીજા કોઇ બહાનાથી ઓટીપી માગશે. જો તમે ઓટીપી આપશો તો તેની મદદથી તમારા ફોનમાંથી બેન્કિંગ સહિતનો પર્સનલ ડેટા અને પાસવર્ડ ચોરી થઇ શકે છે. જો તમે આ પાર્સલ સ્વીકારી લીધું તો તેના પેમેન્ટ માટે તમને લિંક મોકલશે, એ લિંક દ્વારા પેમેન્ટ કરશો તો પણ તમારી બેન્કિંગ એપ અને અન્ય વસ્તુનો એક્સેસ તેમને મળી જશે. ઉપરાંત જો તમે બધી રીતે ના પાડશો અને ધરાર કેશમાં પેમેન્ટ આપવા માંગશો તો પણ તેઓ સ્વીકારી લેશે. તેમાં પણ તમારું જ નુકસાન છે, કારણ કે તે પાર્સલમાં હલકી ક્વોલિટીની વસ્તુઓ જેવી કે ક્રીમ, હેયર ક્લિપ કે સાબુ નીકળશે. જેની માટે તમારી પાસેથી 1000 રૂપિયા ખંખેરી લેશે. એટલે હવે જો આવું કોઇ પાર્સલ આવે કે જેનો તમે કે તમારા પરિવારમાંથી કોઇએ પણ ઓર્ડર નથી આપ્યો તો પાર્સલ તો નથી જ સ્વીકારવાનું પરંતુ તેમને કોઇ ઓટીપી કે પૈસા પણ નથી આપવાના. તેમના દ્વારા મોકલેલી લિંક ઉપર ભૂલથી પણ ક્લિક નથી કરવાની. ઉપરાંત આ પ્રકારની ઘટના વારંવાર થાય તો તરત સાયબર પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાનું પણ ભૂલતાં નહીં. તમારે ફોનમાંથી કોઇ ફોટો, વીડિયો, ગીત કે અન્ય કોઇ ફાઇલ લેપટોપ કે કમ્પ્યુટરમાં લેવી હોય તો તમે ફોનમાંથી કમ્પ્યુટર પર મેઇલ કરતા હશો, ફોનને ડેટા કેબલ વડે કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કરતા હશો અથવા તો ઓટીજી પેનડ્રાઇવનો ઉપયોગ કરતા હશો, પણ હવે PlainApp (પ્લેઇન એપ)ની મદદથી તમે આ કામ કરી શકો છો. માત્ર ફાઇલ ટ્રાન્સફર જ નહીં, પરંતુ એ સિવાય પણ આ એપ ઘણી ઉપયોગી છે. કઇ રીતે ઉપયોગ કરવો? પ્લે સ્ટોર પરથી PlainApp ડાઉનલોડ કરી એપ ખોલશો એટલે એકદમ સિમ્પલ ઇન્ટરફેસ ખૂલશે, જેમાં ઉપર જમણી તરફ એક કમ્પ્યુટરનો લોગો હશે. તેના પર ક્લિક કરશો એટલે એક નવી વિન્ડો ખૂલશે Web on PC. જેમાં સૌથી પહેલાં Enable ઓપ્શનને ઓન કરી દો. તેની નીચે આઇપી એડ્રેસ લખેલું હશે (જે કંઇક આવું હશે - https://100.72……). આઇપી એડ્રેસની નીચે પાસવર્ડ લખેલો હશે અને પાસવર્ડ નીચે પરમિશન હશે. આ પરિમિશન ઓન કરી દો. હવે તમારા લેપટોપ અથવા તો કમ્પ્યુટરમાં કોઇ પણ બ્રાઉઝર ખોલીને તેમાં આઇપી એડ્રેસ નાંખીને એન્ટર આપો. એટલે પાસવર્ડ માંગશે. એપમાં જે પાસવર્ડ બતાવે છે તે નાંખીને લોગ ઇન પર ક્લિક કરો કે તરત ફોનમાં એક રિક્વેસ્ટ આવશે, જેને એક્સેપ્ટ કરશો એટલે તમારો ફોન બ્રાઉઝરમાં ખૂલી જશે. તમારા ફોનમાં જે ડેટા છે તે તમે PC પર એક્સેસ કરી શકશો. બ્રાઉઝરમાં Social, Storage, Tools અને Work એમ કુલ ચાર વિભાગ બતાવશે. તેમાં પેટા વિભાગ પણ હશે. Storageમાં ફોટો, વિડીયો, ઓડિયો અને સીધું ફાઇલ મેનેજર ખુલી શકશે. જ્યાંથી તમે કોઇ પણ ફાઇલ જોઇ શકો છો અને ક્મ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. તે પણ કોઇ ઝંઝટ વગર. દરેક વિભાગ બ્રાઉઝરમાં જેમ ટેબ ખુલે તેવી રીતે ખુલતો જશે અને જ્યાં સુધી તમે બંધ નહીં કરો ત્યાં સુધી ખુલ્લો જ રહેશે. આ સિવાય Tools વિભાગમાં Screen mirrorનો ઓપ્શન પણ આપવામાં આવ્યો છે, જેની મદદથી તમારા ફોનની સ્ક્રીન સીધી જ પીસીમાં દેખાવા લાગશે. ફોનમાં ખુલેલી એપમાં જોશો તો જમણી તરફ નીચે ખુણામાં મેસેજનો આઇકન હશે. તેના પર ક્લિક કરશો એટલે નવી વિન્ડો ખુલશે. ત્યાં ટેક્સ્ટ બારમાં જે લખશો અથવા તો પેસ્ટ કરશો તે સીધું તમારા કમ્પ્યુટરમાં આવી જશે. ત્યાંથી તમે કોઇ પણ ફાઇલ સીધી જ સેન્ડ કરી શકો છો. કમ્પ્યુટરના બ્રાઉઝરમાં જમણી તરફ એક વિભાગ હશે, જેમાં ઉપર તમારા ફોનનું નામ લખેલું હશે. તમે ફોનમાંથી જે ફાઇલ મોકલશો તે આ વિભાગમાં દેખાશે, જ્યાંથી તમે સીધી જ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સિક્યુરિટી PlainApp TLS + AES-GCM-256 encryption વડે સિક્યોર છે. ઉપરાંત ડેટા માટે ક્લાઉડ કે તેના જેવી કોઇ પણ પ્રકારની થર્ડ પાર્ટી સર્વિસનો ઉપયોગ નથી થતો, તમામ ડેટા તમારા ફોન અને કમ્પ્યુટર પૂરતો જ સીમિત રહે છે. ઉપરાંત પ્લે સ્ટોર પર લખેલા PlainAppના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે અન્ય એપની માફક PlainApp દ્વારા એડ માટે તમારી કોઇ એક્ટિવિટી ટ્રેસ કરવામાં નથી આવતી. આ સિવાય એપ્લિકેશનમાં જે વેબ એક્સેસ માટેનો પાસવર્ડ આવે તેને તમે રીસેટ કરી શકો અને તમારી ઇચ્છા મુજબનો પણ રાખી શકો છો. તમે જ્યારે આઇપી એડ્રેસ નાંખીને આગળ વધશો ત્યારે જો એરર આવે કે Your connection is not privet, તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ એરર SSL સર્ટિફિકેટ માટેની હોય છે, નીચે એડવાન્સ લખેલું હોય તેના પર ક્લિક કરીને આગળ વધો. તમે પીસી અને ફોન બંનેમાંથી લોગઆઉટ થઇ શકો છો અથવા તો સેશન શરૂ પણ રાખી શકો છો. નામ તેવું કામ આ એપ તેના નામ પ્રમાણે જ એકદમ પ્લેઇન એટલે કે સરળ છે. કોઇ પણ પ્રકારના વધારાના તામ-જામ કે ભપકા વગર એકદમ સિમ્પલ ઇન્ટરફેસ. ઉપરાંત આ એપમાં તમને એક પણ એડ જોવા નહીં મળે. એટલે કે કોઇ પણ એપ્લિકેશન ખોલતાં જ એડનો જે વરસાદ શરૂ થાય છે, તેવું આમાં નહીં થાય. પ્લેઇન એપ સંપૂર્ણ એડ ફ્રી છે. માત્ર એપ જ નહીં પણ તેનો વેબ ઇન્ટરફેસ એટલે કે ક્મ્પ્યુટરના બ્રાઉઝરમાં જ્યારે તમે આ એપ ખોલશો ત્યારે તે પણ એકદમ સરળ અને એડ ફ્રી જ હશે. વર્તમાન સમયે આવી કોઇ એપ્લિકેશન બનાવવી એ મોટી વાત છે. કમ્પ્યુટર પર ફોનનો ડેટા એક્સેસ કરવા ઉપરાંત ફોનમાં પણ તમે આ એપનો ઉપયોગ ફાલ મેનેજર તરીકે કરી શકો છો.