Gujarati News

Magazine

Rasrang

A Love Affair With Water? And His Love Story?

પ્રશ્ન વિશેષ: જળ સાથે પ્રણય? અને તેની પ્રણયગાથા?

ભદ્રાયુ વછરાજાની 10 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

દેવાંગે ભારતભરમાં સમગ્ર નર્મદા નદીમાં પ્રથમ વાર ‘સોર્સ ટુ સી કાયકિંગ – અમરકંટકથી ભાડભૂત, 1070 કિમી ’ 45 દિવસ હલેસાં મારી ખેડી નાખ્યું.!!

‘There is pleasure in the pathless woods, there is rapture in the lonely shore, there is society where none intrudes, by the deep sea, and music in its roar, I love not Man the less but nature more.’ - Lord Byron આ ઉદ્દાત્ત વિચારને ટેકો કરતી એક ગાથા આજે જાણવી છે. આજે વાત કરવી છે કચ્છથી ઉમરગામ સુધીના દરિયાકિનારા પર ‘સોલો કોસ્ટલ કાયકિંગ અભિયાન’ ખેડનાર પ્રથમ ગુજરાતીની… દેવાંગ ખારોડ એક સામાન્ય સાહસભીરુ બાળકથી લઈને છેક 53 વર્ષની પ્રૌઢ વયે વોટર સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ માટે મથતા યુવાન છે. વોટર સ્પોર્ટ્સથી લઈને સોલો કોસ્ટલ કાયકિંગ એક્સપીડિશન સુધીની પોતાની અંગત પરંતુ વિકાસ સાથેની કૌટુંબિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રસંગોની સત્યકથા લઈને દેવાંગ આવ્યા છે અને તે છે જળપ્રણયગાથા. પાણીમાં કે પાણી દ્વારા રમાતી રમતો એટલે વોટર સ્પોર્ટ્સ.. જળપ્રણયગાથા એ અલંકારિક ભાષાથી શોભતી ઉચ્ચ સાહિત્યિક કૃતિ હોવાનો દાવો કરતી કોઈ ગાથા નથી, તે છે રૂપાંતરણ. જળ સાથે પ્રણયગાંઠ બાંધનાર દેવાંગને પ્રથમ વાર તરણકુંડમાં પ્રવેશ વખતે ઘટેલી ઘટનાને કારણે ચડ્ડીભેર ઘરે ભાગી જવાનું બન્યું હતું. સામાન્ય રીતે રમત-ગમતમાં યુવાની સુધી ઝળકતા રહેવાનો અવસર હોય છે, પણ દેવાંગના કિસ્સામાં તો સ્થાયી જીવન જીવવાનું હોય ત્યારે પાંત્રીસીથી તો હજી આઉટડોર સ્પોર્ટ્સ અને એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સની શરૂઆત થઈ અને વણખેડાયેલ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર કહેવાય તેવું સાહસ ઠેઠ ત્રેપનમા વર્ષે આદર્યું! સાલ 2001માં વોટરસ્પોર્ટ્સ-કાયકિંગ નહોતા! તોયે સામાજિક અને તેના થકી કૌટુંબિક ભયના વાદળમાંથી બહાર નીકળતા અગિયાર વર્ષો વીતી ગયા, કેમ કે પાણી એટલે તણાઇ જવાય કે ડૂબી જવાય! તેથી જ ગુરુ અનિલ ચૌધરીની હાજરી હોય ત્યારે જ કાયકિંગ થતું અને તેથી જોઈએ તેવો આત્મવિશ્વાસ કેળવાતો નહોતો. તે આત્મવિશ્વાસ તો કાયકિંગ શરૂ કર્યાના ઠેઠ અગિયાર વર્ષો બાદ ગંગા અભિયાન પછી કેળવાયો. દરિયામાં કાયકિંગ!? ઘેલછા