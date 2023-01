Gujarati News

A Man Devoid Of Love And Thought Is An Animal Standing On Two Legs

વિચારોના વૃંદાવનમાં: પ્રેમશૂન્ય અને વિચારશૂન્ય માણસ એટલે બે પગ પર ઊભેલું જાનવર

જીવનમાં બે જ દિવસો મહત્ત્વના છે. એક દિવસ એ કે આપણો જન્મ થયો અને બીજો દિવસ એ કે આપણને જડી ગયું કે આપણો જન્મ શા માટે થયો છે. આપણે માણસનો આકાર પામ્યાં તે સાથે અનંત શક્યતાઓ પણ પામ્યાં છીએ! પંખીઓ ઊડી શકે છે પરંતુ વિચારી નથી શકતાં. પુષ્પો ખીલી શકે છે, પરંતુ એમની પાસે વાણી નથી અને મન નથી. આપણે મન દ્વારા ભૂતકાળને વાગોળી શકીએ છીએ અને ભવિષ્યની રેખાઓ દોરી શકીએ છીએ. આપણે કોદાળી વડે જમીન ખેડી શકીએ છીએ અને કુહાડી વડે વૃક્ષ કાપી શકીએ છીએ. આપણે કૉમ્પ્યુટરમાં data ઉમેરીને એ જ data પાછો પ્રાપ્ત (retrieve) પણ કરી શકીએ છીએ! માણસે કૉમ્પ્યુટરની શોધ કરીને કમાલ કરી છે. અગ્નિની શોધ મહાન હતી. એ શોધને કારણે મનુષ્ય ઠંડીને કારણે મરતો બચ્યો. નોર્વેમાં ઠંડીનું પ્રમાણ કલ્પના ન આવે એટલું આકરું છે. અગ્નિ વિના મૃત્યુ નક્કી!

ઉત્ક્રાંતિની લાખો સદીઓ વીતી તે દરમ્યાન માનવી મોટી સંખ્યામાં ટપોટપ મર્યો હોત. ઉત્ક્રાંતિ દરમ્યાન માણસ જીવતો રહી શક્યો તેનો ખરો જશ અગ્નિની શોધને ફાળે જાય છે. વૈદિક ઋષિઓએ અગ્નિદેવની ઉપાસના કરી. ‘સાવિત્રી’ જેવા મહાકાવ્યમાં પાત્ર તરીકે સાવિત્રી કહે છે:

I cherish God the Fire, not God the dream. આ અગ્નિની તાકાત તો જુઓ! કહે છે: A fire to call eternity into time Make body's joy as vivid as the soul's

સમયને શાશ્વતીનો સાદ સંભળાય તે માટે મથે તે અગ્નિ છે. શરીર સુખનો દર વર્ષે 14મી ફેબ્રુઆરીને દિવસે જે પ્રેમ-ઉત્સવ ઊજવાય છે, તે મૂળે એક યુદ્ધવિરોધી ઘટના ગણાય. પ્રેમ કરવાનો અને પ્રેમ પામવાનો દિવ્ય અધિકાર કેવળ માનવીને જ પ્રાપ્ત થયો છે. કોઈ ભેંસ પાડાને પ્રેમ નથી કરતી. યુદ્ધની સામે જ યુદ્ધ માંડવું હોય તો એક જ માર્ગ બચ્યો છે. કેટલાંય માનવહૃદયો સૂકાંભઠ હોય છે. યુદ્ધ એટલે શું? યુદ્ધ એટલે જ દ્વેષયુદ્ધ, ઈર્ષ્યાયુદ્ધ અને વેરયુદ્ધ! કોઈ એકલાં ઊભેલાં બે મળેલા જીવ ગુફતેગૂ કરતાં હોય ત્યારે એમને ખલેલ પહોંચાડયા વિના દૂર નીકળી જવું, એમાં જ તો વિશ્વશાંતિનું અભિવાદન ગણાવું જોઈએ. બે ‘મળેલા જીવ’ તો વિશ્વશાંતિનાં એમ્બેસેડર્સ છે, એમ માનવામાં આપણને હજી સફળતા મળી નથી. બસ, આ જ યુદ્ધનું મૂળ છે. ટૉલ્સ્ટૉયે ક્યાંક સાવ સાચી વાત કરી છે. તમને મહાકવિ કાલિદાસની વાત કરું? સમગ્ર વિશ્વ એક અનંત પ્રેમમંદિર બનવા સર્જાયું છે.