કે તરંગીપણું ગણાતું ત્યારે.. નર્યું ગાંડપણ જ જોઈ લો! નેવી ઓફિસર અને પોર્ટ ઓપરેશન કન્સલ્ટન્ટ પણ પરોક્ષ સંદેશ આપી ચૂક્યા કે કાયક દરિયા માટે હોય જ નહીં – કદાચ ભારતના શૂન્ય એવા સ્પોર્ટ્સ સ્ટ્રક્ચરના પરિપ્રેક્ષ્યમાં તેમનો અભિપ્રાય હતો, પણ દેવાંગનું માનવું હતું, ‘કોઈએ ન કર્યું હોય તેવું વિચારમાં આવે તો તેને કદાચ શક્ય બનાવી શકાય, પણ કોઈએ કરેલું હોય તે તો જરૂરથી કરી શકાય.’ આંતરાષ્ટ્રીય જળબાકુંરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગણતરીબદ્ધ રીતે ખેડેલું સાહસ કે જે ગુજરાતમાં ગુજરાતી દ્વારા પ્રથમ વાર ખેડાયેલું હતું. અહીં દરિયાઈ, ભૌગોલિક અને હવામાનની વિષમ પરિસ્થિતિઓ તદ્દન પહેલી વાર જ સામે આવેલી હતી. ત્રણ જગ્યાની ઘટનાઓ (નવીબંદર, સોમનાથ, નવાબંદર) એવી કે તેમાંથી જીવતો જણ બહાર નીકળી શકે જ નહીં. આખાયે ગુજરાતમાં શહેરી વિસ્તારોની સરખામણીએ ખારવા સમાજે દેવાંગને ખૂબ જ બિરદાવ્યો. દેવાંગ ખારોડ કહે છે કે, ‘મિશન હતું વોટરસ્પોર્ટ ડેવલપમેન્ટનું, બારે માસ ભરેલી નદીઓ અને વિશાળ દરિયાકિનારો ધરાવતા ગુજરાતમાં લોકો કાયકિંગ માણે તે... પણ થોડી તાળીઓ પછી અઠવાડિયામાં તો ભુલાઈ ગયું! સાહસિક અભિયાન પછી વહેલ વહાણાંમાં દેવાંગને આવ્યો તીવ્ર હાર્ટ એટેક અને એણે હૃદયની ક્ષમતા 30 ટકા જ કરી નાખી. ત્યારે થયું કે, ‘લખાયેલ હશે તો ક્યારેક વંચાતું રહેશે ને ક્યાંક કોઈને પ્રેરશે પણ ખરું.’ એટલે ડાયરીની ટૂંકી નોંધોમાંથી અવતરી જળપ્રણયગાથા. આપણે સિદ્ધહસ્ત લેખક તો નથી, પણ અલંકારિક ભાષા કે સાવ શુષ્ક ટેક્નિકલ રિપોર્ટ ન બને તેનો ખ્યાલ રાખી બોલચાલની સહજ ભાષા, થોડી હળવી રમૂજ હોય તેવા આલેખનથી બની આ જળપ્રણયગાથા. હા, સાહસતત્ત્વ રોમાંચ સાથે અનુભવાય, પણ નાટકીય કે અકૃત્રિમ ન થઈ જાય તેવી સભાનતા રાખી છે. આવી એક જીવંત સત્ય સાહસકથા એટલે જળપ્રણયગાથા. તે પછી તો દેવાંગે તાપીમાં ત્રણ દિવસ નાનું કાયકિંગ અભિયાન કરી નર્મદા નદીમાં ‘સોર્સ ટુ સી કાયકિંગ – અમરકંટકથી ભાડભૂત, 1070 કિમી’ 45 દિવસ હલેસાં મારી ખેડી નાખ્યું. ભારતભરમાં સમગ્ર નર્મદા નદીમાં પ્રથમ વાર! મધ્યપ્રદેશ ટુરિઝમ તરફથી પ્રમાણપત્ર મળ્યું. એ પછી આત્મવિશ્વાસ બુલંદ બન્યો અને લોકો પદ્ધતિસરનું કાયકિંગ શીખે, જાણે અને માણે તે માટે વડોદરામાં મહીસાગરને કાંઠે એકેડેમી : DEKAN Kayak Academy પણ દેવાંગે શરૂ કરી છે. પોતાની વિશલિસ્ટમાં કરવાના આગામી અભિયાનો પણ ઉમેરાતા જાય છે, પણ એક વાત તો પાકી છે કે… દેવાંગ હવે જળ સંગાથે જીવશે અને ભાવ તરશે.⬛ bhadrayu2@gmail.com