વિચારવા જેવું છે. આ પૃથ્વી પર કરોડો પુષ્પો રોજ ખીલે છે અને ખરે છે. એ પુષ્પોના બે વિભાગો પાડી શકાય? (1) પૂર્ણરૂપેણ ખીલેલાં પુષ્પો અને (2) ચીમળાયેલાં પુષ્પો. બહુમતી કોની? ચીમળાયેલાં પુષ્પો જ બહુમતીમાં હોય છે. પ્રેમવિશ્વમાં થતી બધી ભૂલો કર્યા પછી પણ કશું ય ન શીખવું એ ખોટનો ધંધો છે. માણસ જ્યારે રોજ સવારે એક તક ચૂકી જાય છે. એ જાગે ત્યારે પોતાની જાતને એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન કદી નથી પૂછતો: ઈશ્વર જો પ્રેમસ્વરૂપ હોય, તો એક અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછવા જેવો છે: ‘અત્યારે આ ક્ષણે જે જાગ્યો, તે અત્યાર સુધી ક્યાં હતો?’ જીવનમાં પુષ્પની માફક ખીલી ઊઠવું એ જો મારી વાત હોય, તો આ પ્રશ્નની મદદ અચૂક મળે તેમ છે. લેખક થોમસ કેલર કહે છે: ‘વાનગીને આત્મા હોતો નથી રસોઈ બનાવતી વખતે તમે રાંધતા જાઓ ત્યારે વાનગીમાં આત્મા રેડવો પડે છે.’ સાને ગુરુજી આ વાત એમની રીતે સમજાવતા. સાને ગુરુજી જેવો સંવેદનશીલ સાધુ પૃથ્વી પર બીજો થયો હશે ખરો? એમનું સંવેદનશીલ હૃદય દેશમાં બીજું હશે ખરું? આર્નોલ્ડ ટોયેન્બીએ કહ્યું હતું, ‘હું જ્યારે ઇતિહાસ પર દૃષ્ટિ કરું ત્યારે નિરાશ થઈ જાઉં છું, પરંતુ હું જ્યારે ઉત્ક્રાંતિ પર દૃષ્ટિ કરું ત્યારે બધી નિરાશા દૂર થઈ જાય છે.’

આવા વિશાળ અને સૂક્ષ્મ અર્થમાં શ્રી અરવિંદે જીવનયાત્રાને અગ્નિયાત્રા કહી છે. શ્રી અરવિંદની ઉત્ક્રાંત માનવ્ય અંગેની વિચારધારાનું મહાવાક્ય કયું? ‘માણસનું હોવું સંક્રમણશીલ છે.’ (Man is a transitional being.) શ્રી અરવિંદના મહાકાવ્યમાં શ્રી અરવિંદે અગ્નિનો મહિમા કરવામાં કોઈ કસર નથી છોડી. ટૉલ્સ્ટોય પોતાની મહાનવલ ‘War and Peace’માં એક મૌલિક વિધાન કરે છે. સૌથી કઠણ અને વળી આનંદમય બાબત એટલે પીડાનુભૂતિ (suffering) દરમ્યાન પણ જીવનને પ્રેમ કરવો તે! (war and peace, ગ્રંથ-4, પ્રકરણ-15, ખંડ-3)

માતા રોજ એક કામ કરે છે. એ રસોઈ બનાવે ત્યારે વાનગીમાં આત્મા રેડે છે. એને મન તો પ્રેમ એ જ આત્મા! માતા પછીના ક્રમે કવિ ઊભો છે. એ જ્યારે પોતાના શબ્દોમાં આત્મા રેડે ત્યારે માનવજાતને કવિતા પ્રાપ્ત થાય છે. રિલ્કેનું એક મૌલિક વિધાન છે: ‘Poetry is existence.’ ભવભૂતિ અને રિલ્કે એક બાબતમાં બિલકુલ સહમત છે: ‘પ્રેમ એટલે આત્માની કળા.' માનશો? બ્રાઝિલમાં બિયરની એક લોકપ્રિય બ્રાન્ડનું નામ ‘બ્રહ્મા' છે. ગોકુળમાં પ્રેમનું સામ્રાજ્ય હતું. પરિણામે ત્યાંની માખણચોરી પણ કાવ્યમય બની. વેલેન્ટાઈન્સના ખાસ દિવસે આપણી પ્રાર્થના કેવી હશે? મને જડી એ પ્રાર્થના સંભળાવું? હે પ્રભુ! અમને પ્રેમદીક્ષા આપજો.

પ્રેમદીક્ષા પ્રાપ્ત થાય તે માટે કોઈ ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લેવાની જરૂર નથી. કોઈ વિધિ કે વરઘોડાની પણ જરૂર નથી. માત્ર પુષ્પ ચીમળાઈ ન જાય તે રીતે જીવવા મથવાની જરૂર છે. ન ચીમળાયેલું પુષ્પ એટલે જ પ્રેમદીક્ષા!⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની મુલાકાતે ગયા ત્યારે તેઓ મૅકસમ્યુલરને મળવા તેમના ઑક્સફર્ડના નિવાસસ્થાને ગયા હતા. તેઓ લખે છે: ‘હું આજે વિદ્વાન કે ભાષાવિદ્ને મળ્યો નથી, પણ એવા આત્માને મળ્યો છું, જે પ્રતિદિન બ્રહ્મ સાથે પોતાની એકાત્મકતાનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઝંખી રહ્યો છે, એવી વ્યક્તિને મળ્યો કે જેનું હૃદય હરપળે વૈશ્વિક આત્મા સાથે ઐક્ય સાધવા તલસી રહ્યું છે. બીજાઓ જ્યારે શુષ્ક વિગતોના રણમાં અટવાઈ જાય છે, ત્યારે મૅક્સમ્યુલરને પોતાનો જીવનઝરો જડ્યો છે. તેમના હૃદયના ધબકારા ઉપનિષદો સાથે તાલ મિલાવે છે, અન્ય સર્વની વાતો છોડી તેઓ કેવળ આત્માને જાણે છે.' ‘જીવન સાહિત્યના અદ્વૈતની ખોજ' (સંસ્કૃતના સારસ્વત વિજય પંડ્યાનું વિદ્યાકીય જીવનચરિત્ર, પ્રા. ડૉ. રાજવી ઓઝા, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, 102, નંદન કોમ્પ્લેક્સ, મીઠાખળી, અમદાવાદ-380006) કિંમત: રૂ. 300/- વાંચવા જેવું અને પચાવવા જેવું પુસ્તક. Blog:http://gunvantshah.wordpress.com